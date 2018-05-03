Трамп продает армию США. На очереди — слабые союзники

Иван Данилов, для РИА Новости
Президент Трамп заявил о том, что США уже не хотят брать на себя роль мирового полицейского, пожаловавшись на то, что это очень невыгодное для американцев положение. "Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.
Однако дело не в том, что в США вдруг проснулась совесть или уважение к международному праву. Трамп просто понимает, что Штаты уже не могут эффективно охранять геополитический концлагерь, который построили его предшественники, и что теперь бывшим полицаям и охранникам, которые привыкли работать под звездно-полосатым флагом, нужно будет искать другую профессию. Последней по-настоящему удачной операцией Соединенных Штатов в роли глобального полицейского (а если называть вещи своими именами — глобального тюремщика) была ликвидация Каддафи, которого убили при попытке к бегству из долларовой системы.
После того как Каддафи начал реализовывать план по созданию панафриканской валюты и переводу ливийской торговли нефтью на расчеты без использования доллара, его судьба была решена, а ликвидация не заставила себя долго ждать. Но после этого никаких "чистых побед" уже не наблюдается, а в Сирии вообще имело место полное поражение как в военном, так и в имиджевом плане. Асад жив и руководит Сирией из непокоренного Дамаска. А это значит, что мировой гегемонии, к которой США так привыкли за последние 30 лет, уже нет.
Именно по этой причине у Трампа нет возможности поступить в соответствии с известным анекдотом из российских 90-х, в котором милиционер говорил, что ему дали пистолет и сказали: крутись как хочешь. Американский президент вынужден работать в качестве коммивояжера и торгового агента для американской армии, которая, по сути, скатилась от статуса "преторианской гвардии сияющего града на холме" и "защитников глобальной демократии" до положения самой крупной группировки наемников на планете.
И это не оговорка конкретного президента. Это отражение того нового понимания реальности, которое проникло в американское экспертное и медийное сообщество. Американское издание The National Interest недавно опубликовало аналитический материал, который можно считать признаком готовности признать утрату гегемонии и необходимость вести переговоры с внешними кредиторами Америки о реструктуризации американского госдолга. До недавнего времени это считалось немыслимым.
Забавно, что это предложение озвучено в издании, которое финансируется Center for the National Interest — Центром национальных интересов, то есть влиятельной НКО, связанной с умеренными кругами Республиканской партии и основанной еще президентом Никсоном. Сейчас руководителем этого центра является легендарный Генри Киссинджер — живой эталон школы политического реализма. Если одновременно поднимается вопрос о том, что заморские эскапады американской военщины должны оплачиваться по прейскуранту и что "главный враг США — это не Китай и не Россия, а госдолг" (это главный тезис из статьи The National Interest), то очевидно, что по крайней мере часть американской политической элиты пришла к пониманию: гегемония закончилась. И эта реалистическая часть элиты начинает искать способы жить в мире, где Вашингтон уже не является единственным центром силы и не может претендовать на статус пупа земли.