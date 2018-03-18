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Остудить Турцию, отодвинуть США: зачем Лавров в Астану летал

08:0018.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф перед началом встречи в Астане. 16 марта 2018Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф перед началом встречи в Астане. 16 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

На встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чавушоглу оценил важность встречи экспертов по Сирии в Астане
Вернувшийся недавно из Африки министр иностранных дел России Сергей Лавров сосредоточился на ближневосточном направлении. Четырнадцатого марта он провел переговоры в Москве со своим турецким визави Мевлютом Чавушоглу, а 16 марта оба министра встретились в Астане с главой иранского внешнеполитического ведомства Мохаммедом Джавадом Зарифом. Обсуждали, конечно же, Сирию, а также готовили аналогичное обсуждение на уровне уже глав государств. "Четвертого апреля в Турции будет проведен саммит президентов России, Турции и Ирана, на котором будут согласованы новые дополнительные подходы по продвижению в жизнь тех принципов урегулирования, которые были одобрены в СБ ООН и активно поддержаны астанинским процессом", — заявил Лавров. Зариф назвал астанинский процесс "единственным успешным шагом по деэскалации войны в Сирии" (тем самым передав своеобразный привет Женеве).

Однако при всем уважении к иранским коллегам ключевой задачей Лаврова на этих переговорах было правильно выстроить отношения в треугольнике США — Турция — Россия в сирийском вопросе. То есть сделать так, чтобы все грани этой фигуры соответствовали российским интересам.

Ребенок смотрит в окно автобуса во время эвакуации из осажденного города в Восточной Гуте, Сирия. 13 марта 2018
© REUTERS / Bassam Khabieh
Россия призвала США отказаться от "безответственных планов" по Сирии
По линии США — Россия задачей Москвы является недопущение более активного вмешательства Штатов в сирийский конфликт. Вашингтон заинтересован в максимальном затягивании гражданской войны в Сирии, поэтому, как говорит Лавров, "видно стремление некоторых западных коллег сохранить боевой потенциал террористов". Однако сейчас ситуация может еще больше осложниться. Судя по всему, американцы рассматривают возможность начала собственной военной операции против сирийской армии — например, в качестве "ответа" на якобы использованное президентом Башаром Асадом химоружие. "Похоже, ни одно правительство (привет России. — Прим. ред.) или международная организация (привет Совбезу ООН. — Прим. ред.) не могут или не хотят остановить его. Пользуясь вседозволенностью, он продолжит безнаказанно атаковать гражданских до тех пор, пока не достигнет власти и не обеспечит ее сохранение, или до тех пор, пока не будет остановлен", — заявил советник Трампа по вопросам национальной безопасности генерал Макмастер.

Контрмеры со стороны России уже были предприняты (американцев предупредили, что в случае ударов по Дамаску российские войска будут сбивать не только средства поражения, но и их носители). Дипломатической же мерой должна была стать демонстрация единства сторон на астанинских переговорах.

Операция турецких войск в Сирии: "Оливковая ветвь" против курдов
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibО фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).Боец из Свободной сирийской армии стреляет по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
О фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibЭти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.Бойцы из Свободной сирийской армии занимают позиции в районе города Тал Малид
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Эти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.Сирийский боец наблюдает за районом Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.
© REUTERS / Osman OrsalПозднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".Вид на Африн из турецкого города Хасса
© REUTERS / Osman Orsal
Позднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".
© AP Photo / Kayhan OzerМестом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к своим сторонникам в городе Усаке
© AP Photo / Kayhan Ozer
Местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.
© AP Photo / Lefteris PitarakisМинобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.Дым над Африном после начала турецкой операции Оливковая ветвь
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Минобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibРоссия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.Бойцы Свободной сирийской армии в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Россия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibПо словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.Бойцы Свободной сирийской армии в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
По словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibРоссийский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.Бойцы Свободной сирийской армии занимают позиции в районе города Тал Малид
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Российский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibВ Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.Бойцы Свободной сирийской армии стреляют по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibТурция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.Бойцы из Свободной сирийской армии стреляют по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Турция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.
© AP Photo / Lefteris PitarakisОперация проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.Дым над Африном после начала операции Оливковая ветвь
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Операция проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.
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Последствия обстрела турецкой артиллерией водоочистной станции в пригороде Африна, Сирия. архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
США спровоцировали Турцию на операцию в Африне, считают в Совбезе
Эксперты признают, что шансы на американский удар резко повысятся в том случае, если США найдут взаимопонимание с самым слабым звеном триумвирата — Турцией.

Да, на сегодняшний день отношения между Анкарой и Вашингтоном находятся в глубоком кризисе. В первую очередь из-за того, что американцы взращивали турецких врагов — сирийских курдов и намеревались закрепить за ними северные и восточные территории Сирии. "Даже когда уже террористов оттуда выгнали, объявили о том, что они — США и курды — берут под контроль всю границу Сирии с Ираком и прежде всего курды будут обеспечивать эту зону безопасности, как они ее назвали, — заявил Сергей Лавров. — Если те, кто такое объявление в Вашингтоне делал, рассчитывали, что Турция просто останется спокойно сидеть и смотреть на то, что происходит, они вообще не имеют представления о том, каков расклад сил на Ближнем Востоке и в Сирии в частности". Собственно, американцы и недооценили турок — те начали против курдов в Африне операцию "Оливковая ветвь", и союзники по НАТО оказались на грани боевых действий. Более того, практически захватившие Африн турки останавливаться не намерены — они собираются очистить от проамериканских курдов всю территорию вдоль сирийской границы.

В этой ситуации западные эксперты прямым текстом предлагают американцам курдов сдать. "Россия извлекает выгоду из политических споров между Турцией и союзниками по НАТО, использует их для подрыва доверия и единства", — заявил глава Европейского командования США генерал Кёртис Скапаротти. А известный американский политолог Чарльз Купчан предлагает даже дорожную карту по нормализации отношений Турции и США. Согласно ей, Вашингтон обеспечивает вывод курдов из Манбиджа на восточный берег Евфрата и возвращает власть в регионе "местным сообществам", а в ответ турки прекращают военную операцию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая прошла в Астане. 16 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров: обвинения в адрес Дамаска и Москвы по резолюции по Сирии надуманны
К сожалению для США, в этом плане есть один слабый момент. Даже если Америка сдаст курдов, турки на этом не остановятся. Эрдоган выступает за тотальное изгнание американцев из Сирии. "В Сирии созданы 20 баз. Для чего они созданы?— говорит он. — Они направлены против Турции или Ирана. Наверняка не против России, потому что это будет означать третью мировую войну". Подбадриваемая Соединенными Штатами попытка свержения (лето 2016-го) глубоко засела в памяти турецкого президента — он не доверяет американцам и не рассматривает их как союзников. "Им в первую очередь надо научиться вести себя по отношению к нам и уважать нас", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. И в этом плане новый госсекретарь США Майк Помпео, назвавший эрдогановскую Турцию "тоталитарной исламской диктатурой", вряд ли будет рассматриваться как годный переговорщик.

Так что турецко-американские отношения продолжают деградировать. Эта деградация, по мнению Чарльза Купчана, завершит период союзничества Турции и Запада, что "нанесет критический удар по обеим сторонам".

Россия, однако, далека от иллюзий "включения Турции в евразийский проект".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогл. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чавушоглу: Турция с пониманием относится к желанию России остаться в Сирии
Как верно заметил бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыз, "российско-турецкие отношения отнюдь не сердечные, но деловые". "Не бывает вечных врагов. Бывает неспособность проводить линию, которая будет учитывать твою линию и не будет одновременно задевать интересы твоего партнера", — отмечает Сергей Лавров.

И Россия намерена сотрудничать с Турцией на сирийском направлении на основе чистого прагматизма.

Перед Астаной в этом сотрудничестве возникли проблемы. Анкара (пытающаяся консолидировать под своим контролем всех сирийских "умеренных" боевиков) резко критиковала сирийско-иранско-российскую операцию в Восточной Гуте, обвиняла сирийскую армию в масштабных бомбардировках мирного населения и предлагала решить вопрос с террористами в этом анклаве по-своему. "Сирийский режим и Россия проводят операции в Восточной Гуте по причине того, что там находятся отряды "Ан-Нусры"* численностью от 300 до одной тысячи человек. И сейчас наша разведка пытается удалить "Нусру"* и другие элементы из Восточной Гуты", — заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Дамаск, Сирия. 14 марта 2018
© Фото : SANA
Эксперт: Россия обозначила красную черту, за которую США переходить нельзя
По некоторым данным, Турция пыталась даже включить в итоговое коммюнике по итогам астанинских переговоров проект перемирия в Гуте. Однако российской стороне удалось убедить Анкару поумерить амбиции. Турции позволено решать свои проблемы в Африне и Манбидже, однако рекомендовано оставить в покое Гуту (которая все равно скоро перестанет быть "темой" — армия уже освободила более 70% анклава).

Незачем портить прагматичные российско-турецкие отношения негативными фантазиями, когда есть позитивные факты: министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш надеется, что в 2018 году Турцию посетят шесть миллионов россиян — на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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