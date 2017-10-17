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Почему Восток — дело тонкое. Турция запретила прием кораблей из Крыма

08:0017.10.2017
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© Fotolia / MonticelllloГавань Аланья в Турции. Архивное фотоГавань Аланья в Турции. Архивное фото
© Fotolia / Monticellllo

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

…Итак.

Как заявил представитель палаты судоходства Союза палат и бирж Турецкой Республики, Турция не будет принимать корабли из крымских портов. И соответствующие предписания уже получили все субъекты морских перевозок и портового бизнеса. При этом система надзора предусматривает право запрашивать у судов документы о выходе из последнего порта и записи бортового журнала, что, по мнению турецкой палаты, должно исключить любые "махинации". Эти меры коснутся всех без исключения судов, вне зависимости от страны, под флагом которой они осуществляют свои морские перевозки.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве

Представители палаты утверждают, что с визитом Эрдогана на Украину, где он довольно мило выспался прямо на совместной пресс-конференции с Порошенко, происходящее "никак не связано", хотя это, мягко говоря, не совсем так.

Порт в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Турция запретила принимать корабли из крымских портов
Накануне, буквально за день до этого "турецкого объявления", в украинской Генпрокуратуре прямо и недвусмысленно заявили, что Киев договорился с Анкарой об усилении контроля за турецкими судами, которые спокойно заходят в порты Крыма. Поэтому заверения турецких политиков и чиновников относительно того, что этот шаг не имеет отношения к недавнему визиту на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выглядят, что называется, некоторым образом "ничтожными".

Более того, за день до объявления, сделанного властями Турции, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook выложила копию документа турецкой палаты судоходства.

В котором прямо говорится, что "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется".

В российском Совете Федерации, кстати, данное решение уже осудили как "недружественное" — и это действительно так.

Но есть одно но.

Забавность ситуации заключается в том, что службы президента Турции в буквальном смысле этого слова перехитрили сами себя, стремясь "угодить и нашим, и вашим". И недооценив PR-значимость этого своего шага именно в публичном пространстве.

Уборка урожая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российские производители подозревают, что Турция избегает импорта из Крыма
Тут все просто.

На территории российского Крыма сейчас действуют только четыре значимых морских порта: Севастополь, Керчь (транспортный и рыболовный), Ялта (пассажирские перевозки) и Феодосия.

Более того, морские порты Крыма не очень глубокие, вследствие чего они не могут обслуживать крупные суда, поэтому большинство судов либо частично грузится в порту, а потом догружается на внешнем рейде, либо все грузовые операции происходят вообще исключительно на внешнем рейде, даже без захода в порт.

Единственным исключением является порт Севастополя, но там находится база российского Черноморского флота. И если у атомного ракетного крейсера "Москва" или у больших десантных кораблей, допустим, "Новочеркасск" или "Цезарь Кунников" возникнет уж такая нужда посетить турецкие порты, то разрешения у турецкой палаты судоходства они вряд ли будут запрашивать. Нет, не подумайте чего плохого, просто для этого есть другие, специально обученные службы.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Гвардейский ракетный крейсер "Москва"

Что же касается Керченского порта, то он сейчас, в силу известных причин, сосредоточен на внутрироссийских, прежде всего паромных перевозках, и "турецкие маршруты" его интересуют приблизительно так же, как Ялтинский пассажирский порт, занятый обслуживанием туристов: то есть, простите, — никак.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Что касается Феодосийского порта, то ранее оттуда действительно шла и международная перевалка: в первую очередь нефти (рядом находится феодосийский нефтяной терминал), а также не очень значительных объемов металлопроката и минеральных удобрений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Захарова: позиция Эрдогана по Крыму не повлияет на статус полуострова
Но вся проблема тут исключительно в том, что шла она — эта самая перевалка — исключительно с территории Украины.

Перевалка (и существенно более значительная) российских грузов как шла, так и идет через куда более современный и логистически удобный порт Новороссийск, а также Темрюк, Туапсе и другие "континентальные" порты: ибо зачем сначала тащить эти грузы в Крым, а потом уже из Крыма в Турцию — загадка сия довольно велика есть.

Таким образом, корабли из крымских портов и так в Турцию фактически не ходили. Вернее, определенный трафик, конечно, был. Но был он даже куда менее серьезным, чем с точно так же не признанной Абхазией, то есть совсем незначительным. А вот из Турции корабли — да, ходили и возили среди прочего очень важную для турецкого экспорта сельскохозяйственную продукцию, в том числе и подсанкционную, на что все старательно закрывали глаза. Ну что ж — теперь, видимо, не будут от слова "совсем".

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкБоевые корабли Военно-морских сил Турции фрегат "Барбаросс" и корвет "Бююкада" в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Боевые корабли Военно-морских сил Турции фрегат "Барбаросс" и корвет "Бююкада" в Новороссийске

Впрочем, объем этих перевозок был настолько незначителен, что в своей белой части вполне может быть замещен непрямыми поставками через "континентальные" российские порты.

Словом, данный "запрет" не наносит вообще никакого вреда. И если совсем честно, не имеет никакого значения ни для общероссийской, ни даже для крымской региональной экономики. Это исключительно "PR-акция", брошенная заинтересованному контрагенту, как собаке бросают и без того неплохо обглоданную кость.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма к России
Другое дело, что данный "пиар" прозвучал несколько оскорбительно для "политического класса" самой Российской Федерации. Но тут Восток — дело тонкое: возможно, президент Турции этот "негативный эффект" заложил в "приемлемые и незначительные последствия". Может быть, даже "согласовал" со своими российскими партнерами по переговорам. А возможно — просто не просчитал.

Это, в общем, неважно: на Востоке довольно легкомысленно относятся к произносимым словам. На Востоке ценят прежде всего реальную силу и реальные, порождаемые этой силой, иногда совершенно негромкие, но — дела. А в этом смысле у турецкого президента с Российской Федерацией все хоть и в относительном, но порядке. Это то, что всем заинтересованным лицам необходимо очень и очень четко понимать.

© AP Photo / Presidential Press Service, poolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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