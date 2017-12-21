Антирусская истерия в США: появились первые признаки спада

Авигдор Эскин, для РИА Новости
С таким заявлением выступил на днях в интервью аналитическому сайту Politico бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл, открыто поддерживавший Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании в США. По факту господин Морелл призывает своих недавних соратников по "охоте на Трампа" остановиться и перестать вредить собственной стране.
Кое-что о самом Морелле. В свое время он был известен один из самых талантливых аналитиков в истории ЦРУ. Американцы помнят Морелла как человека, сообщившего президенту Джорджу Бушу о терактах 11 сентября.
Сейчас этот человек, сохраняющий громадное влияние на разведсообщество США, открыто признает, что помогал кандидату в президенты от демократов и активно работал против избрания Дональда Трампа. Эти действия бывшего заместителя директора ЦРУ никак не были противозаконными, но очевидным образом шли вразрез с американской традицией невмешательства государственных чиновников в политический процесс. Майкл Морелл был уже отставником, но продолжал влиять на систему.
Майкл Морелл предлагает каждому поставить себя на место Дональда Трампа, когда различные отставники спецслужб, включая широко признанного выдающимся экспертом бывшего директора ЦРУ Майкла Хайдена, открыто критикуют политику президента. Неудивительно, что в глазах Трампа ЦРУ с первых же дней воцарения в Белом доме предстало неким враждебным ему политизированным заведением. А это чрезвычайно пагубно для функционирования государства. Нескончаемая череда утечек, потеря доверия и первые признаки заболевания системы столбняком.
Посудите сами. Целая бригада матерых отставников разведки работала против Трампа в ходе предвыборной кампании и продолжила попытки подкопа под его правление уже после избрания. И это притом что в поддержку Трампа выступил только бывший директор ЦРУ Вулси, да и тот недолго продержался, не выдержав шквала критики со стороны бывших коллег.
Что побудило Морелла выступить с самокритикой? Похоже, он действительно искренне напуган "антисистемным" настроем Трампа. По его собственным признаниям, он (как и многие другие) нарушил традицию невмешательства государственного аппарата в активную политику, что пагубно сказалось на работе избранного президента со спецслужбами.
Признание тем более ценное, что никто не заподозрит Морелла в любви к России. Стоит напомнить, что полтора года назад именно он открыто заявил, что США должны способствовать тому, чтобы "русские заплатили цену" (в контексте человеческих потерь) "за их дела в Сирии". Его отношение к Москве — это усиленная последними раздорами "линия главного противника". Морелл убежден в том, что российские хакеры взломали сервер Демократической партии и что российские "боты" распространяли в социальных сетях различную информацию, порочащую американскую систему. Еще совсем недавно в радиобеседе с заместителем главы комитета по разведке конгресса Адамом Шиффом он пространно рассуждал об аспектах того, что прозвали в Вашингтоне словом "Рашагейт".
Реакции на эту потенциальную сенсацию пока нет. Коллеги Морелла словно воды в рот набрали. Никто не выступил против него открыто. Все осознают, что позиции президента Трампа укрепились немало за последнее время (его экономические успехи в первый год президентства отметил в том числе В. В. Путин). Готовность сильнейшего системного оппонента признать неправоту — важный знак для многих. Мы также видим (на примере признания Иерусалима, например) стремление Трампа выполнять предвыборные обещания. Он, кстати, и ограничения на въезд из восьми мусульманских стран сумел провести черед суд после длительных мытарств.
Самое время вспомнить, что одним из главных его обещаний была нормализация отношений с Москвой. Речь идет о жизненно важном аспекте внешней политики как для России, так и для США.
Трамп не раз говорил до своего избрания о том, что у него будут "очень-очень хорошие отношения с Путиным" и "очень-очень хорошие отношения с Россией". После победы на выборах Трамп не смог выполнить своего обещания сразу.
Однако события последней недели дают основания для крайне осторожного оптимизма. Россию, конечно, не начнут "любить" — но истерия, возможно, пойдет на спад. Просто потому, что она разрушает саму Америку.