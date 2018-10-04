Россия спасла Украину от нового Чернобыля. Но надолго ли

Сергей Савчук, для РИА Новости
Все политики стран на запад от России, включая наших вчерашних соседей, как только выйдут на пенсию и приобретут к должности в резюме приставку "экс-", сразу начинают демонстрировать чудеса объективности и стремления к срыву покровов. Вот буквально только что в эфире одного из украинских каналов экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сделал сенсационное заявление: в этом году на Запорожской и Южно-Украинской атомных электростанциях чуть не случилась техногенная катастрофа, сравнимая по масштабам возможного бедствия с Чернобылем.
Дадим слово Евгению Альфредовичу:
У нас это заявление даже не мелькнуло на новостном горизонте, а ведь в нем просто бездна смысла и глобальных маркеров текущей ситуации не только в энергетике, но и в политике.
…Господин Червоненко немного ошибся. Запорожская АЭС самая большая не в мире, а "всего лишь" в Европе (первое место до 2011 года занимала АЭС "Фукусима", суммарная мощность двух ее энергоблоков составляла чудовищные 8,814 гигаватта). Она со своими солидными шестью гигаваттами — на четвертом месте.
ЗАЭС расположена в городе Энергодаре, на берегу специально под нее созданного Каховского водохранилища. Структурно станция является частью украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Пуск первого из четырех энергоблоков был произведен в 1984 году. Пуски второго, третьего и четвертого энергоблоков выполнялись с четкостью швейцарских часов — 1985, 1986 и 1987 годы соответственно. В блоках были установлены однотипные и новейшие на то время реакторы ВВЭР-1000. Ежегодно ЗАЭС вырабатывает 40 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет 20 процентов всей украинской генерации. В 2015 году станция стала первой в мире АЭС, на которой был произведен один триллион киловатт-часов электроэнергии.
Ситуация с АЭС на Украине сегодня
Начиная с 2015 года Украина взяла неудержимый курс на разрыв любых отношений с Россией, включая и сектор энергетики. На сцену опять вышел Westinghouse, который к тому моменту уже находился в состоянии банкротства (впрочем, у него есть два завода по производству ядерного топлива, один из которых расположен в Швеции, а другой в Великобритании. Они не включены в банкротную массу и продолжают активно работать. Перефразируя известный фильм — тут банкротим, тут нет).
Почему Россия опять спасла Украину
…Радует, конечно, что аварии удалось избежать. Кстати, многие гиперактивные наши сограждане любят спрашивать, мол, зачем помогать Украине, которая выбрала для себя путь "нероссии". Причин в данном случае как минимум две.
Первая. Если бы, упаси боже, на Запорожской или Южно-Украинской АЭС случилась масштабная катастрофа, это задело бы абсолютно всех. Досталось бы и нашим приграничным областям: Ростовской, Воронежской, Белгородской, Краснодарскому краю. Напомним, что радиоактивное облако, выброшенное в атмосферу во время аварии в Чернобыле, полностью накрыло Скандинавию, повышенный радиационный фон фиксировался в большинстве стран Центральной Европы.
Второе. Надежность работы советских реакторов — маркер надежности нашей, уже российской, атомной промышленности. Наши "доброжелатели" до сих пор как пример низкого качества российских реакторов приводят Чернобыль. В частности, об этом не так давно писали японские The Japan Times и Sentaku Magazine. И плевать всем, что с тех пор прошло больше тридцати лет, что технологии, в особенности защитные, ушли далеко вперед, что современные российские реакторы не дали ни единого повода усомниться в их научно обоснованной и доказанной надежности и безаварийности. Наши западные партнеры вообще большие мастера избирательного подхода. Когда им это выгодно, наша страна — правопреемница СССР, когда не очень — нет. Не хотим быть печальными пророками, но дальше ситуация с нападками на российскую атомную отрасль будет только ухудшаться. Обусловлено это тем, что Россия сегодня фактически гегемон мирового рынка, а ее напарники по Клубу атомной тройки — США и Франция — ничего не строят уже много лет. Мы уже писали, что доля атомной энергетики в США стремительно снижается, только за последние пять лет эта цифра просела с 20-ти до 9,6 процента. Единственный же французский игрок, компания AREVA, не выиграла ни одного тендера за последние семь лет, новая АЭС в самой Франции строится с отставанием от графика уже на шесть лет, а ресурс действующих реакторов планируется удвоить.
Однако вот что стоит учитывать.
Если в атомную энергетику лезут политики — перспективы радостными быть не могут.