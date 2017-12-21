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Антирусская истерия в США: появились первые признаки спада

08:0021.12.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Молодые люди в национальных флагах США и России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Нормально для Америки". Политолог о новой фигурантке по "делу РФ" в США
"Да, я был очень обеспокоен возможностью избрания Трампа президентом. <…> Мне представлялось чрезвычайно важным заявить об этом открыто. Однако я не представлял себе в достаточной степени, какие последствия это будет иметь".

С таким заявлением выступил на днях в интервью аналитическому сайту Politico бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл, открыто поддерживавший Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании в США. По факту господин Морелл призывает своих недавних соратников по "охоте на Трампа" остановиться и перестать вредить собственной стране.

Кое-что о самом Морелле. В свое время он был известен один из самых талантливых аналитиков в истории ЦРУ. Американцы помнят Морелла как человека, сообщившего президенту Джорджу Бушу о терактах 11 сентября.

© AP Photo / Evan VucciЭкс-замглавы ЦРУ Майкл Морелл
© AP Photo / Evan Vucci
Экс-замглавы ЦРУ Майкл Морелл

Сейчас этот человек, сохраняющий громадное влияние на разведсообщество США, открыто признает, что помогал кандидату в президенты от демократов и активно работал против избрания Дональда Трампа. Эти действия бывшего заместителя директора ЦРУ никак не были противозаконными, но очевидным образом шли вразрез с американской традицией невмешательства государственных чиновников в политический процесс. Майкл Морелл был уже отставником, но продолжал влиять на систему.

Дональд Трамп в Синей комнате Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Такой откровенный разговор нечасто случается с маэстро шпионского дела. Особенно удивительно то, что Морелл готов признать свои ошибки. Он объясняет без обиняков, в чем видит свой просчет.

Майкл Морелл предлагает каждому поставить себя на место Дональда Трампа, когда различные отставники спецслужб, включая широко признанного выдающимся экспертом бывшего директора ЦРУ Майкла Хайдена, открыто критикуют политику президента. Неудивительно, что в глазах Трампа ЦРУ с первых же дней воцарения в Белом доме предстало неким враждебным ему политизированным заведением. А это чрезвычайно пагубно для функционирования государства. Нескончаемая череда утечек, потеря доверия и первые признаки заболевания системы столбняком.

Посудите сами. Целая бригада матерых отставников разведки работала против Трампа в ходе предвыборной кампании и продолжила попытки подкопа под его правление уже после избрания. И это притом что в поддержку Трампа выступил только бывший директор ЦРУ Вулси, да и тот недолго продержался, не выдержав шквала критики со стороны бывших коллег. 

© Depositphotos / michaklootwijkЛоготип ЦРУ на клавиатуре
© Depositphotos / michaklootwijk
Логотип ЦРУ на клавиатуре

Что побудило Морелла выступить с самокритикой? Похоже, он действительно искренне напуган "антисистемным" настроем Трампа. По его собственным признаниям, он (как и многие другие) нарушил традицию невмешательства государственного аппарата в активную политику, что пагубно сказалось на работе избранного президента со спецслужбами.

Посол США в РФ Джон Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Хантсман видит возможность для улучшения отношений США и России
Пожалуй, еще более значимым его откровением было изложенное в дипломатичной форме умозаключение, что команда Трампа никак не нарушила никаких законов в контактах с российскими представителями. "Я не буду удивлен, если Боб Мюллер (речь идет о комиссии во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующей предполагаемое "российское вмешательство" в американские выборы 2016 года. — Прим. авт.) придет к заключению, что команда Трампа не совершила ничего противозаконного в контактах с российскими представителями. Я так полагаю, потому что "Нью-Йорк таймс", "Вашингтон пост" да и все кому не лень копали-копали и ничего не нашли. Думаю, что если бы что-то реальное было обнаружено, то непременно опубликовали бы. И если бы Боб Мюллер что-то обнаружил, то тоже была бы утечка".
Расследование российского вмешательства
© Инфографика
Расследование "российского вмешательства"

Признание тем более ценное, что никто не заподозрит Морелла в любви к России. Стоит напомнить, что полтора года назад именно он открыто заявил, что США должны способствовать тому, чтобы "русские заплатили цену" (в контексте человеческих потерь) "за их дела в Сирии". Его отношение к Москве — это усиленная последними раздорами "линия главного противника". Морелл убежден в том, что российские хакеры взломали сервер Демократической партии и что российские "боты" распространяли в социальных сетях различную информацию, порочащую американскую систему. Еще совсем недавно в радиобеседе с заместителем главы комитета по разведке конгресса Адамом Шиффом он пространно рассуждал об аспектах того, что прозвали в Вашингтоне словом "Рашагейт".

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Путин помог президенту США победить в "гражданской медиавойне"
Именно поэтому его готовность заговорить о пагубных последствиях для национальных интересов США) необузданной критики Трампа особенно весома. А его убежденность в том, что Боб Мюллер не найдет того, что не откопали журналисты, ибо ничего не было, — это важный кирпич, изъятый из здания либеральной пропаганды в США во всем, что касается антироссийской конспирологии.

Реакции на эту потенциальную сенсацию пока нет. Коллеги Морелла словно воды в рот набрали. Никто не выступил против него открыто. Все осознают, что позиции президента Трампа укрепились немало за последнее время (его экономические успехи в первый год президентства отметил в том числе В. В. Путин). Готовность сильнейшего системного оппонента признать неправоту — важный знак для многих. Мы также видим (на примере признания Иерусалима, например) стремление Трампа выполнять предвыборные обещания. Он, кстати, и ограничения на въезд из восьми мусульманских стран сумел провести черед суд после длительных мытарств.

© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп показывает меморандум о признании Иерусалима столицей Израиля
© AFP 2017 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп показывает меморандум о признании Иерусалима столицей Израиля

Самое время вспомнить, что одним из главных его обещаний была нормализация отношений с Москвой. Речь идет о жизненно важном аспекте внешней политики как для России, так и для США.

Здание Министерства Иностранных Дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МИД РФ: новая стратегия нацбезопасности США задает линию на противостояние
Трамп в ходе избирательной кампании говорил о необходимости сотрудничества с Россией для совместной борьбы с террористами, для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и разрешения других региональных конфликтов. Он отвергал упреки в адрес России в том, что ее действия на Ближнем Востоке дестабилизировали ситуацию в этом регионе. Трамп неоднократно называл президента Путина "настоящим лидером, умело руководящим страной".

Трамп не раз говорил до своего избрания о том, что у него будут "очень-очень хорошие отношения с Путиным" и "очень-очень хорошие отношения с Россией". После победы на выборах Трамп не смог выполнить своего обещания сразу.

Однако события последней недели дают основания для крайне осторожного оптимизма. Россию, конечно, не начнут "любить" — но истерия, возможно, пойдет на спад. Просто потому, что она разрушает саму Америку.

© AFP 2017 / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
© AFP 2017 / Jorge Silva, pool
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Anatoly Kizlyuk
Посмотрим, есть ли у элит США инстинкт самосохранения. Или они как лемминги, будут идти до конца.
08:36
21.12.2017
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ggg123456
А что если россиянам еще крепче сплотиться вокруг владимира владимировича и попросить его повысить налоги,тарифы и пенсионный возраст,тогда и признаков появится на порядок больше.
08:30
21.12.2017
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