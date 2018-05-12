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Все против США: слово "санкции" пора забыть

08:0012.05.2018
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после объявления о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 годаПрезидент США Дональд Трамп после объявления о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года
© AP Photo / Evan Vucci

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Когда США вышли из иранской ядерной сделки и заново, в одностороннем порядке, ввели против Ирана санкции, всех поразила, в первую очередь, реакция тех, кто считается союзником США по единому западному лагерю: англичан, немцев и французов. Просто пересчитайте сюжеты, в которых они поддерживали Америку, иногда — сжав зубы и буквально из последних сил (Украина, санкции против России и не только). И вот силы кончились, западному единству конец.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© AFP 2018 / Evan Vucci
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Но не забудем заявления по Ирану Китая и России, идентичные между собой и в главном совпадающие с демаршем западной тройки. И еще такую же реакцию Индии (она не участник сделки, но не последняя держава мира и почти сосед Ирана). Все это страны, которые и прежние американские, и прочие западные санкции, за исключением санкций ООН, демонстративно или по-тихому игнорировали.

Это уже не развал западного единства, пусть только по одному вопросу. Не меньшее событие в том, что по этому вопросу исчезло отчетливое деление мира на "Запад" и "незапад". Такого не было со времен агрессии США против Ирака в 2003 году (и то англичане ее тогда поддерживали). Что происходит? А это зависит от того, что обсуждается — настоящая война или торговая. Что на самом деле замышляет Дональд Трамп — попытку экономического удушения Ирана, принуждение его к подписанию какой-то новой сделки, или попросту войну как таковую.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Косачев призвал обсудить выход США из иранской сделки в Совбезе ООН

Напомним, в ночь на 9 мая президент США заявил, что его не устраивает утвержденное ООН соглашение прежней администрации от 2015 года, по которому Иран отказался от обогащения урана до оружейного уровня, но сохранил мирные ядерные программы. Все это — в обмен на снятие санкций, которые тогда были всеобщими, то есть объявленными Советом Безопасности ООН. Ядерные программы Ирана по условиям сделки были поставлены под строгий контроль МАГАТЭ, агентства ООН, агентство нарушений не фиксирует, так что о самооправданиях Трампа по поводу его решения долго говорить не стоит.

Что будут делать все упомянутые не поддержавшие США страны, если буквально завтра США в одностороннем порядке или в альянсе с Израилем и Саудовской Аравией начнут военную кампанию против Ирана? Как они будут действовать — вместе или порознь, если вообще будут действовать? Вопрос интересный, но пока что никто всерьез его не обсуждает. Хотя бы потому, что сегодня речь лишь о столкновениях Ирана и Израиля (на сирийско-израильской границе, поскольку иранцы воюют в Сирии). Американские ракеты еще никуда не летят.

Рейхстаг в Берлине, Германия. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Германии раскритиковали санкции против Ирана

Но чем дальше с запада на восток, тем меньше нервного самоупоения от разрыва с США и все больше мыслей о том, что это очередной случай американской глобальной торговой войны, экономического давления. На сам Иран и — главное — на те страны, и особенно компании из этих стран, которые с Ираном торгуют. Будут и дальше торговать — попадут под американские санкции.

Индия и Китай, которые уже привыкли жить в режиме тихого, но упорного противостояния санкциям против них или их партнеров, сделали заявления лишь на уровне представителей МИДов и вообще, в отличие от западников, ведут себя привычно неярко. А заодно попросту выжидают уточнений — о каких санкциях пойдет речь?

Здесь надо учесть: то, что США и их союзники называют санкциями, это сотни и тысячи страниц документов. И еще десятки страниц других документов, которые американская дипломатия рассылает иностранным правительствам, разъясняя, каких сделок и с кем их бизнесу лучше избегать. А пока ясности с этим нет, никаких заявлений, кроме самых общих, ждать от Пекина или Дели не стоит.

Сборка российского авиадвигателя. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Сухой" не откажется от поставок SSJ100R Ирану из-за санкций США

Теперь — о цене вопроса. Для Индии ситуация неприятная, потому что она только-только сделала пару внешнеполитических виражей. Сначала постаралась сблизиться с США и Западом, вдобавок все больше общается с ненавидящим Иран Израилем. Затем выправила крен, заново договорившись дружить и с Китаем. И только кому-то показалось, что вот сейчас Дели находится на безопасно равном расстоянии от всех ключевых мировых столиц, как оказалось, что баланс надо создавать заново.

В самом Иране Индия инвестировала полмиллиарда долларов в порт Чабахар, который на треть удешевляет стоимость транспортировки ее товаров. Уйти оттуда — значит потерять деньги и вдобавок, возможно, отдать контракт недругу Пакистану. Или партнеру-конкуренту Китаю. Кроме того, третий по объему поставщик нефти в Индию — это Иран.

То есть получается, что любое решение или телодвижение Дели в ответ на акцию Трампа Индии невыгодно. Такие ситуации никто не любит.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Подарок от Трампа. Что даст России выход США из сделки с Ираном

Торговля Китая с Ираном выросла на 19 процентов в 2017 году, до цифры в 37,2 миллиарда долларов. Китай — первый из торговых партнеров Ирана. Но также второй — у Саудовской Аравии и третий — у Израиля. Подстрекательство Трампа к войне между тремя китайскими партнерами — не подарок Пекину. Всего на Ближнем Востоке Китай инвестировал только в 2014-2017 годах 64 миллиарда долларов, а сейчас США ставят эти деньги под угрозу.

Главный же китайский конкурент в Иране — Европа, чья торговля с этой страной (включая импорт нефти) тоже растет скачками. Уйти и отдать европейцам рынок, который китайцы создали себе в годы санкций против Ирана? Пусть лучше снова уходят европейцы. Китайские СМИ уже заявляют, что их компании Иран не оставят. Просто такие компании и их банки вообще не будут иметь дело с США, чтобы не попасть под все эти сложные (помните, речь о тысячах страниц) санкции.

Корпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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США расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана

Китай, однако, в таком же деликатном положении, как и Индия. Он вовлечен в затяжные переговоры с США по поводу опять же санкций — уже против Китая. А по сути, ведет с Америкой торговую войну. Переговоры только начинаются, вот как раз на днях, после первого их раунда в Китае, в Вашингтон отправится делегация из Пекина. Это бесспорный рычаг давления, хотя еще неизвестно, кто на кого будет давить.
И отдельная тема — инвестиционные планы и торговля России с Ираном. В целом мы в том же положении и в том же настрое, что и Китай, хотя цифры поменьше.

В итоге складывается интересная ситуация. Всем хочется, а то и необходимо, и дальше стремительно развивать экономические отношения с Ираном. Эти страны-конкуренты косятся друг на друга, ожидая, кто первый скажет волшебные слова "американские санкции мы игнорируем коллективно, чтобы никто не сделал это индивидуально".

Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Участники ядерной сделки должны "компенсировать" выход США, заявил Роухани

Здесь суть ситуации: если американские санкции против Ирана будут игнорироваться не поодиночке, а в виде демонстративной общей акции, то дальше будет время задуматься и насчет всех прочих санкций.

Водопад американских торговых ограничений — против Ирана, России, снова Ирана, против Китая и так далее — сделал бессмысленным само слово "санкции". Это просто новые правила торговли с США, которые Америка пытается установить против всех существующих норм и международных правил на этот счет. Раньше она втягивала в это своих союзников, сейчас пытается действовать одна. А раз эти как бы санкции грозят охватить значительную часть мировой торговли, то их можно бойкотировать, им можно сопротивляться — и все это будет проще, чем им следовать.

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