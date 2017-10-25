Месть "янтарной мафии": за что на Украине судят врагов друзей Порошенко

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине, в провинциальном городе Житомире, идет уникальный уголовный процесс. Действующая на Украине власть — от президента страны до районного судьи — решила посадить в тюрьму журналиста под предлогом политической неблагонадежности. На самом деле — за попытку раскрыть конкретные экономические преступления представителей этой самой власти и друзей президента.

"А мы тебе в аквариум еще и водички запустим"

Двадцать четвертого октября в житомирском Дворце юстиции начался суд над журналистом Василием Муравицким, которого обвиняют в "госизмене".

В темных, еще "обкомовских" коридорах "дворца" начинаем знакомиться с будущими участниками процесса. Тут много друзей Муравицкого, но не меньше и ярых врагов — радикалов и открытых нацистов. Прежде всего вездесущих членов "Национального корпуса", облаченных в черную униформу.

Полицейские как-то чрезмерно быстро ввели в зал заседаний (комната № 300) молодого мужчину, совсем еще парнишку, лет 25-30, в наручниках, стягивающих его руки за спиной. Это Муравицкий. Он — в очках, черной украинской вышиванке, темных брюках, глаза подслеповато щурятся при вспышках фотокамер.

Полицейские сноровисто снимают с него наручники и не мешкая, привычно заталкивают в "аквариум" — это отделенная от адвокатов, судей и публики прозрачная камера, в которой Василию предстоит пробыть несколько часов.

Адвокаты требуют разрешить подсудимому находиться не в аквариуме, а рядом с ними в зале суда. Ссылаются на международное законодательство, права человека. Суд отказывает, нацисты и радикалы утробно улюлюкают. "А мы тебе, с*ка, в аквариум еще и водички запустим", — пригрозили они Муравицкому. Судьи делают вид, что этого не слышат.

© РИА Новости / Алексей Вовк Адвокаты журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожий и Андрей Доманский © РИА Новости / Алексей Вовк Адвокаты журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожий и Андрей Доманский

Без вины виноватый

Подсудимый Муравицкий, несмотря на молодость, в Житомире человек известный: в 2011 году он получил республиканскую премию как журналист года (это, кстати, еще при Януковиче), при этом всегда находился в оппозиции к власти — и к предыдущей (при том же Януковиче), и к нынешней. Взглядов своих не скрывал. Сотрудничал с разными СМИ, в том числе с холдингом "Россия сегодня", где публиковал критические заметки относительно действий уже нынешней, послемайданной администрации.

В последних числах июля 2017 года у Василия и его жены родился сын Андрей. Роды были тяжелыми, жену и ребенка врачи оставили на некоторое время в роддоме для лечения. Первого августа нынешнего года Муравицкий был арестован. Сына с тех пор он не видел.

"Это был третий день после рождения Андрея, прямо в роддоме", — рассказал мне сам Василий из "аквариума" во время перерыва. По его словам, эсбэушники специально выжидали именного этого момента.

Расчет был на то, чтобы, учитывая обстоятельства — рождение сына, послеродовые недомогания жены, отсутствие других (кроме заработка самого Василия) источников доходов, — создать ситуацию, когда Муравицкий подпишет все, что ему подсунут. Лишь бы выпустили на свободу.

Но Муравицкий отказался признать себя виновным в каких-либо деяниях против Украины. И для СБУ наступил малоприятный момент. Их "клиент", за которым они, как выяснилось в ходе предварительных судебных слушаний, следили около двух лет, на сделку со следствием не пошел. То есть признательных показаний не подписал. И тогда они просто посадили его в СИЗО, обвинив в "госизмене" и пособничестве "стране-агрессору".

А доказательства стали собирать уже после ареста — в интернете и на основе документов из компьютера Василия. Потому что больше искать было негде.

"На какие деньги живет ваша семья?" — спрашиваю Василия во время очередного перерыва.

"Понимаете, до ареста основным заработком моей семьи была моя работа. Я писал колонки в разных СМИ, в том числе российских. Но теперь, когда я в СИЗО, у моей семьи нет денег. Кто-то даст молочную смесь ребенку, кто-то — 100 гривен на еду… Слава Богу, хороших людей очень много", — отвечает Муравицкий.

Мы смотрим друг другу в глаза через бронированное стекло "аквариума", и я понимаю, что Василий Муравицкий сильнее и выше многих, кого я знаю.

Он не сломался, защитил свою честь и честь своей семьи, будущее своих детей, показав, что правда сильнее благополучия. А еще он доказал, что хорошо просчитанный шантаж эсбэушников и их гестаповские методы не срабатывают в ситуации, когда они сталкиваются с по-настоящему мужественными людьми.

Пропавшие документы

В зале суда, наряду с сочувствующими, находится примерно полтора десятка "беснующихся". Их лозунги известны: трафаретное "Слава Украине!" — ну и, конечно, "Смерть врагам!". Периодически они выкрикивают их и все время словесно линчуют обвиняемого.

Главный "грех" Муравицкого — "публикация на сайтах главного информационного агентства страны-агрессора статей и материалов о происходящем на Украине". То есть его посадили и собираются судить за статьи, опубликованные на сайтах МИА "Россия сегодня".

В качестве главных улик измены следствие предоставляет эти публикации, а также договор между журналистом и МИА "Россия сегодня" о выплате гонораров. Один из трех адвокатов журналиста — Андрей Доманский — удивляется, как можно судить человека за публикации, то есть взгляды и критику системы. И при чем тут договор о выплате ему гонораров за публикации. Это что, преступление — получать официально деньги за свой труд?

