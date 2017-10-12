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ПАСЕ приглашает Россию вернуться

20:0512.10.2017
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© AFP 2017 / Patrick HertzogПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла КириакидесПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес
© AFP 2017 / Patrick Hertzog

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Парламентская ассамблея Совета Европы запустила процесс снятия с России политических санкций. Депутаты устали от бессмысленного конфликта.

Давайте гармонизироваться

Европейский вояж Петра Порошенко явно не удался. Мало того, что его выступление относительно закона о языке (две трети времени которого было посвящено стандартному плачу о российской оккупации) не вызвало особого ажиотажа в Парламентской ассамблее Совета Европы, так еще украинский президент получил два неприятных подарка от парламентариев. Во-первых, резкое осуждение самого украинского закона о языке, а, во-вторых, начало процедуры возврата России в ПАСЕ.

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПАСЕ приняла проект резолюции по украинскому закону об образовании‍
В своей резолюции депутаты ПАСЕ предлагают "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов" в органах Совета Европы, прежде всего в самом ПАСЕ и Комитете министров. В самой резолюции очень прозрачно намекается на то, что предложение принимается под Россию, которая, "к сожалению ПАСЕ", принимает участие "только в одном из двух основных органов Совета Европы — Комитете министров". Гармонизация же будет означать, что руководству Совета запрещено автоматически продлевать действие санкций, наложенных на Россию, без согласия стран-членов. Санкции, напомним, продлеваются ежегодно. И очередная пролонгация должна была состояться в январе, и если а) резолюция будет имплементирована и б) порядок голосования будет "гармонизирован" с теми процедурами, которые существуют в Комитете министров (то есть голосование будет), то ограничения, наложенные на Россию (например, лишение права голоса), будут сняты. После чего Кремль, приостановивший свое участие в ПАСЕ из-за дискриминации, вернется в Парламентскую ассамблею.

Попытки украинской делегации убить резолюцию поправками, например привязать возвращение России права голоса к выполнению ею резолюций ПАСЕ (естественно, по Крыму и Донбассу), не удались — евродепутаты оказались глухи к просьбам Киева. Сами украинские власти привязывают это решение ПАСЕ к страхам генсека Турбьерна Ягланда окончательно лишиться российского финансирования в случае окончательного выхода России из Ассамблеи. "Взнос России — 10% бюджета Совета Европы. Это значит, что (в случае потери российского финансирования) мы должны реструктуризировать организацию и сократить штат на 10%", — поясняет Турбьерн Ягланд.

© AFP 2017 / Patrick HertzogПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге. 11 октября 2017
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге. 11 октября 2017

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Политолог о резолюции ПАСЕ: Порошенко просчитался с законом об образовании
Поэтому украинские депутаты не намерены опускать руки — они еще поборются за срыв имплементации принятой резолюции. "Прошла она только потому, что документы с общими вещами в Ассамблее проходят значительно легче, чем с конкретикой, — уверяет глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев. — И если в будущем делегатам предложат утвердить механизм, который станет реальной дорожной картой для безапелляционного возвращения России, то это в ПАСЕ будет воспринято совсем-совсем иначе". "Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возвращения нет. Красная линия — январь 2018 года. Все, что будет происходить до того, это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равна вероятности невозвращения. Все зависит от массы факторов", — говорит постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Проблема не в деньгах, а в тренде

Флаги Украины и ЕС во время саммита ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Никакой больше помощи Украине": Румыния готова наказать Киев
Однако, к сожалению для официального Киева, причины принятия резолюции носят не тактическо-финансовый, а стратегическо-политический характер. Реальность, которую в Киеве никогда публично не признают, такова, что общая усталость Европы от Украины постепенно уже перерастает в раздражение и отторжение. Киевский режим со своими неонацистскими замашками, факельными шествиями, сакрализацией Бандеры, а теперь еще и дискриминационным законом о языке стал слишком токсичным. Поэтому ряд вменяемых европейских политиков уже выражают готовность к диалогу с Москвой для возобновления нормальных отношений. Слишком много сейчас в Европе реальных проблем, которые можно и нужно решать в сотрудничестве с Москвой. Интересно, что восстановление отношений поддерживают и некоторые противники России. Они признают, что изоляция Путина не сработала, а восстановление отношений позволит реконструировать и некоторые инструменты для давления на Москву. Как, например, посредством решений Европейского Суда — Кремль пригрозил игнорировать эти решения в случае, если он не будет принимать участие в процедуре выбора судей. Любопытно, что автором резолюции о начале возвращения России в ПАСЕ был Микеле Николетти, который займет пост президента Парламентской ассамблеи в январе 2018 года.
Язык Киев подвел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Язык Киев подвел

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге. 11 октября 2017
© REUTERS / Christian Hartmann
Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг закона об образовании
Если украинцам не удастся в конечном итоге сорвать выполнение резолюции, то Киев потерпит не просто серьезное, а критическое поражение в информационно-политической войне с Москвой. Во-первых, возвращение российской делегации в ПАСЕ разобьет миф Киева о том, что "изоляция России в мировом сообществе лишь усиливается", и нанесет серьезный удар по другому мифу — "Запад с нами". Во-вторых — и это куда более важно — снятие санкций в январе может запустить окно Овертона. Многие европейские политики поддерживают идею завершения бессмысленной и контрпродуктивной санкционной войны против России, ведущейся ради интересов разваливающегося и паразитирующего на спонсорах украинского государства. Но вплоть до недавнего времени практически никто из топовых лидеров ЕС не озвучивал это предложение, поскольку они сами создали такой информационный фон, что снятие санкций без возврата Донбасса воспринимается как что-то неприемлемое. Теперь же ПАСЕ своим решением переводит неприемлемое в обсуждаемое.

 

 

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