Технологии без границ: от онлайн-медицины до робота-секретаря

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

Около 10% всего населения планеты, приблизительно миллиард человек — люди с инвалидностью. В нашей стране их проживает около 15 миллионов. Это заставляет задуматься — раз уж мы живем в век технологий, существуют ли такие разработки, которые не просто помогут человеку с ограниченными физическими возможностями в решении бытовых проблем, но и позволят ему максимально адаптироваться и реализоваться в обществе?

Вспомним, как часто по пути на работу можно встретить человека на коляске? Нечасто, если не сказать, что крайне редко. А все потому, что окружение не приспособлено к специфическим потребностям таких людей. Все это обязывает людей с инвалидностью искать альтернативные методы решения проблем. К счастью, в последнее десятилетие произошел рывок в сторону разработок инновационной техники, позволяющей сделать жизнь человека со специфическими потребностями проще, комфортнее и насыщеннее.

Помогут ли инновационные разработки стать инвалидам людьми с неограниченными возможностями? Современные роботизированные системы, которые активно презентуют американские, японские, китайские компании, позволят таким людям существенно сократить время пребывания в больницах, улучшат их быт, помогут работать и вести привычную жизнь в обществе.

Онлайн-медицина: лечение по проводам

Первая проблема, с которой сталкивается человек с ограниченными возможностями — оказание медицинской помощи. Особенно это касается маломобильных людей. Вопрос исчерпал бы сам себя, если бы у таких пациентов была возможность пройти онлайн-осмотр у врача.

Подобные проблемы решала инженерная программа QoLT Center, созданная при университетах Карнеги Меллон и Питтсбурга. Система дистанционного врачебного наблюдения, разработанная в ее рамках, позволяет человеку самостоятельно измерять давление, заносить эти данные в базу данных и раз в неделю отправлять своему лечащему врачу.

По словам Джима Осборна, бывшего директора QoLT Center, такая онлайн-медицина скоро станет доступной для всех людей. Она позволит не только людям с ограниченными возможностями получать медицинскую консультацию, но и значительно разгрузит самих врачей, ведь здесь — эффективный вектор применения систем искусственного интеллекта и машинного обучения для оказания помощи.

Робот-секретарь и робот-сиделка

Робот-секретарь — это не далекая перспектива, а реальный помощник, которым уже с успехом пользуются люди с ограниченными возможностями. Робот QB компании Anybots может играть роль механического "аватара" для инвалида, который управляет им с помощью простейшего интерфейса.

Какие возможности открывает перед людьми робот-секретарь? С его помощью можно погрузиться в отдаленную среду, что позволит не пропускать важнейшие встречи, события или мероприятия. Робот-секретарь QB работает практически в любой точке мира, где есть интернет.

Он оснащен видеокамерой, динамиком и экраном для "общения" с окружающими. Стоимость такого помощника порядка 10 тысяч долларов, и она будет снижаться.

Его создатели трудятся еще над одним проектом — роботом-гуманоидом, повторяющим движения за тем, кто им управляет. Такой робот станет прекрасным помощником в невербальном общении.

В 2012 году японская компания Toyota разработала концептуальную модель робота-сиделки HSR. По словам его создателей, он станет идеальной заменой для специальных служебных собак, помогающим людям с ограниченными возможностями.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Робот HSR © AP Photo / Shizuo Kambayashi Робот HSR

Основная задача такой "сиделки" — помощь инвалидам в быту. Робот может подавать различные предметы, раздвигать занавески, открывать входную дверь, подносить бутылку с водой ко рту человека и делать все то, что затруднительно для маломобильных людей. Цену на HSR в Toyota пока не называют, но ожидают, что массовое их производство снизит стоимость машины.

Маленький, но шустрый — робот-носильщик Budgee

Очень полезную разработку презентовала компания Five Elements Robotics, представив миру маленького подвижного робота-носильщика Budgee, способного переносить вес до 22 килограмм. Особенно актуальным использование такого носильщика будет для пожилых людей и инвалидов.

Сам же робот очень компактный и мобильный: при необходимости хранения или транспортировки его можно просто сложить. Управлять роботом Budgee можно при помощи смартфона, а длительность его работы составляет порядка 8 часов в интенсивном режиме.

Сам инженер-разработчик робота Коити Икеда считает, что Budgee в первую очередь будет использоваться людьми с ограниченными возможностями, для которых поднятие тяжестей является невыполнимой задачей.

Несмотря на столь узкий функционал, робот имеет много восторженных отзывов. По словам самого Икеда у носильщика Budgee есть все шансы стать предметом первой необходимости в доме каждого человека, в независимости от состояния здоровья и возраста.

Робот-скелет HAL

Еще одна уникальная разработка японцев, которая, правда, находится в тестовом режиме в десяти японских клиниках. Как считают сами разработчики, настоящим прорывом в медицинском мире станет робот-экзоскелет HAL, предназначенный для того, чтобы поднимать маломобильных людей на ноги.

Он представляет собой роботизированный костюм со множеством встроенных датчиков, которые крепятся непосредственно на кожу человека. Эти датчики могут считывать даже самые слабые импульсы, исходящие от головного мозга к мышцам тела, и использовать их для управления движением рук и ног экзоскелета. Все, что нужно сделать парализованному человеку — просто подумать: "я хочу идти".

Этот экзоскелет можно применять и для реабилитации людей, временно утративших подвижность из-за перенесенной травмы или тяжелой болезни. В костюме HAL человеку приходится расходовать больше энергии на движение, чем обычно, что позволяет быстрее восстановить утраченные двигательные навыки.

Двустороннее общение

Современные технологии способны вернуть людям с ограниченными возможностями мобильность. Но как обстоят дела с коммуникацией?

Утраченная связь с внешним миром — это одна из страшнейших проблем полностью парализованных людей. Можно ли как-то "общаться" с внешним миром, если единственными движущимися мышцами остались мышцы глаз? Такую возможность дает система DynaVox EyeMах, позволяющей набирать слова взглядом и преобразовать их в речь.

Современные технологии шагнули далеко вперед и в плане адаптации людей с ограниченными возможностями к внешнему миру, улучшению их быта, и восстановлению коммуникации с окружающими. Но есть у этой истории и не решенные до конца стороны — отношение к инвалидам общества, социально-экономические факторы, климат взаимного доверия.

Может человек на коляске рассчитывать на любую помощь случайного прохожего? Под силу ли инвалиду приобрести современного робота-носильщика? Может ли полностью парализованный человек получить поддержку и тщательный уход от нанятой сиделки? Только тогда, когда на все эти вопросы мы сможем ответить утвердительно, можно говорить, о полном включении людей с ограниченными возможностями в жизнь общества.

Востребованность перечисленных и других подобных разработок очень высока. Именно технологии способны сделать человека по настоящему независимым, не полагаться на помощь и сочувствие других людей, а выполнять изо дня в день то, что требуется человеку для работы и жизни.