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Феминизм против политкорректности: к идее Британии о "беременных людях"

10:1426.10.2017
(обновлено: 10:20 26.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЖители и гости Лондона на одной из улиц города. 2012 год. Архивное фотоЖители и гости Лондона на одной из улиц города. 2012 год. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Уже привычными стали громкие заявления в защиту прав секс-меньшинств, которые делают на Западе и сами меньшинства, и известные политики. В Европе, США, Канаде и других странах "демократического мира" принят и шлифуется целый спектр законов и инструкций в пользу ЛГБТ-сообщества — от легализации гей-браков и усыновления детей однополыми парами до соответствующих педагогических пособий. Между тем Британия удивила даже искушенных: официальный Лондон попросил заменить в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек" (pregnant ‘people’ not women), чтобы не обижать трансгендеров, пишет Times.

Беременная девушка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Беременные люди": Лондон в авангарде "великой сексуальной революции"
Подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминисток. "Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками", — посетовала писательница Сара Дитум. МИД Великобритании начал оправдываться — мол, беременных женщин со счетов никто не списывает. 

В этом-то и изюминка. Суть не в том, что англичане попытались нацепить на себя почетную майку лидера в мировой гонке за политкорректными ценностями. Инициатива официальных властей и реакция феминисток показали наличие глубоких противоречий в либеральной среде: ее разные представители по-разному понимают то, к чему им, либералам, надо стремиться. Стало ясно, что идеологи и теоретики гендерной свободы окончательно запутали своих последователей. Либо потому, что эти последователи ничего не знают о той дороге, по которой идут. Либо в силу того, что фантазия теоретиков политкорректности настолько запредельна, что способна помрачить даже самый ясный рассудок, что мы продемонстрируем чуть позже.           

Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
© Fotolia / Kadmy
Угодить трансгендерам: Лондон призвал ООН ввести термин "беременные люди"
Теперь обо всем по порядку. Итак, британское внешнеполитическое ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, записав туда вышеприведенный термин "беременный человек". Этот документ обязывает страны-подписанты (их 168) соблюдать Всеобщую декларацию прав человека 1948 года.

В самой Великобритании трансгендеры уже уравнены в правах со всеми, кому природа дала возможность рожать, то есть с женщинами. Так, Британская медицинская ассоциация инструктирует врачей не называть беременных женщин "будущими мамами", чтобы не обидеть трансгендеров. Теперь Великобритания пытается привить свой опыт всему миру.

Для отставших от веяний времени стоит пояснить. Трансгендером называют человека, который сменил пол. Причем смена пола необязательно предполагает хирургическую операцию. Достаточно сказать, что ты чувствуешь себя, например, не женщиной, а мужчиной, даже если ты родилась женщиной. И наоборот. Что важно, "природный" пол вообще здесь никакой роли не играет. Два "природных" пола, считают сторонники такого взгляда на мир, лишь два гендера в числе великого множества других гендеров. Ты можешь приписать себе любой гендер, в зависимости от того, кем ты себя чувствуешь. В этом вся фишка новых веяний на Западе, где, по данным разных источников, насчитывается до 40 этих самых гендеров.

Президент США Дональд Трамп перед военнослужащими США на военно-морской базе Сигонелла. 27 мая 2017
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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Что касается конкретного требования Великобритании, то понятно, что речь идет об индивидах, которые родились женщинами и, естественно, могут рожать детей, но не хотят называться женщинами и мамами, а хотят именоваться мужчинами или как-то еще (вне зависимости, произведена ли им операция по смене пола или нет).

Сделаем небольшое отступление. Англичане не одиноки в стремлении утвердить "гендерную свободу". Это было краеугольным камнем политики администрации Барака Обамы, который на исходе своего президентства протолкнул предписание, утвержденное Министерством юстиции и Министерством образования США о "недискриминации на почве гендерной идентичности". Этот документ обязывает администрации средних школ оборудовать трансгендерные туалеты и обеспечивать другие права трансгендеров. Например, если школьник-мальчик заявляет, что он девочка, то учителя обязаны предоставить ему право пользоваться раздевалкой и душем для девочек и так далее.

