Россия и ОПЕК побеждают: Америке не удержать рост нефтяных цен

Надежды наших заокеанских партнеров на коллапс нефтяных цен в 2018 году получают удар за ударом. После того как штатовские деловые СМИ опубликовали информацию о том, что американские инвесторы в сланцевые компании перешли на сторону ОПЕК и России, главная надежда на обрушение нефтяных цен сместилась в политическую сферу. Предполагалось, что если сланцевики подвергнутся серьезному политическому или административному давлению и снова начнут заливать рынок дешевой нефтью, несмотря на собственные убытки, то произойдет повтор ценовой катастрофы 2014 года.

Однако эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, пояснили, что "Боливар не выдержит двоих", в смысле "сланца не хватит на всех": даже если включить на полную мощность американскую сланцевую добычу, она не сможет компенсировать дефицит нефти на рынке. В некотором смысле США пали жертвой успеха собственной информационной кампании. Напуганные "сланцевой революцией" мировые нефтяные гиганты резко сократили инвестиции в разведку новых месторождений, и сейчас на рынке постепенно образуется структурный дефицит, для преодоления которого потребуется как минимум несколько лет высоких цен.

По данным консалтингового агентства Rystad Energy, истоки структурного дефицита выглядят следующим образом: количество открытых месторождений в 2017-м стало минимальным за всю историю наблюдений, и новые разведанные запасы нефти "компенсировали" только 11% от добытой нефти в этом году. По оценкам канадской нефтяной компании Suncor Energy Inc., которую цитирует Bloomberg, уже через год, несмотря на рост сланцевой добычи, на мировом нефтяном рынке сформируется дефицит предложения. Как известно, недостаточное предложение всегда приводит к росту цен.

Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

Дополнительным фактором риска для сланцевой индустрии и поводом для оптимизма участников сделки "ОПЕК + Россия" является тот факт, что официальные данные о доступных запасах сланцевой нефти в США и перспективах ее добычи могут оказаться завышенными и сильно отличаться от реального положения дел. Это не слухи или конспирология, а сухая оценка уважаемого американского исследовательского центра Массачусетского технологического института (MIT).

Исследователи института указали на то, что американские власти во всех своих прогнозах исходят из фантастически оптимистичных оценок будущих технологических улучшений методов добычи, в то время как в реальности значительная часть роста "эффективности" сланцевых компаний связана с тем, что они были вынуждены работать только на самых удобных, доступных и продуктивных участках своих месторождений. Эту ситуацию можно сравнить с булочкой с изюмом. Американские сланцевики несколько лет "выковыривали изюм", и на основании этого опыта государственная статистика Штатов фактически утверждает, что "вся булочка состоит из изюма и вообще дальше будет только вкуснее". Сейчас выясняется, что, во-первых, "изюм" почти закончился, а, во-вторых, оставшейся "булки" явно не хватит, чтобы накормить всех голодных.

Даже исходя из самых оптимистичных оценок перспектив американского сланца, Международное энергетическое агентство заявило, что перед сланцевой индустрией США будет стоять "обескураживающая задача" в 2018 году. Если исследователи MIT правы в своих пессимистичных оценках перспектив американского сланца, то его задача в плане заполнения нефтяного рынка превратится из "обескураживающей" в "невозможную".

Крупные нефтяные компании уже не хотят инвестировать миллиарды долларов в рискованные мегапроекты из-за горького опыта прошлых лет. Для того чтобы эта ситуация изменилась, потребуется длительный период высоких цен. По мнению Адама Ватероуса, руководителя канадского инвестиционного фонда Waterous Energy Fund, которого цитирует агентство Bloomberg, для возобновления инвестиций в нефтяные мегапроекты потребуется, чтобы цена на нефть достигла 80 долларов за баррель и оставалась на этом уровне в течение двух лет. Более того, даже в случае такого резкого роста цен восстановление добычи может занять целое десятилетие, потому что мегапроекты, особенно на морском шельфе, требуют много времени от инициации проекта и до начала добычи.

Добыча нефти в Техасе, США

Текущий уровень цен явно недостаточен для восстановления докризисного уровня инвестиций. По оценкам Bloomberg Intelligence, в 2018 году инвестиционные затраты нефтедобывающих компаний вырастут на 4,5% и достигнут 261,6 миллиарда долларов, однако эта сумма составит всего лишь чуть больше половины расходов 2013 года, которые находились на уровне 495,9 миллиарда долларов. Некоторые нефтяные компании, такие как Pioneer Natural Resources Co., Parsley Energy Inc. и Newfield Exploration Co., вообще отказываются увеличивать добычу и расходы на поиск новых месторождений, несмотря на рост цен на нефть.

В этих условиях растут шансы на то, что долгосрочная ставка российских властей на превращение России в мировую энергетическую сверхдержаву принесет серьезные доходы уже в среднесрочной перспективе. Это не значит, что развитие других отраслей экономики будет остановлено, но, наоборот, даст возможность направить на модернизацию российской экономики дополнительные ресурсы.

В среде так называемого креативного класса есть дурная привычка презрительно сравнивать Россию с "мировой батарейкой", указывая на предполагаемую низкую доходность и низкую технологичность такого позиционирования. Оставляя за скобками тот факт, что Россия — это гораздо больше, чем просто "мировая батарейка", стоит отметить, что современная нефтедобыча, газодобыча и атомная энергетика — очень высокотехнологичные отрасли, требующие серьезных инвестиций и серьезного уровня компетенций. Помимо этого, если продолжить метафору "батарейки", то нельзя не сказать, что даже самый высокотехнологичный гаджет, если из него вынуть батарейку, просто перестает работать. Практика показывает, что влияние на энергетическом рынке всегда в той или иной мере конвертируется в экономическое и геополитическое влияние, а наступающий год в очередной раз покажет, насколько выгодно быть "мировой батарейкой", если уметь правильно использовать собственный потенциал. Россия однозначно умеет правильно реализовывать свои возможности.