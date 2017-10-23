Период полураспада Европы: почему север Италии заявил об автономии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
В двух северных регионах Италии — Ломбардии и Венето — прошел референдум об автономии. И Рим, осознав последствия ошибок Мадрида, повел себя в этом вопросе образцово.
Второй "составляющей" урока было позволение Рима этот референдум провести. Конституционный суд дал добро на голосование — ведь, согласно основному закону страны, местные власти имеют право даже без референдума обращаться к центру с просьбой о расширении полномочий. Вопрос теперь в том, как и о чем Рим ответит на эту просьбу.
Хватит кормить юг!
Сепаратизм северных регионов Италии имеет пусть и не давние, но все-таки глубокие корни, и они в экономике. Между севером и югом Италии существует серьезная разница в уровне экономического развития, поэтому богатые северные провинции регулярно говорят о том, что не хотят кормить "ленивых южан, тамошнюю мафию и римских бюрократов".
В Ломбардии и Венето именно такие настроения. На долю Ломбардии (с финансовым центром страны — Миланом) приходится до 20% итальянской экономики, на долю Венето (столицей которого является туристическая икона — Венеция) — 10%. Северянам категорически не нравится то, что большая часть их налогов уходит на юг. Если в Венето разница между отправляемыми в Рим налогами и получаемыми из Рима средствами/услугами составляет чуть более 15 миллиардов евро в год (естественно, не в пользу Венето), то у Ломбардии он превышает 50 миллиардов евро. Поэтому их население и проголосовало на провинциальных выборах за Лигу Севера, представители которой выступают как минимум за автономию северных регионов, а как максимум — за их отделение от остальной Италии.
Поэтому народное голосование прошло без крови, насилия и обещаний массовых посадок "сепаратистов".
Чего изволите?
Однако это не означает, что Риму не добавилось проблем. Итальянское правительство должно понять, как реагировать на новую реальность.
С другой стороны, если пойти навстречу лидерам Лиги Севера в их достаточно широких требованиях, то где гарантии, что рост сепаратизма на Севере остановится? Скорее наоборот, жители регионов будут требовать все больше и больше автономии с дальнейшим выходом на независимость от Италии. Учитывая общеевропейский тренд на децентрализацию, для итальянского государства подобные требования могут закончиться как минимум беспорядками и политическим кризисом.
Возможно, выходом из ситуации станет общая федерализация Италии как таковой. В стране уже есть пять автономных регионов, которые получили эту автономию исходя не столько из экономических, сколько из национально-этнических причин. Если всем регионам дать одинаковые широкие полномочия, то, возможно, никто не будет чувствовать себя обделенным (ведь даже на юге часть населения поддерживает большую передачу полномочий от Рима регионам). Главное, чтобы федерализация не убила саму Италию.