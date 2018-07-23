РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Россия начала топить по-настоящему: почему Польша нам платит

1971610
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКарьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский холдинговой компании Сибирский деловой союз в Кемеровской области. Архивное фотоКарьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский холдинговой компании Сибирский деловой союз в Кемеровской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Сергей Савчук, для РИА Новости

Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Уголь Донбасса для Польши: сможет ли Киев заблокировать поставки
Новостная повестка последнего месяца вышла чрезвычайно насыщенной. В океане горячих фактов и эмоций абсолютно незаметно прошла статистическая новость о том, что Польша по результатам 2017 года увеличила импорт российского угля более чем на треть, ввезя на свою территорию 6,7 миллиона тонн.

Из тех, кто новость заметил, часть привычно начала проклинать всех и вся за продажу "народного достояния", вторая непонимающе вопрошала, зачем вообще что-то продавать не очень дружественной нам стране (пусть бы себе мерзли на здоровье). Давайте попробуем посмотреть на ситуацию комплексно и копнуть чуть глубже.

В первую очередь во всех этих плясках с бубном вокруг энергоресурсного костра нужно понимать некоторые простые, но фундаментальные вещи. Продажа за рубеж ресурсов, включая нефть, газ, уголь, — не преступление, как это пытается преподнести сетевой массово бессознательный разум. Это общемировая практика с вековой историей. Абсолютно все развитые страны мира продают свои ресурсы: энергетические, рудные, нерудные, лес и даже воду. Просто кто-то продает больше, а кому-то и своих запасов впритык. Например, США, кои уже не первое десятилетие являются предметом восхищения у всех, кто, по их мнению, ошибочно родился в России, продали за прошлый год 97 миллионов тонн угля. При этом рост экспорта составил, только вдумайтесь, 67% (!). Также за прошлый год Америка продала 55,3 миллиона тонн коксующихся углей, которые, как известно, альфа и омега сталелитейной промышленности. И здесь тоже имеем рост экспорта — на 22,7%. В данной публикации мы умышленно не будем касаться вопросов нефти и газа, оставив их гораздо более профильно грамотным специалистам. А вот про уголь автор знает много и готов поделиться.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПогрузчик на угольном складе обогатительной фабрики "Каскад" ОАО "Кузбасская топливная компания" в Кемеровской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Погрузчик на угольном складе обогатительной фабрики "Каскад" ОАО "Кузбасская топливная компания" в Кемеровской области

Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Добыча угля в России по итогам года вырастет на 1%
Среди наших читателей наверняка найдется достаточно выходцев из Кузбасса и других угольных регионов России. Они не дадут соврать: в 90-х и начале 2000-х все эти области были в кризисе такой глубины, что свет в конце тоннеля мог увидеть только человек запредельного оптимизма. Да и остальные должны помнить массовые забастовки шахтеров, которые перекрывали БАМ и стучали касками на Красной площади, требуя выплатить годовые задолженности по зарплате.

Да, затем произошло то, что произошло. Вся угольная отрасль нашей страны стала частной. Да, в силу экономических, географических и сугубо геологических причин закрылся ряд предприятий, да, число занятых в этой сфере уменьшилось втрое. Но посмотрите, что мы имеем сейчас. Нет-нет, автор не блаженный и не будет рассказывать вам, что в отрасли наступило запредельное процветание и успех. Однако если сравнивать с ситуацией 15-летней давности, что мы увидим? Отрасль выстояла, выжила. Выкарабкалась практически уже с того света. Сегодня проводится глубокая модернизация производства, внедряются дорогие и передовые технологии добычи, транспортировки, обогащения, штабелирования угля, в шахтах даже появился Wi-Fi. Конечно же, не для того, чтобы проходчики на смене в онлайн-игры играли, а для высокоскоростной передачи данных, геолокации. Сегодня оператор наземной службы может определить местонахождение рабочего забоя с точностью до пары метров, что в случае аварии, выброса метана или пожара может спасти десятки жизней. Средняя зарплата на угольных предприятиях сегодня колеблется в районе 38-45 тысяч рублей. Да, это немного, как любят сокрушаться некоторые. А если бы и этих денег не было? Как, собственно, уже было в 94-м. И работы не было — вообще никакой. А вместо денег полная безнадега и паленый алкоголь. Что, так было бы лучше?

Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Губернатор Сахалина рассчитывает на рост инвестиций в угольную отрасль
Сегодня частники с угольных предприятий строят в поселках и городках дороги, ремонтируют детсады, завозят с большими скидками местным жителям уголь для отопления. Делают еще кучу социально полезных вещей.

Да, в местах добычи и складирования угля есть нарушения, что приводит к пылению и загрязнению. Но для этого у нас в стране есть надзорные и контролирующие органы, которые должны приходить, брать условную компанию пассатижами за нос и приводить ее к нормальному состоянию. Идеальных людей и компаний не бывает, любой частник стремится к минимизации расходов. Теперь что касается именно экспорта — в данном случае угля. Именно из-за того, что рынок резко поднялся, мы за последние лет десять и смогли всплыть. В отрасль пошли деньги, началось восстановление. Деньги эти появились не из воздуха, а из-за рубежа. Тут мы позволим себе сделать отступление.

