Россия замещает Америку на китайских рынках

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Выступая на форуме "Россия зовет", российский президент, помимо прочего, сделал одно знаковое заявление: торговая война США с Китаем не только вредит глобальной экономике, но и создает "окно возможностей" для развития экономики России.
Просто напомним.
Но только пошлинами с китайской стороны дело не ограничилось.
Мы уже об этом писали: КНР, имея и другие рычаги воздействия на свой бизнес, помимо "тарифов и пошлин", сначала резко сократила импорт энергоносителей из Штатов. А в октябре и вовсе "обнулила" импорт нефти и сжиженного природного газа из США — таковы данные Главного таможенного управления КНР. В то же время поставки российской нефти на китайские рынки достигли исторического максимума, что тоже вполне естественно и объясняется отнюдь не какой-то "злой волей", а законом сохранения материи Ломоносова — Лавуазье. Так, где "сколько в ином месте убавится, то столько же в другом месте прибавится".
Еще в 2017 году КНР импортировала на свои рынки чуть больше трех с половиной миллионов тон сжиженного природного газа из США. Которые чуть отставали от Австралии, но опережали по объемам поставок почти в полтора раза куда более традиционный для китайских рынков катарский СПГ. Для сравнения: в 2018 году импорт американского СПГ к августу не достиг и миллиона тонн (против 2,1 миллиона тонн в 2017-м), а сейчас его и вовсе нет. При этом Пекин прогнозно (официальная статистика будет только в следующем году) нарастил импорт газа примерно на 17 процентов. И если это не "окно возможностей" для Москвы, то что же это тогда?
Кстати.
А пока основными поставщиками сжиженного газа на китайские рынки остаются другие экспортеры: Австралия (2,27 миллиона тонн в октябре), Катар (960 тысяч тонн) и Малайзия (496 тысяч тонн). Есть куда стремиться.
Теперь переходим к нефти.
Здесь, во многом благодаря уже становящемуся традиционным хорошему стратегическому взаимодействию российских и китайских компаний, динамика более положительная. На рынках поставок нефти в Китай прочные лидерские позиции у России и Саудовской Аравии. И с учетом того, что уже в минувшем октябре Китай в среднем импортировал рекордные 9,7 баррели в сутки. Сейчас это, в общем, о многом говорит заинтересованным наблюдателям.
Но и на этом Россия останавливаться не намерена.
Причем, что особенно любопытно, эти объемы отнюдь не замыкаются исключительно на поставках энергетического сырья. В качестве примера: не так давно прошло сообщение Reuters о том, что "Роснефть" и китайская Beijing Gas создают совместное предприятие для развития сети газонаполнительных компрессорных станций в России. Китайская компания получит вполне допустимые для стратегического предприятия 45 процентов уставного капитала. И на базе этого СП в России построят 170 станций, где сжиженный природный газ может быть использован в качестве моторного топлива. Российская компания также сообщила, что в ходе визита Игоря Сечина "Роснефть" и национальная корпорация Китая — CNPC — подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве. Главная цель — совместная работа в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке и освоение Северного морского пути.
Важно напомнить: в других областях тоже можно использовать "окно возможностей". О чем, кстати, Путин на форуме "Россия зовет" и говорил: "США поставляли в огромных количествах, теперь мы будем поставлять. Договорились с китайскими друзьями, что будем поставлять мясо птицы, еще какие-то дополнительные товары".
Можно было бы сказать, что к "дополнительным товарам" относятся АЭС, но тут мы как раз американцев не заменяем: они уже, кажется, в Китае перестали делать вид, что по-прежнему умеют их строить.