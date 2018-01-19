Европейского зеленого монстра изгнали домой, и Европа паникует

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Как сообщает британское издание The Guardian, Европа на этой неделе приняла новую экологическую суперстратегию. Евросоюзу предстоит куда поспешнее, чем планировалось ранее, разруливать проблему с переработкой пластиковых отходов. Поставлен амбициозный план сделать их все "повторно используемыми или перерабатываемыми" к 2030 году.

Что подстегнуло кризис: с января Китайская Народная Республика коварно запретила импорт пластикового мусора к себе на переработку — просто потому, что это вредно для ее собственной экологии.

И теперь из-за этого у передовых стран, заботящихся о завтрашнем дне, зеленой планете и всем таком, резко упали перспективы дальнейшего рисования красивых графиков "озеленения среды".

Потому что до сего момента, например, британская экологичность обеспечивалась активным экспортом отработанного пластика в Юго-Восточную Азию, куда его за последние пять лет отправилось более трех миллионов тонн (для тех, кто любит образные сравнения, — это порядка пятисот Эйфелевых башен чисто по весу. С учетом того, что пластик несколько легче стали, — по объему цифру можно умножить еще раз в десять).

Но это не вся проблема. Есть еще один аспект (почему решение задачи, поставленной в 1970-х, перенесено на 2030-й). Он состоит в том, что переход на экологически безвредные упаковки, пакеты и бутылки прямо сегодня или завтра — есть просто экономическая фантастика в передовом мире. То есть сами по себе биоразлагаемые материалы существуют. А вот способов их срочно массово ввести и заменить ими дешевые, но неэкологичные полимеры, нет. Просто потому, что экологичные раз в восемь-десять дороже.

Альпы из свалки: как экологические проекты преображают города CC BY 2.0 / News Oresund / 20160812_Amagerforbraending_Kobenhavn_0062 Пока в Москве и Подмосковье разгорается бой со свалками, по миру появляются проекты преобразований индустриальных площадок в общественные экологические пространства. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает посмотреть на самые креативные из них. Кто знает, возможно, на месте российских мусорных полигонов возникнет такая красота.



Мусоросжигательный завод Amager Bakke в Копенгагене



Завод по сжиганию мусора почти в центре города – это дерзость, которую могли позволить себе только скандинавы. Amager Bakke спроектирован датским бюро BIG, активно строящим по всему миру. По плану завод должен быть запущен в декабре 2017 года и сжигать 400 тысяч тонн мусора в год, что будет обеспечивать столицу теплом и электричеством. "Фишка" здания – герметичный фасад, который будет выполнять роль горнолыжного склона. Также здесь будут проложены тропы для хайкинга, каток, картодром и скалодром, – благодаря этому Amager Bakke уже окрестили "датскими Альпами".

CC BY 2.0 / News Oresund / 20160812_Amagerforbraending_Kobenhavn_0062 Пока в Москве и Подмосковье разгорается бой со свалками, по миру появляются проекты преобразований индустриальных площадок в общественные экологические пространства. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает посмотреть на самые креативные из них. Кто знает, возможно, на месте российских мусорных полигонов возникнет такая красота.



Мусоросжигательный завод Amager Bakke в Копенгагене



Завод по сжиганию мусора почти в центре города – это дерзость, которую могли позволить себе только скандинавы. Amager Bakke спроектирован датским бюро BIG, активно строящим по всему миру. По плану завод должен быть запущен в декабре 2017 года и сжигать 400 тысяч тонн мусора в год, что будет обеспечивать столицу теплом и электричеством. "Фишка" здания – герметичный фасад, который будет выполнять роль горнолыжного склона. Также здесь будут проложены тропы для хайкинга, каток, картодром и скалодром, – благодаря этому Amager Bakke уже окрестили "датскими Альпами".

© AP Photo/Michael Sohn Ландшафтный парк Duisburg-Nord



Сталелитейный завод "Мейдерих" рядом с небольшим немецким городом Дуйсбург работал до 1985 года, после чего правительство приняло решение пойти альтернативным путем, на котором настаивали эко-активисты: сделать из завода индустриальный пейзажный парк.



Архитектурное бюро Latz + Partner разработало проект, который наделил каждое из зданий завода новым смыслом, а его ландшафт сделал приятным местом для прогулок и занятий спортом. Так, в бывшем газохранилище появился дайвинг-центр, на бывшем участке резки металла – кинотеатр под открытым небом, в здании бывшей электростанции – концертный зал. Также были проложены альпинистские маршруты по трубопроводным сетям к вершинам доменных печей.

© AP Photo/Michael Sohn Ландшафтный парк Duisburg-Nord



Сталелитейный завод "Мейдерих" рядом с небольшим немецким городом Дуйсбург работал до 1985 года, после чего правительство приняло решение пойти альтернативным путем, на котором настаивали эко-активисты: сделать из завода индустриальный пейзажный парк.



