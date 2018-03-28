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Пожиратели трагедий: чему еще научило Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (567)
08:0028.03.2018
(обновлено: 08:12 28.03.2018)
04440
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишняМемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Мемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Путин объявил всероссийский траур по погибшим в Кемерово‍
У кемеровской трагедии, помимо главного измерения — страшной гибели десятков людей в результате масштабных нарушений техники безопасности и, очевидно, коррупции, — проявилось еще одно измерение, заслуживающее осмысления.

Речь о том, что произошедшее несчастье попытались (да и будут пытаться) использовать, причем откровенно отвратительно-циничным образом. В разных целях — от "хайпануть и заработать" до "шатнуть режим".

Власти предстоит найти виновных в трагедии и наказать их. Владимир Путин пообещал, что это будет сделано. А учитывая, что в последние годы под тяжелую руку российского закона регулярно попадают не просто высокопоставленные, но даже, казалось бы, неприкосновенные фигуры, давняя традиция, что в подобных историях в итоге отвечают только "стрелочники", с большой вероятностью на сей раз прервется. Спросят со всех виновников произошедшего — прямых и косвенных. Невзирая даже на заслуги.

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© МЧС РФ Ruptly
"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово – о планировке сгоревшего ТЦ

Однако при этом важно понять и оценить, как российская система — и государственно-политическая, и общественная — справилась с другим вызовом: эффективной информационной атакой против нее.

Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тулеев рассказал, что "пропустил трагедию в ТЦ в Кемерово через себя"
В этом смысле кемеровские события дают обширную почву для размышлений, а также уже для некоторых выводов.

Подобные трагедии глубоко задевают даже самых хладнокровных и далеких от произошедшего граждан. Это, в свою очередь, делает людей крайне чувствительными к любой ошибке — и просто неловкости — властей в реакции на произошедшее и более уязвимыми перед попытками манипуляции.

Очень показательно отношение людей к сегодняшнему объявлению траура. По неписаным правилам общенациональный траур в России объявляется, когда число жертв трагедии превышает сто человек. Однако произошедшее в ТЦ "Зимняя вишня", в первую очередь гибель десятков детей, так потрясло страну, что общество (а не телеканалы и не радиостанции) ощутило первым: нельзя провести эти дни "как обычно". И хотя в итоге траур был объявлен, государству многими было поставлено в укор, что на это решение потребовалось почти два дня.

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В соцсетях запустили акцию #заперто после пожара в Кемерово
Отдельно, безусловно, стоит упомянуть непрофессионализм и неуклюжесть, продемонстрированные местными властями. Причем речь не только о том, что в конечном итоге именно при них были созданы условия, в которых трагедия стала возможной. Развитие событий и доведение ситуации в городе после трагедии едва ли не до социального взрыва — тоже на их совести. Региональная система не смогла наладить нормального общения с людьми и действовала местами, честно говоря, безобразно.
Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
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По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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Назвать участников вчерашнего массового митинга в Кемерово "двухстами бузотерами" было крайне непродуманным шагом со стороны главы области, хотя среди потрясенных трагедией горожан и родственников погибших (по понятным причинам, с трудом идущих на контакт), судя по собственным признаниям фигурантов в соцсетях, были и энтузиасты-провокаторы, пытавшиеся раскачать ситуацию в нужную им сторону.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с участниками стихийного митинга в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня». 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения у кемеровчан‍
Едва ли лучше повел себя и вице-губернатор, умудрившийся сначала обвинить потерявшего семью в пожаре участника митинга в том, что тот "пиарится на трагедии", а затем попросить прощения на коленях.

В результате максимальную адекватность при взаимодействии с потрясенными горем кемеровчанами проявили представители федеральной власти, начиная с президента страны, лично пообщавшегося с инициативной группой, и заканчивая полицией, которой было спущено строгое указание ни в коем случае не применять силу к участникам митинга.

Однако, пожалуй, самое показательное — реакция государства и общества на разгоняемый фейк о том, что на самом деле в "Зимней вишне" погибло намного больше людей, нежели сообщают официально (назывались цифры и 300, и 600 человек).

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

С одной стороны, сначала стандартная, положенная по закону расписка о неразглашении данных предварительного следствия, которую подписывают при опознании, была использована для подтверждения слуха о том, что "власти скрывают правду".

