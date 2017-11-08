Польша пишет новую историю Украины. Запад покидает Киев

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Серию небывало резких заявлений в адрес Украины озвучил в эфире "Польского радио" министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Министр давал интервью по итогам посещения им Львова (4-5 ноября). И на вопрос, будет ли он рекомендовать президенту Польши Анджею Дуде осуществление визита на Украину в декабре 2017 года, ответил уклончиво-отрицательно.
Витольд Ващиковский сообщил, что президент сам будет решать этот вопрос, а он (министр) для начала хотел бы ознакомить Анджея Дуду с результатами собственных переговоров. И результаты эти, в интерпретации министра, крайне неутешительны. Он назвал два камня преткновения: проблемы в сфере образования и вопросы реституции церковного имущества.
Однако после этого министр выступил с рекомендацией Украине строить свою историю не на "героях" УПА* и ОУН*, а на "героях" Майдана (так называемая "небесная сотня") и войны в Донбассе (нацистские "добровольцы"-каратели). Таким образом, Витольд Ващиковский определил главную проблему польско-украинских отношений — строительство украинского государства на идеалах бандеровщины.
Об уровне проблемы свидетельствует факт слабо завуалированной угрозы в реплике Ващиковского. Он говорит, что со стороны Украины является глубокой ошибкой считать, что Польша будет "поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных".
Польша, в отличие от Венгрии, требует от Украины пересмотреть официальную идеологию и трактовку Киевом чувствительных для Варшавы исторических проблем. Чтобы было понятно: это все равно что потребовать от России отменить празднование Дня народного единства, поскольку ополчение Минина и Пожарского польский гарнизон в Кремле обижало.
Характерно также, что, несмотря на усилия Киева нивелировать негативный эффект от своих инициатив в сфере образования, как Польша, так и Венгрия продолжают занимать жесткую позицию.
Украина обещала дифференцированное применение закона к разным национальным меньшинствам (фактически давая понять, что он направлен только против русскоязычных граждан страны) и даже подписала соответствующие двусторонние меморандумы. Тем не менее Варшава и Будапешт требуют отмены закона, хоть и не всегда заявляют об этом прямо.
По сути, восточноевропейские страны, бывшие лоббистами украинских интересов в ЕС (Польша и вовсе заслуженно носила титул "главного европейского адвоката Украины"), не просто отказывают Киеву в дальнейшей поддержке, но погружают его в дипломатическую изоляцию.
Впрочем, фактическую дипломатическую изоляцию Украины осуществляют не только восточноевропейцы. Скорее они даже вторичны. ЕС (в лице Франции и Германии) давно устранился от работы в нормандском и минском форматах, сбросив контакты с Россией по вопросам реализации Минских соглашений на спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера. Все бы ничего, но США не являются участником (или гарантом) соответствующих форматов и никаких обязательств на себя не принимали.
Последнее из них в очередной раз продемонстрировало вторичность Киева. Волкер просто "не рекомендовал" Украине подавать свой проект резолюции ООН о введении миротворцев в Донбасс, "посоветовав" договариваться с Россией.
В Киеве попытались сделать хорошую мину при плохой игре. Там высказали резонное предположение, что договариваться с Россией на самом деле будут США, а Украине надо будет эти договоренности только исполнять. Но при этом заявили, что поскольку интересы Украины и США полностью совпадают, то такой формат переговоров для Киева даже лучше, чем прямое общение с Россией.
Между тем жесткие требования к Украине от стран Восточной Европы полностью повторяют действия западноевропейцев полуторагодичной давности. Тогда Париж и Берлин требовали от Киева строго выполнять Минские соглашения, но не особенно огорчались продолжавшемуся украинскому саботажу. Они просто использовали этот саботаж как аргумент для фактического отказа от учета позиции Киева и изъятия его из переговорного процесса в формате Россия — ЕС — Украина, превратившегося в двусторонний (ЕС — Украина). Теперь и восточноевропейцы нашли повод для аннулирования своих обязательств по отношению к Киеву и выходят на прямые контакты с Москвой по поводу судьбы остатков Украины.
Именно внутренняя слабость Украины, недееспособность киевской власти, разгорающаяся в Киеве война лидеров Майдана в формате "все против всех" заставили Запад вывести украинский режим за скобки дипломатического урегулирования. Те, кто раньше потерял надежду на возможность выгодно продать Украину России, раньше и вышли из процесса, озаботившись минимизацией последствий украинского кризиса и сопровождавшей его санкционной войны для своих экономик. Те, кто питал иллюзии дольше, пришли к этому решению позже. Но в конечном итоге одни и те же причины приводят к одним и тем же следствиям.
Впрочем, украинские власти в милитаристском психозе и с Москвой пытаются разорвать дипломатические отношения. Если добьются успеха, МИД Украины можно будет ликвидировать за ненадобностью.
Мелочь, а бюджету выгода.
*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.