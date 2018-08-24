Квартирный вопрос: россияне признались, что живут лучше

Ирина Алкснис

В бурных спорах о современной России, в жестких дискуссиях об успехах и провалах российских властей обычно упускается из виду одно обстоятельство и, возможно, важнейший результат последних двадцати лет.

Речь идет о том, что в текущий период отечественной истории оказался преодолен ряд системных, а в некоторых случаях, как казалось, извечных проблем России. Проблем, которые настолько срослись с ней, что стали визитной карточкой нашей страны.

За примерами не надо далеко ходить.

В частности, из употребления практически вышла поговорка "дураки и дороги". Причина очевидна — радикальное улучшение ситуации с российскими дорогами за считаные годы. А ведь это слом многовекового национального стереотипа о том, что в России нет и не может быть хороших дорог.

Прямо сейчас — пока еще осторожно и недоверчиво — отечественное общество привыкает к тому, что российская бюрократия (как и государство в целом) становится куда более "клиентоориентированной" и взаимодействие с ней все меньше похоже на изощренное издевательство над гражданами.

Имел место также ряд проблем, который был унаследован современной Россией от советского периода истории. От некоторых из них, например, вездесущего позднесоветского дефицита, избавиться оказалось просто. Рыночная экономика быстро справилась с данной задачей.

Но остались куда более сложные и фундаментальные вопросы, например, жилищный.

Хотя расхожим стало мнение, возлагающее вину за жилищные проблемы людей на советскую власть, это все-таки несправедливо. СССР реализовал — и успешно — грандиозный проект по системной модернизации страны. Его следствием среди прочего стало осознание отечественным обществом своих потребностей в области жилищных условий. Переселение огромной части советского общества из бараков стало колоссальным достижением той эпохи.

Но к концу СССР потенциал исторического рывка был исчерпан, и жилищный вопрос превратился в одну из самых больных социальных тем, которая обсуждалась повсеместно — в обычных разговорах, с высоких трибун и в сатирических миниатюрах.

Архитектура как сервис: каким должно быть стандартное жилье в России © "Дом.рф" Словенская команда Grupo H d.o.o ставила себе целью создать удобную для жизни среду в человеческом масштабе, прочно связанную с природой. Спроектированный архитекторами квартал сочетает в себе традиционные элементы города – пешеходные улицы, площади и зеленые зоны. Все они связаны сетью пешеходных и велосипедных дорожек.



"Наше решение является инновационным в том смысле, что мы обратились к устоявшейся традиции массового жилищного строительства в России и нашей родной Словении, а также прочих территорий бывшей Югославии", – комментирует свою работу представитель Grupo H d.o.o. Срджан Над.



По его словам, архитекторы взяли все сложившиеся принципы, модернизировали их и продолжили проектирование, опираясь именно на эту прочную основу.



"В первую очередь мы стремились создать современные квартиры и дома с открытой планировкой, которые можно адаптировать с учетом потребностей обитателей жилья, – так мы пришли к прагматичным и гибким решениям", – добавляет он. © "Дом.рф" Словенская команда Grupo H d.o.o ставила себе целью создать удобную для жизни среду в человеческом масштабе, прочно связанную с природой. Спроектированный архитекторами квартал сочетает в себе традиционные элементы города – пешеходные улицы, площади и зеленые зоны. Все они связаны сетью пешеходных и велосипедных дорожек.



"Наше решение является инновационным в том смысле, что мы обратились к устоявшейся традиции массового жилищного строительства в России и нашей родной Словении, а также прочих территорий бывшей Югославии", – комментирует свою работу представитель Grupo H d.o.o. Срджан Над.



По его словам, архитекторы взяли все сложившиеся принципы, модернизировали их и продолжили проектирование, опираясь именно на эту прочную основу.



"В первую очередь мы стремились создать современные квартиры и дома с открытой планировкой, которые можно адаптировать с учетом потребностей обитателей жилья, – так мы пришли к прагматичным и гибким решениям", – добавляет он. © "Дом.рф" Застройка квартала, который спроектировало российское бюро Archifellows ("Товарищи архитекторы"), реагирует на окружающие ее условия: иерархия улиц вокруг квартала диктует условия для распределения домов на территории.



Все дома приспособлены под совмещение различных функций и объединены универсальным стилобатом, что позволяет варьировать размещенные функции. Дом-башня может с легкостью изменить функционал с жилья, например, на офисы.

© "Дом.рф" Застройка квартала, который спроектировало российское бюро Archifellows ("Товарищи архитекторы"), реагирует на окружающие ее условия: иерархия улиц вокруг квартала диктует условия для распределения домов на территории.



Все дома приспособлены под совмещение различных функций и объединены универсальным стилобатом, что позволяет варьировать размещенные функции. Дом-башня может с легкостью изменить функционал с жилья, например, на офисы.

© "Дом.рф" В рамках предложенного квартала на первых трех этажах башни размещены встроенная парковка и торговые функции. Четвертый и пятый этажи отведены под офисы, все этажи выше – жилые. На 13-м этаже устроен большой открытый балкон со смотровой площадкой, откуда открывается вид на самые красивые городские панорамы. Прямо под башней устроен потайной березовый сад.



"В наших проектах нам интересно развивать пользовательский опыт, а не просто создавать новые пространства. Мы стараемся смотреть на архитектуру как на сервис, который в первую очередь создан для людей, и постоянно совершенствовать свой подход", – рассказывает сооснователь архитектурного бюро Родион Еремеев.

© "Дом.рф" В рамках предложенного квартала на первых трех этажах башни размещены встроенная парковка и торговые функции. Четвертый и пятый этажи отведены под офисы, все этажи выше – жилые. На 13-м этаже устроен большой открытый балкон со смотровой площадкой, откуда открывается вид на самые красивые городские панорамы. Прямо под башней устроен потайной березовый сад.



"В наших проектах нам интересно развивать пользовательский опыт, а не просто создавать новые пространства. Мы стараемся смотреть на архитектуру как на сервис, который в первую очередь создан для людей, и постоянно совершенствовать свой подход", – рассказывает сооснователь архитектурного бюро Родион Еремеев.

© "Дом.рф" Концепция "разнообразного города" итальянской команды TA.R.I-Architects отталкивается от личности и индивидуальных потребностей пользователей. Возможность выбора является ключом проектирования среды для современного общества. Идея архитекторов заключается в том, чтобы предложить не список архитектурных и городских решений, а предоставить набор инструментов, составленный из характерных элементов, которые комбинируются под различные потребности жителей. © "Дом.рф" Концепция "разнообразного города" итальянской команды TA.R.I-Architects отталкивается от личности и индивидуальных потребностей пользователей. Возможность выбора является ключом проектирования среды для современного общества. Идея архитекторов заключается в том, чтобы предложить не список архитектурных и городских решений, а предоставить набор инструментов, составленный из характерных элементов, которые комбинируются под различные потребности жителей. © "Дом.рф" Новый городской квартал в представлении итальянцев сочетает традиции и инновации в разных типологиях, используя большое разнообразие материалов и общественных пространств. Пространство квартала составлено из четырех типов участков разного размера, где могут располагаться различные функции: жилые, социальные, рекреационные и коммерция. Такой подход обеспечивает разнообразие функционального наполнения в пределах одного квартала.



"Наш подход в архитектуре следует считать крайне ситуативным: мы подступаем к уже существующим зданиям и окружающим их объектам в инновационной манере. Мы верим в симбиоз и обмен опытом. Именно это – отправная точка в наших проектах", – говорит один из основателей TA.R.I-Architects Марко Танзилли.

© "Дом.рф" Новый городской квартал в представлении итальянцев сочетает традиции и инновации в разных типологиях, используя большое разнообразие материалов и общественных пространств. Пространство квартала составлено из четырех типов участков разного размера, где могут располагаться различные функции: жилые, социальные, рекреационные и коммерция. Такой подход обеспечивает разнообразие функционального наполнения в пределах одного квартала.



"Наш подход в архитектуре следует считать крайне ситуативным: мы подступаем к уже существующим зданиям и окружающим их объектам в инновационной манере. Мы верим в симбиоз и обмен опытом. Именно это – отправная точка в наших проектах", – говорит один из основателей TA.R.I-Architects Марко Танзилли.

© "Дом.рф" Все секции квартала, спроектированного россиянами из ООО "ЭШЕР", имеют правильную форму помещений, несмотря на криволинейную сетку генплана. Со стороны улицы здания формируют уличный фронт, при этом сохраняя проницаемость квартала. Архитекторы разработали разнообразные общественные пространства, так как считают, что ощущение дома у людей не должно заканчиваться на квартире, а должно продолжаться в среде. © "Дом.рф" Все секции квартала, спроектированного россиянами из ООО "ЭШЕР", имеют правильную форму помещений, несмотря на криволинейную сетку генплана. Со стороны улицы здания формируют уличный фронт, при этом сохраняя проницаемость квартала. Архитекторы разработали разнообразные общественные пространства, так как считают, что ощущение дома у людей не должно заканчиваться на квартире, а должно продолжаться в среде. © "Дом.рф" Середину квартала, спроектированного бюро "План Б", занимают зоны, доступные для сторонних посетителей. Здесь, например, должны находиться квартальная площадь и роща. Все внутренние пространства объединяет пешеходная аллея.



Архитекторы предложили создать в домах помещения, где могли бы общаться его жители, – общую кухню, гостиную игровые и гостевые комнаты. Во дворах, по их мнению, необходимо предусмотреть участки для коллективных "городских" огородов.

© "Дом.рф" Середину квартала, спроектированного бюро "План Б", занимают зоны, доступные для сторонних посетителей. Здесь, например, должны находиться квартальная площадь и роща. Все внутренние пространства объединяет пешеходная аллея.



Архитекторы предложили создать в домах помещения, где могли бы общаться его жители, – общую кухню, гостиную игровые и гостевые комнаты. Во дворах, по их мнению, необходимо предусмотреть участки для коллективных "городских" огородов.

