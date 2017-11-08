Польша пишет новую историю Украины. Запад покидает Киев

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Серию небывало резких заявлений в адрес Украины озвучил в эфире "Польского радио" министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Министр давал интервью по итогам посещения им Львова (4-5 ноября). И на вопрос, будет ли он рекомендовать президенту Польши Анджею Дуде осуществление визита на Украину в декабре 2017 года, ответил уклончиво-отрицательно.

Витольд Ващиковский сообщил, что президент сам будет решать этот вопрос, а он (министр) для начала хотел бы ознакомить Анджея Дуду с результатами собственных переговоров. И результаты эти, в интерпретации министра, крайне неутешительны. Он назвал два камня преткновения: проблемы в сфере образования и вопросы реституции церковного имущества.

Однако после этого министр выступил с рекомендацией Украине строить свою историю не на "героях" УПА* и ОУН*, а на "героях" Майдана (так называемая "небесная сотня") и войны в Донбассе (нацистские "добровольцы"-каратели). Таким образом, Витольд Ващиковский определил главную проблему польско-украинских отношений — строительство украинского государства на идеалах бандеровщины.

Об уровне проблемы свидетельствует факт слабо завуалированной угрозы в реплике Ващиковского. Он говорит, что со стороны Украины является глубокой ошибкой считать, что Польша будет "поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных".

Фактически это ультиматум. Он сформулирован не так жестко, как месячной давности венгерский. Напомню: Будапешт пригрозил блокировать все проукраинские мероприятия в рамках ЕС и НАТО и уже начал осуществлять эту угрозу. Но и требования Венгрии были значительно умереннее и касались только обеспечения интересов венгерского меньшинства в связи с принятием Верховной радой закона, фактически отменяющего образование на языке национальных меньшинств.

Польша, в отличие от Венгрии, требует от Украины пересмотреть официальную идеологию и трактовку Киевом чувствительных для Варшавы исторических проблем. Чтобы было понятно: это все равно что потребовать от России отменить празднование Дня народного единства, поскольку ополчение Минина и Пожарского польский гарнизон в Кремле обижало.

Характерно также, что, несмотря на усилия Киева нивелировать негативный эффект от своих инициатив в сфере образования, как Польша, так и Венгрия продолжают занимать жесткую позицию.

Украина обещала дифференцированное применение закона к разным национальным меньшинствам (фактически давая понять, что он направлен только против русскоязычных граждан страны) и даже подписала соответствующие двусторонние меморандумы. Тем не менее Варшава и Будапешт требуют отмены закона, хоть и не всегда заявляют об этом прямо.

По сути, восточноевропейские страны, бывшие лоббистами украинских интересов в ЕС (Польша и вовсе заслуженно носила титул "главного европейского адвоката Украины"), не просто отказывают Киеву в дальнейшей поддержке, но погружают его в дипломатическую изоляцию.

Заметим, что бандеризация украинской политики началась не сегодня и не вчера. Ющенко, будучи президентом, даже присваивал Бандере и Шухевичу (наиболее одиозным руководителям ОУН* и УПА*) звания героев Украины. Но тогда это Польшу не очень беспокоило. До ультиматумов дело не доходило.

Впрочем, фактическую дипломатическую изоляцию Украины осуществляют не только восточноевропейцы. Скорее они даже вторичны. ЕС (в лице Франции и Германии) давно устранился от работы в нормандском и минском форматах, сбросив контакты с Россией по вопросам реализации Минских соглашений на спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера. Все бы ничего, но США не являются участником (или гарантом) соответствующих форматов и никаких обязательств на себя не принимали.

Сами США в лице Волкера также изолируют Украину от активного участия в переговорах, решающих ее судьбу. Киевские "патриоты" давно уже бьются в истерике по поводу того, что Волкер встречается с глазу на глаз с Сурковым, обсуждает "Украину без Украины" (против чего всегда яростно восставал Киев), а потом только доводит до киевских властей новые руководящие указания.

Последнее из них в очередной раз продемонстрировало вторичность Киева. Волкер просто "не рекомендовал" Украине подавать свой проект резолюции ООН о введении миротворцев в Донбасс, "посоветовав" договариваться с Россией.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017 © REUTERS / Valentyn Ogirenko Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017

В Киеве попытались сделать хорошую мину при плохой игре. Там высказали резонное предположение, что договариваться с Россией на самом деле будут США, а Украине надо будет эти договоренности только исполнять. Но при этом заявили, что поскольку интересы Украины и США полностью совпадают, то такой формат переговоров для Киева даже лучше, чем прямое общение с Россией.

Это они лукавят. Если вы напрямую не участвуете в переговорах о своей судьбе, то никто ваши интересы отстаивать не будет. Кстати, резко ужесточившаяся позиция Варшавы и Будапешта по отношению к Киеву — отличное подтверждение этой аксиомы. Просто надо же как-то объяснить населению, как случилось, что "весь мир с нами!" (образца 2014 года) через неполные четыре года превратилось в "весь мир договаривается с Россией за наш счет".

Между тем жесткие требования к Украине от стран Восточной Европы полностью повторяют действия западноевропейцев полуторагодичной давности. Тогда Париж и Берлин требовали от Киева строго выполнять Минские соглашения, но не особенно огорчались продолжавшемуся украинскому саботажу. Они просто использовали этот саботаж как аргумент для фактического отказа от учета позиции Киева и изъятия его из переговорного процесса в формате Россия — ЕС — Украина, превратившегося в двусторонний (ЕС — Украина). Теперь и восточноевропейцы нашли повод для аннулирования своих обязательств по отношению к Киеву и выходят на прямые контакты с Москвой по поводу судьбы остатков Украины.

© AFP 2017 / Stephane de Sakutin/Pool Президент Франции Франсуа Олланд на встрече с президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель. 17 марта 2016 © AFP 2017 / Stephane de Sakutin/Pool Президент Франции Франсуа Олланд на встрече с президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель. 17 марта 2016

Американцы — последние, кто, уже не учитывая позицию украинской власти, пытаются контактировать с ней в вопросах продвижения собственной позиции. Они еще рассчитывают на то, что ручной киевский режим (готовый исполнить любое приказание) может послужить аргументом для выторговывания у России хоть каких-то уступок. Но уже и США максимально понизили (до одного Волкера) уровень своего общения с украинской властью. Главное же — они не могут привести доказательство того, что действительно способны заставить Киев выполнить договоренности, достигнутые в формате Россия — США.

Именно внутренняя слабость Украины, недееспособность киевской власти, разгорающаяся в Киеве война лидеров Майдана в формате "все против всех" заставили Запад вывести украинский режим за скобки дипломатического урегулирования. Те, кто раньше потерял надежду на возможность выгодно продать Украину России, раньше и вышли из процесса, озаботившись минимизацией последствий украинского кризиса и сопровождавшей его санкционной войны для своих экономик. Те, кто питал иллюзии дольше, пришли к этому решению позже. Но в конечном итоге одни и те же причины приводят к одним и тем же следствиям.

На первый взгляд, парадоксально, но только Россия, которой не нужен украинский "Афганистан" на границе и которой (программа минимум) было бы желательно успеть достроить "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" до полного обвала украинской государственности, остается последним окошком Киева в большой прекрасный мир.

Впрочем, украинские власти в милитаристском психозе и с Москвой пытаются разорвать дипломатические отношения. Если добьются успеха, МИД Украины можно будет ликвидировать за ненадобностью.

Мелочь, а бюджету выгода.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.