Архитектурное бюро Latz + Partner разработало проект, который наделил каждое из зданий завода новым смыслом, а его ландшафт сделал приятным местом для прогулок и занятий спортом. Так, в бывшем газохранилище появился дайвинг-центр, на бывшем участке резки металла – кинотеатр под открытым небом, в здании бывшей электростанции – концертный зал. Также были проложены альпинистские маршруты по трубопроводным сетям к вершинам доменных печей.

CC BY 2.0 / Cristian Bortes www.eyeem.com/bortescristian/ / Salina – Turda Соляные шахты Salina Turda в Румынии



Небольшой румынский городок Турда и его залежи соли был известен еще древним римлянам. В одной из самых больших и старых шахт сегодня организован центр спелеотерапии и развлечений Salina Turda. Добыча соли здесь началась с 1690 года и продолжалась до 1932 года. Во время Второй мировой войны шахту использовали в качестве бомбоубежища. В 1992 году Салина Турда была открыта для посещения, в ней организовали музей истории соляной промышленности. А уже в 2001 деньги Евросоюза помогли реализовать проект, который притягивает туристов всех возрастов. На глубине 120 метров можно прокатиться на колесе обозрения, посмотреть театральный спектакль, поиграть в пинг-понг или баскетбол. Температура воздуха составляет 12 градусов, он абсолютно чистый — в нем нет аллергенов и бактерий. В шахте кроме детей, которые приходят сюда играть, много пенсионеров, выполняющих предписания врачей по спелеотерапии.

CC BY 2.0 / Cristian Bortes www.eyeem.com/bortescristian/ / Salina – Turda Соляные шахты Salina Turda в Румынии



Небольшой румынский городок Турда и его залежи соли был известен еще древним римлянам. В одной из самых больших и старых шахт сегодня организован центр спелеотерапии и развлечений Salina Turda. Добыча соли здесь началась с 1690 года и продолжалась до 1932 года. Во время Второй мировой войны шахту использовали в качестве бомбоубежища. В 1992 году Салина Турда была открыта для посещения, в ней организовали музей истории соляной промышленности. А уже в 2001 деньги Евросоюза помогли реализовать проект, который притягивает туристов всех возрастов. На глубине 120 метров можно прокатиться на колесе обозрения, посмотреть театральный спектакль, поиграть в пинг-понг или баскетбол. Температура воздуха составляет 12 градусов, он абсолютно чистый — в нем нет аллергенов и бактерий. В шахте кроме детей, которые приходят сюда играть, много пенсионеров, выполняющих предписания врачей по спелеотерапии.

© AP Photo/Fritz Reiss Бассейн Flussbad на музейном острове в Берлине



Музейный остров – это один из центральных районов Берлина, расположенный на реке Шпрее. Проект устройства бассейна на реке в квартале музейного острова возник 20 лет назад. Канал, бывший некогда промышленным рукавом реки, не используется уже более 100 лет.



Урбанистический проект Flussbad Berlin ставит своей целью вернуть город местным жителям, чтобы они не чувствовали, что центр принадлежит туристам. За время работы команда проекта собрала 4 миллиона евро через фандрайзинг (сбор пожертвований – ред.). В декабре этого года городская мэрия Берлина должна принять финальные решения по реализации проекта и системе очистки воды.



Если проект будет реализован в центре Берлина окажется бассейн с чистой водой по площади равный 17 олимпийским. Также вокруг появятся зеленые зоны для прогулок и городских активностей на свежем воздухе. В поддержку проекта каждое лето устраиваются заплывы энтузиастов, которые собирают много публики.

© AP Photo/Fritz Reiss Бассейн Flussbad на музейном острове в Берлине



Музейный остров – это один из центральных районов Берлина, расположенный на реке Шпрее. Проект устройства бассейна на реке в квартале музейного острова возник 20 лет назад. Канал, бывший некогда промышленным рукавом реки, не используется уже более 100 лет.



Урбанистический проект Flussbad Berlin ставит своей целью вернуть город местным жителям, чтобы они не чувствовали, что центр принадлежит туристам. За время работы команда проекта собрала 4 миллиона евро через фандрайзинг (сбор пожертвований – ред.). В декабре этого года городская мэрия Берлина должна принять финальные решения по реализации проекта и системе очистки воды.



Если проект будет реализован в центре Берлина окажется бассейн с чистой водой по площади равный 17 олимпийским. Также вокруг появятся зеленые зоны для прогулок и городских активностей на свежем воздухе. В поддержку проекта каждое лето устраиваются заплывы энтузиастов, которые собирают много публики.

© Park Ji-Hwan / AFP Раскопанная река Чхонгечхон в Сеуле



Почти 50 лет река Чхонгечхон в Сеуле находилась под землей, а над ней была устроена многоуровневая трасса. Шум, грязный воздух вызывали недовольство местных жителей и беспокойство экологов, потому как состояние района было критическим, плюс жители района часто обращались в больницы с респираторными заболеваниями и обострениями хронических. В 2005 году реку буквально достали из-под земли. Автомобильные шоссе были перенесены и пространство вдоль реки стало рекреационной территорией. В этом районе города появилось 246 новых растений и 20 видов птиц. Проект архитектурного бюро Seo-Ahn Total Landscape также предполагает навесные мосты и подземные пешеходные переходы.

© Park Ji-Hwan / AFP Раскопанная река Чхонгечхон в Сеуле



Почти 50 лет река Чхонгечхон в Сеуле находилась под землей, а над ней была устроена многоуровневая трасса. Шум, грязный воздух вызывали недовольство местных жителей и беспокойство экологов, потому как состояние района было критическим, плюс жители района часто обращались в больницы с респираторными заболеваниями и обострениями хронических. В 2005 году реку буквально достали из-под земли. Автомобильные шоссе были перенесены и пространство вдоль реки стало рекреационной территорией. В этом районе города появилось 246 новых растений и 20 видов птиц. Проект архитектурного бюро Seo-Ahn Total Landscape также предполагает навесные мосты и подземные пешеходные переходы.

© AP Photo/Mary Altaffer The High Line – зеленая артерия Нью-Йорка



Железнодорожная ветка, соединившая три района Нью-Йорка – Западный Челси, Мясоразделочный квартал и Адскую кухню, появилась в 1930-х годах и проработала до 1980 года. Изначально собственники участков земли выступали за снос дороги, но во время публичных собраний о судьбе путей прозвучала идея создать на ее месте парк.



Благодаря инициативе сообщества Friends of the High Line заброшенная железная дорога стала одним из главных центров притяжения на Манхеттене.



Парк High Line принес Нью-Йорку, в частности районам Челси и Митпакинг, миллионы туристов, а также их деньги, что стимулировало развитие района и переезд сюда офисов таких технологических гигантов, как Google, например. Плюс цена на недвижимость сильно выросла и жить здесь стало престижно. Сегодня парк High Line называют одной из самых популярных достопримечательностей мира наряду с Эйфелевой башней, Колизеем, Статуей Свободы и Биг-Бэном.

© AP Photo/Mary Altaffer The High Line – зеленая артерия Нью-Йорка



Железнодорожная ветка, соединившая три района Нью-Йорка – Западный Челси, Мясоразделочный квартал и Адскую кухню, появилась в 1930-х годах и проработала до 1980 года. Изначально собственники участков земли выступали за снос дороги, но во время публичных собраний о судьбе путей прозвучала идея создать на ее месте парк.



Благодаря инициативе сообщества Friends of the High Line заброшенная железная дорога стала одним из главных центров притяжения на Манхеттене.



Парк High Line принес Нью-Йорку, в частности районам Челси и Митпакинг, миллионы туристов, а также их деньги, что стимулировало развитие района и переезд сюда офисов таких технологических гигантов, как Google, например. Плюс цена на недвижимость сильно выросла и жить здесь стало престижно. Сегодня парк High Line называют одной из самых популярных достопримечательностей мира наряду с Эйфелевой башней, Колизеем, Статуей Свободы и Биг-Бэном.

© AP Photo/Michel Euler Пляжи на Сене



Проект "Парижский пляж" существует уже 15 лет, но постоянно эволюционирует и становится лучше. От небольшого пляжа на берегу Сены в одном из городских районов он разросся до километровых пешеходных зон вдоль реки и нескольких больших общественных пространств. Архитекторы и городское правительство хотят соответствовать принципам устойчивого развития и с уважением относятся к экологии. И кажется их совсем не беспокоит доход от инициативы – шезлонги, раздевалки и зонты доступны бесплатно. Правда у местного мелкого бизнеса дела идут прекрасно – мороженое, вода и крепы продаются с утра и до поздней ночи.



Летом 2017 года на реке появилось три плавательных бассейна, в которых за чистотой воды пристально следят. Большая желтая табличка: "Операция Парижский пляж. Набережная закрыта для автотранспорта" каждые уикенд оповещает водителей, что приоритеты расставлены не в их пользу. В тех участках, где проезд автомобилей все же сохранен – обустроены безопасные пешеходные переходы.

© AP Photo/Michel Euler Пляжи на Сене



Проект "Парижский пляж" существует уже 15 лет, но постоянно эволюционирует и становится лучше. От небольшого пляжа на берегу Сены в одном из городских районов он разросся до километровых пешеходных зон вдоль реки и нескольких больших общественных пространств. Архитекторы и городское правительство хотят соответствовать принципам устойчивого развития и с уважением относятся к экологии. И кажется их совсем не беспокоит доход от инициативы – шезлонги, раздевалки и зонты доступны бесплатно. Правда у местного мелкого бизнеса дела идут прекрасно – мороженое, вода и крепы продаются с утра и до поздней ночи.



Летом 2017 года на реке появилось три плавательных бассейна, в которых за чистотой воды пристально следят. Большая желтая табличка: "Операция Парижский пляж. Набережная закрыта для автотранспорта" каждые уикенд оповещает водителей, что приоритеты расставлены не в их пользу. В тех участках, где проезд автомобилей все же сохранен – обустроены безопасные пешеходные переходы.

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Но и это не вся проблема. Есть еще один неприятный факт: значительная часть так называемых биоразлагаемых пакетиков и бутылок на деле в природе не разлагается. Нередко нечто, позиционируемое как "биоразлагаемая упаковка", в действительности обычный пластик с добавлением крахмала. И, будучи выброшен просто на улицу вместо специальных мест для переработки, он разваливается на мелкие, но по-прежнему неубиваемые пластиковые кусочки (то есть производители продукции с зеленым треугольничком из стрелок нередко банально врут).

И так далее.

Вообще, кстати, трудно найти сегодня сферу, в которой действительный прогресс сопровождало бы большее количество фейков, чем "экобизнес" в богатых странах.

Причины очевидны: под давлением вполне обоснованного страха экологической катастрофы эти государства десятилетия назад запустили у себя многочисленные программы спонсирования зеленых технологий. После чего не могла не возникнуть туча комбинаторов, эту самую зеленость имитирующих с целью попила.

Можно вспомнить, например, бум начала века вокруг "экологически чистого биотоплива". В схеме это выглядело так: европеец заливает в свой бак нечто с большим содержанием растительного биодизеля (порой целых 10%), и выбросы в атмосферу резко падают.

То, что этот дизель выращивается где-нибудь на безответной Украине в виде убивающего почвы и вытесняющего пищевые культуры рапса, он уже не в курсе, его так далеко гуглить не учили.

Вместо рапса может быть пальмовое масло — но, как пишут злые исследователи, оно практически так же "грязно", как традиционное топливо, и к тому же где-то на далеком юге под него сегодня ежегодно и массово вырубают леса — со всеми их эндемиками и уникальными обезьянками. Что в конечном итоге, по некоторым оценкам, делает чистое и биологичное топливо в разы более вредным для природы, чем обычное.

Еще можно вспомнить переход на возобновляемые и альтернативные источники энергии. Впереди процесса находится, как известно, Германия. И злые люди опять-таки пишут , что это не только обходится ее гражданам в недоступные остальному миру деньги, но и почему-то приводит к росту числа угольных станций (которые не зависят от того, светит ли солнце и дует ли ветер). В итоге этой потной и дорогой борьбы за экологию уровень выброса парниковых газов сегодня в ФРГ тот же, что десять лет назад.

…Я это все к чему. Перечисленные проблемы — нерешенные, недорешенные и просто "отправленные на экспорт" — нередко вскрываются внезапно. Как сейчас, когда Китай вдруг отрубает европейским правительствам возможность имитировать экологичность за его счет и гражданам ЕС сообщают, что им предстоит оплачивать налог на пластик, — "потому что это единственный способ заткнуть бюджетную дыру ЕС в 13 миллиардов".

В эти минуты становится видна пропасть между действительностью, в которой живет современный гражданин развитой страны, и миром, который он себе воображает.

И главная беда тут даже не в том, сколько токсичных веществ было выброшено на самом деле в воздух, в "пластиковое море" на севере Тихого океана или в землю далекой Танзании.

Главная беда — в той ужасающей простоте, с которой перед глазами современника (он же избиратель) создается поверх настоящей реальности выморочная, ложная и зачастую просто вредоносная в перспективе.

Экология — это ведь просто один из показательных примеров. По той же схеме в условном развитом мире (не говоря о неразвитом) создаются и прочие фейк-реальности. При этом их создатели, движимые мотивациями от банальной жажды наживы и до возвышенной жажды власти, не несут никакой ответственности за созданные ими сущности. Будь то Зеленая Экономика, Гиперлуп, Русский Заговор или Агрессивная Северная Корея.

А раз они не несут никакой ответственности за создаваемых ими виртуальных монстров — то их производство не только не увянет в ближайшее время, но и будет развиваться. Во всяком случае, до тех пор, пока на этих монстрах можно будет получать бонусы.

И для стран вроде нашей весьма важно не вестись в обязательном порядке на все, что сопровождается экохайпом.