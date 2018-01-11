Латвия обошла Украину: там разоблачили русско-сионистский заговор

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Государственная радиостанция Израиля на этой неделе обширно процитировала в своем международном обозрении публикацию в соцсети бывшего главы правительства Украины Николая Азарова: "75 лет тому назад, в декабре 1942 года, украинская вспомогательная полиция уничтожала на Западной Украине евреев. По команде нацистов полицаи зверски убили десятки тысяч человек — детей, женщин, стариков. Еврейское гетто в Луцке, зная о готовящейся акции по его уничтожению, восстало. Командовал расправой над практически безоружными людьми некий Федир Затовканюк, тогда замкомандира Украинской вспомогательной полиции города Луцка. Чудом спастись из этого ада удалось будущему известному израильскому актеру Шмуэлю Шило, который и рассказал о зверствах этих полицаев.

И вот, словно издеваясь над невинными жертвами, ровно спустя 75 лет, киевская хунта вручила награды родственникам карателей, в том числе и этого убийцы Федира Затовканюка".

Азаров закончил свое обращение искренне и взволнованно: "Позор такой Украине. Неужели мы все это забыли?" Корреспондент израильской радиостанции два дня пытался получить реакцию посла Украины, но безрезультатно. То вельможный отсутствовал по причине каникул, то телефонной связи с ним не было. Ответа так и не поступило.

Приведенный Азаровым пример циничного глумления характерен для сегодняшней политики Украины, направленной на глорификацию нацистских лидеров местного значения. Верховная Рада приняла закон о полной героизации всех коллаборационистов ОУН-УПА. На здании киевской оперы — доска почета коменданту Орлику, командовавшему отправкой евреев в Бабий Яр.

Однако речь идет не только о пробуждении худших юдофобских традиций недавнего прошлого. Общая волна ненависти накрыла Украину. Наряду с юдофобией осязается клокочущая русофобия. Она проявляется в неустанных попытках переписывать историю и дискриминации русскоязычного населения. Впрочем, иногда эта трагическая тенденция получает комический оттенок. Так, глава официального государственного Украинского института национальной памяти Володимир Вятрович призвал признать период пребывания Украины в составе СССР "оккупацией".

В ответ на это член российского Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что в таком случае Украине придется отказаться от доброй половины своей территории. Ибо именно в советский период она разрослась и расширилась, а до образования СССР и вовсе не имела отдельной государственности — если не считать несколько марионеточных "Украин"-однодневок, созданных между Февральской революцией и окончанием Гражданской.

Про былинного украинского "политика и общественного деятеля", в честь Рождества объявившего Иисуса украинцем, уже и так все успели прочесть, нервно хихикая. Поэтому об этом эпизоде мы даже рассказывать подробно не будем. Тем более что в первые дни нового года вышеупомянутых украинских юмористов внезапно перещеголял коллега из Латвии. Он тоже решил заняться вопросами русской и еврейской угрозы. Реально функционирующий в латвийском сейме депутат Александр Кирштейнс возмутился тем, что ряд его коллег противится попытке перевести полностью на латышский язык обучение в русских школах. По мнению политика, языком "международного сионизма" являются не только иврит и идиш, но также русский язык. А еврейские фамилии поборников русского языка в Сейме (Гильман, Плинер, Жданок) указывают на искомую тайную связь. Русский язык стал орудием международного сионизма…

Для справки: сионизм во всех его видах — это идея полного возвращения евреев диаспоры в Сион, то есть непосредственно в Израиль. При чем тут Латвия и русский язык?

А при том же, что в древней Иудее говорили на украинском. И при том же, что Москва оккупировала сто лет назад Украину, которая не была никогда государством.

Для "национал-демократий", выстроенных изначально как противовес России, естественно отрицать и все, ими из России полученное. А поскольку цивилизацию современного типа странам-лимитрофам принесли именно с Востока, из "Северного Мордора", то для них естественно отрицать также и цивилизацию как таковую, предпочитая варварство со всеми его прелестями, мифами и дикими теориями "всеобщего заговора против нашего хутора".

Остается задуматься и решить: грустно это все или смешно?