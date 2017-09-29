Путин избрал Трампа за 150 тысяч долларов. Когда нам за это отомстят

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Когда появились первые сообщения о том, что Фейсбук обнаружил вещественные доказательства вмешательства российских структур в выборы президента США, американские СМИ наполнились ликованием. Они посчитали, что победа близка и миру будут явлены неопровержимые улики против Дональда Трампа и Владимира Путина, но возникла непредвиденная проблема: оказалось, что на закупку политической рекламы во время выборов "злые русские" потратили всего около 150 тысяч долларов.
Получается, что если всерьез верить в теорию о российском вмешательстве, то нужно признать: именно эта скромная цифра соответствует цене избрания президента Америки. Рационально было бы предположить, что истеблишмент и СМИ отвергнут эту версию — в силу очевидной абсурдности и даже оскорбительности для американского общества. Однако непримиримо антитрамповский и русофобский истеблишмент пошел другим путем и элегантно выкрутился из ситуации. Те самые 150 тысяч долларов превратились в пересказе американских СМИ в бюджет самой эффективной политической пиар-кампаниии за всю историю политики Штатов. Руководство Фейсбука уже "вызвали на ковер
" в Комитеты по национальной безопасности конгресса и сената.
Теория о том, что "тролли Путина" за мизерную цену погрузили в хаос американское общество, обыграли ЦРУ и ФБР и занесли в Америку чуть ли не семена гражданской войны, становится практически официальной.
По версии, которая больше всего нравится американским СМИ, все наследие классиков американской пропаганды — Бернейса, Ли и Липпмана — можно выкидывать на свалку, так как "путинские тролли" просто вышвырнули американских оппонентов с парохода современности. Утечки документов, которые руководство компании Фейсбук предоставило конгрессу и сенату, очень напоминают известный эпизод из фильма "Кавказская пленница", и на правах российского медийщика так и хочется спросить: "И часовню тоже мы развалили?" Выясняется, что да. На действия российской стороны сейчас списывают, помимо прочего, "подогрев" беспорядков в Фергюсоне, рост поддержки антиабортного движения в США, ухудшение отношения белых к афроамериканцам и мусульманам, а также продвижение в соцсетях радикального афроамериканского движения "Жизни черных имеют значение", являющегося вообще-то частью радикальных сторонников Клинтон. Аккаунты, которые, по выражению руководства Фейсбук, "связаны с Россией", покупали политическую рекламу, имеющую отношение ко всем этим событиями и темам, и иногда целенаправленно выбирали для продвижения пропагандистских материалов особо уязвимые регионы Штатов и демографические группы — афроамериканцев, женщин, мигрантов, консерваторов и так далее.
Участники протестов Black Lives Matter в Сиэтле
Из всего вышеизложенного журналисты The Washington Post делают следующий вывод: "Эти целевые месседжи вместе с другими, которые всплыли за последние дни, подчеркивают утонченность кампании по влиянию, которая была искусно сконструирована для мимикрии и инфильтрации в американский политический дискурс. Одновременно она повышала напряжение между группами, которые уже подозрительно относились друг к другу".
Американское разведывательное сообщество не смогло даже доказать, что предполагаемая российская пропаганда поддерживала Трампа, но это не проблема. Теперь на российскую пропаганду списывают обострение тех самых социальных, расовых и экономических конфликтов, которые позволили Трампу выиграть. Но и это еще не все. Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель Комитета по национальной безопасности сената, утверждает
, что целью российской кампании было не повышение поддержки Трампа, а "сушка явки", то есть подавление желания голосовать среди потенциальных избирателей Клинтон.
Помимо сугубо внутриполитических причин для продвижения нарратива об эффективном вмешательстве российской стороны в американские выборы, у этого фарса существует и внешнеполитическое измерение. Мифические "русские хакеры" и "тролли Путина" становятся одним из ключевых элементов внешнеполитического американского дискурса — даже в тех ситуациях, когда доказать их деятельность совершенно невозможно. Например, The Washington Post находит идеальное объяснение причинам, по которым Россия не вмешивается в немецкие выборы: оказывается, Меркель и ее противники уже работают на Путина, так что ему беспокоиться не о чем.
Плакат с изображением канцлера Германии, лидера ХДС Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина во время парламентских выборов
Это очень удобная позиция, которая позволяет использовать даже полное отсутствие признаков российского вмешательства как политическую дубинку против тех, которые не готовы постоянно "платить и каяться" перед Вашингтоном.
История о мифической информационной кампании, которая потратила всего 150 тысяч долларов, но нанесла колоссальный ущерб американскому обществу и политической системе, была бы очень смешной, если бы ее не использовали для "легализации" в инфополе и общественном сознании тезиса о войне между Россией и США. Важно, что из этого тезиса последовательно вычеркивают слово "информационная" и оставляют только "войну", самую настоящую, приравнивая посты в Фейсбуке или Твиттере к военному нападению на Америку со стороны России. В качестве ярчайшего примера этой тактики стоит прочитать стенограмму интервью колумниста Times Джима Рутенберга, которое он дал изданию Recode после своей встречи с Дмитрием Песковым.
Колумнист был подвергнут форменному допросу, и интервьюер не остановился, пока не заставил Рутберга заявить о том, что между Россией и США идет война, причем никакие уточнения по поводу того, что Песков говорил исключительно об "информационной войне", интервьюера не интересовали. Ему нужно было именно слово "война" в чистом виде. И далеко не случайно, что Морган Фримен в своем позорнейшем антироссийском видео использовал ту же военную риторику и тоже говорил о настоящей войне России и Штатов.
Означает ли все это неизбежность военного столкновения с Америкой? Пока нет, но очевидно, что очень влиятельные группы американской политической элиты всеми силами хотят сформировать в американском обществе консенсус по поводу того, что у Вашингтона есть настоящий казус белли против России, а следовательно, любые агрессивные действия в адрес Москвы являются не только оправданными, но желательными или даже необходимыми.
На руководство соцсетей будут давить до тех пор, пока они не найдут "доказательства", что это именно штаб Трампа сотрудничал с "троллями Путина" и поставлял им, например, информацию об оптимальном воздействии на внутриамериканские конфликты. От Марка Цукерберга уже добились официального признания того, что за информационной кампанией в Фейсбуке стояло "иностранное государство"(!) — и все понимают, о каком "государстве" идет речь.
С Твиттером пока все сложнее: руководство сенатского Комитета по национальной безопасности уже отругало руководство соцсети за то, что удалось найти только 200 аккаунтов, связанных с "российским вмешательством".
Сенаторам нужно больше, хотя, скорее всего, они обойдутся и без дополнительных "доказательств".
Еще американские сенаторы, конгрессмены и спецслужбы обязательно захотят "отомстить", а самым очевидным и благоприятным моментом "мести" за мифическое вмешательство в американские выборы будет президентская избирательная кампания в России. Можно быть полностью уверенными в том, что на реальное вмешательство в российские выборы наши западные партнеры будут готовы потратить намного больше, чем смешные 150 тысяч долларов.
Так что будем бдительны.