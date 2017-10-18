Битва за явку. Почему у несистемной оппозиции в России нет поддержки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Вся подготовка к выборам президента 2018 году сведется к попытке убедить людей прийти и проголосовать. От этого зависят не только успешное завершение противостояния России и Запада в санкционном вопросе, но и устойчивость российской власти в следующем десятилетии. При этом, как выяснили социологи, у так называемой "несистемной оппозиции" в России практически нет электоральной поддержки.

Путин безальтернативный

Выборы президента России в 2018 году должны пройти по плану. Фаворит предрешен — Владимир Путин, конечно, еще не выдвинулся, однако с большой долей вероятности это сделает. Альтернативы среди оппозиции ему нет (системные политики топчутся на одной поляне и не имеют внятного электората, а антисистемные респектабельные лидеры на российском пространстве отсутствуют), поэтому выборы пройдут по принципу "за Путина или против всех".

Кандидат "против всех" на определенных этапах российской политической истории набирал до 30% голосов, и с тех пор как эта строчка исчезла из избирательных бюллетеней, интересы этой страты населения перестали выражаться. Поэтому есть опасность, что если такой человек появится на российской политической сцене, он может собрать "сливки" электората и навредить системным кандидатам.

Задача оппонентов Путина — создать ядро протестного электората из наиболее перспективной с точки зрения будущих компаний страты населения. Президентские выборы, по словам гендиректора ВЦИОМ Владимира Федорова, являются главным источником легитимности российской внутриполитической системы и имеют критическое значение для ее устойчивости.

В тактическом плане битва за пост президента в 2018 году окажет важнейшее влияние на битву за место России в мире. Москву, как известно, ожидают очень сложные переговоры с западными партнерами. Речь не только о начале процедуры снятия санкций, но и о новом месте Кремля в Европе и системе международных отношений в целом.

По сути, основными целями "протестной" пропаганды являются молодежь, самозанятая часть населения и малый бизнес. В цифрах это масса минимум в несколько миллионов человек, практически не голосующих или голосующих редко. Если цель Запада будет достигнута, если удастся сколотить протестный электорат, то его можно использовать уже в 2024 году — через выборы.

Пусть голосуют ногами!

Высокий уровень поддержки президента Путина обратно пропорционально влияет на стремление людей приходить на участки. Зачем, если победа команды Путина очевидна и это многих устраивает? Явка на выборах в Госдуму в 2016 году была меньше 50%, а на московских муниципальных выборах в 2017-м — вообще около 15%. Поэтому сейчас Кремль будет делать все возможное для повышения явки — естественно, законными методами, ведь любые приписки и фальсификации, которые могут попытаться организовать чиновники на местах, лишь дискредитируют власть и сыграют на ослабление российских международных позиций в 2018 году.

Для высокой явки прийти на участки, естественно, должны не только те, кто за Путина, но и те, кто против. Выборы дают им возможность голосовать за другого кандидата. Однако сейчас, по сути, у протестного электората не будет иного варианта "сбросить" свой голос на самом участке — Алексей Навальный в выборах участие, скорее всего, не примет (у него судимость), другой "символ протеста" раскрутить за столь короткий срок по целому ряду причин вряд ли получится, системные оппозиционные кандидаты на роль альтернативы не годятся, а графы "против всех" нет. Поэтому есть один вариант — вообще не прийти на участок. И чем больше тех, кто не придет "против всех", тем меньше будет явка в 2018 году.

Именно поэтому в раскрутку российского протестного электората на Западе сейчас и вкладываются серьезные силы и средства. Но вот тут у организаторов "протеста" возникают серьезные проблемы.

Слишком токсичные силы

Заниматься наращиванием протестного электората через стандартную для западных экспертов и прозападных российских политиков критику "прав человека" уже не совсем эффективно. Прежде всего потому, что эти темы уже не в повестке. Менее 4% называют ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ самыми беспокоящими их проблемами. Согласно сентябрьскому опросу "Левада-центра", почти 82% россиян не хотят участвовать в акциях протеста с политическими требованиями.

Продвигающие эти тезисы политические силы из числа несистемной оппозиции тоже уже не в повестке. Население разочаровалось в их смысловой пустоте и считает эти силы слишком токсичными.

Весьма показательным стало в этом плане желание организаторов митинга против реновации не допускать до трибуны сбитых летчиков из числа российских оппозиционеров — люди не хотели дискредитировать свой социально-экономический протест пустыми околополитическими требованиями и пиаром отдельных личностей типа Алексея Навального. Понимая это, российская несистемная оппозиция начинает замыкаться на узкий электорат и продвигать "сектантское сознание", которое дает определенный иммунитет от внешнего критического воздействия (разоблачающих сюжетов в СМИ, комментариев здравых политологов) среди собственного электората, но при этом отторгает от них широкие массы остальных избирателей.

Итог такой политики: электоральный рейтинг Навального колеблется в районе 1%, а, по данным ВЦИОМ, непарламентские партии в сумме набирают 5,3%.