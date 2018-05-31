Совести у них нет. Катастрофа "самого образованного поколения в истории"

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Начинать разговор надо с длинной (хотя слегка сокращенной) цитаты New York Times. "Когда-то белые мужчины-протестанты правили. Вы попадали в хорошую школу, если ваш отец учился в хорошей школе. Вы получали работу в отличной юридической фирме или шли вверх по карьерным ступеням в бизнесе, если играли в гольф в правильном клубе.

Потом мы все это сломали. Мы заменили систему, строившуюся на происхождении, на систему, базирующуюся на таланте. Мы открыли университеты и карьерные позиции для евреев, женщин и нацменьшинств. Университетские дипломы расплодились, породив самое образованное поколение в нашей истории…

Вы могли бы подумать, что все это сделало США самой идеально управляемой нацией в мировой истории. Но вместо того выросло неравенство. Вера в общественные институты упала. Социальное доверие уменьшилось. Федеральное правительство перестало функционировать, и общество разделено самым горьким образом.

Прежняя элита выиграла Вторую мировую и построила американское столетие. Мы — довели дело до появления Дональда Трампа. Главное достижение нынешней образованной элиты в том, что она произвела двухпартийный бунт против самой себя.

Что же случилось?"

Пишет серьезный человек — член американской академии наук и искусств, преподаватель Йельского университета и обозреватель New York Times Дэвид Брукс. Как минимум его диагнозу можно и нужно верить. А вот выводы насчет того, что именно пошло не так… Можно по поводу их злорадствовать (как у американцев все плохо), а можно применять на себя и думать о том, как России избежать случившегося с Америкой. Дело вкуса.

Главное же, что американский академик коснулся темы попросту страшной. Темы, вызывающей во все времена и в любых обществах бешеные эмоции и лютую ненависть. Темы элиты. Это насчет того, что, при абсолютной монархии или безбрежной демократии управляют — мелким бизнесом или целым государством — люди, для этого наиболее пригодные. То есть в том числе получившие лучшее из возможных образование. Иначе — катастрофа, на местном или федеральном уровне. Неграмотный (в разных смыслах) человек завалит все, за что возьмется.

Опять же во все времена есть масса желающих, чтобы люди были равны, но при этом всем видно, что одни делают замечательные вещи, а другие нет. И образование (любое, формальное или не очень, попросту приобретение знаний, а затем и опыта) играет здесь ключевую роль, а титулы или деньги — вопрос хоть и важный, но второй. Равенство же и демократия, среди прочего, должны означать, что никакое сословие (с титулами и деньгами) не мешало талантам иметь доступ к образованию и не делало его только своей наследственной привилегией.

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп

Но тут американский профессор говорит, что вот же в США так и поступили: демократизировали этот самый доступ до невозможности. А получилась национальная катастрофа. При наследственном образовании была великая Америка, а сейчас — известно что. И причины катастрофы — провал образованной элиты.

Весь его комментарий, по сути, о том, что в этом образовании пошло не так. Нашим соотечественникам, учившимся в американских университетах, рекомендовано не волноваться — иностранцы все-таки стоят сбоку от упоминаемых здесь проблем. Хотя могут быть с ними хорошо знакомы.

Ответов на поставленный вопрос Брукс дает несколько. Есть мелкие выявленные им проблемы, есть большие. Из мелочей — вот, например, что: до сих пор вся система американского образования строится на выявлении IQ. А это очень интересная штука: умение быстро ответить на, по сути, короткую загадку. IQ — не совсем ум, не интеллект, не глубина знаний, это, скорее, сообразительность.

Так вот, все американские провалы, включая вьетнамскую войну и Уотергейт (скандал с подслушиванием одной партией предвыборного штаба другой в начале 70-х), были вызваны людьми с громадным IQ. Чего же им не хватало, спрашивает профессор — и отвечает: гражданской совести. Это словосочетание можно перевести и как "гражданское сознание", что ничуть не хуже.

А вот это уже не мелочь, а большой вопрос. Но сделаем здесь паузу и вспомним: в 90-е годы в России было множество желающих импортировать американскую и вообще западную систему образования. Включая и мелочи. И вот эти самые хитрые вопросы для быстрого выявления сообразительности… что-то знакомое. И в России активно обсуждаемое. Это ЕГЭ? Нет. Но что-то близкое.

Да и вообще интересно — мы попробовали взять что-то или все целиком из системы, которую теперь обвиняют в тотальном провале американской нации. Хочется же разобраться, кто прав.

И теперь о главном, о гражданской совести. Американское образование обвиняется в том, что студентов там готовят делать личную карьеру — идти шаг за шагом вверх среди того или иного пейзажа, но во всех случаях себя частью этого пейзажа не считая. Человек автономен от общества, говорят этим студентам.

А прежнее образование, оказывается, учило человека быть частью общества, работать в его институтах, строить новые институты — в общем, прививало людям умение жить в обществе.

Получается, у прежних поколений американской элиты была "гражданская совесть", прочими поколениями утраченная? Интересная мысль.

Ну, а дальше просто. Брукс говорит, что если совести, то есть чувства принадлежности к обществу, нет, то демократическое принуждение, например, "меньшинств" (людей другого цвета кожи или религии) к образованию делает все только хуже. Потому что такая система образования лишь растаскивает общество на части, что мы и наблюдаем. Люди тогда рвутся делать свою личную карьеру (как учили), и делают ее успешно, при этом общества в целом как минимум не замечая. А то и ненавидя его, и имея при этом новые возможности ему напакостить.

И опять вернемся к нашим реалиям. В СССР учили "гражданской совести"? А ведь учили, другое дело, как именно. Но была сама идея о том, что образованная элита — это не та, которой оказали "образовательную услугу", чтобы она могла делать карьеру. Элита — это люди определенных нравственных качеств, то есть с той самой "гражданской совестью".

Что-то подсказывает, что даже те, кто не любит любую элиту, вот такую, у которой есть совесть, будут хотя бы уважать.