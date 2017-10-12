Сбрось русский флаг — и увидишь, что будет: Америку заставят заплатить

Ирина Алкснис

Очередная выходка (иного определения, например слова "демарш", их действия явно не заслуживают) американцев со срывом российских флагов с российской же дипломатической собственности наводит на несколько неожиданную мысль о мотивах их действий.

То, что они провоцируют Кремль, нарушая базовые принципы дипломатического взаимодействия, — очевидно.

Но почему выбрано именно это направление?

Всем уже стало понятно, что у Вашингтона нет возможности достойно ответить, например на Ближнем Востоке, где он терпит поражение от Москвы и вынужден шаг за шагом терять, казалось, незыблемые позиции.

Но почему все-таки удары наносятся дипломатической сфере, исторически жестко регламентированной, ритуализированной и символической?

Собственно, официальная риторика Москвы, расценившей произошедшее как "надругательство над государственным символом России", как раз и подтверждает, что речь о символическом ущербе, который рассматривается как серьезный и потребует возмещения.

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Представляется, что разгадку действий Штатов стоит искать именно в этом.

Россия за последние годы внесла масштабные перемены на международную арену.

Для начала она сама вернулась на нее в качестве ведущего игрока, кардинально поменяв геополитические расклады. Кроме того, она вернула в мировую повестку, казалось, окончательно отправленные в утиль темы — от многополярности до традиционных ценностей.

Но есть и еще один момент, который лежит на поверхности, но на который часто вообще не обращают внимания.Россия вернула в мировую политику то, что иногда называют "высоким имперским стилем", а можно назвать не столь высокопарно — историческим державным стилем.

В нынешние времена, когда большая политика потеряла практически все свои исторически возникшие атрибуты, Москва, как и двести лет назад, демонстрирует миру величественные залы Кремлевского дворца, масштабные военные парады и безупречную выправку своих карьерных дипломатов.

Именно потому, что Россия показывает свою приверженность историческим ритуалам и символам, Штаты "бьют" по дипломатической сфере, которая является квинтэссенцией этого самого старого державного стиля. Это сродни тому как если бы вооруженный гопник на "своей территории" стал старательно и оскорбительно задирать офицера-аристократа: ну, и что ты будешь делать, вашбродь?

Но вот тут пролегает еще одно отличие России как "старой" державы от США, которые, безусловно, могучая, но все-таки очень юная по историческим меркам страна.

Приверженность "рыцарским" ритуалам и символам большой политики вовсе не означает импульсивности и готовности сломать себе шею из-за провокации нации-"подростка". Скорее, дело обстоит прямо обратным образом.

История показывает, что выживают и добиваются успеха те нации, которые отличаются хладнокровием и способностью к стратегическому расчету, что ни в малейшей степени не отменяет их храбрости и готовности к самопожертвованию в случае необходимости.

Глупая, оскорбительная и откровенно провокационная выходка к такой манере, очевидно, не относится.

Что, разумеется, не отменяет и того, что Штатам предстоит заплатить за нарушение Венской конвенции и оскорбление государственного символа России. Как, впрочем, и то, что отмена визита парламентской делегации — даже не начало предстоящей расплаты.

Как именно американцам предстоит заплатить за свои действия, покажет время. Выбор вариантов у Москвы весьма обширный: от сокращения миссии США в России еще на 150 человек до изощренных и болезненных военно-политических комбинаций в других частях света.

Однако дело даже не в этом. По своему тинейджерскому максимализму Штаты не понимают одно важное обстоятельство.

Правила, нормы и ритуалы дипломатических отношений между странами родились и установились в ходе многих веков жестокой и кровавой мировой истории, где выживал сильнейший, а слабых уничтожали без колебаний. Если в этой кровавой бане утвердились именно такие — довольно церемонные и ритуализированные — правила, значит, именно они являются оптимальными для межгосударственных отношений.

Эти дипломатические нормы за свою историю пережили немало бунтарей, пытавшихся их похоронить. Однако в реальности происходило прямо обратное.

Впрочем, если Штаты продолжат в том же духе, у них будет шанс проверить это на собственном опыте.