Британия — старый добрый враг. Почему "англичанка" гадит России

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Борис Джонсон, министр иностранных дел все еще Соединенного королевства, заявил, что Великобритания "не может иметь нормальных отношений с Россией, принимая во внимание ее действия на Украине и в Сирии". Напомню, что полгода назад Джонсон именно из-за ситуации в Сирии, где Москва обижала радикальных исламистских боевиков, отменил свой визит в Россию. Высказывания подобного рода ставят под вопрос и целесообразность визита Джонсона, предварительно запланированного на весну 2018 года. Москве есть с кем разговаривать в Европе, особенно с учетом того, что большая часть членов покидаемого Лондоном Евросоюза занимает в отношении России все более конструктивную позицию.
Ретроспективный взгляд на историю российско-британских отношений свидетельствует о том, что со времен Гиты Уэссекской — супруги Владимира Мономаха, отец которой Гаральд Годвинсон был убит в битве с Гильомом Бастардом (он же Вильгельм Завоеватель) при Гатингсе, отношения Руси/России и Англии/Британии были либо никакими, либо напряженными. Даже в редкие времена военных союзов (против Бонапарта и Гитлера) стороны не доверяли друг другу, имели диаметрально противоположные интересы и только общая опасность временно удерживала их в одном лагере.
Что же заставляет Британию уже тысячу лет везде, где только можно, противодействовать России, стремиться к снижению авторитета и возможностей Москвы на мировой арене, переводе ее в статус второразрядных государств? Ведь Англия от нас так далека.
Но вспомним, что главная и наиболее доходная торговля во все времена велась между Западной Европой и Юго-Восточной Азией. Караваны и корабли курсировали по этому маршруту при римских и византийских императорах, египетских мамлюках, турецких султанах, монгольских ханах-чингизидах.
Ключевой точкой всегда был Ближний Восток — перекресток морских и сухопутных маршрутов. С конца XV — начала XVI века вначале португальцы и испанцы, а затем и англичане проложили морской путь вокруг Африки, чтобы обойти зависимость от контролировавшей Ближний Восток Турции.
Но за 25 лет до первого европейского путешественника, достигшего Индии этим путем, из континентальной России (из Смоленска) в Индию, Иран, Аравию и на Африканский Рог прибыл русский купец Афанасий Никитин, проложив сухопутный маршрут из Западной Европы в Азию, минуя турецкие владения.
Долгое время контролируемые британцами морские пути оставались вне конкуренции. Слишком много, слишком разных, слишком неустойчивых государств, населенных слишком дикими народами, приходилось преодолевать на сухопутном пути в Индию и далее в Юго-Восточную Азию.
Вот тут-то и начались мировые войны. Что характерно, накануне как Первой, так и Второй мировой войны Британия имела крайне напряженные, на грани военного конфликта, отношения с Россией. Но воевала она всегда с ней в одной коалиции, решая свои геополитические проблемы за счет России и российскими руками.
Если мы непредвзято посмотрим на результаты двух мировых войн, то обнаружим, что они сохраняли две важные вещи: господство Лондона в Европе и господство британского флота на морях. После Второй мировой войны это господство пришлось разделить с младшими (но более сильными) англосаксонскими братьями из США, что не помешало Лондону остаться финансовым центром мира.
США полностью унаследовали и разделили с Британией и ее финансово-экономические интересы, и ее политику. Они все так же пытаются контролировать мировую торговлю, ориентируя ее главные потоки на морские пути, на которых господствует американский флот. И Россия для них — так же главный камень преткновения, который надо убрать любой ценой.
Поэтому Россия всегда будет для Британии и США врагом, независимо от "ее действий на Украине и в Сирии". Повод всегда найдется. Например, в конце XIX века англичане ставили в вину России ее действия в Средней Азии, а в середине ХХ века американцы возмущались действиями России в Европе.
Я неслучайно во всех случаях пишу — Россия. Независимо от того, как называлось государство, именно Россия была его становым хребтом и именно Россия обеспечивала сухопутный торговый мост между Европой и Азией. Это хорошо понимали в Лондоне и Вашингтоне, именуя Россией Советский Союз. Именно Россия, а не отпавшие окраины бывшей державы, и сегодня мешает Лондону и Вашингтону. С учетом же того, что сухопутный транзит в наше время стал еще и быстрее, и выгоднее, чем морские перевозки, живая Россия неизбежно убивает морскую торговлю США и Британии, а с ней — и неиссякаемый источник дохода, столетиями обеспечивающий этим государствам благополучие, стабильность и определяющее влияние на мировые дела.
Бизнес. Ничего личного.