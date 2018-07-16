Дмитрий Косырев
Что он на официальном уровне говорит — понятно. Если очень хочется послушать — сколько угодно, вот хотя бы: "Вашингтон утратил рациональность, его тактика давления — угроза всему миру. <…> Это полностью неприемлемо. <…> Чтобы защитить интересы страны и народа, Китай ответит необходимыми контрмерами".
А вот что за контрмеры — это уже серьезный вопрос, над которым гадает, без преувеличения, весь мир. И ответ на него выглядит, мягко говоря, нелинейно.
Выживание — в каком смысле? Давайте оценим масштаб происходящего: не совсем тот же, что во время Второй мировой, когда Китай был почти полностью оккупирован японцами, то есть практически прекратил существование как государство. Но все же близко к тому. США пытаются уничтожить Китай как одну из двух первых экономик мира, как производственный цех планеты, как ключевую несущую конструкцию мироустройства. Отогнать страну пинками с вершины на роль лишь одной из ведущих держав. Неважно, что Америка борется не столько против Китая, сколько за собственное стратегическое выживание на десятилетия вперед — мишенью ведь все равно оказывается крупнейший из соперников, то есть Китай.
Отличие от "санкционной войны" Запада против России здесь в объемах. Трамп замахнулся на ключевую часть мировой торговли, именно инвестиции и обмен товарами между США и Китаем составляют некую сердцевину мировой экономической системы. Поэтому и последствия от этих мер будут глобальными. Они вызывают ужас во всех деловых кругах планеты, тем более что множество ограничений импорта в Соединенные Штаты распространяются на всех вообще — Россию, Евросоюз, Индию… На весь мир.
И похоже, что первый из двух способов, которым Пекин может всерьез противостоять американскому нажиму, имеет отношение к этому всеобщему ужасу перед кризисом. Страх сближает всех с Китаем.серия публикаций в крупнейшем азиатском издании из Гонконга — South China Morning Post. Там предпринимается попытка дать ответ на тот самый, поставленный выше, вопрос: что Китай будет предпринимать на самом деле, помимо грозных заявлений и симметричных ответных мер. Ответ получается такой: прежде всего выстраивать систему торговых союзов, по сути — брать на себя глобальное лидерство по части усиления режима свободной (ну, относительно свободной) торговли.
В начале следующей недели на эту тему ожидается совместное заявление Китая и Евросоюза по итогам их саммита. Декларации — это всего лишь слова, но по ним можно понять, что от тех или иных стран можно ожидать дальше. Затем, 25-27 июля, будет саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). И саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее — это сбор почти всех лидеров экономик Тихоокеанского региона. Еще есть механизмы Международного валютного фонда и множества прочих организаций, которые все поголовно поддерживают Китай и выступают против начатой Америкой торговой войны.единый фронт за свободу торговли, в котором также могут и будут участвовать часть американских деловых кругов. И фронт этот уже, по факту, возглавляет Китай.
Но не надо ожидать, что пачка грозных заявлений остановят США — там, конечно, предвидели такую реакцию. Есть второй компонент долгосрочной стратегии, упоминающийся в названной серии гонконгских публикаций.
Получается, что Китай, похоже, будет делать нечто раньше немыслимое — по сути, уступать требованиям США (но без Штатов — для них, начавших войну, будут делаться неприятные исключения). Вот пример: громадное предприятие (сделка на десять миллиардов долларов) немецкого концерна BASF на юге Китая, о котором только что достигнута договоренность. Он будет на 100% принадлежать немцам. Это что-то новое.
Теперь посмотрим, какие могут быть последствия начавшегося процесса: самые невероятные. Глава китайского государства Си Цзиньпин на совещании в Пекине на ту самую, обсуждаемую нами тему высказался так: в мире происходят великие перемены, каких не было сто лет.
Представить их сейчас трудно. Но попробуем: разговор о демократии или авторитаризме уйдет на задний план окончательно. Сегодня возможны любые альянсы Китая с любыми государствами и группами государств, любые уступки с той или другой стороны — только бы остановить Америку-разрушителя. В итоге Китай выходит на роль мирового, как минимум морального, лидера и спасителя планеты от кризиса? Звучит невероятно, но сегодня возможно все.