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Преступная халатность: Путин рассказал о причинах трагедии в Кемерово
С другой стороны, затем допуск инициативной группы в кемеровские морги для общественной проверки числа погибших переломил ситуацию с разраставшимися, как лесной пожар, слухами. Государство продемонстрировало способность к  адекватности — то есть сумело повести себя "не по бумажке" в крайне непростой ситуации начавшейся массовой истерии.

Но не менее, а может быть, даже более важна широкая общественная реакция. После того как в социальные сети вбросили — явно целенаправленно — тучи фейков о сотнях погибших, их стали мгновенно тиражировать по собственной воле тысячи легковерных людей.

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Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона

Однако большая часть общества, замерев сначала от неожиданности, очень быстро включила здравый смысл, и в социальных сетях массово распространились призывы не поддаваться на провокации, опираться на факты и оценивать ситуацию здраво.

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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Украинский пранкер распространил фейк о "сотнях погибших" в Кемерово
В итоге, как известно, был найден минимум один из источников фейка о "сотнях погибших" — украинский пранкер (как классифицировать подобных существ, мы здесь обсуждать не будем). Открытая и прозрачная позиция государства также подтвердила, что эта информация — ложь.

Все это заставило российское общество определиться и в отношении тех, кто продолжает упорно твердить о "никому не нужных не подсчитанных сгоревших детдомовцах, приехавших в кино из других городов".

Трагедия в Кемерово. Кадры с места ЧП
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости
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Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.
© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкПлощадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
© Фото : Наталья НараеваК тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.Дым пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : Наталья Нараева
К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.
© Ruptly МЧС РФПо последним данным, погибли 53 человека, десятки пропали без вести, как минимум 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
© Ruptly МЧС РФ
По последним данным, погибли 53 человека, десятки пропали без вести, как минимум 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской областиОткрытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской области
Открытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.
© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкПо факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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По факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
© Фото : МЧС РФ Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.На заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям связанном с пожаром в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.
© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РоссииВ Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.Ил-76 МЧС России с отрядом спасателей, психологами и опергруппой перед вылетом в Кемерово из Красноярского аэропорта. 25 марта 2018
© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России
В Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.Дым пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости
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Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.
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Получилось, что это либо люди, которых трагедия затронула напрямую и которые не в состоянии слушать сейчас уговоры; либо неумные легковерные истерики; либо кукловоды, собственно, и организовавшие вбросы.

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Опубликован список жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
С первых в их горе никакого спроса быть не может. Дай бог им сохранить рассудок. Вторые удостаиваются все более жесткой реакции окружающих на их истерику. Ну а третьи — заставили российское общество в очередной раз вспомнить, что оно является объектом целенаправленных информационных атак.

Что, кстати, стоит отметить (и это, возможно, даже ужаснее целенаправленных атак). В серой зоне интернет-бизнеса, в теневой сфере мутных пабликов и анонимных каналов кормятся сотни и тысячи лиц, которым, в принципе, все равно, как зарабатывать лишние копейки. Эти — готовы не только "размещать" за переведенные суммы любые воззвания и тиражировать любую ложь. Многие из них вполне готовы разгонять ложь без всякого заказа — просто потому, что хорошо надутая ложь есть хайп, хайп — это трафик, а трафик — это капающие деньжонки.

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"Видела, как дети прыгали из окон". Очевидица — о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

И хочется надеяться, что теперь этой теневой шакальей армией тоже заинтересовались те, кому по службе положено.

Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Управляющая "Зимней вишни" уверена, что причиной пожара в ТЦ стал поджог
Что в промежуточном итоге: фейковая история о "сотнях погибших" продемонстрировала — у российского общества все более сильный иммунитет к информационным атакам против него. Однако она также показала, что уязвимые точки у общества по-прежнему есть.

И значит, их будут пытаться использовать и далее.

Цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в Кемерово
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНебольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане приходят на мемориал семьями.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Горожане приходят на мемориал семьями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосквичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» к зданию представительства Кемеровской области в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУ здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.Цветы и свечи в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня у здания представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСвои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня к зданию представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.
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Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

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Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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