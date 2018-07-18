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"Предательская макаронина в кармане Кремля"

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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Максим Соколов, для РИА Новости

Хельсинкское свидание двух президентов явно не попадает в разряд тех событий, о которых говорят: "Победила дружба (разрядка, дух сотрудничества и прочее)".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния

И прежде — еще с конца 50-х годов, когда это называлось "духом Женевы", — случались встречи наших лидеров. Они знаменовали если не торжество чего-то чрезвычайно светлого, то, по крайней мере, ослабление конфронтационной риторики, введение ее в рамки умеренности. Причем если в нашей стране политики и пресса были вполне управляемы — раз нынче разрядка, будем хвалить разрядку, — то в США, где был больший плюрализм мнений, также действовало правило не поносить внешнеполитические встречи совсем уже неумеренным образом. Можно и покритиковать, но без фанатизма.

Но этот американский обычай теперь в прошлом. Коллективный конгресс и коллективный CNN (вместе их также называют deep state) обличают своего президента с какой-то нечеловеческой злобой.

Бывший посол США в Москве Макфол: "Все, что от него (Трампа. — Прим. ред.) требовалось, это оказать хоть какое-то сопротивление. Он принял решение этого не делать".

Зомби-апокалипсис
© Виталий Подвицкий
Зомби-апокалипсис

Сенатор Маккейн: "Пресс-конференция в Хельсинки была одним из позорнейших выступлений президента США на памяти людей <…> Ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой".

Глава ЦРУ при Обаме Джон Бреннан: "Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия особо тяжких преступлений и проступков. Это не что иное, как предательство. Он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?"

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Макаронина": Трампу незаслуженно досталось от экс-терминатора

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер: "Он поверил словам человека из КГБ больше, чем словам сотрудников ЦРУ. Президент поставил собственные интересы выше безопасности и благополучия Соединенных Штатов".

Артист Шварценеггер: "Стоял там, как маленькая размокшая макаронина <…> Подставил американскую разведку, систему правосудия и страну в целом".

Передовица Washington post: "Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто".

Когда в ноябре 2016-го Трамп победил на выборах, в Штатах началась такая свистопляска, что казалось, куда уже дальше. Но нет — июль 2018 года показал, что есть куда.

То, что происходит сейчас, уже на уровне обвинений против Людовика XVI — "измена нации в союзе с коронованными тиранами" или против царицы Александры Федоровны, у которой, по мнению общественности, был в Царском Селе прямой провод с Берлином, по которому она немедленно сообщала кайзеру все планы cтавки.

Рукотворные барьеры
© Виталий Подвицкий
Рукотворные барьеры

Сам же настрой заливистой риторики более всего напоминает красноречие Павла Милюкова, произнесшего в Думе 1 ноября 1916 года свою пламенную речь "Глупость или измена?" С явным уклоном в сторону последней квалификации.

Переход к такому уровню внутриполитической риторики довольно неприятен, потому что после этого, как правило, кто-то должен кому-то свернуть шею. Или тиран прогрессивной (патриотической) общественности, или общественность — тирану. В большой стране (а США — страна довольно большая) такая дилемма неприятна сугубо и трегубо.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Прав или не прав: американские СМИ подводят итоги саммита Путина и Трампа

Что же касается России, ей остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий, поскольку поддержка президента США при нынешнем состоянии американских умов скорее способна ему навредить, нежели помочь.

Бесспорно, истерия "Русские идут! Нет, русские уже пришли!" не может длиться вечно. Когда-нибудь американцам это надоест по той простой причине, что нельзя находиться в столь взвинченном состоянии длительное время — организм не выдерживает.

Но это общее соображение философического характера, а политики и дипломаты действуют здесь и сейчас, когда конвульсии у партнера не только не прекращаются, но напротив, усиливаются.

Ничего, кроме кутузовского "Терпение и время — два моих молодца", тут, пожалуй, не остается. Таков успокоительный дух Хельсинки.

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