Квартирный вопрос: россияне признались, что живут лучше

Ирина Алкснис
Речь идет о том, что в текущий период отечественной истории оказался преодолен ряд системных, а в некоторых случаях, как казалось, извечных проблем России. Проблем, которые настолько срослись с ней, что стали визитной карточкой нашей страны.
За примерами не надо далеко ходить.
Прямо сейчас — пока еще осторожно и недоверчиво — отечественное общество привыкает к тому, что российская бюрократия (как и государство в целом) становится куда более "клиентоориентированной" и взаимодействие с ней все меньше похоже на изощренное издевательство над гражданами.
Имел место также ряд проблем, который был унаследован современной Россией от советского периода истории. От некоторых из них, например, вездесущего позднесоветского дефицита, избавиться оказалось просто. Рыночная экономика быстро справилась с данной задачей.
Хотя расхожим стало мнение, возлагающее вину за жилищные проблемы людей на советскую власть, это все-таки несправедливо. СССР реализовал — и успешно — грандиозный проект по системной модернизации страны. Его следствием среди прочего стало осознание отечественным обществом своих потребностей в области жилищных условий. Переселение огромной части советского общества из бараков стало колоссальным достижением той эпохи.
Но к концу СССР потенциал исторического рывка был исчерпан, и жилищный вопрос превратился в одну из самых больных социальных тем, которая обсуждалась повсеместно — в обычных разговорах, с высоких трибун и в сатирических миниатюрах.
"Наше решение является инновационным в том смысле, что мы обратились к устоявшейся традиции массового жилищного строительства в России и нашей родной Словении, а также прочих территорий бывшей Югославии", – комментирует свою работу представитель Grupo H d.o.o. Срджан Над.
По его словам, архитекторы взяли все сложившиеся принципы, модернизировали их и продолжили проектирование, опираясь именно на эту прочную основу.
"В первую очередь мы стремились создать современные квартиры и дома с открытой планировкой, которые можно адаптировать с учетом потребностей обитателей жилья, – так мы пришли к прагматичным и гибким решениям", – добавляет он.
Все дома приспособлены под совмещение различных функций и объединены универсальным стилобатом, что позволяет варьировать размещенные функции. Дом-башня может с легкостью изменить функционал с жилья, например, на офисы.
"В наших проектах нам интересно развивать пользовательский опыт, а не просто создавать новые пространства. Мы стараемся смотреть на архитектуру как на сервис, который в первую очередь создан для людей, и постоянно совершенствовать свой подход", – рассказывает сооснователь архитектурного бюро Родион Еремеев.
"Наш подход в архитектуре следует считать крайне ситуативным: мы подступаем к уже существующим зданиям и окружающим их объектам в инновационной манере. Мы верим в симбиоз и обмен опытом. Именно это – отправная точка в наших проектах", – говорит один из основателей TA.R.I-Architects Марко Танзилли.
Архитекторы предложили создать в домах помещения, где могли бы общаться его жители, – общую кухню, гостиную игровые и гостевые комнаты. Во дворах, по их мнению, необходимо предусмотреть участки для коллективных "городских" огородов.
Он подчеркивает, что предложенная его командой концепция позволяет горожанам экспериментировать с границами пространственных трансформаций и социальных коммуникаций. "В проекте мы заложили широкую платформу возможностей для этих экспериментов", – заключает архитектор.
Эти не самые приятные воспоминания об относительно недавнем прошлом очень показательны в свете свежего опроса ВЦИОМ, который выяснил, что 72 процента россиян довольны своими жилищными условиями. Эта цифра особенно выразительно смотрится в сравнении с аналогичным показателем 2005 года, когда он составил 48 процентов. Причем доля полностью удовлетворенных своим жильем возросла за это время с 13 до 41 процента.
Надо быть совсем уже необъективным пессимистом, чтобы не осознавать, насколько грандиозной является эта цифра: менее чем за 15 лет почти четверть населения страны улучшила свою ситуацию с жильем. А учитывая, насколько увеличились требования людей к бытовым удобствам по сравнению даже с 1980-ми годами, результат можно назвать просто фантастическим.
Зато заметные изменения произошли по трем крайне примечательным параметрам. Более чем в два раза (с 18 до 40 процентов) увеличилось количество жалоб на дороговизну услуг ЖКХ, и, следует признать, это объективно отражает реальную ситуацию — расходы на оплату жилья стали заметной частью бюджета большинства людей. Зато существенно уменьшились два других пункта: жалобы на аварийность (с 25 до 14 процентов) и недостаточную комфортность жилья (с 21 до 12 процентов).
Таким образом, даже внутри группы недовольных своими жилищными условиями произошли заметные подвижки, которые прямо отражают масштабную работу, ведущуюся в стране в сфере строительства и капитального ремонта жилья.
Два дня назад в Москве снесли первую хрущевку в рамках программы реновации. Когда говорят об этом проекте, который планируется распространить на всю страну, обычно делают акцент на его социально-экономических аспектах: мультипликативном эффекте для экономики, системном раннем решении проблемы ветшающего жилья и инфраструктуры, ликвидации угрозы "геттоизации" соответствующих районов и многом другом.
Это все абсолютно верно. Однако есть еще кое-что, ничуть не менее важное.
Грядущее же позитивное влияние на душевное благополучие общества реализации масштабных национальных проектов в жилищной сфере обещает быть феноменальным.
Фактически современная Россия живет во время глубинных положительных изменений в общественной психологии и в самом национальном менталитете, и значимость переживаемых изменений еще только предстоит оценить.