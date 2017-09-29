Путин избрал Трампа за 150 тысяч долларов. Когда нам за это отомстят

Иван Данилов , автор блога Crimson Alter

Когда появились первые сообщения о том, что Фейсбук обнаружил вещественные доказательства вмешательства российских структур в выборы президента США, американские СМИ наполнились ликованием. Они посчитали, что победа близка и миру будут явлены неопровержимые улики против Дональда Трампа и Владимира Путина, но возникла непредвиденная проблема: оказалось, что на закупку политической рекламы во время выборов "злые русские" потратили всего около 150 тысяч долларов.

Получается, что если всерьез верить в теорию о российском вмешательстве, то нужно признать: именно эта скромная цифра соответствует цене избрания президента Америки. Рационально было бы предположить, что истеблишмент и СМИ отвергнут эту версию — в силу очевидной абсурдности и даже оскорбительности для американского общества. Однако непримиримо антитрамповский и русофобский истеблишмент пошел другим путем и элегантно выкрутился из ситуации. Те самые 150 тысяч долларов превратились в пересказе американских СМИ в бюджет самой эффективной политической пиар-кампаниии за всю историю политики Штатов. Руководство Фейсбука уже " вызвали на ковер " в Комитеты по национальной безопасности конгресса и сената.

Теория о том, что "тролли Путина" за мизерную цену погрузили в хаос американское общество, обыграли ЦРУ и ФБР и занесли в Америку чуть ли не семена гражданской войны, становится практически официальной.

По версии, которая больше всего нравится американским СМИ, все наследие классиков американской пропаганды — Бернейса, Ли и Липпмана — можно выкидывать на свалку, так как "путинские тролли" просто вышвырнули американских оппонентов с парохода современности. Утечки документов, которые руководство компании Фейсбук предоставило конгрессу и сенату, очень напоминают известный эпизод из фильма "Кавказская пленница", и на правах российского медийщика так и хочется спросить: "И часовню тоже мы развалили?" Выясняется, что да. На действия российской стороны сейчас списывают, помимо прочего, "подогрев" беспорядков в Фергюсоне, рост поддержки антиабортного движения в США, ухудшение отношения белых к афроамериканцам и мусульманам, а также продвижение в соцсетях радикального афроамериканского движения "Жизни черных имеют значение", являющегося вообще-то частью радикальных сторонников Клинтон. Аккаунты, которые, по выражению руководства Фейсбук, "связаны с Россией", покупали политическую рекламу, имеющую отношение ко всем этим событиями и темам, и иногда целенаправленно выбирали для продвижения пропагандистских материалов особо уязвимые регионы Штатов и демографические группы — афроамериканцев, женщин, мигрантов, консерваторов и так далее.

Из всего вышеизложенного журналисты The Washington Post делают следующий вывод: "Эти целевые месседжи вместе с другими, которые всплыли за последние дни, подчеркивают утонченность кампании по влиянию, которая была искусно сконструирована для мимикрии и инфильтрации в американский политический дискурс. Одновременно она повышала напряжение между группами, которые уже подозрительно относились друг к другу".

Американское разведывательное сообщество не смогло даже доказать, что предполагаемая российская пропаганда поддерживала Трампа, но это не проблема. Теперь на российскую пропаганду списывают обострение тех самых социальных, расовых и экономических конфликтов, которые позволили Трампу выиграть. Но и это еще не все. Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель Комитета по национальной безопасности сената, утверждает , что целью российской кампании было не повышение поддержки Трампа, а "сушка явки", то есть подавление желания голосовать среди потенциальных избирателей Клинтон.

Помимо сугубо внутриполитических причин для продвижения нарратива об эффективном вмешательстве российской стороны в американские выборы, у этого фарса существует и внешнеполитическое измерение. Мифические "русские хакеры" и "тролли Путина" становятся одним из ключевых элементов внешнеполитического американского дискурса — даже в тех ситуациях, когда доказать их деятельность совершенно невозможно. Например, The Washington Post находит идеальное объяснение причинам, по которым Россия не вмешивается в немецкие выборы: оказывается, Меркель и ее противники уже работают на Путина, так что ему беспокоиться не о чем.

Это очень удобная позиция, которая позволяет использовать даже полное отсутствие признаков российского вмешательства как политическую дубинку против тех, которые не готовы постоянно "платить и каяться" перед Вашингтоном.

История о мифической информационной кампании, которая потратила всего 150 тысяч долларов, но нанесла колоссальный ущерб американскому обществу и политической системе, была бы очень смешной, если бы ее не использовали для "легализации" в инфополе и общественном сознании тезиса о войне между Россией и США. Важно, что из этого тезиса последовательно вычеркивают слово "информационная" и оставляют только "войну", самую настоящую, приравнивая посты в Фейсбуке или Твиттере к военному нападению на Америку со стороны России. В качестве ярчайшего примера этой тактики стоит прочитать стенограмму интервью колумниста Times Джима Рутенберга, которое он дал изданию Recode после своей встречи с Дмитрием Песковым.

Колумнист был подвергнут форменному допросу, и интервьюер не остановился, пока не заставил Рутберга заявить о том, что между Россией и США идет война, причем никакие уточнения по поводу того, что Песков говорил исключительно об "информационной войне", интервьюера не интересовали. Ему нужно было именно слово "война" в чистом виде. И далеко не случайно, что Морган Фримен в своем позорнейшем антироссийском видео использовал ту же военную риторику и тоже говорил о настоящей войне России и Штатов.

Означает ли все это неизбежность военного столкновения с Америкой? Пока нет, но очевидно, что очень влиятельные группы американской политической элиты всеми силами хотят сформировать в американском обществе консенсус по поводу того, что у Вашингтона есть настоящий казус белли против России, а следовательно, любые агрессивные действия в адрес Москвы являются не только оправданными, но желательными или даже необходимыми.

На руководство соцсетей будут давить до тех пор, пока они не найдут "доказательства", что это именно штаб Трампа сотрудничал с "троллями Путина" и поставлял им, например, информацию об оптимальном воздействии на внутриамериканские конфликты. От Марка Цукерберга уже добились официального признания того, что за информационной кампанией в Фейсбуке стояло "иностранное государство"(!) — и все понимают, о каком "государстве" идет речь.

С Твиттером пока все сложнее: руководство сенатского Комитета по национальной безопасности уже отругало руководство соцсети за то, что удалось найти только 200 аккаунтов, связанных с "российским вмешательством".

Сенаторам нужно больше, хотя, скорее всего, они обойдутся и без дополнительных "доказательств".

Еще американские сенаторы, конгрессмены и спецслужбы обязательно захотят "отомстить", а самым очевидным и благоприятным моментом "мести" за мифическое вмешательство в американские выборы будет президентская избирательная кампания в России. Можно быть полностью уверенными в том, что на реальное вмешательство в российские выборы наши западные партнеры будут готовы потратить намного больше, чем смешные 150 тысяч долларов.

Так что будем бдительны.