Правозащитники объявили каталонцев преступниками. Это европейская мораль

Женщина с фотографией Жорди Санчеса и Жорди Куишара во время митинга в Барселоне. 27 октября 2017

Женщина с фотографией Жорди Санчеса и Жорди Куишара во время митинга в Барселоне. 27 октября 2017

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Как сообщает французская пресса, испанское отделение международной правозащитной организации Amnesty International заявило, что не считает арестованных лидеров сепаратистского движения Каталонии узниками совести.

Напомним: лидеры националистических каталонских организаций Жорди Санчес и Жорди Куишар, добровольно явившиеся в суд в октябре этого года, уже почти месяц находятся под стражей. В связи с чем у СМИ начинают возникать вопросы о том, а не странно ли это с точки зрения универсальных европейских ценностей, таких как право голоса, свобода убеждений и тому подобное. И нормально ли иметь политических заключенных европейской стране в 2017 году.

"Мы не используем термин "политические заключенные", мы используем термин "узники совести", — пояснил представитель AI агентству Франс Пресс. — Однако мы не считаем, что Жорди Санчес и Жорди Куишар не подходят под это определение, поскольку обвиняются в антиконституционной деятельности. Испанское правительство имеет право расследовать подобные преступления".

© REUTERS / Juan Medina Мужчина выкрикивает слоганы с требованием свободы лидерам националистических каталонских организаций Жорди Санчесу и Жорди Куишару у здания суда в Барселоне. 2 ноября 2017 © REUTERS / Juan Medina Мужчина выкрикивает слоганы с требованием свободы лидерам националистических каталонских организаций Жорди Санчесу и Жорди Куишару у здания суда в Барселоне. 2 ноября 2017

Впрочем, добавил представитель "Эмнести", с совестью или нет, но узники волнуют его организацию и она хотела бы видеть их на свободе. Хотя, конечно, и не настаивает — Испания все-таки в своем праве.

Что тут стоит отметить. Насколько можно судить, практически любое деяние, за которое объявляют узником совести, нарушает какие-нибудь местные законы и в этом смысле может считаться нарушением конституции. Поэтому товарищи из "Эмнести Интернэшнл", с одной стороны, совершенно правы, когда говорят о том, что представители каталонского движения за независимость нарушают Конституцию Испании.

А с другой стороны — те же товарищи, говоря, что поэтому каталонцы не могут считаться узниками совести, автоматически обесценивают собственную деятельность. Поскольку, повторюсь, любой, кто объявлен узником совести, обвиняется в нарушении каких-нибудь местных законов.

Мне трудно представить, чтобы какая-нибудь правозащитная организация заявила: "Этот человек арестован несправедливо, потому что действует хоть и не по закону, зато по совести".

Тут деятелям из "Эмнести" надо, как говорится, либо крестик снять, либо трусы надеть.

Впрочем, я не считаю, что в данном случае уместно говорить о "двойных стандартах". Вообще, в последнее время в России часто задаются логичным вопросом: полноте, а существовала ли когда-нибудь Универсальная Европейская Система Ценностей? Это сейчас она разрушается на наших глазах или же всегда была просто инструментом внешней политики — и каждый раз, когда пропагандируемые ею ценности входили в противоречие с интересами собственно западных стран, вся система отключалась и начинала твердить "это не считается, это совершенно другое"?

© REUTERS / Ivan Alvarado Митинг в поддержку лидеров националистических каталонских организаций Жорди Санчеса и Жорди Куишара в Барселоне © REUTERS / Ivan Alvarado Митинг в поддержку лидеров националистических каталонских организаций Жорди Санчеса и Жорди Куишара в Барселоне

Но вот в чем дело. Как легко понять, товарищи из испанского отделения AI совершенно искренне считают, что их деятельность направлена на сохранение стабильности в своей части мира. И они так же искренне считают, что эта стабильность (требующая, отметим, нестабильности в других странах, которую они исправно там распространяют) настолько выше их же собственных декларируемых идеалов, что этими идеалами при столкновении с ней можно спокойно пожертвовать.

Насколько я могу судить, в действительности европейская система ценностей существовала всегда, была строго едина и сводилась к формуле "что мне хорошо, то и верно". И поэтому нельзя обвинять ту же AI в каком-то отступлении от ее принципов: "амнистия" строго им следует. Просто сама система, с нашей точки зрения, абсолютно аморальна.

На деле мы не можем говорить о каких-либо двойных стандартах: стандарт един, просто к одним он с европейской точки зрения применим, а к другим — нет.

Нам, конечно, трудно понять такую мораль — не говоря уж о том, чтобы ее принять. Ведь в рамках европейской системы ценностей что хорошо, то и правильно, однако в русской системе — что правильно, то и хорошо.

Как тут найти компромисс?

Напомню, что компромисс вообще не всегда возможен и желателен. Как сказала в ответ на вопрос "Почему вы не ищете компромиссов с соседями?" в бытность главой израильского МИД Голда Меир: "Мы хотим жить. Соседи хотят, чтобы мы умерли. Это оставляет мало пространства для компромиссов".

Точно так же европейская система ценностей ориентирована на взаимоотношения хищника с его добычей и оставляет мало пространства для компромисса.

Черчилль, кажется, заметил, что "демократия — это когда два волка и баран голосованием определяют меню ужина". К описанию взаимоотношений Европы и сепаратистов Каталонии это циничное высказывание подходит как нельзя лучше.