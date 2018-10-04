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Россия спасла Украину от нового Чернобыля. Но надолго ли

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Сергей Савчук
© РИА Новости / ФалинПерейти в фотобанкВид на Запорожскую АЭС вечеромВид на Запорожскую АЭС вечером
© РИА Новости / Фалин
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Сергей Савчук, для РИА Новости

Все политики стран на запад от России, включая наших вчерашних соседей, как только выйдут на пенсию и приобретут к должности в резюме приставку "экс-", сразу начинают демонстрировать чудеса объективности и стремления к срыву покровов. Вот буквально только что в эфире одного из украинских каналов экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сделал сенсационное заявление: в этом году на Запорожской и Южно-Украинской атомных электростанциях чуть не случилась техногенная катастрофа, сравнимая по масштабам возможного бедствия с Чернобылем.

Дадим слово Евгению Альфредовичу:

Ровенская АЭС. Архивное фото
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /
Эксперт оценил состояние энергетической отрасли на Украине
— Все наши (украинские) реакторы системы академика Александрова являются одними из лучших в мире. Они построены во времена СССР и все молчат о том, что срок их капитального ремонта подходит все ближе, фактически это 2023-2025 год. Об этом у нас все молчат. Я вам больше скажу, Чернобыль произошел из-за того, что пробовали экспериментировать на этих реакторах. А теперь самое интересное — только в прошлом году чуть не произошли две страшные аварии на Южно-Украинской и родной для меня Запорожской АЭС — самой большой в мире. Чуть не привели ко второму и третьему Чернобылю. А знаете, кто нас спас? "Агрессор" спас. Если бы энергосистемы наших стран не пересекались и из России не пошли перетоки, у нас бы "упала" частота и наши энергосистемы бы просто разорвало.

У нас это заявление даже не мелькнуло на новостном горизонте, а ведь в нем просто бездна смысла и глобальных маркеров текущей ситуации не только в энергетике, но и в политике.

…Господин Червоненко немного ошибся. Запорожская АЭС самая большая не в мире, а "всего лишь" в Европе (первое место до 2011 года занимала АЭС "Фукусима", суммарная мощность двух ее энергоблоков составляла чудовищные 8,814 гигаватта). Она со своими солидными шестью гигаваттами — на четвертом месте.

ЗАЭС расположена в городе Энергодаре, на берегу специально под нее созданного Каховского водохранилища. Структурно станция является частью украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Пуск первого из четырех энергоблоков был произведен в 1984 году. Пуски второго, третьего и четвертого энергоблоков выполнялись с четкостью швейцарских часов — 1985, 1986 и 1987 годы соответственно. В блоках были установлены однотипные и новейшие на то время реакторы ВВЭР-1000. Ежегодно ЗАЭС вырабатывает 40 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет 20 процентов всей украинской генерации. В 2015 году станция стала первой в мире АЭС, на которой был произведен один триллион киловатт-часов электроэнергии.

Ситуация с АЭС на Украине сегодня

Южно-Украинская АЭС, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Политолог: украинская атомная энергетика опасна не только для самой Украины
Попытки выйти из зависимости от российского ядерного топлива предпринимались нашим незалежным соседом давно, задолго до событий 2014 года. Первую такую попытку Украина в паре с Чехией предприняла в 2007 году. На чешской АЭС "Темелин" и на ЗАЭС вместо привычного топлива был загружен аналог, поставленный шведским заводом компании Westinghouse. Чтобы не углубляться в дебри физики, поясним суть проблемы упрощенно. Дело в том, что тепловыделяющие сборки, выпускаемые в России, в поперечном сечении имеют шестигранную форму (почти круг), а западные — четырехугольную (квадрат). Каждая грань выступает ребром жесткости тепловыделяющей сборки (ТВС), напрямую влияя на ее эксплуатационные параметры. Естественно, что сугубо механические характеристики — сопротивление сжатию, кручению и сдвигу — у ребер жесткости ТВС тоже разные. Сборки называются так не от нечего делать — они представляют собой целый пучок тепловыделяющих элементов, каждый из которых плотно набит урановыми "таблетками". Твэлы собирают в ТВС, его ребра жесткости обеспечивают неподвижность твэлов под мощным напором воды, которая снимает и уносит из активной зоны реактора образующееся в результате ядерных реакций тепло. ТВС погружают в активную зону реактора, при этом снизу и сверху они крепятся определенным образом в соответствующие "гнезда". На обоих реакторах, украинском и чешском, при нагреве ребра жесткости ТВС не выдержали нагрузок и начали вести себя непредсказуемо. Сработали системы аварийной защиты, оба реактора заглушили, а сборки от Westinghouse от греха подальше удалили.

