Дмитрий Косырев

Простой вопрос: что будет делать Китай в ответ на полномасштабную торговую войну, начатую против него Америкой?

Что он на официальном уровне говорит — понятно. Если очень хочется послушать — сколько угодно, вот хотя бы: "Вашингтон утратил рациональность, его тактика давления — угроза всему миру. <…> Это полностью неприемлемо. <…> Чтобы защитить интересы страны и народа, Китай ответит необходимыми контрмерами".

А вот что за контрмеры — это уже серьезный вопрос, над которым гадает, без преувеличения, весь мир. И ответ на него выглядит, мягко говоря, нелинейно.

Линейно и очевидно — это на каждое американское ограничение торговли ответить своим (и Пекин поначалу это, конечно, делал). Подход, знакомый нам по похожей "санкционной" войне с группой западных стран. Ущерб на ущерб, а потом посмотрим, кто первый сломается. Такой ответ очень хорош в виде первой и демонстративной реакции, но дальше неизбежно появляется нечто иное — долгосрочная стратегия в борьбе за выживание и за стратегическую победу.

Выживание — в каком смысле? Давайте оценим масштаб происходящего: не совсем тот же, что во время Второй мировой, когда Китай был почти полностью оккупирован японцами, то есть практически прекратил существование как государство. Но все же близко к тому. США пытаются уничтожить Китай как одну из двух первых экономик мира, как производственный цех планеты, как ключевую несущую конструкцию мироустройства. Отогнать страну пинками с вершины на роль лишь одной из ведущих держав. Неважно, что Америка борется не столько против Китая, сколько за собственное стратегическое выживание на десятилетия вперед — мишенью ведь все равно оказывается крупнейший из соперников, то есть Китай.

Речь, напомним, вот о чем: на минувшей неделе США ввели дополнительные десятипроцентные пошлины на китайский импорт общим объемом в 200 миллиардов долларов в год. Реально вступит в силу это предписание в августе. Ранее такие тарифы были применены к импорту на 34 миллиарда. А дальше — если Пекин не уступит и не откроет полностью свои рынки для американских товаров — тормозить пошлинами будут весь китайский экспорт в США, достигший приблизительно 500 миллиардов ежегодно. Поднебесная, естественно, отвечает такими же мерами против американского импорта, но это, как уже сказано, только первая реакция на происходящее.

Отличие от "санкционной войны" Запада против России здесь в объемах. Трамп замахнулся на ключевую часть мировой торговли, именно инвестиции и обмен товарами между США и Китаем составляют некую сердцевину мировой экономической системы. Поэтому и последствия от этих мер будут глобальными. Они вызывают ужас во всех деловых кругах планеты, тем более что множество ограничений импорта в Соединенные Штаты распространяются на всех вообще — Россию, Евросоюз, Индию… На весь мир.

То есть Трамп запускает (видимо, вполне сознательно) механизм тотального глобального кризиса. До сего дня мировую экономику, как локомотив, тащил именно Китай — и несколько других стран. Но он сильно зависел от американского рынка тоже. Сейчас все ждут обвала акций компаний, имеющих дело с Китаем и прочими подобными странами, а потом и всеобщего обвала с непредсказуемым механизмом.

И похоже, что первый из двух способов, которым Пекин может всерьез противостоять американскому нажиму, имеет отношение к этому всеобщему ужасу перед кризисом. Страх сближает всех с Китаем.

Начата серия публикаций в крупнейшем азиатском издании из Гонконга — South China Morning Post. Там предпринимается попытка дать ответ на тот самый, поставленный выше, вопрос: что Китай будет предпринимать на самом деле, помимо грозных заявлений и симметричных ответных мер. Ответ получается такой: прежде всего выстраивать систему торговых союзов, по сути — брать на себя глобальное лидерство по части усиления режима свободной (ну, относительно свободной) торговли.

В начале следующей недели на эту тему ожидается совместное заявление Китая и Евросоюза по итогам их саммита. Декларации — это всего лишь слова, но по ним можно понять, что от тех или иных стран можно ожидать дальше. Затем, 25-27 июля, будет саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). И саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее — это сбор почти всех лидеров экономик Тихоокеанского региона. Еще есть механизмы Международного валютного фонда и множества прочих организаций, которые все поголовно поддерживают Китай и выступают против начатой Америкой торговой войны.

По сути, выстраивается глобальный единый фронт за свободу торговли, в котором также могут и будут участвовать часть американских деловых кругов. И фронт этот уже, по факту, возглавляет Китай.

Но не надо ожидать, что пачка грозных заявлений остановят США — там, конечно, предвидели такую реакцию. Есть второй компонент долгосрочной стратегии, упоминающийся в названной серии гонконгских публикаций.

Получается, что Китай, похоже, будет делать нечто раньше немыслимое — по сути, уступать требованиям США (но без Штатов — для них, начавших войну, будут делаться неприятные исключения). Вот пример: громадное предприятие (сделка на десять миллиардов долларов) немецкого концерна BASF на юге Китая, о котором только что достигнута договоренность. Он будет на 100% принадлежать немцам. Это что-то новое.

А еще власти в Пекине говорят о снятии лишних ограничений на иностранные инвестиции, усиленную защиту интеллектуальной собственности… С наименее развитых стран Пекин практически целиком снял какие-либо тарифы на импорт и вообще импорт поощряет всеми силами. Правда, начался этот разговор — и затем превратился в государственную политику — не меньше года назад, то есть задолго до торговой войны с США. А теперь выясняется, что это и есть лучший долгосрочный ответ Америке.

Теперь посмотрим, какие могут быть последствия начавшегося процесса: самые невероятные. Глава китайского государства Си Цзиньпин на совещании в Пекине на ту самую, обсуждаемую нами тему высказался так: в мире происходят великие перемены, каких не было сто лет.

Представить их сейчас трудно. Но попробуем: разговор о демократии или авторитаризме уйдет на задний план окончательно. Сегодня возможны любые альянсы Китая с любыми государствами и группами государств, любые уступки с той или другой стороны — только бы остановить Америку-разрушителя. В итоге Китай выходит на роль мирового, как минимум морального, лидера и спасителя планеты от кризиса? Звучит невероятно, но сегодня возможно все.