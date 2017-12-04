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Заставить мировой спорт забыть слово "Россия": о чем будет заседать МОК

08:0004.12.2017
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© AP Photo / Lee Jin-manФлаги с эмблемой XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Архивное фотоФлаги с эмблемой XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man

Максим Соколов, для РИА Новости

Туристы фотографируются на фоне Олимпийских Колец в Париже
© РИА Новости / Гильем Бейкер
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То, что происходит с российской олимпийской сборной накануне XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, намеченных к проведению с 9 по 25 февраля 2018 года, на военном языке называется "утюжить".

Методически и неуклонно совместными усилиями ВАДА, МОК и отдельных спортивных федераций ежедневно выбиваются из состава будущих участников Игр все новые и новые спортсмены.

А 5 декабря ожидается заседание исполкома МОК, посвященное "российской проблеме", по итогам которого вполне вероятно вообще недопущение русского флага до пхёнчханской олимпийской арены. Либо в виде полного запрета на участие спортсменов из России в Играх, либо — в виде более "гуманного" варианта — в разрешении отдельным спортсменам из России участвовать в состязаниях, но исключительно под нейтральным флагом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Встречаются и более сильные предложения — например, запретить России доступ к Играм сразу на несколько четырехлетних циклов, где-нибудь до 30-х годов текущего века. Прецедент, кстати, имеется. После Первой мировой войны Германия была не допущена как к антверпенским Играм 1920 года, так и к парижским Играм 1924 года. Впрочем, сегодня такая воспитательная мощь скорее есть элемент торговли с запросом и запугивания, нежели реальная программа действий. Хотя, конечно, деятели типа Родченкова и Макларена, которым нечего терять, охотно бы пошли и на это.

Но в целом логика нынешних предолимпийских соревнований такова, что среди "воспитателей" России имеются две группировки.

Одни руководствуются принципом тотальной войны: "Нерушимой стеной, обороной стальной разгромим, уничтожим врага", то есть "Карфаген должен быть разрушен". В наиболее последовательной форме это выразил перешедший на светлую сторону Родченков — "Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!"

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГригорий Родченков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Григорий Родченков

Конечно, перебежчик, потрясающий мочой как жупелом, скорее жалок, чем страшен, да и Рим предателям плохо платит, но беда в том, что такие взгляды не являются достоянием одного Родченкова. Идея вообще убрать Россию из международного олимпийского движения — на войне, как на войне — имеет более широкое распространение, в особенности среди спортивных функционеров англосаксонского происхождения.

Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Взгляды других не столь тотальны. С их точки зрения, можно не упразднять российское олимпийское движение — достаточно подрезать отечественным спортсменам поджилки, чтобы не так прытко бегали. Если произвести количественную, а равно и качественную чистку российского олимпийского состава, чтобы Россия сравнялась по своему потенциалу со среднеевропейской (или даже малоевропейской) страной вроде Словакии или Хорватии, то и такой нормализации будет достаточно: пусть сколько угодно выступает под собственным флагом — с такими малыми силами это не страшно.

Главное, не доводить до греха, ибо в безнадежной ситуации, в которую желают загнать Россию Макларены, поведение нашей страны может оказаться непредсказуемым. Когда не остается ничего, кроме холодной готовности защищать свою честь, англосаксы могут сильно просчитаться — примеры тому в истории были.

© AFP 2017 / Adrian DennisГлава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен во время выступления в Лондоне. 9 декабря 2016
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен во время выступления в Лондоне. 9 декабря 2016

Но даже если оставить в стороне такую возвышенную риторику — тем более что В. Л. Мутко, например, не очень похож на древнего героя, — остаются и чисто прагматические, даже прямо скажем, денежные соображения, имеющие важное значение для МОК и аффилированных с ним организаций. Чего стоит одна плата за телетрансляции, уже сегодня вызывающая сильнейшее беспокойство у вещательных организаций, ибо с отлучением России от Игр никто в нашей стране не будет их транслировать, а значит, плакали денежки — и немалые.

Пхенчхан готовится принять XXIII Зимние Олимпийские игры
© AP Photo / Lee Jin-man
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Это не говоря об общей проблеме: отсечение от олимпийского движения такого существенного его отряда, как российский спорт, понижает интерес к оставшимся. Ведь эксперимент уже был поставлен — сперва бойкот московской Олимпиады 1980 года, затем ответный бойкот Игр в Лос-Анджелесе 1984 года. Рейтинг Игр и 1980-го, и 1984 года упал довольно сильно. Притом что тогда коммерческая составляющая олимпийского движения все-таки не была такой всеобъемлющей, как сегодня.

Конечно, с одной стороны, Макларены будут твердо настаивать: "на идеологии мы не экономим" и врагов свободного мира надо изгонять любой ценой. С другой стороны, функционеры МОК будут жаться и кряхтеть, понимая, что за разбитые горшки платить предстоит им.

Так что предолимпийские соревнования обещают быть напряженными и захватывающими.

Удар по золоту
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Удар по золоту

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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валентина исаева
Можно забыть о России, если только сильно обкуриться или "белочку" поймать.
08:16
04.12.2017
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