Начиная с 2015 года Украина взяла неудержимый курс на разрыв любых отношений с Россией, включая и сектор энергетики. На сцену опять вышел Westinghouse, который к тому моменту уже находился в состоянии банкротства (впрочем, у него есть два завода по производству ядерного топлива, один из которых расположен в Швеции, а другой в Великобритании. Они не включены в банкротную массу и продолжают активно работать. Перефразируя известный фильм — тут банкротим, тут нет).

Почему Россия опять спасла Украину

АЭС на Украине. Архивное фото
© AFP 2018 / Anatoliy Stepanov
В СБУ заявили о предотвращении техногенной катастрофы на АЭС
Все данные по происшествиям технологического плана на украинских АЭС, конечно же, строжайше засекречены. И если российские СМИ грешат погоней за жареными фактами, как, например, это было в 2014 году применительно к той же Запорожской АЭС, то словам бывшего украинского министра можно доверять. Если господин Червоненко говорит, что летом этого года мы дважды были на пороге очередной атомной катастрофы, весьма вероятно, что ситуация действительно была из ряда вон выходящей. Украинская атомная промышленность в последние годы испытывает колоссальный дефицит кадров, вызванный их оттоком в другие страны, включая активно развивающий свою атомную программу Китай. Это признают даже украинские политики. При подобном положении вещей появление неполадок в работе архисложных систем, коими являются АЭС, конечно же, было вопросом времени. И неполадки случились. Зимой 2017 года был аварийно остановлен третий энергоблок Южно-Украинской АЭС, год спустя аналогичная ситуация произошла со вторым энергоблоком Хмельницкой АЭС. Летом 2018 года СМИ, включая украинские, активно распространяли информацию, что из-за внештатной работы одного из энергоблоков Запорожской АЭС сработала система защиты, и реактор был остановлен. Официальные власти наших соседей, впрочем, привычно и яростно все отрицали.

…Радует, конечно, что аварии удалось избежать. Кстати, многие гиперактивные наши сограждане любят спрашивать, мол, зачем помогать Украине, которая выбрала для себя путь "нероссии". Причин в данном случае как минимум две.

Первая. Если бы, упаси боже, на Запорожской или Южно-Украинской АЭС случилась масштабная катастрофа, это задело бы абсолютно всех. Досталось бы и нашим приграничным областям: Ростовской, Воронежской, Белгородской, Краснодарскому краю. Напомним, что радиоактивное облако, выброшенное в атмосферу во время аварии в Чернобыле, полностью накрыло Скандинавию, повышенный радиационный фон фиксировался в большинстве стран Центральной Европы.

© AFP 2018 / Anatolii StepanovЮжно-Украинская АЭС
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Южно-Украинская АЭС

Второе. Надежность работы советских реакторов — маркер надежности нашей, уже российской, атомной промышленности. Наши "доброжелатели" до сих пор как пример низкого качества российских реакторов приводят Чернобыль. В частности, об этом не так давно писали японские The Japan Times и Sentaku Magazine. И плевать всем, что с тех пор прошло больше тридцати лет, что технологии, в особенности защитные, ушли далеко вперед, что современные российские реакторы не дали ни единого повода усомниться в их научно обоснованной и доказанной надежности и безаварийности. Наши западные партнеры вообще большие мастера избирательного подхода. Когда им это выгодно, наша страна — правопреемница СССР, когда не очень — нет. Не хотим быть печальными пророками, но дальше ситуация с нападками на российскую атомную отрасль будет только ухудшаться. Обусловлено это тем, что Россия сегодня фактически гегемон мирового рынка, а ее напарники по Клубу атомной тройки — США и Франция — ничего не строят уже много лет. Мы уже писали, что доля атомной энергетики в США стремительно снижается, только за последние пять лет эта цифра просела с 20-ти до 9,6 процента. Единственный же французский игрок, компания AREVA, не выиграла ни одного тендера за последние семь лет, новая АЭС в самой Франции строится с отставанием от графика уже на шесть лет, а ресурс действующих реакторов планируется удвоить.

Однако вот что стоит учитывать.

Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Как изготовитель реакторов АЭС "Росатом" несет гарантийные обязательства, на основании которых проводятся все необходимые планово-предупредительные ремонты. Но в договорах с НАЭК есть пункт и о том, что в случае использования "чужого" топлива гарантийные обязательства "Росатома" прекращаются. Это логично — ни один автосервис не будет выполнять гарантийный ремонт топливной системы вашего автомобиля, если выяснит, что вы заливали в бак бензин, разбавленный соляркой и песком. "Росатом" имеет полное право отказаться проводить очередной ППР украинских реакторов.

Если в атомную энергетику лезут политики — перспективы радостными быть не могут.

 

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