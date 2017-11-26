Ради спасения Меркель принесут в жертву человека, которого никому не жалко

Германия, живущая почти два месяца без новой коалиции, все это время постепенно дрейфовала в сторону новых досрочных выборов. Итогом вполне мог стать новый канцлер, ведь рейтинг Ангелы Меркель неуклонно снижается.
Однако помощь пришла оттуда, откуда ее уже и не ждали.
Без Ямайки
Но не в этот раз. Более чем двухмесячный переговорный процесс о создании коалиции "Ямайка" ("черных" ХДС/ХСС, "желтых" "Свободных демократов" и зеленых от партии "Зеленые") завершился провалом. "Черные" не смогли согласовать позиции с "желтыми". "Они-то (ХДС/ХСС. — Прим. ред.) думали, что мы будем с ними при любых раскладах, а с нами такое больше не проходит", — заявил один из переговорщиков от "Свободных демократов" (СвДП) Фолькер Уиссинг. В результате "через недели переговоров мы получили бумагу с бесконечными противоречиями, открытыми вопросами и конфликтами интересов", — отметил лидер СвДП Кристиан Линднер. После чего он и решил выйти из переговорного процесса, понимая, что серьезные компромиссы в ущерб положениям программы оттолкнут от партии (ворвавшейся в бундестаг с 80 мандатами) значительную часть избирателей.
Кто тут кормчий?
А это уже проблема, выходящая за рамки внутригерманской политики. Во-первых, Ангела Меркель является кормчим Евросоюза — организации, которая сейчас как раз проходит через очень опасные воды. Brexit, реформа еврозоны, отношения с Россией… "У нас столько дел, требующих срочного решения. Промедление повредит всей Европе", — говорит заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Как верно заявил его босс Жан-Клод Юнкер, Евросоюз нельзя поставить на паузу и ждать, пока немцы договорятся.
Во-вторых, Ангела Меркель, по мнению ряда экспертов, является кормчим и всего свободного мира — после того как избранный американцами Дональд Трамп сбросил с себя эту обязанность и погреб в сторону национализма, протекционизма и изоляционизма. "Канцлер Меркель должна была стать маяком процветания и стабильности, неукротимым защитником международного либерального порядка", — сокрушается редакция The New York Times. Теперь этот титул под угрозой, ведь Ангела Меркель не может навести порядок даже у себя дома.
Былинный камень
Собственно, выхода из ситуации было три: плохой, непонятный и нереальный. Плохим вариантом было бы создание "коалиции меньшинства" из ХДС/ХСС и "Зеленых" (которые, в отличие от СвДП, проявили гибкость). В совокупности они бы имели313 мандатов из 355 необходимых для большинства, а значит, для проведения важных законов им приходилось бы искать политической поддержки других партий.
Это непонятный сценарий, ведь неясно, как проголосуют избиратели. Возможно, правая их часть преисполнится ответственности за судьбу страны и вернется из лагеря СвДП и "Альтернативы для Германии" под знамена бундесбабушки и ее ХДС/ХСС. Однако часть социологов придерживается обратной точки зрения и считает, что дрейф правых избирателей от ХДС/ХСС лишь усилится из-за падения авторитета Меркель. Опросы показывают, что более половины немцев не хотят видеть ее снова на посту канцлера.
Наконец, что будет, если по итогам вторых досрочных выборов (а сентябрьские, вызвавшие нынешний бардак, были именно досрочными) снова не удастся сформировать правительство? Как верно сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, "нельзя перекладывать ответственность на плечи избирателей".
Жертва
В результате впереди замаячили именно новые выборы.
И тут вдруг невозможное стало возможным. После колоссального давления со стороны Франка-Вальтера Штайнмайера его бывшие однопартийцы из СДПГ поменяли свою точку зрения.
Тактика Шульца понятна: не имея возможности сказать нет Штайнмайеру и ряду других влиятельных однопартийцев (не заинтересованных в политическом кризисе в Германии, который сыграет на руку лишь радикальным партиям), лидер СДПГ пытается переложить ответственность на избирателей. То есть прикрыть отказ от предвыборных обещаний получаемым от них новым мандатом либо оправдать повторный отказ от "большой коалиции" решением электората. Такое поведение серьезно подрывает и без того ослабшую веру в его лидерские способности со стороны простых немцев и партийного руководства. В декабре должны пройти очередные выборы руководства партии, и если Шульц ранее хотел выставлять свою кандидатуру, то теперь его политическое будущее под вопросом.
Впрочем, Ангеле Меркель до его будущего нет никакого дела. Ее задача — спасти собственную власть, после чего отправиться на спасение Европы и либерального порядка.
России нужны прагматики
В России, кстати, очень удивлены тем, что вина за срыв коалиции до сих пор не возложена на русских хакеров или российские СМИ, ведь "Ямайка" Кремль категорически не устраивала.
Немецкие СМИ писали, что в бытность Штайнмайера министром иностранных дел (откуда его и перевели на пост президента) в МИД гулял призрак Ostpolitik — так во время холодной войны назывался подход, направленный на потепление отношений с восточными соседями ФРГ. В отличие от Меркель, Штайнмайер пытался поддерживать отношения с Москвой. Его преемник и однопартиец по СДПГ Зигмар Габриэль продолжил движение по этому пути. И дошел до момента, когда отказался от привязки выполнения Россией Минских соглашений к началу снятия с нее санкций (просто потому, что это был тупик: Минские соглашения срывала Украина, причем отчасти именно для того, чтобы с России санкции не снимали).
Вместо этого Габриэль предложил иной подход: отмена санкций должна была начаться после прекращения огня в Донбассе, для чего туда должны были ввести миротворческую миссию. Формат последней Москва и Берлин уже согласовали. Реализации плана нет только из-за противодействия США и Украины. В случае перехода внешней политики под контроль либералов или "Зеленых" идею Габриэля пришлось бы хоронить. Как, возможно, и сотрудничество между Москвой и Берлином в деле продвижения "Северного потока — 2", против которого выступают "Зеленые".
К этим двум версиям остается добавить, что само их существование показывает: внятной и полностью самостоятельной "восточной политики" на сегодня нет ни у "единого ЕС", ни у "национальных европейских государств".