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Товарищ Хейли: в США выявлен новый "русский агент"

09:4130.04.2018
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© AFP 2018 / Hector Retamal Постпред США при ООН Никки Хейли. Архивное фотоПостпред США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AFP 2018 / Hector Retamal

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Внешняя политика США при Трампе: Америка великая или смешная?
В Соединенных Штатах выявлен очередной русский агент, который уже наработал если не на звезду Героя России, то уж точно на орден "За заслуги перед Отечеством". Речь идет о постоянном представителе США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли.

Собственно, раньше о ее работе на СВР можно было только подозревать — Никки Хейли лишь аккуратно дискредитировала позицию США своими эмоциональными выпадами в ответ на аргументацию ее российского коллеги (во всех смыслах этого слова) Василия Небензи. Ну, нет у человека фактуры о "применении Асадом химического оружия в Восточной Гуте" или "отравлении Кремлем Скрипалей в Солсбери" — какой с нее спрос? Однако на днях товарищ Хейли раскрылась. Одним своим заявлением она дискредитировала всю американскую внешнюю политику.

Мужчины в костюмах Статуи Свободы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
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Смысл заявления был в том, что коль США дает деньги ООН, то Организация должна голосовать так, как хочет Вашингтон. "Америка оплачивает 22 процента бюджета ООН — больше, чем три остальных крупнейших донора вместе взятых. Однако в 2017 году ООН поддержала нашу позицию всего лишь в 31 проценте случав <…> Такой вариант возврата наших инвестиций неприемлем". Более того, она обрушилась на отдельные страны, которые получают деньги от Соединенных Штатов, но "плохо" голосуют вместе с ними. "Президент Трамп хочет убедиться в том, что наша международная помощь — а мы самые щедрые в мире доноры — служит американским интересам. И мы не хотим, чтобы американская помощь воспринималась ими как нечто само собой разумеющееся", — заявила Никки Хейли.

© AFP 2018 / Kena BetancurПосол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. 18 декабря 2017
© AFP 2018 / Kena Betancur
Посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. 18 декабря 2017

Пресс-конференция по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
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Поводом для ее возмущения стал выпущенный Госдепом доклад "Практика голосований в ООН в 2017 году", где было расписано, какие страны сколько раз поддерживали американскую позицию в Генеральной Ассамблее, а какие нет. И цифры в докладе, по мнению Белого дома, оказались весьма прискорбные. Индекс поддержки США в Генассамблее в 2017-м был крайне низким — всего лишь 31 процент.

Если исходить из показателей голосования (за совпадающее голосование дается по одному баллу, за частично совпадающее — то есть если одна страна воздержалась — полбалла, а потом все делится на общее число голосований за исключением ситуаций, когда обе стороны воздержались), то лучший друг США в Генассамблее — Израиль: его индекс составляет 94 процента. На втором месте — соседи канадцы с 69 процентами. А вот к остальным союзникам у Штатов возникли вопросы. У Саудовской Аравии и Катара по 25 процентов, у Пакистана лишь 24, у Афганистана — 21, у Ирака тоже 21. Многие африканские страны болтаются в районе 20 с лишним процентов. Даже у "злобной России" и то больше — 30. Вопросы возникают и к европейским союзникам, ведь верные сателлиты США из числа прибалтийских стран и присоседившихся к ним поляков и украинцев имеют индекс поддержки в 50 процентов с копейками.

Военнослужащий армии США в Ираке
© AFP 2018 / Ali Al-Saadi
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Да, это не первый раз, когда Хейли возмущается отсутствием поддержки США в ООН — впервые она заявила об этом после голосования по статусу Иерусалима в 2017 году. Однако тогда это можно было списать на эмоции после того, как абсолютное большинство союзников Америки не поддержали ее решение признать Иерусалим столицей государства Израиль. Повторяя и усиливая эту мысль сейчас (а Хейли открыто намекает на то, что они будут сокращать финансирование неправильно голосующих стран), постпред серьезно дискредитирует позицию своей страны.

Организация Объединённых Наций (ООН)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и история ООН

Министры безопасности и министры иностранных дел стран-участниц Большой семерки перед церемонией фотографирования в Торонто, Канада. 23 апреля 2018
© REUTERS / Fred Thornhill
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Так, в Москве уже призвали Хейли вспомнить математику и в других вопросах. Во-первых, не возмущаться столь высокой долей американского финансирования в бюджете ООН — согласно практике она напрямую зависит от доли страны в общемировом ВВП.

