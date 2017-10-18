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Британия — старый добрый враг. Почему "англичанка" гадит России

15:0218.10.2017
(обновлено: 15:04 18.10.2017)
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© AFP 2017 / Adrian Dennis Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. 17 октября 2017Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. 17 октября 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Борис Джонсон, министр иностранных дел все еще Соединенного королевства, заявил, что Великобритания "не может иметь нормальных отношений с Россией, принимая во внимание ее действия на Украине и в Сирии". Напомню, что полгода назад Джонсон именно из-за ситуации в Сирии, где Москва обижала радикальных исламистских боевиков, отменил свой визит в Россию. Высказывания подобного рода ставят под вопрос и целесообразность визита Джонсона, предварительно запланированного на весну 2018 года. Москве есть с кем разговаривать в Европе, особенно с учетом того, что большая часть членов покидаемого Лондоном Евросоюза занимает в отношении России все более конструктивную позицию.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Откровения Бориса Джонсона: не ходить России с Британией в друзьях
Но чем же вызвано указанное высказывание Джонсона? Казалось бы, в условиях резкого и драматичного изменения в пользу России расстановки сил на мировой арене, а также проблем, возникающих у самой Британии, ведущей острую дискуссию со своими европейскими пока еще партнерами о формах, сроках, механизмах и, главное, стоимости выхода из ЕС, надо было бы быть поаккуратнее и не создавать новых линий напряжения там, где их можно избежать. Тем более что в урегулировании ситуации на Украине Лондон вообще не задействован, а в Сирии, хоть и имеет свои интересы, играет сугубо вспомогательную роль при Вашингтоне.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавшего в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавшего в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области

Ретроспективный взгляд на историю российско-британских отношений свидетельствует о том, что со времен Гиты Уэссекской — супруги Владимира Мономаха, отец которой Гаральд Годвинсон был убит в битве с Гильомом Бастардом (он же Вильгельм Завоеватель) при Гатингсе, отношения Руси/России и Англии/Британии были либо никакими, либо напряженными. Даже в редкие времена военных союзов (против Бонапарта и Гитлера) стороны не доверяли друг другу, имели диаметрально противоположные интересы и только общая опасность временно удерживала их в одном лагере.

Что же заставляет Британию уже тысячу лет везде, где только можно, противодействовать России, стремиться к снижению авторитета и возможностей Москвы на мировой арене, переводе ее в статус второразрядных государств? Ведь Англия от нас так далека.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Политолог: заявление Джонсона об РФ недопустимо по всем меркам дипломатии
Все дело, как обычно, в финансово-экономических интересах. Испокон веков англичане известны как торговая нация. Поскольку же они живут на островах, торговля ведется ими по морю. В течение нескольких веков они оспаривают морское господство (вначале локальное, а затем и глобальное) у ганзейских городов, датчан, голландцев, испанцев, французов. В конце концов Британия становится владычицей морей.

Но вспомним, что главная и наиболее доходная торговля во все времена велась между Западной Европой и Юго-Восточной Азией. Караваны и корабли курсировали по этому маршруту при римских и византийских императорах, египетских мамлюках, турецких султанах, монгольских ханах-чингизидах.

Ключевой точкой всегда был Ближний Восток — перекресток морских и сухопутных маршрутов. С конца XV — начала XVI века вначале португальцы и испанцы, а затем и англичане проложили морской путь вокруг Африки, чтобы обойти зависимость от контролировавшей Ближний Восток Турции.

Но за 25 лет до первого европейского путешественника, достигшего Индии этим путем, из континентальной России (из Смоленска) в Индию, Иран, Аравию и на Африканский Рог прибыл русский купец Афанасий Никитин, проложив сухопутный маршрут из Западной Европы в Азию, минуя турецкие владения.

