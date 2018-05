Трамп продает армию США. На очереди — слабые союзники

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Tia Dufour

Иван Данилов, для РИА Новости



Президент Трамп заявил о том, что США уже не хотят брать на себя роль мирового полицейского, пожаловавшись на то, что это очень невыгодное для американцев положение. "Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

Однако дело не в том, что в США вдруг проснулась совесть или уважение к международному праву. Трамп просто понимает, что Штаты уже не могут эффективно охранять геополитический концлагерь, который построили его предшественники, и что теперь бывшим полицаям и охранникам, которые привыкли работать под звездно-полосатым флагом, нужно будет искать другую профессию. Последней по-настоящему удачной операцией Соединенных Штатов в роли глобального полицейского (а если называть вещи своими именами — глобального тюремщика) была ликвидация Каддафи, которого убили при попытке к бегству из долларовой системы.

После того как Каддафи начал реализовывать план по созданию панафриканской валюты и переводу ливийской торговли нефтью на расчеты без использования доллара, его судьба была решена, а ликвидация не заставила себя долго ждать. Но после этого никаких "чистых побед" уже не наблюдается, а в Сирии вообще имело место полное поражение как в военном, так и в имиджевом плане. Асад жив и руководит Сирией из непокоренного Дамаска. А это значит, что мировой гегемонии, к которой США так привыкли за последние 30 лет, уже нет.

До недавнего времени главным способом "монетизации" американской армии (и фактически главным смыслом ее существования) была защита долларовой системы. Если кто-то пытался из нее выйти в одностороннем порядке, то в подавляющем большинстве случаев перспектива увидеть у своих берегов американскую авианосную ударную группировку и одновременно получить на главной площади страны очередную цветную революцию "за все хорошее и против всего плохого" приводила к тому, что элиты конкретной страны отказывались от попыток вести самостоятельную политику.

Проблема США сейчас заключается в том, что эта схема больше не работает как раньше, а американская армия при этом потребляет больше ресурсов, чем когда-либо. Из-за этого прагматичному американскому президенту приходится искать способы монетизации армии, то есть решать уже не вопрос о том, как ее использовать для решения неких глобальных задач, а о том, как ее вообще содержать и избежать ситуации, в которой оставшаяся без привычных денежных вливаний американская военщина захочет сама порулить в Вашингтоне. Это не такой невероятный сценарий, как может показаться на первый взгляд. Особенно если учитывать, что, по данным уважаемого исследовательского центра Pew Research Center, в 2017 году армии США доверяли 72% опрошенных , что в разы (!) превышает уровень доверия президенту (32%), американским корпорациям (21%) или конгрессу, которому доверяют всего 12%.

Именно по этой причине у Трампа нет возможности поступить в соответствии с известным анекдотом из российских 90-х, в котором милиционер говорил, что ему дали пистолет и сказали: крутись как хочешь. Американский президент вынужден работать в качестве коммивояжера и торгового агента для американской армии, которая, по сути, скатилась от статуса "преторианской гвардии сияющего града на холме" и "защитников глобальной демократии" до положения самой крупной группировки наемников на планете.

В этом смысле очень показательным является признание-заявление Трампа о том, что Саудовской Аравии придется заплатить , если Эр-Рияд желает, чтобы США сохранили свое военное присутствие в Сирии. Вдумайтесь, это прямая речь президента США: "Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я сказал: ну, знаете, вы хотите, чтобы мы остались, может, вам придется заплатить."

И это не оговорка конкретного президента. Это отражение того нового понимания реальности, которое проникло в американское экспертное и медийное сообщество. Американское издание The National Interest недавно опубликовало аналитический материал, который можно считать признаком готовности признать утрату гегемонии и необходимость вести переговоры с внешними кредиторами Америки о реструктуризации американского госдолга. До недавнего времени это считалось немыслимым.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа

Забавно, что это предложение озвучено в издании, которое финансируется Center for the National Interest — Центром национальных интересов, то есть влиятельной НКО, связанной с умеренными кругами Республиканской партии и основанной еще президентом Никсоном. Сейчас руководителем этого центра является легендарный Генри Киссинджер — живой эталон школы политического реализма. Если одновременно поднимается вопрос о том, что заморские эскапады американской военщины должны оплачиваться по прейскуранту и что "главный враг США — это не Китай и не Россия, а госдолг" (это главный тезис из статьи The National Interest), то очевидно, что по крайней мере часть американской политической элиты пришла к пониманию: гегемония закончилась. И эта реалистическая часть элиты начинает искать способы жить в мире, где Вашингтон уже не является единственным центром силы и не может претендовать на статус пупа земли.

Как известно, переживание горя (а потеря гегемонии для США — это большое горе и трагедия эпических масштабов) проходит через пять психологических этапов: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Наиболее громкая часть американской элиты, от Хиллари Клинтон и Джона Маккейна до Никки Хейли и Майка Помпео, застряла на стадиях отрицания и гнева, а посему ведет себя соответственно, пытаясь угрозами и насилием вернуть утраченное величие. Более продвинутая, прагматичная и хладнокровная часть американской элиты, от Киссинджера до Трампа, уже перешла к стадии торга, пытаясь извлечь максимальную выгоду из распродажи или других форм монетизации "американского имперского наследства".

Для России, как и для других полюсов силы нового многополярного мира, сейчас открывается уникальное окно возможностей, которое историки будущего будут, скорее всего, описывать в тех же терминах, что и эпизоды борьбы за "наследство" других угасающих империй в прошлые века. А вот для лимитрофов, которые связали свою судьбу и цивилизационный выбор с угасающей американской империей, будущее не сулит ничего хорошего. Как показывает практика, во время ликвидации или банкротства империй, также как и в случае ликвидации или банкротства корпораций, первыми идут под нож или уходят с молотка именно непрофильные активы. И тут никакие заверения в верности и прыжки на площадях уже помогут.