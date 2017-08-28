Лидеры США и Финляндии обсудят Россию, Афганистан и Арктику

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Саули Ниинистё в понедельник, как ожидается, обсудят в ходе переговоров в Вашингтоне ситуацию вокруг России, Афганистана, борьбу с терроризмом и сотрудничество в Арктике, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности при президенте США.

Говоря о сотрудничестве по афганскому урегулированию, представитель Белого дома отметил, что общий вклад Финляндии в развитие Афганистана составляет 250 миллионов евро с 2002 года.

На прошлой неделе Трамп объявил о новой стратегии США в Афганистане, которая будет включать в себя экономическую помощь стране, в том числе со стороны третьих стран.

Встреча лидеров США и Финляндии в формате "один на один" станет первой за последние 15 лет, напомнил представитель американской администрации. Переговоры должны пройти в Белом доме. По итогам президенты ответят на вопросы журналистов.