Правозащитники объявили каталонцев преступниками. Это европейская мораль

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Как сообщает французская пресса, испанское отделение международной правозащитной организации Amnesty International заявило, что не считает арестованных лидеров сепаратистского движения Каталонии узниками совести.
Напомним: лидеры националистических каталонских организаций Жорди Санчес и Жорди Куишар, добровольно явившиеся в суд в октябре этого года, уже почти месяц находятся под стражей. В связи с чем у СМИ начинают возникать вопросы о том, а не странно ли это с точки зрения универсальных европейских ценностей, таких как право голоса, свобода убеждений и тому подобное. И нормально ли иметь политических заключенных европейской стране в 2017 году.
"Мы не используем термин "политические заключенные", мы используем термин "узники совести", — пояснил представитель AI агентству Франс Пресс. — Однако мы не считаем, что Жорди Санчес и Жорди Куишар не подходят под это определение, поскольку обвиняются в антиконституционной деятельности. Испанское правительство имеет право расследовать подобные преступления".
Впрочем, добавил представитель "Эмнести", с совестью или нет, но узники волнуют его организацию и она хотела бы видеть их на свободе. Хотя, конечно, и не настаивает — Испания все-таки в своем праве.
А с другой стороны — те же товарищи, говоря, что поэтому каталонцы не могут считаться узниками совести, автоматически обесценивают собственную деятельность. Поскольку, повторюсь, любой, кто объявлен узником совести, обвиняется в нарушении каких-нибудь местных законов.
Мне трудно представить, чтобы какая-нибудь правозащитная организация заявила: "Этот человек арестован несправедливо, потому что действует хоть и не по закону, зато по совести".
Впрочем, я не считаю, что в данном случае уместно говорить о "двойных стандартах". Вообще, в последнее время в России часто задаются логичным вопросом: полноте, а существовала ли когда-нибудь Универсальная Европейская Система Ценностей? Это сейчас она разрушается на наших глазах или же всегда была просто инструментом внешней политики — и каждый раз, когда пропагандируемые ею ценности входили в противоречие с интересами собственно западных стран, вся система отключалась и начинала твердить "это не считается, это совершенно другое"?
Но вот в чем дело. Как легко понять, товарищи из испанского отделения AI совершенно искренне считают, что их деятельность направлена на сохранение стабильности в своей части мира. И они так же искренне считают, что эта стабильность (требующая, отметим, нестабильности в других странах, которую они исправно там распространяют) настолько выше их же собственных декларируемых идеалов, что этими идеалами при столкновении с ней можно спокойно пожертвовать.
На деле мы не можем говорить о каких-либо двойных стандартах: стандарт един, просто к одним он с европейской точки зрения применим, а к другим — нет.
Нам, конечно, трудно понять такую мораль — не говоря уж о том, чтобы ее принять. Ведь в рамках европейской системы ценностей что хорошо, то и правильно, однако в русской системе — что правильно, то и хорошо.
Как тут найти компромисс?
Точно так же европейская система ценностей ориентирована на взаимоотношения хищника с его добычей и оставляет мало пространства для компромисса.
Черчилль, кажется, заметил, что "демократия — это когда два волка и баран голосованием определяют меню ужина". К описанию взаимоотношений Европы и сепаратистов Каталонии это циничное высказывание подходит как нельзя лучше.