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Террорист взял в заложники себя и требует от России сдаться

08:2327.05.2018
(обновлено: 08:41 27.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРежиссер Олег СенцовРежиссер Олег Сенцов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Максим Соколов, для РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Макрон обсудил с Путиным дела Серебренникова и Сенцова
На совместной пресс-конференции с Путиным по итогам переговоров в Стрельне Макрон сообщил, что его беспокоит "судьба режиссеров Серебренникова и Сенцова" (первый под домашним арестом в ожидании суда, другой осужден на длительный срок по террористической статье). "Это два очень чувствительных вопроса для Франции, поскольку французская интеллектуальная элита этим очень озабочена", — объяснил французский президент.

То, что деятели современного искусства своих не сдают, вполне нормально. Интернациональная корпоративная солидарность. То, что Макрон, приехавший в Россию наводить мосты, прислушался при этом к голосу интеллектуальной элиты, нормально тоже. Сорок лет назад вожди Запада, посещавшие СССР, таким же образом предстательствовали за диссидентов, так что Макрон действует вполне в русле традиции.

Первое слушание по уголовному делу в отношении украинского режиссера Олега Сенцова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Кремле пообещали принять к сведению заявление деятелей культуры о Сенцове
Но с маленьким уточнением. В те давние годы люди, пользовавшиеся покровительством западных лидеров, были либо осужденными за слова ("антисоветская агитация и пропаганда" и "распространение заведомо лживых клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй", причем измышления и агитация были весьма скромными — сейчас половина "Фейсбука" подпала бы под диссидентские ст. 70 и 190-1 УК РСФСР), либо вообще всего лишь отказниками, то есть желающими выехать из СССР. Поскольку в странах Запада не было ни аналогов ст. 70 и 190-1, ни тем более запретов на эмиграцию, хлопоты лидеров смотрелись довольно убедительно.

С нынешними подзащитными сложнее. Серебренникову инкриминируют неаккуратное обращение с казенными субсидиями. Сенцову и вовсе — террористическое покушение. За такие дела не гладят по головке даже и в стране свободы, равенства и братства. Просто сказать: "Человек имеет право" — и баста тут не получается.

Режиссер Кирилл Серебренников в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На закрытии Каннского кинофестиваля поприветствовали Серебренникова
Это не значит, что улучшить положение режиссеров посредством заступничества в принципе невозможно, но это значит, что будет сложнее: тут придется уже выступать в роли грамотного адвоката, а простой призыв "Свободу дайте Корвалану" вряд ли будет действенным.

Особенно это относится к режиссеру, осужденному за террористические приготовления на территории Крыма, который выступил с заявлением: "Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине!"

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРежиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собчак назвала главную проблему российской культуры
Тут сложно все. Начать с того, что "незаконно осужденный" в устах Сенцова, как лица очевидно заинтересованного, не обязательно означает, что тем самым приговор безусловно незаконен. Нам предлагается поверить на слово, что Сенцов, как режиссер и личность художественная, в принципе не мог готовить взрывы на территории Крыма. Но личности художественные порой готовы на многое. П. А. Павленский сперва с художественной целью поджег двери ФСБ на Лубянке, а затем с такой же целью — двери Банка Франции в Париже. С тех пор он содержится под стражей, а интернациональная солидарность интеллектуалов в применении к нему не работает. Макрон тоже не проявляет желания его освободить.

Есть и более серьезные прецеденты. Итальянский патриций, культурный деятель, глава и поныне известного крупного издательского дома Джанджакомо Фельтринелли, проникшись радикальной левой идеологией (в Италии это было время "Красных бригад"), создал Группу партизанского действия и 14 марта 1972 года, пытаясь подорвать опору ЛЭП в Ломбардии, подорвался сам. Так что само по себе занятие культурой еще ничего не гарантирует.

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Феномен Сенцова: сам себе режиссер
Утверждение режиссера, что следствие было пыточным, а показании против него лживыми, безусловно, заслуживает внимания, но заведомо истинным оно не является.

Ситуация достаточно запутанная. Можно призвать к тщательной перепроверке всех обстоятельств дела, можно, исходя из рекомендации кокетливой Екатерины, считать, что лучше отпустить 99 виновных, чем покарать одного невинного, а можно и вспомнить, что вора отпустить — добрых погубить.

Украинский режиссер Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Российские писатели просят Путина помиловать Сенцова
Но нынешнее радикальное требование Сенцова — "освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ", а иначе заморю себя голодом — усложняет картину сугубо и трегубо. Массовое освобождение лиц, отбывающих наказание за опасные насильственные деяния (а других украинских политзаключенных в России не наблюдается), в истории происходило в следующих случаях:

а) в рамках общего перемирия между враждующими сторонами, включающего в себя размен пленными, — никаких признаков такого перемирия не наблюдается;

б) уступки перед массовой революционной волной (например, по Манифесту 17 октября 1905 года) — к нынешней российской ситуации тоже явно не подходит;

в) в случае мегатеракта и угрозы жизни невинных заложников — например, после захвата родильного дома в Буденновске в 1995 году и "Шамиль Басаев, говорите громче" (правда, такие переговоры с террористами обыкновенно влекут за собой новые теракты), но при любом раскладе голодовка режиссера и мегатеракт — это разные вещи.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРежиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко, обвиняемые в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко, обвиняемые в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов. 25 мая 2015
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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На Ямале врачи контролируют здоровье Сенцова, объявившего голодовку
Случаев же, когда голодовкой удавалось добиться удовлетворения не личных требований, причем достаточно умеренных, но таких обширных, как у Сенцова, история пока что не знала. Вероятно, именно поэтому воззвания общественности в защиту режиссера выглядят несколько странно: "Мы требуем отправить Сенцова на его родину — на Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас", но при этом не говорится, как следует удовлетворять его требования, как будто их вообще не существует. Откровенное игнорирование требований самого Сенцова делает двусмысленным пафос требований петиционеров.

В данном случае бескомпромиссность режиссера служит весьма плохую службу тем, кто даже бы и хотел облегчить его участь.

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