Весь современный мир крутится не политиками и не деньгами, а энергетикой. Именно энергетика во всех ее проявлениях сегодня управляет пульсом планеты. Из-за энергоресурсов: нефти, газа, воды, урана развязываются войны, шпионы травят неугодных и подкупают генералов. Ты можешь быть хоть султаном Брунея, но какой прок от твоих бриллиантов, "мазерати" и золота, если в розетке нет электричества, в баке машины нет бензина, а в радиаторе — горячей воды. Как помогут тебе бумажные банкноты и биткоины, если в котельной за окном нет мазута или угля? Сможет ли твоя золотая цепь включить банальную микроволновку, а породистый рысак — осуществить плановый ввод энергоблока?

Торговый порт в Шанхае
© AFP 2018 / Johannes Eisele
По рукам: как Россия и Азия подвинут США в мировой торговле
То есть сегодня энергоресурсы — это не просто народное достояние, которое коварная мировая закулиса украла у рядового россиянина, это инструмент глобальной политики. Инструмент, который сильнее водородной бомбы (правда, в паре они работают еще лучше, полковник Каддафи и Саддам Хусейн подтвердят). Продавая наши (совсем не последние) ресурсы, наша страна, таким образом, мягко берет железной рукавицей за ухо всех тех, кто поверил в красивую сказку о зеленой энергетике и решил ее реализовать на практике, да не в масштабе одного домохозяйства, а целой страны. Кто хоть немного следит за новостями энергетики, должен помнить, что чем больше страны вроде Англии и Германии красиво говорят о победе над конвенционными источниками, тем больше и активнее они их закупают у нас. Госпожа Меркель на сотне саммитов произнесла множество речей, рассказывая о поддержке Украины и агрессии России в Крыму, но "СП-2" продавила, как "Королевский тигр" проволочный забор.

Точно то же самое касается и Польши. У нас с поляками давняя и пламенная любовь. У наших западных соседей генерирующих мощностей на базе нефти и газа ровно ноль. Как и мы, поляки с громадным недоверием и скепсисом относятся к новомодным ВИЭ. В плане энергогенерации Польша независима от ЕС, полностью покрывая свои нужды углем. В стране до сих пор активно отрабатываются каменно- и буроугольные месторождения. Кстати, все ТЭС и сопутствующую инфраструктуру полякам, как и украинцам, построили тоже "оккупанты-совки", причем строго по науке и с привязкой к местным условиям и угольным бассейнам. Есть на месте бурый уголь — будем жечь его. Есть каменный — соответственно. В Польше 81% электричества и 100% тепла производятся от угля. В стране мощнейшее политическое лобби угольщиков, которое охватывает несколько фракций в сейме. С профсоюзами шахтеров на внутренней арене воевать рискнет только самоубийца, ибо эти товарищи могут запросто разрушить любой политический союз, а то и даже вынести вотум недоверия президенту.

Именно поэтому все политические эскапады Варшавы относительно строительства "СП-2" и горячей поддержки Украины — не что иное, как преследование собственных интересов и набивание цены. Польше в ближайшем обозримом будущем даже не нужно становиться газовым хабом, они прекрасно перепродают русский газ с нескромной наценкой своим украинским партнерам. Для этого достаточно просто иметь на своей территории транзитную трубу, а уж откуда она идет, с Украины (то есть виртуальный реверс) или из Германии (то есть физическая прокачка), разницы уже нет. Как говорится, счетчик магистрального газопровода крутится, счета пополняются. Вернемся к углю.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчасток сухого обогащения и переработки угля на шахте, входящей в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участок сухого обогащения и переработки угля на шахте, входящей в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)

Польшу, как и все прочие страны, вступившие в Европейский союз, поставили в жесткие рамки единой европейской энергосистемы. Некоторые угольные шахты и разрезы полякам пришлось закрыть, некоторые, вроде старых в Силезии, просто выработали в ноль. Запасы угля у Польши есть, и немалые, но возобновить добычу они не могут физически. Если попробуют, то в Варшаву из Брюсселя мгновенно прилетит комиссар по энергетике и разговор будет не из приятных. Проигнорировать мнение коллектива европейских стран у поляков тоже не выйдет, ибо их страна плотно сидит на финансовых дотациях ЕС. В среднем Польша ежегодно получает чистых безвозвратных дотаций на сумму 13,4 миллиарда евро. Естественно, ссориться с донорами финансовой помощи такого объема никто не будет.

Продавая уголь полякам, Россия не только поддерживает своих работящих мужиков в Кузбассе, но и параллельно все больше ставит не совсем дружественные нам страны во все большую энергетическую зависимость от нас.

Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
m.strogov
Ты посмотри, прямо таки коммунистическая статейка , тянущая на передовицу правды, а по существу , чистый бред!
08:31
23.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена