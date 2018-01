Европейского зеленого монстра изгнали домой, и Европа паникует

© AP Photo/Mary Altaffer

The High Line – зеленая артерия Нью-Йорка



Железнодорожная ветка, соединившая три района Нью-Йорка – Западный Челси, Мясоразделочный квартал и Адскую кухню, появилась в 1930-х годах и проработала до 1980 года. Изначально собственники участков земли выступали за снос дороги, но во время публичных собраний о судьбе путей прозвучала идея создать на ее месте парк.



Благодаря инициативе сообщества Friends of the High Line заброшенная железная дорога стала одним из главных центров притяжения на Манхеттене.



Парк High Line принес Нью-Йорку, в частности районам Челси и Митпакинг, миллионы туристов, а также их деньги, что стимулировало развитие района и переезд сюда офисов таких технологических гигантов, как Google, например. Плюс цена на недвижимость сильно выросла и жить здесь стало престижно. Сегодня парк High Line называют одной из самых популярных достопримечательностей мира наряду с Эйфелевой башней, Колизеем, Статуей Свободы и Биг-Бэном.