Битва за явку. Почему у несистемной оппозиции в России нет поддержки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
Вся подготовка к выборам президента 2018 году сведется к попытке убедить людей прийти и проголосовать. От этого зависят не только успешное завершение противостояния России и Запада в санкционном вопросе, но и устойчивость российской власти в следующем десятилетии. При этом, как выяснили социологи, у так называемой "несистемной оппозиции" в России практически нет электоральной поддержки.
Путин безальтернативный
Выборы президента России в 2018 году должны пройти по плану. Фаворит предрешен — Владимир Путин, конечно, еще не выдвинулся, однако с большой долей вероятности это сделает. Альтернативы среди оппозиции ему нет (системные политики топчутся на одной поляне и не имеют внятного электората, а антисистемные респектабельные лидеры на российском пространстве отсутствуют), поэтому выборы пройдут по принципу "за Путина или против всех".
67.7%Да, я доволен(льна) его работой
13.7%Пока не знаю, решу ближе к выборам
18.6%Нет, я поддерживаю другого кандидата
Задача оппонентов Путина — создать ядро протестного электората из наиболее перспективной с точки зрения будущих компаний страты населения. Президентские выборы, по словам гендиректора ВЦИОМ Владимира Федорова, являются главным источником легитимности российской внутриполитической системы и имеют критическое значение для ее устойчивости.
В тактическом плане битва за пост президента в 2018 году окажет важнейшее влияние на битву за место России в мире. Москву, как известно, ожидают очень сложные переговоры с западными партнерами. Речь не только о начале процедуры снятия санкций, но и о новом месте Кремля в Европе и системе международных отношений в целом.
По сути, основными целями "протестной" пропаганды являются молодежь, самозанятая часть населения и малый бизнес. В цифрах это масса минимум в несколько миллионов человек, практически не голосующих или голосующих редко. Если цель Запада будет достигнута, если удастся сколотить протестный электорат, то его можно использовать уже в 2024 году — через выборы.
Пусть голосуют ногами!
Высокий уровень поддержки президента Путина обратно пропорционально влияет на стремление людей приходить на участки. Зачем, если победа команды Путина очевидна и это многих устраивает? Явка на выборах в Госдуму в 2016 году была меньше 50%, а на московских муниципальных выборах в 2017-м — вообще около 15%. Поэтому сейчас Кремль будет делать все возможное для повышения явки — естественно, законными методами, ведь любые приписки и фальсификации, которые могут попытаться организовать чиновники на местах, лишь дискредитируют власть и сыграют на ослабление российских международных позиций в 2018 году.
Именно поэтому в раскрутку российского протестного электората на Западе сейчас и вкладываются серьезные силы и средства. Но вот тут у организаторов "протеста" возникают серьезные проблемы.
Слишком токсичные силы
Заниматься наращиванием протестного электората через стандартную для западных экспертов и прозападных российских политиков критику "прав человека" уже не совсем эффективно. Прежде всего потому, что эти темы уже не в повестке. Менее 4% называют ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ самыми беспокоящими их проблемами. Согласно сентябрьскому опросу "Левада-центра", почти 82% россиян не хотят участвовать в акциях протеста с политическими требованиями.
Продвигающие эти тезисы политические силы из числа несистемной оппозиции тоже уже не в повестке. Население разочаровалось в их смысловой пустоте и считает эти силы слишком токсичными.
Итог такой политики: электоральный рейтинг Навального колеблется в районе 1%, а, по данным ВЦИОМ, непарламентские партии в сумме набирают 5,3%.