© РИА Новости / Макс АльпертПерейти в фотобанкПамятник купцу Афанасию Никитину
© РИА Новости / Макс Альперт
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Памятник купцу Афанасию Никитину

Долгое время контролируемые британцами морские пути оставались вне конкуренции. Слишком много, слишком разных, слишком неустойчивых государств, населенных слишком дикими народами, приходилось преодолевать на сухопутном пути в Индию и далее в Юго-Восточную Азию.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Минобороны Британии назвал Россию "государством-агрессором"
Но к началу XVIII века Россия вышла на Дальний Восток, установив непосредственную границу и торговые отношения с Китаем, а в середине XIX века, присоединив Среднюю Азию, оказалась на северной границе Индии. Впервые с XIII века, когда земли от Венгрии и Германии, до Японии и Сиама находились под властью еще единого монгольского государства, стал возможен беспрепятственный сухопутный транзит из Европы в Азию и в обратном направлении.

Вот тут-то и начались мировые войны. Что характерно, накануне как Первой, так и Второй мировой войны Британия имела крайне напряженные, на грани военного конфликта, отношения с Россией. Но воевала она всегда с ней в одной коалиции, решая свои геополитические проблемы за счет России и российскими руками.

Если мы непредвзято посмотрим на результаты двух мировых войн, то обнаружим, что они сохраняли две важные вещи: господство Лондона в Европе и господство британского флота на морях. После Второй мировой войны это господство пришлось разделить с младшими (но более сильными) англосаксонскими братьями из США, что не помешало Лондону остаться финансовым центром мира.

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Запад-2017" не зря испугал Запад. Ведь Россия больше не добрая
Таким образом, Британия всегда решала две задачи, объективно вытекавшие из ее борьбы за контроль над торговыми и финансовыми потоками: удаление России из Европы (без чего невозможен был британский контроль над Старым континентом) и обеспечение главного транзита товаров по морю, где он осуществлялся британскими торговыми судами под охраной кораблей королевского военно-морского флота (со второй половины ХХ века — флота США). В этих условиях Россия, независимо от ее отношения к Британии и реальных планов, была для Лондона главным конкурентом и главной проблемой, которую следовало решить любой ценой.

© AP PhotoТорговые суда в Лондоне, 1939 год
© AP Photo
Торговые суда в Лондоне, 1939 год

США полностью унаследовали и разделили с Британией и ее финансово-экономические интересы, и ее политику. Они все так же пытаются контролировать мировую торговлю, ориентируя ее главные потоки на морские пути, на которых господствует американский флот. И Россия для них — так же главный камень преткновения, который надо убрать любой ценой.

Ракеты зенитного ракетного комплекса Бук-М2Э на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: Лондон боится, что разрыв договора по РСМД заставит его потратиться
Именно общность финансово-экономических интересов (а не отсутствующая на деле общность происхождения) делает американскую и британскую элиту практически единым организмом. Уже с континентальной Европой они имеют существенные расхождения (поэтому объединившие континент вне британского контроля Бонапарт и Гитлер были для англо-американцев врагами хуже русских).

Поэтому Россия всегда будет для Британии и США врагом, независимо от "ее действий на Украине и в Сирии". Повод всегда найдется. Например, в конце XIX века англичане ставили в вину России ее действия в Средней Азии, а в середине ХХ века американцы возмущались действиями России в Европе.

Я неслучайно во всех случаях пишу — Россия. Независимо от того, как называлось государство, именно Россия была его становым хребтом и именно Россия обеспечивала сухопутный торговый мост между Европой и Азией. Это хорошо понимали в Лондоне и Вашингтоне, именуя Россией Советский Союз. Именно Россия, а не отпавшие окраины бывшей державы, и сегодня мешает Лондону и Вашингтону. С учетом же того, что сухопутный транзит в наше время стал еще и быстрее, и выгоднее, чем морские перевозки, живая Россия неизбежно убивает морскую торговлю США и Британии, а с ней — и неиссякаемый источник дохода, столетиями обеспечивающий этим государствам благополучие, стабильность и определяющее влияние на мировые дела.

Бизнес. Ничего личного.

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