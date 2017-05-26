Конференция Российской Академии Радио пройдет в Сочи 1-2 июня

В студии радиостанции во время работы. Архивное фото

В студии радиостанции во время работы. Архивное фото

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 200 руководителей и ключевых специалистов ведущих радиостанций России — федеральных, региональных и локальных соберутся 1-2 июня в Сочи на ежегодную конференцию "Будущее регионального радио", говорится в сообщении организаторов.

"В первые числа июня в Сочи пройдет шестая, ежегодная конференция, на которую съедутся несколько сотен специалистов ведущих радиостанций России. Профессионалы радиовещательной индустрии обсудят управленческие, коммерческие, маркетинговые и юридические аспекты работы региональных и локальных радиостанций в XXI веке",- отмечает оргкомитет.

Мероприятие пройдет в рамках десятилетнего юбилея Российской Академии Радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

"В рамках Конференции Российская Академия Радио представляет возможность для радиовещателей со всей России обменяться мнениями и опытом по наиболее актуальным вопросам. Ежегодная встреча всегда дает новый импульс для радиоотрасли, позволяет региональным компаниям использовать современные достижения в их профессиональной сфере", — отметила генеральный директор Фонда "РАР" Светлана Устинова.

В этом году несколько сессий программы отражают вопросы, с которыми сталкиваются радиовещатели в регионах. На них участники конференции расскажут, что известно о слушателе радио в регионах России и обозначат тренды рынков радиорекламы в российских регионах.

Предполагается, что самыми активными будут обсуждения на сессиях "Как куётся успех локального радиобренда" и "Новые онлайн-инструменты локализации контента на радио".На конференции выступят признанные эксперты радиовещательной индустрии, представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной Антимонопольной Службы, специалисты крупнейших российских радио-холдингов, Академики РАР.

Гости и участники мероприятия из первых рук узнают о нововведениях в сфере радиовещания, юридических и законодательных тонкостях и опасностях, приводящих к негативным последствиям.