Другой адвокат — Андрей Гожий — утверждает в суде, что, несмотря на жесткие политические разногласия, между Россией и Украиной сохраняются договорные отношения, в том числе большой Договор о дружбе и сотрудничестве от 1997 года, который потом неоднократно продлевался. Который и на сегодня является действующим — парламент его не отменил. Следовательно, выступающий в российских СМИ Василий Муравицкий не является никаким изменником. А сотрудничал с медиахолдингом государства, с которым официальный Киев "дружит".

С точки зрения закона, во всяком случае.

И, более того, у многих украинских политиков и бизнесменов есть интересы в России. А у президента Порошенко — кондитерская фабрика, которая до недавнего времени успешно работала и приносила ему доход.

"Василий Муравицкий — патриот своей страны, он за неделимую и независимую Украину", — говорит адвокат подозреваемого Андрей Доманский.

Кроме того, следствие, а теперь и суд над Муравицким нарушают базовые принципы прав человека, закрепленные в европейском законодательстве, полагает Андрей Гожий.

К примеру, подсудимого держат в "аквариуме", то есть за решеткой, не позволяя ему находиться в зале судебных заседаний рядом с адвокатами. Да и вообще, его держат в тюрьме, хотя вменяемые ему (но не доказанные!) преступления не связаны с преступлениями против личности. Предполагаемые же убийцы Олеся Бузины, например, находятся под домашним арестом.

Следствие, пытаясь оказывать давление на подсудимого, держит его в камере, где находятся еще 14 человек. И все ради того, чтобы сломать подсудимого. "Если за публичную критику власти можно вот так запросто посадить журналиста, тогда завтра могут прийти за каждым из вас", — говорит Муравицкий в перерыве судебного заседания, обращаясь к коллегам из украинских СМИ.

Во время очередного перерыва Муравицкий рассказывает, что ровно 80 лет назад в той же тюрьме — и чуть ли не в той же камере — сидел его прадед, красный командир Степан Степанович, расстрелянный здесь же в 1937 году. Этот факт раскопали следователи, занимающиеся делом Муравицкого, и с намеком преподнесли подозреваемому. Мол, вот по какой семейной дорожке идешь.

Нацисты и радикалы, услышав об этом, удовлетворенно улюлюкают.

А Василий, наоборот, этот факт уже семейной истории ставит себе в пример. По его словам, в 1990-м его прадед был, хотя и посмертно, реабилитирован. Так что правда, считает он, всегда побеждает.

Подхожу к "аквариуму", беседуем с Муравицким, охраняющие его полицейские недовольно косятся на мой диктофон. В разговоре выясняется, что из изъятых у Василия документов исчезли материалы его расследования о так называемой "янтарной мафии".

"Янтарно-эротический скандал"

Житомирская область известна на Украине еще и тем, что здесь находятся большие залежи янтаря. Разрабатывается он нелегально, задействованы в этом тысячи людей, которые копают, перевозят и экспортируют янтарь за границу — прежде всего в Китай.

В последние годы в этом — теперь уже криминальном — бизнесе сформировалась своя мафия, его крышуют МВД и СБУ. А главным мафиози, который держит за счет янтарного бизнеса в своих руках Житомирскую область, является депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат.

"Вообще, у Порошенко в Житомирской области самая мощная административная поддержка на Украине — вся вертикаль власти, включая мэра и губернаторов, работает исключительно на президента", — рассказывает житомирский адвокат Андрей Гожий.

Пару лет назад Борислав Розенблат познакомился с девушкой Катей, с которой у него была, как говорят правоохранители, любовная связь. Девушку Розенблату "подставило" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое финансируется из-за рубежа, в основном из США. Поэтому на его расследования не могут влиять ни генпрокурор, ни президент.

В минуты интимной близости и просто во время встреч Розенблат рассказывал Кате многие подробности своего криминального бизнеса. В том числе утверждал, что в Житомире у него все схвачено — и суды, и МВД, и СБУ. А Катя все это прилежно записывала и передавала своим кураторам в НАБУ.

Параллельно с НАБУ расследованием дел "янтарной мафии" занимался Василий Муравицкий. Вполне вероятно, что именно работа журналиста "подтолкнула" штатных антикоррупционеров присмотреться к Розенблату.

Теперь материалы его журналистского расследования находятся в СБУ. Свидетелями же по "делу Муравицкого" являются бывшие и настоящие помощники депутата Розенблата.

Кто эти люди — отдельный разговор. В суде они пока не выступали. Но нам удалось получить в Житомире фотографию, на которой все свидетели по делу Муравицкого собрались в ресторане, где, видимо, отмечают удачную, с их точки зрения, операцию по "посадке" Муравицкого.

Фотография публикуется впервые.

© Фото : из личного архива Свидетели обвинения "празднуют" начало процесса над журналистом Василием Муравицким © Фото : из личного архива Свидетели обвинения "празднуют" начало процесса над журналистом Василием Муравицким

Что касается Розенблата, то он не просто депутат президентского блока, а весьма близкий к Порошенко человек — и в политике, и в бизнесе. Неоднократного выступал от имени "Блока Петра Порошенко" в парламенте.

Сейчас против "янтарного мафиози" по ходатайству НАБУ возбуждено дело, по решению суда он находится под домашним арестом, должен носить электронный браслет. Но, скорее всего, дело "янтарного мафиози" в суде развалится. Кстати, паспорта свои, в том числе и заграничный, несмотря на решение суда, Розенблат не сдал — похоже, и не собирается. И СБУ, и прокуратура, да и вообще вся украинская властная вертикаль ему благоволят, сочувствуют.

Чего не скажешь про Василия Муравицкого, которого та же самая вертикаль держит в СИЗО.