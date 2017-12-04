Заставить мировой спорт забыть слово "Россия": о чем будет заседать МОК

Максим Соколов, для РИА Новости
Методически и неуклонно совместными усилиями ВАДА, МОК и отдельных спортивных федераций ежедневно выбиваются из состава будущих участников Игр все новые и новые спортсмены.
А 5 декабря ожидается заседание исполкома МОК, посвященное "российской проблеме", по итогам которого вполне вероятно вообще недопущение русского флага до пхёнчханской олимпийской арены. Либо в виде полного запрета на участие спортсменов из России в Играх, либо — в виде более "гуманного" варианта — в разрешении отдельным спортсменам из России участвовать в состязаниях, но исключительно под нейтральным флагом.
Но в целом логика нынешних предолимпийских соревнований такова, что среди "воспитателей" России имеются две группировки.
Одни руководствуются принципом тотальной войны: "Нерушимой стеной, обороной стальной разгромим, уничтожим врага", то есть "Карфаген должен быть разрушен". В наиболее последовательной форме это выразил перешедший на светлую сторону Родченков — "Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!"
Конечно, перебежчик, потрясающий мочой как жупелом, скорее жалок, чем страшен, да и Рим предателям плохо платит, но беда в том, что такие взгляды не являются достоянием одного Родченкова. Идея вообще убрать Россию из международного олимпийского движения — на войне, как на войне — имеет более широкое распространение, в особенности среди спортивных функционеров англосаксонского происхождения.
Главное, не доводить до греха, ибо в безнадежной ситуации, в которую желают загнать Россию Макларены, поведение нашей страны может оказаться непредсказуемым. Когда не остается ничего, кроме холодной готовности защищать свою честь, англосаксы могут сильно просчитаться — примеры тому в истории были.
Но даже если оставить в стороне такую возвышенную риторику — тем более что В. Л. Мутко, например, не очень похож на древнего героя, — остаются и чисто прагматические, даже прямо скажем, денежные соображения, имеющие важное значение для МОК и аффилированных с ним организаций. Чего стоит одна плата за телетрансляции, уже сегодня вызывающая сильнейшее беспокойство у вещательных организаций, ибо с отлучением России от Игр никто в нашей стране не будет их транслировать, а значит, плакали денежки — и немалые.
Конечно, с одной стороны, Макларены будут твердо настаивать: "на идеологии мы не экономим" и врагов свободного мира надо изгонять любой ценой. С другой стороны, функционеры МОК будут жаться и кряхтеть, понимая, что за разбитые горшки платить предстоит им.
Так что предолимпийские соревнования обещают быть напряженными и захватывающими.