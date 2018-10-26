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Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера

(обновлено: 09:08 26.10.2018)
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Иван Данилов
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© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Если американские СМИ не ошибаются в своих оценках, то очень скоро мы сможем наблюдать в прямом эфире, как примерно половина американцев столкнутся с ужасным и шокирующим разочарованием. Речь идет о событии, которое должно было стать главным политическим триллером этого года, — завершении расследования о "сговоре Кремля и Дональда Трампа" с целью захвата власти в США.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния
Расследование специального прокурора Мюллера, на которое возлагались колоссальные надежды в плане импичмента Трампу с доказательствами того, что выборы были выиграны не им, а российскими спецслужбами, наконец-то подходит к своему логическому завершению. Однако вместо того чтобы радоваться и предвкушать политическое шоу, американские журналисты начали постепенно готовить публику к тому, что никакого фейерверка не будет, да и импичмента тоже. "Заговор Кремля и Трампа" оказался не по зубам спецпрокурору Мюллеру.

Более того, есть риск, что общественное внимание переключится на другое иностранное вмешательство в американские выборы. Бывший сотрудник кампании Трампа, политтехнолог Джордж Пападопулос в четверг участвовал в закрытых слушаниях в сенате, и, как он заявлял до этого, сенаторам было рассказано о том, каким образом ФБР и британские спецслужбы провели операции по "инфильтрации и саботажу" избирательной кампании Трампа.

Помимо утечек в СМИ о предстоящем завершении расследования спецпрокурора Мюллера, есть еще несколько моментов, которые указывают на то, что вся история вокруг предполагаемого "заговора Трампа и Кремля" подходит к концу. На прокурора давят высокопоставленные чиновники, которые требуют или предъявлять новые обвинения, или сворачивать расследование. При этом Мюллер возвращает на основные рабочие места следователей, которые были прикреплены к нему для помощи в расследовании, — то есть дело явно идет к развязке.

Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото
© flickr.com/mkfeeney
Больше 50% американцев считают "российское дело" политически мотивированным
И совсем не зря публику начали готовить к тому, что результаты многомесячного скандального расследования, которое до недавнего времени было главным источником политических новостей в США, могут никогда не стать достоянием гласности.

По странному стечению обстоятельств мандат специального прокурора Мюллера был составлен таким образом, что у него нет никаких обязательств по поводу публичности своих выводов, а значит, он может просто отчитаться перед американскими законодателями — и на этом все. Очень вероятно, что он воспользуется именно этой возможностью, чтобы не доставлять Дональду Трампу и российской пропаганде удовольствие в виде официального и публичного признания того, что никакого заговора не было.

Очень спящий агент
© Виталий Подвицкий
Очень спящий агент

Есть еще один аргумент в поддержку версии о том, что спецпрокурор ничего не нашел и не смог доказать. Если бы была хоть малейшая возможность заявить о наличии каких-то реальных доказательств "заговора с Кремлем", то эти доказательства были бы представлены публике перед ключевыми ноябрьскими выборами в конгресс и сенат — для того, чтобы максимально навредить кандидатам от республиканской партии, которых поддерживает американский президент. Если этого не происходит, значит, показывать вообще нечего.

В этой связи возникает важный и интересный вопрос: каким образом команде Трампа удалось избежать хода событий, который казался очень вероятным несколько месяцев назад, а именно сценария, в котором Мюллер абсолютно бездоказательно объявляет о том, что "заговор Трампа и Кремля" состоялся и что Трамп — узурпатор и агент Путина?

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
В США рассекречен либеральный заговор. Уже найдена рука Москвы
С учетом доминирования в американских СМИ антироссийских и антитрамповских настроений одного такого бездоказательного заявления было бы достаточно для того, чтобы создать довольно серьезную общественную поддержку импичменту, который можно было бы попробовать провести с помощью демократов в конгрессе и сенате при поддержке многочисленных "антитрампистов" из числа республиканских конгрессменов и сенаторов.

Скорее всего, мы никогда не узнаем правды, но можно упомянуть одно очевидное объяснение. Возможно, Трамп смог очень убедительно донести до своих визави, что в случае реализации такого сценария он будет использовать заседания по импичменту для того, чтобы вывалить в публичное пространство весь компромат, который у него есть на Хиллари Клинтон и других своих политических оппонентов, и попутно обвинит их в попытке государственного переворота.

От этого хода Трампа и до полномасштабной гражданской войны было бы всего полшага. Такой подход был бы вполне в стиле американского президента, тем более что чем-то подобным он опосредованно угрожал американскому истеблишменту в 2016 году в том случае, если у него "украдут победу на выборах". У оппонентов Трампа и сторонников "теории кремлевского заговора" еще есть время передумать, но вряд ли у них на это хватит смелости.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan 
Трамп оценил ущерб своему рейтингу от расследования "вмешательства России"
К сожалению, бесславное окончание расследования Мюллера не означает, что тема вмешательства России в американские выборы, российского кибершпионажа и "российской угрозы" полностью уйдет с повестки дня, хотя она однозначно постепенно станет менее токсичной. В качестве примера можно посмотреть на вброс The New York Times о том, что российские и китайские спецслужбы прослушивают личный телефон Дональда Трампа.

Американский президент высмеял журналистов The New York Times, но, к сожалению, проблема никуда не уйдет и если вдруг понадобится повод для антироссийских санкций, то в них никогда не будет дефицита.

Но есть и хорошие новости.

Очень вероятно, что именно из-за очевидного провала расследования Мюллера администрация Трампа начала смелее идти на контакты с российской стороной. Даже была достигнута договоренность о встрече американского и российского президентов 11 ноября в Париже, что представлялось до недавнего времени невозможным из-за токсичности "российской темы" в американском инфополе.

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп назвал расследование по России "американским позором"
"Временное снятие" санкций с Дмитрия Рогозина для переговоров с руководством НАСА в начале 2019 года и визит в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона — тоже признаки того, что у администрации Трампа уже менее связаны руки.

Это, конечно же, не означает, что развязанные руки будут использованы для дружеских объятий. Но, по крайней мере, есть шансы на то, что после официального признания фиаско спецпрокурора Мюллера с администрацией Трампа наконец-то можно будет пытаться вести хоть сколько-нибудь содержательные переговоры. А если они вдруг приведут хоть к каким-то положительным результатам, будет шанс на то, что их, эти результаты, можно будет воплотить в жизнь без риска того, что американского президента посадят за компромисс с Россией.

Кажется, дождь собирается
© Виталий Подвицкий
Кажется, дождь собирается

 

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