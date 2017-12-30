Россия и ОПЕК побеждают: Америке не удержать рост нефтяных цен

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Надежды наших заокеанских партнеров на коллапс нефтяных цен в 2018 году получают удар за ударом. После того как штатовские деловые СМИ опубликовали информацию о том, что американские инвесторы в сланцевые компании перешли на сторону ОПЕК и России, главная надежда на обрушение нефтяных цен сместилась в политическую сферу. Предполагалось, что если сланцевики подвергнутся серьезному политическому или административному давлению и снова начнут заливать рынок дешевой нефтью, несмотря на собственные убытки, то произойдет повтор ценовой катастрофы 2014 года.
Однако эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, пояснили, что "Боливар не выдержит двоих", в смысле "сланца не хватит на всех": даже если включить на полную мощность американскую сланцевую добычу, она не сможет компенсировать дефицит нефти на рынке. В некотором смысле США пали жертвой успеха собственной информационной кампании. Напуганные "сланцевой революцией" мировые нефтяные гиганты резко сократили инвестиции в разведку новых месторождений, и сейчас на рынке постепенно образуется структурный дефицит, для преодоления которого потребуется как минимум несколько лет высоких цен.
По данным консалтингового агентства Rystad Energy, истоки структурного дефицита выглядят следующим образом: количество открытых месторождений в 2017-м стало минимальным за всю историю наблюдений, и новые разведанные запасы нефти "компенсировали" только 11% от добытой нефти в этом году. По оценкам канадской нефтяной компании Suncor Energy Inc., которую цитирует Bloomberg, уже через год, несмотря на рост сланцевой добычи, на мировом нефтяном рынке сформируется дефицит предложения. Как известно, недостаточное предложение всегда приводит к росту цен.
Исследователи института указали на то, что американские власти во всех своих прогнозах исходят из фантастически оптимистичных оценок будущих технологических улучшений методов добычи, в то время как в реальности значительная часть роста "эффективности" сланцевых компаний связана с тем, что они были вынуждены работать только на самых удобных, доступных и продуктивных участках своих месторождений. Эту ситуацию можно сравнить с булочкой с изюмом. Американские сланцевики несколько лет "выковыривали изюм", и на основании этого опыта государственная статистика Штатов фактически утверждает, что "вся булочка состоит из изюма и вообще дальше будет только вкуснее". Сейчас выясняется, что, во-первых, "изюм" почти закончился, а, во-вторых, оставшейся "булки" явно не хватит, чтобы накормить всех голодных.
Крупные нефтяные компании уже не хотят инвестировать миллиарды долларов в рискованные мегапроекты из-за горького опыта прошлых лет. Для того чтобы эта ситуация изменилась, потребуется длительный период высоких цен. По мнению Адама Ватероуса, руководителя канадского инвестиционного фонда Waterous Energy Fund, которого цитирует агентство Bloomberg, для возобновления инвестиций в нефтяные мегапроекты потребуется, чтобы цена на нефть достигла 80 долларов за баррель и оставалась на этом уровне в течение двух лет. Более того, даже в случае такого резкого роста цен восстановление добычи может занять целое десятилетие, потому что мегапроекты, особенно на морском шельфе, требуют много времени от инициации проекта и до начала добычи.
В этих условиях растут шансы на то, что долгосрочная ставка российских властей на превращение России в мировую энергетическую сверхдержаву принесет серьезные доходы уже в среднесрочной перспективе. Это не значит, что развитие других отраслей экономики будет остановлено, но, наоборот, даст возможность направить на модернизацию российской экономики дополнительные ресурсы.