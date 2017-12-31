Победа Москвы в Сирии, раскол в ЕС, ослабление США — итоги 2017 года

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
С точки зрения внешней политики 2017 год был успешен для России. В Сирии была одержана военная победа. Вкупе с постепенно структурирующимся российско-иранско-турецким альянсом она обеспечивает новую конфигурацию на Ближнем Востоке. Безусловно, впереди долгий сложный переговорный процесс, да и стрелять в регионе будут еще долго и довольно интенсивно.
Интенсивные, хоть пока и бесплодные консультации вел в Москве Израиль. Проблема Тель-Авива, не позволившая прийти к соглашению, заключалась в том, что он слишком много хотел. Израиль хотел бы, отказываясь от покровительства США, сохранить у нового партнера статус эксклюзивного стратегического союзника на Ближнем Востоке. Но в текущей политической конфигурации это невозможно. Если в Тель-Авиве осознают реальное положение вещей, умерят амбиции и поймут, что призыв договариваться в многостороннем формате — не российская выдумка, а жизненная необходимость, то и здесь переговорный процесс имеет хорошие шансы на успех.
Попытки США оказать давление на российские границы, опираясь на ЕС и НАТО, и на китайские, базируясь на возможности развернутых в западной части Тихого океана группировок флота, провалились. Прочный тыл, который Китаю обеспечивает Россия, а России Китай, сыграл свою роль. Контролируемые Москвой и Пекином внутренние евразийские коммуникационные линии пригодны не только для удешевления и ускорения переброски товаров из Китая в Европу, но и для маневра войсками по внутренним коммуникациям. При всех своих возможностях США и коллективный Запад не в состоянии создать критическое превосходство ни на одном направлении.
Все потенциальные союзники США в противостоянии Китаю, от Вьетнама и Филиппин до Австралии и Индонезии, поняли, что в случае военного кризиса Вашингтон их защитить не сможет, и начали искать пути сближения с Пекином.
Таким образом, российско-китайские торгово-экономические и военно-политические проекты коммуникационно избыточно обеспечены. От Северного морского пути до Индийского океана и южных тихоокеанских морей все коммуникации надежно контролируются Россией, Китаем и их союзниками.
Европейский союз переживает состояние перманентного кризиса. Франция и Германия пытаются одновременно избавиться от слишком назойливой опеки США и перехватить у Вашингтона контроль над восточноевропейскими членами ЕС. Концепция европейской армии предполагает дистанцирование Европы от американской военной мощи — замену НАТО, где Вашингтон играет ведущую роль, общеевропейскими силами под франко-германским командованием.
В свою очередь, концепция Соединенных Штатов Европы, выдвинутая президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером германских социал-демократов Мартином Шульцем, предполагает разделение членов ЕС на "полноценных" европейцев, готовых войти в СШЕ, и "неполноценных" (восточноевропейцев) перед которыми дверь будет закрыта.
Европе приходится решать внутренние противоречия своими собственными силами, а для этого нужно умерять внешнеполитические амбиции. Одно дело выступать на мировой арене за американской спиной как союзник Вашингтона, другое же дело — знать, что США готовы в любой момент договориться с оппонентами за твой счет, и понимать, что не имеешь достаточных сил для навязывания своей точки зрения.
ЕС, конечно, еще пытается по традиции носиться с "европейскими ценностями", но при решении реальных политических проблем все чаще приходится руководствоваться здравым смыслом. Так, например, несмотря на все рассказы о европейской солидарности, о третьем энергопакете, об энергетической независимости ЕС, о необходимости помочь "страдающей Украине", Германия столь жестко продавливала "Северный поток — 2", что в отдельных случаях восточноевропейцы сравнивали интонации берлинских заявлений в свой адрес с эпохой немецкого великодержавия.
Прорвав украинскую баррикаду и придя к согласию с франко-германским ядром ЕС, Россия окончательно завершит торгово-экономическое объединение Евразии. После чего вопрос ее военно-политического единства приобретет особую актуальность. Впрочем, это уже проблемы, лежащие за пределами наступающего 2018 года.