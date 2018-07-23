Россия начала топить по-настоящему: почему Польша нам платит

Сергей Савчук, для РИА Новости
Из тех, кто новость заметил, часть привычно начала проклинать всех и вся за продажу "народного достояния", вторая непонимающе вопрошала, зачем вообще что-то продавать не очень дружественной нам стране (пусть бы себе мерзли на здоровье). Давайте попробуем посмотреть на ситуацию комплексно и копнуть чуть глубже.
В первую очередь во всех этих плясках с бубном вокруг энергоресурсного костра нужно понимать некоторые простые, но фундаментальные вещи. Продажа за рубеж ресурсов, включая нефть, газ, уголь, — не преступление, как это пытается преподнести сетевой массово бессознательный разум. Это общемировая практика с вековой историей. Абсолютно все развитые страны мира продают свои ресурсы: энергетические, рудные, нерудные, лес и даже воду. Просто кто-то продает больше, а кому-то и своих запасов впритык. Например, США, кои уже не первое десятилетие являются предметом восхищения у всех, кто, по их мнению, ошибочно родился в России, продали за прошлый год 97 миллионов тонн угля. При этом рост экспорта составил, только вдумайтесь, 67% (!). Также за прошлый год Америка продала 55,3 миллиона тонн коксующихся углей, которые, как известно, альфа и омега сталелитейной промышленности. И здесь тоже имеем рост экспорта — на 22,7%. В данной публикации мы умышленно не будем касаться вопросов нефти и газа, оставив их гораздо более профильно грамотным специалистам. А вот про уголь автор знает много и готов поделиться.
Да, затем произошло то, что произошло. Вся угольная отрасль нашей страны стала частной. Да, в силу экономических, географических и сугубо геологических причин закрылся ряд предприятий, да, число занятых в этой сфере уменьшилось втрое. Но посмотрите, что мы имеем сейчас. Нет-нет, автор не блаженный и не будет рассказывать вам, что в отрасли наступило запредельное процветание и успех. Однако если сравнивать с ситуацией 15-летней давности, что мы увидим? Отрасль выстояла, выжила. Выкарабкалась практически уже с того света. Сегодня проводится глубокая модернизация производства, внедряются дорогие и передовые технологии добычи, транспортировки, обогащения, штабелирования угля, в шахтах даже появился Wi-Fi. Конечно же, не для того, чтобы проходчики на смене в онлайн-игры играли, а для высокоскоростной передачи данных, геолокации. Сегодня оператор наземной службы может определить местонахождение рабочего забоя с точностью до пары метров, что в случае аварии, выброса метана или пожара может спасти десятки жизней. Средняя зарплата на угольных предприятиях сегодня колеблется в районе 38-45 тысяч рублей. Да, это немного, как любят сокрушаться некоторые. А если бы и этих денег не было? Как, собственно, уже было в 94-м. И работы не было — вообще никакой. А вместо денег полная безнадега и паленый алкоголь. Что, так было бы лучше?
Да, в местах добычи и складирования угля есть нарушения, что приводит к пылению и загрязнению. Но для этого у нас в стране есть надзорные и контролирующие органы, которые должны приходить, брать условную компанию пассатижами за нос и приводить ее к нормальному состоянию. Идеальных людей и компаний не бывает, любой частник стремится к минимизации расходов. Теперь что касается именно экспорта — в данном случае угля. Именно из-за того, что рынок резко поднялся, мы за последние лет десять и смогли всплыть. В отрасль пошли деньги, началось восстановление. Деньги эти появились не из воздуха, а из-за рубежа. Тут мы позволим себе сделать отступление.
Весь современный мир крутится не политиками и не деньгами, а энергетикой. Именно энергетика во всех ее проявлениях сегодня управляет пульсом планеты. Из-за энергоресурсов: нефти, газа, воды, урана развязываются войны, шпионы травят неугодных и подкупают генералов. Ты можешь быть хоть султаном Брунея, но какой прок от твоих бриллиантов, "мазерати" и золота, если в розетке нет электричества, в баке машины нет бензина, а в радиаторе — горячей воды. Как помогут тебе бумажные банкноты и биткоины, если в котельной за окном нет мазута или угля? Сможет ли твоя золотая цепь включить банальную микроволновку, а породистый рысак — осуществить плановый ввод энергоблока?
Точно то же самое касается и Польши. У нас с поляками давняя и пламенная любовь. У наших западных соседей генерирующих мощностей на базе нефти и газа ровно ноль. Как и мы, поляки с громадным недоверием и скепсисом относятся к новомодным ВИЭ. В плане энергогенерации Польша независима от ЕС, полностью покрывая свои нужды углем. В стране до сих пор активно отрабатываются каменно- и буроугольные месторождения. Кстати, все ТЭС и сопутствующую инфраструктуру полякам, как и украинцам, построили тоже "оккупанты-совки", причем строго по науке и с привязкой к местным условиям и угольным бассейнам. Есть на месте бурый уголь — будем жечь его. Есть каменный — соответственно. В Польше 81% электричества и 100% тепла производятся от угля. В стране мощнейшее политическое лобби угольщиков, которое охватывает несколько фракций в сейме. С профсоюзами шахтеров на внутренней арене воевать рискнет только самоубийца, ибо эти товарищи могут запросто разрушить любой политический союз, а то и даже вынести вотум недоверия президенту.
Именно поэтому все политические эскапады Варшавы относительно строительства "СП-2" и горячей поддержки Украины — не что иное, как преследование собственных интересов и набивание цены. Польше в ближайшем обозримом будущем даже не нужно становиться газовым хабом, они прекрасно перепродают русский газ с нескромной наценкой своим украинским партнерам. Для этого достаточно просто иметь на своей территории транзитную трубу, а уж откуда она идет, с Украины (то есть виртуальный реверс) или из Германии (то есть физическая прокачка), разницы уже нет. Как говорится, счетчик магистрального газопровода крутится, счета пополняются. Вернемся к углю.
Польшу, как и все прочие страны, вступившие в Европейский союз, поставили в жесткие рамки единой европейской энергосистемы. Некоторые угольные шахты и разрезы полякам пришлось закрыть, некоторые, вроде старых в Силезии, просто выработали в ноль. Запасы угля у Польши есть, и немалые, но возобновить добычу они не могут физически. Если попробуют, то в Варшаву из Брюсселя мгновенно прилетит комиссар по энергетике и разговор будет не из приятных. Проигнорировать мнение коллектива европейских стран у поляков тоже не выйдет, ибо их страна плотно сидит на финансовых дотациях ЕС. В среднем Польша ежегодно получает чистых безвозвратных дотаций на сумму 13,4 миллиарда евро. Естественно, ссориться с донорами финансовой помощи такого объема никто не будет.
Продавая уголь полякам, Россия не только поддерживает своих работящих мужиков в Кузбассе, но и параллельно все больше ставит не совсем дружественные нам страны во все большую энергетическую зависимость от нас.