Память о Второй мировой как моральный и политический водораздел

Авигдор Эскин, для РИА Новости

На прошлой неделе в израильском Кнессете и Совете Федерации России одновременно состоялся показ фильма Константина Хабенского о восстании в лагере смерти Собибор, во главе которого стоял советский офицер еврейского происхождения Александр Печерский. Вслед за просмотром провели телемост, посвященный холокосту и Второй мировой войне на фоне предпринимаемых в мире попыток переписать историю.

Как известно, лагерь Собибор действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Там было убито около четверти миллионов евреев. Однако именно в Собиборе 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти. Возглавлял восстание Александр Печерский.

© Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор" © Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор"

"Израиль благодарен России за ее инициативу по увековечению памяти героического восстания в Собиборе. Мы не должны отставать от нее в этом", — подчеркнул в беседе с РИА Новости председатель внутреннего суда правящей партии Ликуд, бывший депутат Кнессета Михаэль Клайнер. Сейчас он также представляет в Израиле международный фонд, занимающийся увековечением памяти героев Собибора ("Фонд памяти Александра Печерского") и возведением мемориала в Польше, на месте лагеря смерти.

Клайнер также добавил, что попытки политизировать работу фонда и отстранить Россию от участия совершенно неприемлемы: "Мы не должны забывать, что героями этого восстания были офицеры Cоветской армии еврейского происхождения. Россия играет важнейшую роль в деле сохранения памяти о великих бедах и великих проявлениях героизма того времени".

В Иерусалиме, в Кнессете, просмотр фильма происходил под официальным патронажем главы парламента Израиля Юлия Эдельштейна, а в Москве — по инициативе и при активном участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В эти дни, когда страны западной коалиции высылают российских дипломатов и ведут активную пропагандистскую кампанию против России, любые совместные проекты оказываются предметом политических спекуляций. Так, была сорвана встреча в Вене по Собибору с участием министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и председателя комитета Государственной думы по иностранным делам Леонида Слуцкого.

В этих условиях одновременное заседание Кнессета и Совета Федерации, а также телемост между Иерусалимом и Москвой особо весомы. Это не только дань памяти жертвам холокоста и героям сопротивления, но и еще одно доказательство того, что изоляция России и аморальна, и просто невозможна.

Невзирая на усиливающуюся международную напряженность, отношения между Москвой и Иерусалимом никак не пострадали. Это выразилось, среди прочего, в отказе Израиля высказаться в осуждение России по вопросу отравления в Солсбери, не говоря уже о высылке дипломатов, что привело к открыто выраженному недовольству Лондона.

Показательно также обострение между Израилем и Польшей по принятому в Варшаве закону, разрешающему карать любого, кто заговорит о причастности поляков к холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны.

Газета "Иерусалим Пост" сообщила, что в ходе встречи в Варшаве 12 апреля между президентом Израиля Реувеном Ривлиным и президентом Польши Анджеем Дудой не было достигнуто никакого понимания по этому вопросу. По словам источника в окружении президента Израиля, его беседа с президентом Польши была "диалогом глухих". При этом никаких изменений в позиции Польши не наблюдается. Дуда только отметил, что закон все еще рассматривается высшими судебными инстанциями страны.

Израильский президент приезжал в Польшу для участия в "Марше живых" из Освенцима в Биркенау, который проводится в тридцатый раз. На этот раз на мероприятие из Израиля приехали пятнадцать тысяч человек.

В ходе посещений лагерей смерти и участия в "Марше живых" Реувен Ривлин заявил: "Мы стоим здесь, и мы понимаем, что ни на какую справедливость мы не можем рассчитывать. Мы не можем ожидать справедливости от Европы, которая пытается слишком скоро все позабыть, стереть память и уничтожить свидетельства. Но наша память, память еврейского народа, служит антитезой устремленности нацистов". А дальше Ривлин сделал уникальное по резкости заявление, если учитывать международную обстановку сегодня и место мемориальной церемонии: "Здесь наши люди были преданы теми, кто жил с ними рядом, во Франции, в Голландии, в Бельгии. А убивали их украинцы, литовцы и да — также поляки".

Согласно новому принятому польским сеймом закону президента Израиля Ривлина могли арестовать за такие слова. Но не арестовали…