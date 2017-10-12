Сбрось русский флаг — и увидишь, что будет: Америку заставят заплатить

Ирина Алкснис
Очередная выходка (иного определения, например слова "демарш", их действия явно не заслуживают) американцев со срывом российских флагов с российской же дипломатической собственности наводит на несколько неожиданную мысль о мотивах их действий.
То, что они провоцируют Кремль, нарушая базовые принципы дипломатического взаимодействия, — очевидно.
Но почему выбрано именно это направление?
Всем уже стало понятно, что у Вашингтона нет возможности достойно ответить, например на Ближнем Востоке, где он терпит поражение от Москвы и вынужден шаг за шагом терять, казалось, незыблемые позиции.
Собственно, официальная риторика Москвы, расценившей произошедшее как "надругательство над государственным символом России", как раз и подтверждает, что речь о символическом ущербе, который рассматривается как серьезный и потребует возмещения.
Представляется, что разгадку действий Штатов стоит искать именно в этом.
Россия за последние годы внесла масштабные перемены на международную арену.
Для начала она сама вернулась на нее в качестве ведущего игрока, кардинально поменяв геополитические расклады. Кроме того, она вернула в мировую повестку, казалось, окончательно отправленные в утиль темы — от многополярности до традиционных ценностей.
Россия вернула в мировую политику то, что иногда называют "высоким имперским стилем", а можно назвать не столь высокопарно — историческим державным стилем.
В нынешние времена, когда большая политика потеряла практически все свои исторически возникшие атрибуты, Москва, как и двести лет назад, демонстрирует миру величественные залы Кремлевского дворца, масштабные военные парады и безупречную выправку своих карьерных дипломатов.
Но вот тут пролегает еще одно отличие России как "старой" державы от США, которые, безусловно, могучая, но все-таки очень юная по историческим меркам страна.
Приверженность "рыцарским" ритуалам и символам большой политики вовсе не означает импульсивности и готовности сломать себе шею из-за провокации нации-"подростка". Скорее, дело обстоит прямо обратным образом.
История показывает, что выживают и добиваются успеха те нации, которые отличаются хладнокровием и способностью к стратегическому расчету, что ни в малейшей степени не отменяет их храбрости и готовности к самопожертвованию в случае необходимости.
Что, разумеется, не отменяет и того, что Штатам предстоит заплатить за нарушение Венской конвенции и оскорбление государственного символа России. Как, впрочем, и то, что отмена визита парламентской делегации — даже не начало предстоящей расплаты.
Как именно американцам предстоит заплатить за свои действия, покажет время. Выбор вариантов у Москвы весьма обширный: от сокращения миссии США в России еще на 150 человек до изощренных и болезненных военно-политических комбинаций в других частях света.
Однако дело даже не в этом. По своему тинейджерскому максимализму Штаты не понимают одно важное обстоятельство.
Эти дипломатические нормы за свою историю пережили немало бунтарей, пытавшихся их похоронить. Однако в реальности происходило прямо обратное.
Впрочем, если Штаты продолжат в том же духе, у них будет шанс проверить это на собственном опыте.