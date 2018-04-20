Общество и алкоголь: почему России удалось то, что не получилось у СССР

Ирина Алкснис

Новостные ленты принесли очередную — в принципе, уже привычно позитивную, но оттого не менее приятную — новость из социальной сферы.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского сообщил, что за пять лет количество пациентов с диагнозом "алкоголизм" сократилось в России на 22 процента. Если в 2012 году таковых было 1,9 миллиона человек, то в прошлом году этот показатель сократился до 1,5 миллиона.

Было подтверждено, что самая тяжелая ситуация со злоупотреблением спиртным на Чукотке, где от этой зависимости страдают 3787,5 пациента на 100 тысяч жителей. А самая благоприятная обстановка на Северном Кавказе, конкретно в Ингушетии, где всего 8,5 пациента на 100 тысяч и в 2017 году вообще не было зафиксировано ни одного пациента с впервые зарегистрированным диагнозом "алкоголизм".

В этой новости действительно нет ничего из ряда вон выходящего. Наоборот, она просто подтвердила устойчивую тенденцию последних лет на существенное снижение потребления алкоголя в российском обществе, а также на изменение структуры этого потребления. За десять лет — с 2008 года — употребление алкоголя снизилось с 18 литров до 10,3 на душу населения в год. При этом происходит масштабный переход с крепких на слабоалкогольные напитки, причем как привычные (пиво и вино), так и относительно новые или хорошо забытые старые (сидр, медовуха).

Эксперты в целом единодушны в определении причин нынешних позитивных процессов. Тут и меры государственного регулирования (запрет круглосуточной продажи алкоголя), и пропаганда здорового образа жизни, и изменение общественных стереотипов, выраженных в формуле "пить стало немодно".

Тем не менее остается без ответа вопрос: почему современной России удалось добиться успеха там, где потерпел неудачу Советский Союз?

Ведь СССР тоже прилагал серьезные усилия, включая пропаганду и ограничения на продажу, для снижения потребления алкоголя в стране, однако результаты отнюдь не впечатляли. Исключением стала лишь антиалкогольная кампания Горбачева, когда потребление алкоголя действительно радикально снизилось. Вот, правда, итоги этой кампании оказались таковы, что, как говорится, лучше бы люди продолжали пить. Дело не только в уничтоженных виноградниках и уникальных производствах, но и в том, что этот шаг вызвал такое отчуждение общества от власти, что на излете советского периода это стало еще одним роковым ударом по ней.

Так почему же Российской Федерации удалось то, что не получилось у СССР?

Причин, безусловно, множество, но один момент представляется ключевым: советская власть принципиально ошиблась в определении приоритетов, необходимых уровней твердости (или, наоборот, мягкости) в различных аспектах при проведении политики в данной сфере.

С одной стороны, власть проявляла впечатляющую мягкость к людям с проблемами с алкоголем, особенно в том, что касалось работы и зарабатывания на жизнь. В результате злоупотребление спиртным в советские времена не несло для людей никаких по-настоящему серьезных и болезненных последствий в виде перспективы остаться без средств к существованию или жилья. Всего того, что в полный рост стоит перед людьми в современной капиталистической России.

Кто-то может сказать, что это жестокая людоедская система, не прощающая людям слабости. В то же время, судя по результатам, эта система дисциплинирует людей, заставляет их нести ответственность за свои жизни и контролировать количество потребляемого спиртного, потому что "завтра на работу" или "я за рулем".

Обратной же стороной советской системы было то, что именно алкоголь был едва ли не единственным повсеместно доступным "низким" развлечением.

Государство в Советском Союзе так заботилось о высоком интеллектуальном и духовном уровне своих граждан, что сферы культуры и развлечения были заполнены высококачественным и идеологически выверенным контентом. Вот только большая его часть вызывала у общества невыносимую скуку.

Вопрос риторический, но действительно любопытно, каков был бы уровень потребления алкоголя в СССР, если бы книжные магазины были завалены бесчисленными детективами, фантастикой и разнообразным бульварным чтивом — может, не очень высокого качества, но увлекательным для среднестатистического читателя? Если бы советский кинематограф снимал фильмы, подобные "Пиратам XX века", не в единичных количествах, а сплошным потоком, и все это беспрерывно крутилось бы в кинотеатрах, а затем на ТВ? Если бы для абсолютно любого советского гражданина на расстоянии вытянутой руки находился широкий спектр незамысловатых, но нравящихся ему развлечений вместо солидных, умных, идейно верных, но… неинтересных.

Однако всего этого не было. Зато на расстоянии той самой вытянутой руки у советских граждан был алкоголь, употребление которого считалось общепринятым, а за злоупотребление которым максимум, что грозило, — это общественное порицание.

В современной же России все обстоит прямо противоположным образом. Употребление — и тем более злоупотребление — алкоголя связано с ограничениями, проблемами и негативными последствиями для людей, в том числе крайне серьезными.

Одновременно с этим государство практически никак не вмешивается в сферу развлечений и хобби граждан, предоставляя им тут почти полную свободу самовыражения, самореализации и снятия стресса: от сериалов до экстремальных видов спорта, от смешных флешмобов до возможности свободно путешествовать по всему миру. Не говоря уже о целом пласте новых возможностей, созданных эпохой интернета: от компьютерных игрушек до социальных сетей.

Для огромного числа людей алкоголь теперь просто выпадает из системы их жизни, поскольку в нем исчезает необходимость в качестве развлечения и психологического анестетика. Как раз здесь стоит искать корни немодности употребления спиртного в современной России.

А для того, чтобы такая система возникла, современному российскому государству потребовалось "всего лишь" правильно расставить приоритеты. Именно на это некогда не хватило мудрости государству советскому.