Во-вторых, вспомнить не только о том, кто сколько должен им, но и о том, сколько они должны ООН. "Объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет два миллиарда 278 миллионов 520 тысяч 306 долларов 88 центов. При этом задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет 938 миллионов 376 тысяч 277 долларов 47 центов. С 2011 года США не платили взнос в бюджет специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в 2017 году это государство вышло из ЮНЕСКО. Сумма накопленной задолженности перед данной организацией — более 540 миллионов долларов", — говорит представитель российского МИД Мария Захарова.

Однако главная услуга Никки Хейли Москве состояла не в неправильном подсчете, а в том, что постпред США, словами той же Марии Захаровой, "призналась, что международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену".

На первый взгляд, Америки Никки Хейли не открыла. Это только идеалисты в памперсах и розовых очках верят в то, что сильные помогают слабым по доброте душевной. Великие державы — что США, что СССР, что Великобритания (в период, когда она реально была великой) всегда покупали лояльность других стран. За инвестиции, гуманитарную помощь, прямые взятки отдельным политикам и военным. Так устроен мир и международные отношения.

Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: реформа ООН нужна, вопрос в том – какая именно
Проблема Хейли в том, что великие державы, оплачивающие лояльность, никогда публично не требуют за это лояльности. Это как минимум неприлично, и под словом "прилично" здесь имеется в виду не какая-то моральная мотивировка, а трезвый расчет — зачем лишать лица своего сателлита перед его собственными избирателями, зачем публично показывать ему его место, зачем, выражаясь словами героя одного из фильмов Гая Ричи, "ссориться, если можно оставаться друзьями"? Ведь все проблемы с лояльностью можно всегда решить без выноса сора из избы, без публичных предъявлений чека.

К сожалению для США, без выноса уже не получается. По сути, заявление Хейли служит проявлением системного кризиса американской внешней политики. Вкупе с отказом от дипломатии и упором на силовые методы в деле достижения внешнеполитических задач (что прописано в трамповских доктринах обороны и нацбезопасности), публичные угрозы своим союзникам демонстрируют потерю Соединенными Штатами ряда инструментов мягкой силы.

© AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в зале Генеральной Ассамблеи ООН. 21 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в зале Генеральной Ассамблеи ООН. 21 декабря 2017 года

Воздушный шар в цвете флага США
© AP Photo / Julio Cortez
Почему США понимают только право сильного
Такое в истории уже было не раз. Абсолютное большинство великих держав (начиная от Афинской морской державы и заканчивая Францией Людовика XIV и Германской империей), находившиеся на пике своей военной мощи, пренебрегали дипломатией и ее важнейшим инструментом — соблазном, предпочитая решать свои проблемы силовым путем. В результате дипломатические инструменты нивелировались, а затем происходило перенапряжение сил, потеря военного превосходства и неизбежное падение с трона. И сейчас Соединенные Штаты находятся именно на предпоследней стадии этого падения, которое катализирует (но не инициирует) политика администрации Дональда Трампа. Трамп просто пришел на уже готовые проблемы и не стесняется озвучивать их вслух. Более того, Трамп и Хейли не собираются решать эти проблемы через возврат к мягкой силе и укрепление американского доминирования в мире — поведение президента по отношению к союзникам, его доктрина "Америка на первом месте", упор на возврат национальных предприятий в США показывают, что он хочет решить болезнь ампутацией. Через избавление от статуса мирового управляющего и всех затрат, которые этот статус несет. Именно поэтому он и публично ставит своих (выражаясь языком Древнего Рима) клиентов перед новыми правилами игры. Те, кто с ними согласится, вынуждены будут публично отказаться от суверенитета. Те, кто недоволен, могут попрощаться со значительной долей американской гуманитарной помощи, которая, по мнению Трампа, должна пойти на внутренние проекты в США.

Участник акции протеста против ударов по Сирии в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Больной великан мира
Москва только "за", и отнюдь не потому, что ратует за благосостояние простых американцев. Кремль давно бьется над разрушением глобалистских мифов о том, что Запад всем поможет, что Запад бескорыстен и стремится к всеобщему благу. И Трамп с Никки Хейли своими прямолинейными заявлениями лишь подкрепляют российскую позицию. В общем, ордена заслужили. Оба.

Многообещающий президент США
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Многообещающий президент США
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marina19636637Shdt.1957
Shdt.1957, позвольте Вас спросить,если Вы не читаете,то почему всё время комментируете статьи в данном разделе?
10:57
30.04.2018
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