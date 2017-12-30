РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Россия и ОПЕК побеждают: Америке не удержать рост нефтяных цен

08:0030.12.2017
(обновлено: 08:34 30.12.2017)
076840
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВанкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском краеВанкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Надежды наших заокеанских партнеров на коллапс нефтяных цен в 2018 году получают удар за ударом. После того как штатовские деловые СМИ опубликовали информацию о том, что американские инвесторы в сланцевые компании перешли на сторону ОПЕК и России, главная надежда на обрушение нефтяных цен сместилась в политическую сферу. Предполагалось, что если сланцевики подвергнутся серьезному политическому или административному давлению и снова начнут заливать рынок дешевой нефтью, несмотря на собственные убытки, то произойдет повтор ценовой катастрофы 2014 года.

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Нефть будет дорожать. Когда мы этому порадуемся

Однако эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, пояснили, что "Боливар не выдержит двоих", в смысле "сланца не хватит на всех": даже если включить на полную мощность американскую сланцевую добычу, она не сможет компенсировать дефицит нефти на рынке. В некотором смысле США пали жертвой успеха собственной информационной кампании. Напуганные "сланцевой революцией" мировые нефтяные гиганты резко сократили инвестиции в разведку новых месторождений, и сейчас на рынке постепенно образуется структурный дефицит, для преодоления которого потребуется как минимум несколько лет высоких цен.

По данным консалтингового агентства Rystad Energy, истоки структурного дефицита выглядят следующим образом: количество открытых месторождений в 2017-м стало минимальным за всю историю наблюдений, и новые разведанные запасы нефти "компенсировали" только 11% от добытой нефти в этом году. По оценкам канадской нефтяной компании Suncor Energy Inc., которую цитирует Bloomberg, уже через год, несмотря на рост сланцевой добычи, на мировом нефтяном рынке сформируется дефицит предложения. Как известно, недостаточное предложение всегда приводит к росту цен.

Буровая установка. Архивное фото
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
Перейти в фотобанк
Под знаком ОПЕК+: каким 2017 год стал для "черного золота"
Дополнительным фактором риска для сланцевой индустрии и поводом для оптимизма участников сделки "ОПЕК + Россия" является тот факт, что официальные данные о доступных запасах сланцевой нефти в США и перспективах ее добычи могут оказаться завышенными и сильно отличаться от реального положения дел. Это не слухи или конспирология, а сухая оценка уважаемого американского исследовательского центра Массачусетского технологического института (MIT).

© AP Photo / Brennan LinsleyДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

Исследователи института указали на то, что американские власти во всех своих прогнозах исходят из фантастически оптимистичных оценок будущих технологических улучшений методов добычи, в то время как в реальности значительная часть роста "эффективности" сланцевых компаний связана с тем, что они были вынуждены работать только на самых удобных, доступных и продуктивных участках своих месторождений. Эту ситуацию можно сравнить с булочкой с изюмом. Американские сланцевики несколько лет "выковыривали изюм", и на основании этого опыта государственная статистика Штатов фактически утверждает, что "вся булочка состоит из изюма и вообще дальше будет только вкуснее". Сейчас выясняется, что, во-первых, "изюм" почти закончился, а, во-вторых, оставшейся "булки" явно не хватит, чтобы накормить всех голодных.

Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта Россия, устремленная в будущее. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Американские пессимисты" предсказали отставку Путина и нефть по $10
Даже исходя из самых оптимистичных оценок перспектив американского сланца, Международное энергетическое агентство заявило, что перед сланцевой индустрией США будет стоять "обескураживающая задача" в 2018 году. Если исследователи MIT правы в своих пессимистичных оценках перспектив американского сланца, то его задача в плане заполнения нефтяного рынка превратится из "обескураживающей" в "невозможную".

Крупные нефтяные компании уже не хотят инвестировать миллиарды долларов в рискованные мегапроекты из-за горького опыта прошлых лет. Для того чтобы эта ситуация изменилась, потребуется длительный период высоких цен. По мнению Адама Ватероуса, руководителя канадского инвестиционного фонда Waterous Energy Fund, которого цитирует агентство Bloomberg, для возобновления инвестиций в нефтяные мегапроекты потребуется, чтобы цена на нефть достигла 80 долларов за баррель и оставалась на этом уровне в течение двух лет. Более того, даже в случае такого резкого роста цен восстановление добычи может занять целое десятилетие, потому что мегапроекты, особенно на морском шельфе, требуют много времени от инициации проекта и до начала добычи.

Нефтяная вышка, Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
В этом году в мире было обнаружено рекордно мало нефти, считают эксперты
Текущий уровень цен явно недостаточен для восстановления докризисного уровня инвестиций. По оценкам Bloomberg Intelligence, в 2018 году инвестиционные затраты нефтедобывающих компаний вырастут на 4,5% и достигнут 261,6 миллиарда долларов, однако эта сумма составит всего лишь чуть больше половины расходов 2013 года, которые находились на уровне 495,9 миллиарда долларов. Некоторые нефтяные компании, такие как Pioneer Natural Resources Co., Parsley Energy Inc. и Newfield Exploration Co., вообще отказываются увеличивать добычу и расходы на поиск новых месторождений, несмотря на рост цен на нефть.

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США

В этих условиях растут шансы на то, что долгосрочная ставка российских властей на превращение России в мировую энергетическую сверхдержаву принесет серьезные доходы уже в среднесрочной перспективе. Это не значит, что развитие других отраслей экономики будет остановлено, но, наоборот, даст возможность направить на модернизацию российской экономики дополнительные ресурсы.

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сильный или слабый: что будет с рублем в начале 2018 года
В среде так называемого креативного класса есть дурная привычка презрительно сравнивать Россию с "мировой батарейкой", указывая на предполагаемую низкую доходность и низкую технологичность такого позиционирования. Оставляя за скобками тот факт, что Россия — это гораздо больше, чем просто "мировая батарейка", стоит отметить, что современная нефтедобыча, газодобыча и атомная энергетика — очень высокотехнологичные отрасли, требующие серьезных инвестиций и серьезного уровня компетенций. Помимо этого, если продолжить метафору "батарейки", то нельзя не сказать, что даже самый высокотехнологичный гаджет, если из него вынуть батарейку, просто перестает работать. Практика показывает, что влияние на энергетическом рынке всегда в той или иной мере конвертируется в экономическое и геополитическое влияние, а наступающий год в очередной раз покажет, насколько выгодно быть "мировой батарейкой", если уметь правильно использовать собственный потенциал. Россия однозначно умеет правильно реализовывать свои возможности.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Структура и задачи ОПЕК
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена