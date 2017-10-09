Конец Великолепного века: почему интересы Турции и США больше не совпадают

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Многолетний американо-турецкий роман перешел от симбиоза к стадии конфликтов и скандалов. Всему виной гной в местах разрыва интересов и метастазы от попытки США хирургически не допустить ухода партнера.

Неправильный заложник

В Турции идет "охота на ведьм" — власти арестовывают всех, кого подозревают в причастности к неудачной попытке смещения Эрдогана летом 2016 года. Кроме того, под раздачу попадают и обычные противники Эрдогана из числа правозащитников и журналистов. Общее число арестованных превысило 50 тысяч человек, и среди них присутствуют даже иностранцы. Причем Эрдоган не просто отбрасывал требования той же Германии об освобождении ее граждан, но и цинично предлагал обменять их на турецких военных, которые укрылись на территории ФРГ.

Однако 4 сентября турецкие власти пересекли красную линию. Они арестовали сотрудника американского консульства в Стамбуле Метина Топуза. Его обвиняют в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". Кроме того, распространяются слухи о задержании еще одного сотрудника американского консульства (на момент сдачи статьи министр юстиции Турции Абдулхамид Гюль опроверг эту информацию).

© AP Photo / Neyran Elden Здание консульства США в Стамбуле © AP Photo / Neyran Elden Здание консульства США в Стамбуле

Вашингтон пытался добиться выдачи своего сотрудника, а когда это не получилось, взялся за свой любимый инструмент — санкции. Восьмого октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции. "Последние события вынудили правительство Соединенных Штатов пересмотреть свое отношение к обязательствам Турции по обеспечению безопасности американской дипмиссии и ее сотрудников", — пояснило свои действия американское посольство в Турции.

© REUTERS / Umit Bektas Люди ждут около входа в визовый центр консульства США в Анкаре © REUTERS / Umit Bektas Люди ждут около входа в визовый центр консульства США в Анкаре

Анкара ответила зеркально, причем не только в действиях, но и в заявлении. "Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму число посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", — говорится в заявлении турецкого МИД. В Анкаре особо не скрывают, что решение принято как элемент давления на американцев. "Думаю, США пересмотрят свое решение не выдавать визы", — говорит Абдулхамид Гюль.

Пока США решают вопрос о пересмотре, рынки уже реагируют. Турецко-американский дипломатический скандал привел к обрушению лиры на несколько процентов, а акций Turkish Airlines — на восемь процентных пунктов. Эксперты ожидают дальнейшей эскалации конфликта по спирали, некоторые даже говорят о грядущем "разводе" между странами. Но состоится ли он?

Гноя много

Американо-турецкий союз существует вот уже 65 лет (а тесные турецко-западные отношения — вот уже около века), однако сейчас этот союз переживает невиданный ранее кризис в отношениях. Между сторонами "гноятся" очень серьезные конфликты, связанные как со стремлением Турции (не согласной более на роль "восточной жены") играть более значимую и независимую роль на Ближнем Востоке, так и с нежеланием США признавать за Анкарой право на ее собственные интересы, отличные от американских.

Самым "медийным" из них является курдский вопрос. Оставшись без надежных союзников в регионе, США решили сделать ставку на тех, кто просто физически не может выжить без американской помощи, то есть курдов. Вашингтон обеспечивает сирийским и иракским курдам экономическую помощь, а также военно-политическое прикрытие. Турция рассматривает любые поползновения любых курдов в сторону любой автономии (политической или военной — неважно) как однозначную угрозу собственной национальной безопасности в виде усиления сепаратизма турецких курдов. Анкара еще при Обаме просила США выбрать между курдскими "террористами" и турецкими "союзниками", однако Обама и его преемник на посту главы Белого дома Дональд Трамп просьбу Анкары просто проигнорировали. Чем, по мнению Анкары, добавили к блюду предательства соус с нотками унижения.

Второй причиной называют вопрос с выдачей Фетхуллы Гюлена — известного турецкого проповедника, ныне проживающего в штате Пенсильвания. Эрдоган уверен, что именно Фетхулла Гюлен — некогда близкий соратник и в чем-то даже гуру турецкого премьера — является дирижером, управляющим действиями антиэрдогановской оппозиции в Турции. Неудивительно, что турецкий суд обвинил Гюлена в ряде грехов, после чего турецкие власти потребовали от США выдать проповедника. Однако Трамп отказывается. Прежде всего потому, что сеть сторонников Гюлена в Турции (да и по всему миру) активно используется американской разведкой. Кроме того, выдача столь авторитетного человека, как Гюлен, столь авторитарному лидеру, как Эрдоган, серьезно подорвет авторитет США как среди правозащитников, так и среди американских стран. Наконец, такого серьезного лидера, как Гюлен, всегда нужно иметь под рукой. На всякий случай — мало ли что придется в будущем делать в Турции или с Турцией?

© AP Photo / Selahattin Sevi, File Исламский богослов Фетхулла Гюлен © AP Photo / Selahattin Sevi, File Исламский богослов Фетхулла Гюлен

Наконец, третья причина — это действия Анкары в Сирии. Занимавший жесткую антиасадовскую позицию Эрдоган благодаря российским ВКС осознал, что свергнуть Асада он не сможет. Более того, чем дольше Турция будет находиться в Сирии на стороне тамошних боевиков и террористов, тем больше она потеряет возможностей влиять на поствоенную Сирию.

С метастазами, но живые

В итоге Анкара присоединилась к мирному процессу в Астане и сейчас готовит совместную с Дамаском военную операцию против террористов в Идлибе. Соединенным Штатам это категорически не нравятся. Американцы продолжают рассматривать Сирию как площадку для ослабления России и сдерживания Ирана и действуют именно в этом направлении. Так, по словам начальника Главного оперативного управления сирийской армии генерала Али Аль-Али, Вашингтон в период с 5 июня по 15 сентября 2017 года передал боевикам 1421 грузовик с боеприпасами и вооружением. Естественно, идущие на такие финансовые и имиджевые траты американцы считают турецкую политику в Сирии непартнерской и неправильной.

© AP Photo / Emrah Gurel Акция протеста на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016 года © AP Photo / Emrah Gurel Акция протеста на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016 года

В принципе, при наличии воли и вопрос курдов, и вопрос Гюлена, и сирийский пункт обсуждаемы, решаемы и даже излечимы. Однако, помимо этих гнойников, в теле американо-турецких отношений уже есть злокачественная опухоль — американская причастность к провалившемуся антиэрдогановскому перевороту летом 2016 года. Неважно, участвовали ли США в организации этого переворота или просто знали, но не рассказали Эрдогану, — турецкий премьер, опирающийся на разведданные и элементарную логику, посчитал, что Штаты (а то и Запад в целом) хотят решить свои проблемы с Эрдоганом не через переговоры, а через переворот. Тем самым США пересекли определенные красные линии. Даже если американцам удастся как-то принести извинения и удалить опухоль, метастазы от нее уже пошли — все дальнейшие американо-турецкие отношения будут отравлены подозрениями турок о том, что Запад не оставляет надежд устроить в Турции если уж и не военный переворот, то хотя бы цветную революцию. Определенные доказательства подготовки этой революции можно увидеть уже сейчас. Например, в действиях США и ЕС по поддержке турецких правозащитников и "западников". Несмотря на массовые аресты, в стране достаточно протестующих против вступления в силу конституционных поправок, превращающих Турцию из парламентской республики в суперпрезидентский султанат.

Ни о каком поддержании турецко-западного стратегического союза в этой ситуации не может быть и речи — турецкая кадерга (галера, на которой гребли рабы и от которой произошло русское слово "каторга") и американский фрегат с пристяжной европейской шлюпкой больше не идут одним курсом ни в Мировом океане, ни тем более в ближневосточном море. Столкновения и конфликты между ними будут иметь регулярный характер, и некоторые даже выйдут за границы агрессивной взаимной риторики.

Однако о полном разрыве между Вашингтоном и Анкарой говорить тоже пока рано. Турция не желается остаться один на один против Ирана и подпадать под экономические санкции Евросоюза за нарушения прав человека. В свою очередь, Соединенным Штатам нужна Анкара для баланса иранского влияния и не нужна жесткая фронда внутри НАТО, подрывающая сам миф о единстве западного блока.