© "Дом.рф" По словам сооснователя бюро Сергея Фомина, конкурсное задание было составлено очень детально и требовательно. "Необходимо было соблюсти, как правило, редко уживающиеся в одном месте вещи: например, требования экономичности и необходимости разнообразия. Но, возможно, благодаря этому удалось пересмотреть некоторые подходы, сместить акценты и получить, как мы надеемся, желаемый результат", – отмечает архитектор.



Он подчеркивает, что предложенная его командой концепция позволяет горожанам экспериментировать с границами пространственных трансформаций и социальных коммуникаций. "В проекте мы заложили широкую платформу возможностей для этих экспериментов", – заключает архитектор.

© "Дом.рф" По словам сооснователя бюро Сергея Фомина, конкурсное задание было составлено очень детально и требовательно. "Необходимо было соблюсти, как правило, редко уживающиеся в одном месте вещи: например, требования экономичности и необходимости разнообразия. Но, возможно, благодаря этому удалось пересмотреть некоторые подходы, сместить акценты и получить, как мы надеемся, желаемый результат", – отмечает архитектор.



Он подчеркивает, что предложенная его командой концепция позволяет горожанам экспериментировать с границами пространственных трансформаций и социальных коммуникаций. "В проекте мы заложили широкую платформу возможностей для этих экспериментов", – заключает архитектор.

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Девяностые годы не только не принесли облегчения, но и усугубили ситуацию, поскольку коллективным выгодоприобретателем эпохи первоначального накопления капитала стала тончайшая социальная прослойка, зато остальное общество оказалось привязано к ставшим тесными еще десятилетия назад советским квадратным метрам. В какой-то момент казалось, что так останется навсегда.

Эти не самые приятные воспоминания об относительно недавнем прошлом очень показательны в свете свежего опроса ВЦИОМ, который выяснил, что 72 процента россиян довольны своими жилищными условиями. Эта цифра особенно выразительно смотрится в сравнении с аналогичным показателем 2005 года, когда он составил 48 процентов. Причем доля полностью удовлетворенных своим жильем возросла за это время с 13 до 41 процента.

Надо быть совсем уже необъективным пессимистом, чтобы не осознавать, насколько грандиозной является эта цифра: менее чем за 15 лет почти четверть населения страны улучшила свою ситуацию с жильем. А учитывая, насколько увеличились требования людей к бытовым удобствам по сравнению даже с 1980-ми годами, результат можно назвать просто фантастическим.

Не менее интересными являются обстоятельства, на которые жалуются респонденты, недовольные своими жилищными условиями. Большинство из них (от тесноты до плохого качества коммунальных услуг) минимально изменили свои показатели по сравнению с аналогичным исследованием 2007 года.

Зато заметные изменения произошли по трем крайне примечательным параметрам. Более чем в два раза (с 18 до 40 процентов) увеличилось количество жалоб на дороговизну услуг ЖКХ, и, следует признать, это объективно отражает реальную ситуацию — расходы на оплату жилья стали заметной частью бюджета большинства людей. Зато существенно уменьшились два других пункта: жалобы на аварийность (с 25 до 14 процентов) и недостаточную комфортность жилья (с 21 до 12 процентов).

Таким образом, даже внутри группы недовольных своими жилищными условиями произошли заметные подвижки, которые прямо отражают масштабную работу, ведущуюся в стране в сфере строительства и капитального ремонта жилья.

Не менее любопытная перемена произошла в планах тех, кто намерен улучшить свои жилищные условия в обозримом будущем. Основным запланированным источником финансирования для россиян стала ипотека. На нее рассчитывают 44 процента респондентов (в 2007 году таковых было 22). Заметно (с 17 до 24 процентов) возросло число тех, кто намерен продать уже имеющуюся недвижимость для покупки новой, зато обратный процесс (сокращение с 17 до 9 процентов) претерпела доля тех, кто надеется на финансовую помощь близких в данном вопросе.

Два дня назад в Москве снесли первую хрущевку в рамках программы реновации. Когда говорят об этом проекте, который планируется распространить на всю страну, обычно делают акцент на его социально-экономических аспектах: мультипликативном эффекте для экономики, системном раннем решении проблемы ветшающего жилья и инфраструктуры, ликвидации угрозы "геттоизации" соответствующих районов и многом другом.

Это все абсолютно верно. Однако есть еще кое-что, ничуть не менее важное.

Опрос ВЦИОМ продемонстрировал, какой огромный благотворный эффект на психологическое и эмоциональное самочувствие российского общества оказывает развитие страны в сфере жилищного строительства. Даже когда оно носит чисто коммерческий характер вне всяких государственных программ.

Грядущее же позитивное влияние на душевное благополучие общества реализации масштабных национальных проектов в жилищной сфере обещает быть феноменальным.

Фактически современная Россия живет во время глубинных положительных изменений в общественной психологии и в самом национальном менталитете, и значимость переживаемых изменений еще только предстоит оценить.