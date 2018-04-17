РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Память о Второй мировой как моральный и политический водораздел

08:0017.04.2018
(обновлено: 08:01 17.04.2018)
112812
© Cinema Production (2018) Кадр из фильма СобиборКадр из фильма Собибор
© Cinema Production (2018)

Авигдор Эскин, для РИА Новости

На прошлой неделе в израильском Кнессете и Совете Федерации России одновременно состоялся показ фильма Константина Хабенского о восстании в лагере смерти Собибор, во главе которого стоял советский офицер еврейского происхождения Александр Печерский. Вслед за просмотром провели телемост, посвященный холокосту и Второй мировой войне на фоне предпринимаемых в мире попыток переписать историю.

Как известно, лагерь Собибор действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Там было убито около четверти миллионов евреев. Однако именно в Собиборе 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти. Возглавлял восстание Александр Печерский.

Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время просмотра фильма Собибор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путину предложили посмертно наградить поднявшего восстание в Собиборе
"Израиль благодарен России за ее инициативу по увековечению памяти героического восстания в Собиборе. Мы не должны отставать от нее в этом", — подчеркнул в беседе с РИА Новости председатель внутреннего суда правящей партии Ликуд, бывший депутат Кнессета Михаэль Клайнер. Сейчас он также представляет в Израиле международный фонд, занимающийся увековечением памяти героев Собибора ("Фонд памяти Александра Печерского") и возведением мемориала в Польше, на месте лагеря смерти.

© Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор"
© Cinema Production (2018)
Кадр из фильма "Собибор"

Клайнер также добавил, что попытки политизировать работу фонда и отстранить Россию от участия совершенно неприемлемы: "Мы не должны забывать, что героями этого восстания были офицеры Cоветской армии еврейского происхождения. Россия играет важнейшую роль в деле сохранения памяти о великих бедах и великих проявлениях героизма того времени".

В Иерусалиме, в Кнессете, просмотр фильма происходил под официальным патронажем главы парламента Израиля Юлия Эдельштейна, а в Москве — по инициативе и при активном участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В эти дни, когда страны западной коалиции высылают российских дипломатов и ведут активную пропагандистскую кампанию против России, любые совместные проекты оказываются предметом политических спекуляций. Так, была сорвана встреча в Вене по Собибору с участием министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и председателя комитета Государственной думы по иностранным делам Леонида Слуцкого.

Сотрудник британских экстренных служб на месте обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
Израиль против течения: почему он не выслал российских дипломатов
В этих условиях одновременное заседание Кнессета и Совета Федерации, а также телемост между Иерусалимом и Москвой особо весомы. Это не только дань памяти жертвам холокоста и героям сопротивления, но и еще одно доказательство того, что изоляция России и аморальна, и просто невозможна.

Невзирая на усиливающуюся международную напряженность, отношения между Москвой и Иерусалимом никак не пострадали. Это выразилось, среди прочего, в отказе Израиля высказаться в осуждение России по вопросу отравления в Солсбери, не говоря уже о высылке дипломатов, что привело к открыто выраженному недовольству Лондона.

Показательно также обострение между Израилем и Польшей по принятому в Варшаве закону, разрешающему карать любого, кто заговорит о причастности поляков к холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Охотник за нацистами рассказал, чего желает своим "жертвам"
Газета "Иерусалим Пост" сообщила, что в ходе встречи в Варшаве 12 апреля между президентом Израиля Реувеном Ривлиным и президентом Польши Анджеем Дудой не было достигнуто никакого понимания по этому вопросу. По словам источника в окружении президента Израиля, его беседа с президентом Польши была "диалогом глухих". При этом никаких изменений в позиции Польши не наблюдается. Дуда только отметил, что закон все еще рассматривается высшими судебными инстанциями страны.

Израильский президент приезжал в Польшу для участия в "Марше живых" из Освенцима в Биркенау, который проводится в тридцатый раз. На этот раз на мероприятие из Израиля приехали пятнадцать тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк"Марш живых" в Освенциме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Марш живых" в Освенциме

В ходе посещений лагерей смерти и участия в "Марше живых" Реувен Ривлин заявил: "Мы стоим здесь, и мы понимаем, что ни на какую справедливость мы не можем рассчитывать. Мы не можем ожидать справедливости от Европы, которая пытается слишком скоро все позабыть, стереть память и уничтожить свидетельства. Но наша память, память еврейского народа, служит антитезой устремленности нацистов". А дальше Ривлин сделал уникальное по резкости заявление, если учитывать международную обстановку сегодня и место мемориальной церемонии: "Здесь наши люди были преданы теми, кто жил с ними рядом, во Франции, в Голландии, в Бельгии. А убивали их украинцы, литовцы и да — также поляки".

Согласно новому принятому польским сеймом закону президента Израиля Ривлина могли арестовать за такие слова. Но не арестовали…

Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Partner44
Нужно научиться признавать свои ошибки, для того, чтобы не повторять их в будущем. Каждый в праве ошибаться, но нужно осознавать, что ты делаешь и к каким последствиям это может привести. Возможно тогда мир станет немного безопаснее и комфортнее для для населения планеты
08:31
17.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена