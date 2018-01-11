Латвия обошла Украину: там разоблачили русско-сионистский заговор

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Государственная радиостанция Израиля на этой неделе обширно процитировала в своем международном обозрении публикацию в соцсети бывшего главы правительства Украины Николая Азарова: "75 лет тому назад, в декабре 1942 года, украинская вспомогательная полиция уничтожала на Западной Украине евреев. По команде нацистов полицаи зверски убили десятки тысяч человек — детей, женщин, стариков. Еврейское гетто в Луцке, зная о готовящейся акции по его уничтожению, восстало. Командовал расправой над практически безоружными людьми некий Федир Затовканюк, тогда замкомандира Украинской вспомогательной полиции города Луцка. Чудом спастись из этого ада удалось будущему известному израильскому актеру Шмуэлю Шило, который и рассказал о зверствах этих полицаев.
И вот, словно издеваясь над невинными жертвами, ровно спустя 75 лет, киевская хунта вручила награды родственникам карателей, в том числе и этого убийцы Федира Затовканюка".
Приведенный Азаровым пример циничного глумления характерен для сегодняшней политики Украины, направленной на глорификацию нацистских лидеров местного значения. Верховная Рада приняла закон о полной героизации всех коллаборационистов ОУН-УПА. На здании киевской оперы — доска почета коменданту Орлику, командовавшему отправкой евреев в Бабий Яр.
В ответ на это член российского Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что в таком случае Украине придется отказаться от доброй половины своей территории. Ибо именно в советский период она разрослась и расширилась, а до образования СССР и вовсе не имела отдельной государственности — если не считать несколько марионеточных "Украин"-однодневок, созданных между Февральской революцией и окончанием Гражданской.
Для справки: сионизм во всех его видах — это идея полного возвращения евреев диаспоры в Сион, то есть непосредственно в Израиль. При чем тут Латвия и русский язык?
Для "национал-демократий", выстроенных изначально как противовес России, естественно отрицать и все, ими из России полученное. А поскольку цивилизацию современного типа странам-лимитрофам принесли именно с Востока, из "Северного Мордора", то для них естественно отрицать также и цивилизацию как таковую, предпочитая варварство со всеми его прелестями, мифами и дикими теориями "всеобщего заговора против нашего хутора".
Остается задуматься и решить: грустно это все или смешно?