Защита гендерной свободы на Западе зашла очень далеко, причем по всем направлениям. И главное из этих направлений — изменение сознания и понятийного аппарата масс. Ведущее американское информационное агентство  The Associated Press в своем регулярно обновляемом справочнике по грамматике Associated Press Stylebook, который, как пишет The Washington post, является "главным грамматическим судьей для журналистов всего мира", ввело в обращение новое местоимение they (что-то вроде "оно" в единственном числе, хотя изначально they означает "они"). Это местоимение в новой своей ипостаси "предназначено для обозначения людей, которые не идентифицируют себя как он или она". В родственных друг другу норвежском, шведском и датском языках тоже недавно введено аналогичное "нейтральное" местоимение hen вместо, соответственно, han и hun ("он" и "она").

Бифанг 2
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Но вернемся к конфликту внутри либерального сообщества, в частности между феминистками и двигателями ЛГБТ-ценностей из числа британских чиновников. Дело в том, что у истоков нынешних свобод для секс-меньшинств стояли именно феминистки. Если теоретики феминизма, внедрившие в массовое сознание понятие "гендер", заменив им понятие "пол", лишь теоретизировали на эту тему в 80-х годах прошлого века, то сегодня их теория стала гендерной идеологией, которая легла в основу всего западного мироустройства. Об этом свидетельствуют нынешняя законодательно закрепленная гендерная свобода на Западе и, конечно, последний фортель британского Форин-офиса.

Специалистам, знакомым с проблематикой, известно, что официальным автором гендерной идеологии является  американская феминистка Джудит Батлер  (Judith Butler). Широко известна ее книга "Гендерное беспокойство: феминизм и подрыв идентичности" (Butler Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity / Judith Butler // Routledge, 1990, 1999), которая считается  основополагающим трудом гендерной теории. Дж. Батлер не скрывает своей цели, фраза в названии книги — "подрыв идентичности" — говорит сама за себя. В этой книге Дж. Батлер пишет о необходимости "разрушить взаимодействие полов" и считает, что гетеросексуальность в людях принудительно воспитана различными внешними обстоятельствами, а потому эту "принудительную гетеросексуальность" надо разрушить.

К теоретикам — основоположникам нынешней гендерной свободы относится и феминистка Суламифь Файрстоун (Shulamith Firestone), написавшая книгу "Диалектика пола: дело феминистской революции". Она, в частности, утверждает: "Конечной целью феминистской революции, в отличие от первой волны феминистского движения, должно стать устранение не только мужских привилегий, но и самого разделения на полы: генитальные различия между людьми больше не будут иметь культурного значения… Продолжение рода, осуществляемое одним полом ради блага обоих, будет заменено искусственным размножением" (Firestone Shulamith. The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution / Shulamith Firestone // William Morrow and Company Inc., 1970).  

Уэлский кафедральный собор англиканской церкви
© Depositphotos / Valegorov
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К этой же "плеяде" относится и феминистка Элисон Джеггер со своей книгой  "Феминистская политика и человеческая природа". У нее читаем: "Следует помнить, что окончательная трансформация человеческой природы, к которой стремятся социалистки-феминистки, выходит за рамки либеральной концепции психологической андрогинности и подразумевает возможность трансформации "физических” возможностей человека, некоторые из которых до сих пор считались биологически присущими только одному полу. Эта трансформация может даже включать в себя способности к оплодотворению, кормлению грудью и беременности, и таким образом, например, одна женщина сможет оплодотворить другую, мужчины и не рожавшие женщины смогут вырабатывать молоко, и оплодотворенную яйцеклетку можно будет пересадить в тело женщины или даже мужчины" (Jaggar Alison. Feminist Politics and Human Nature / Jaggar Alison // Totowa, NJ: Rowman & Allanheld, 1983).

Вот оно — буйство фантазии, о которой я говорил выше и которая "теоретически" обосновывает крен западного общества в сторону абсолютизации ЛГБТ-ценностей. Впрочем, современные феминистки, этого, как видно, не подозревают и потому бросают камни в свой собственный огород.

Пусть дерутся и спорят там, у себя. Без нас. И все же нелишне задаться вопросом: если ООН откликнется на инициативу Великобритании, то и в России понятие "мама" тоже может попасть под запрет?

Президент Путин 19 декабря 2013 года  сделал заявление, которое обнадеживает: "Для меня важно защитить наше население от некоторых квазиценностей, которые очень сложно воспринимаются нашими гражданами, нашим населением. Вопрос не в том, чтобы критиковать кого-то. А вопрос в том, чтобы оградить нас от достаточно агрессивного поведения некоторых социальных групп, которые, на мой взгляд, не просто живут, как им хочется, а навязывают свою точку зрения достаточно агрессивно другим людям и в других странах".

Позволю себе добавить: и от агрессивного поведения некоторых государств.

Трансильвания
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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