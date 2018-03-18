Остудить Турцию, отодвинуть США: зачем Лавров в Астану летал

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф перед началом встречи в Астане. 16 марта 2018

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф перед началом встречи в Астане. 16 марта 2018

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Вернувшийся недавно из Африки министр иностранных дел России Сергей Лавров сосредоточился на ближневосточном направлении. Четырнадцатого марта он провел переговоры в Москве со своим турецким визави Мевлютом Чавушоглу, а 16 марта оба министра встретились в Астане с главой иранского внешнеполитического ведомства Мохаммедом Джавадом Зарифом. Обсуждали, конечно же, Сирию, а также готовили аналогичное обсуждение на уровне уже глав государств. "Четвертого апреля в Турции будет проведен саммит президентов России, Турции и Ирана, на котором будут согласованы новые дополнительные подходы по продвижению в жизнь тех принципов урегулирования, которые были одобрены в СБ ООН и активно поддержаны астанинским процессом", — заявил Лавров. Зариф назвал астанинский процесс "единственным успешным шагом по деэскалации войны в Сирии" (тем самым передав своеобразный привет Женеве).

Однако при всем уважении к иранским коллегам ключевой задачей Лаврова на этих переговорах было правильно выстроить отношения в треугольнике США — Турция — Россия в сирийском вопросе. То есть сделать так, чтобы все грани этой фигуры соответствовали российским интересам.

По линии США — Россия задачей Москвы является недопущение более активного вмешательства Штатов в сирийский конфликт. Вашингтон заинтересован в максимальном затягивании гражданской войны в Сирии, поэтому, как говорит Лавров, "видно стремление некоторых западных коллег сохранить боевой потенциал террористов". Однако сейчас ситуация может еще больше осложниться. Судя по всему, американцы рассматривают возможность начала собственной военной операции против сирийской армии — например, в качестве "ответа" на якобы использованное президентом Башаром Асадом химоружие. "Похоже, ни одно правительство (привет России. — Прим. ред.) или международная организация (привет Совбезу ООН. — Прим. ред.) не могут или не хотят остановить его. Пользуясь вседозволенностью, он продолжит безнаказанно атаковать гражданских до тех пор, пока не достигнет власти и не обеспечит ее сохранение, или до тех пор, пока не будет остановлен", — заявил советник Трампа по вопросам национальной безопасности генерал Макмастер.

Контрмеры со стороны России уже были предприняты (американцев предупредили, что в случае ударов по Дамаску российские войска будут сбивать не только средства поражения, но и их носители). Дипломатической же мерой должна была стать демонстрация единства сторон на астанинских переговорах.

Эксперты признают, что шансы на американский удар резко повысятся в том случае, если США найдут взаимопонимание с самым слабым звеном триумвирата — Турцией.

Да, на сегодняшний день отношения между Анкарой и Вашингтоном находятся в глубоком кризисе. В первую очередь из-за того, что американцы взращивали турецких врагов — сирийских курдов и намеревались закрепить за ними северные и восточные территории Сирии. "Даже когда уже террористов оттуда выгнали, объявили о том, что они — США и курды — берут под контроль всю границу Сирии с Ираком и прежде всего курды будут обеспечивать эту зону безопасности, как они ее назвали, — заявил Сергей Лавров. — Если те, кто такое объявление в Вашингтоне делал, рассчитывали, что Турция просто останется спокойно сидеть и смотреть на то, что происходит, они вообще не имеют представления о том, каков расклад сил на Ближнем Востоке и в Сирии в частности". Собственно, американцы и недооценили турок — те начали против курдов в Африне операцию "Оливковая ветвь", и союзники по НАТО оказались на грани боевых действий. Более того, практически захватившие Африн турки останавливаться не намерены — они собираются очистить от проамериканских курдов всю территорию вдоль сирийской границы.

В этой ситуации западные эксперты прямым текстом предлагают американцам курдов сдать. "Россия извлекает выгоду из политических споров между Турцией и союзниками по НАТО, использует их для подрыва доверия и единства", — заявил глава Европейского командования США генерал Кёртис Скапаротти. А известный американский политолог Чарльз Купчан предлагает даже дорожную карту по нормализации отношений Турции и США. Согласно ей, Вашингтон обеспечивает вывод курдов из Манбиджа на восточный берег Евфрата и возвращает власть в регионе "местным сообществам", а в ответ турки прекращают военную операцию.

К сожалению для США, в этом плане есть один слабый момент. Даже если Америка сдаст курдов, турки на этом не остановятся. Эрдоган выступает за тотальное изгнание американцев из Сирии. "В Сирии созданы 20 баз. Для чего они созданы?— говорит он. — Они направлены против Турции или Ирана. Наверняка не против России, потому что это будет означать третью мировую войну". Подбадриваемая Соединенными Штатами попытка свержения (лето 2016-го) глубоко засела в памяти турецкого президента — он не доверяет американцам и не рассматривает их как союзников. "Им в первую очередь надо научиться вести себя по отношению к нам и уважать нас", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. И в этом плане новый госсекретарь США Майк Помпео, назвавший эрдогановскую Турцию "тоталитарной исламской диктатурой", вряд ли будет рассматриваться как годный переговорщик.

Так что турецко-американские отношения продолжают деградировать. Эта деградация, по мнению Чарльза Купчана, завершит период союзничества Турции и Запада, что "нанесет критический удар по обеим сторонам".

Россия, однако, далека от иллюзий "включения Турции в евразийский проект".

Как верно заметил бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыз, "российско-турецкие отношения отнюдь не сердечные, но деловые". "Не бывает вечных врагов. Бывает неспособность проводить линию, которая будет учитывать твою линию и не будет одновременно задевать интересы твоего партнера", — отмечает Сергей Лавров.

И Россия намерена сотрудничать с Турцией на сирийском направлении на основе чистого прагматизма.

Перед Астаной в этом сотрудничестве возникли проблемы. Анкара (пытающаяся консолидировать под своим контролем всех сирийских "умеренных" боевиков) резко критиковала сирийско-иранско-российскую операцию в Восточной Гуте, обвиняла сирийскую армию в масштабных бомбардировках мирного населения и предлагала решить вопрос с террористами в этом анклаве по-своему. "Сирийский режим и Россия проводят операции в Восточной Гуте по причине того, что там находятся отряды "Ан-Нусры"* численностью от 300 до одной тысячи человек. И сейчас наша разведка пытается удалить "Нусру"* и другие элементы из Восточной Гуты", — заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

По некоторым данным, Турция пыталась даже включить в итоговое коммюнике по итогам астанинских переговоров проект перемирия в Гуте. Однако российской стороне удалось убедить Анкару поумерить амбиции. Турции позволено решать свои проблемы в Африне и Манбидже, однако рекомендовано оставить в покое Гуту (которая все равно скоро перестанет быть "темой" — армия уже освободила более 70% анклава).

Незачем портить прагматичные российско-турецкие отношения негативными фантазиями, когда есть позитивные факты: министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш надеется, что в 2018 году Турцию посетят шесть миллионов россиян — на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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