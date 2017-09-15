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Хватит себя торопливо ненавидеть. К истерике вокруг "Зарядья"

09:1015.09.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в МосквеРабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Знаете, что самое грустное во всей этой истории с парком "Зарядье"?

Цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В "Зарядье" назвали домыслами сообщения о краже посетителями растений
Нет, это вовсе не нанесенный едва открывшемуся месту ущерб на многие миллионы рублей. И не десять тысяч вытоптанных, выкопанных и уничтоженных растений. И не поврежденные элементы инфраструктуры вроде части "стеклянной коры", светового окна или фонаря.

Самое грустное во всей этой истории — это истерика (само)шельмования, (само)оскорблений и (само)уничижения, которую обрушило само на себя российское общество. Ленты социальных сетей массово наполнились всем богатством русского языка в области грубых эпитетов — от "гопоты" до "быдла".

Это столь грустно потому, что показало, как легко мы откатываемся назад на непростом для нас пути учиться ценить и уважать самих себя.

Несколько раз в год СМИ наполняются подборками фотографий с массовых праздников (или просто выходных) в Британии — с улицами, больше похожими на скотный двор, и людьми, несколько потерявшими человеческий облик. И хотя британцы, очевидно, не слишком гордятся своими традициями отдыха и развлечений, там вовсе не принято на этом основании бичевать и оскорблять свой народ и делать далекоидущие выводы о его неполноценности.

Восстановительные работы в парке "Зарядье"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПарк "Зарядье" открылся в день празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ в него стал с 11 сентября. Уже к вечеру того же дня вандалы разбили стеклянный купол парка и окно медиацентра.Стеклянная кора в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Парк "Зарядье" открылся в день празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ в него стал с 11 сентября. Уже к вечеру того же дня вандалы разбили стеклянный купол парка и окно медиацентра.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗа первые дни работы "Зарядья" тысячи посетителей вытоптали почву на участке северного ландшафта и повредили несколько деревьев.Рабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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За первые дни работы "Зарядья" тысячи посетителей вытоптали почву на участке северного ландшафта и повредили несколько деревьев.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРуководство парка сообщило, что были посетители, которые выкапывали и уносили с собой на память ценные растения, некоторые из которых занесены в Красную книгу.Цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Руководство парка сообщило, что были посетители, которые выкапывали и уносили с собой на память ценные растения, некоторые из которых занесены в Красную книгу.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРемонтная бригада уже устранила повреждения на стеклянном куполе парка. В понедельник был поврежден один из элементов стеклянной "коры". По словам директора по проектированию гражданских проектов "Мосинжпроекта" Галины Гордюшиной, это произошло от "удара каким-то предметом".Стеклянная кора в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ремонтная бригада уже устранила повреждения на стеклянном куполе парка. В понедельник был поврежден один из элементов стеклянной "коры". По словам директора по проектированию гражданских проектов "Мосинжпроекта" Галины Гордюшиной, это произошло от "удара каким-то предметом".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗа дни работы парка посетители уничтожили не менее десяти тысяч различных растений.Зелень в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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За дни работы парка посетители уничтожили не менее десяти тысяч различных растений.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВытоптанные растения планируется восстановить в течение ближайших двух недель, также в парке появятся специальные заграждения и таблички с правилами поведения.Охранник в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вытоптанные растения планируется восстановить в течение ближайших двух недель, также в парке появятся специальные заграждения и таблички с правилами поведения.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАжиотаж, возникший в первые дни после открытия "Зарядья", привел к тому, что рекреационная нагрузка на парк превысила запроектированную, однако теперь количество посетителей значительно снизилось, отметил начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.Стеклянная кора в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ажиотаж, возникший в первые дни после открытия "Зарядья", привел к тому, что рекреационная нагрузка на парк превысила запроектированную, однако теперь количество посетителей значительно снизилось, отметил начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМасштабные восстановительные работы начнутся в "Зарядье" 18 сентября. В связи с этим по понедельникам в парк можно будет попасть только с 14:00. В остальные дни режим работы останется прежним.Рабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Масштабные восстановительные работы начнутся в "Зарядье" 18 сентября. В связи с этим по понедельникам в парк можно будет попасть только с 14:00. В остальные дни режим работы останется прежним.
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Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вандалы повредили купол и окно медиацентра в парке "Зарядье"
Тут же хватило небольшого информационного повода — прошу прощения у создателей и сотрудников "Зарядья", но объективно инфоповод действительно не слишком значительный, — чтобы люди моментально забыли о собственных успехах, достижениях и свершениях. Они забыли, что масса новых и обновленных старых достопримечательностей — парки, скверы, бульвары, катки и велодромы — прекрасно стоят себе неповрежденными. Они забыли, что улицы российских городов становятся все чище не только потому, что их все лучше убирают, но и потому, что на них все меньше мусорят. Они забыли про Крым, Сирию, про то, что только что в очередной раз продемонстрировали всему миру, что Россию и ее народ не сломать санкциями, не запугать угрозами, а любое давление тут воспринимают как вызов.

Все это было моментально забыто, и люди на самих себя — при поддержке СМИ — начали выливать цистерны грязи: "варвары", "вандалы", "подлый народец".

А раз так, то стоит напомнить реалии.

Главная причина произошедшего в "Зарядье" — дикий ажиотаж вокруг парка.

Открытие парка "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве за последние 200 лет.Вид на Спасскую башню Московского кремля и собор Василия Блаженного со стороны парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве за последние 200 лет.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.Стеклянный купол летнего амфитеатра в парке Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.Посетительница на смотровой площадке над Москвой-рекой в парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.Вид на Большой Москворецкий мост и набережную Москвы-реки. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДевятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.Посетители в Медиацентре на открытии парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.Музыкант Игорь Бутман во время открытия парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.
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Охранник в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"По невнимательности": как посетители повредили растения в "Зарядье"
Прошу заметить, что этот ажиотаж вызвали не пивной фестиваль или раздача халявных айфонов, а парк. Это событие ровно из той же серии, когда полтора года назад была выломана дверь на выставке Серова, просто, к сожалению, ущерб больше.

Любой, кто уже побывал в "Зарядье", подтвердит, что абсолютное большинство посетителей стараются очень бережно относиться к нему. Просто парк не рассчитан на такой безумный поток желающих в нем побывать, его дорожки не вмещают всех посетителей. Именно поэтому люди оказываются там, где ходить нельзя.

Есть и еще один фактор. Сама организация парка — отсутствие барьеров и плавные переходы зон — создает впечатление, что ограничений там просто нет. Да и рассказы его создателей еще до открытия оставляли чувство, что привычной политики "по газонам не ходить" в "Зарядье" не будет.

Основной ущерб в виде вытоптанных растений был нанесен совокупностью этих двух факторов — либо нечаянно, либо по недомыслию.

Что же касается сознательных и целенаправленных вандалов, тех, что выкопали некоторые растения и повредили конструкции, то, как и везде, здесь они составляют минимальную часть, долю процента от многих тысяч уже побывавших в парке. Судить по ним обо всех остальных, обо всем обществе, использовать этот повод, чтобы оскорбить окружающих (и самих себя!), постыдно.

Умное освещение в парке “Зарядье”. Архивное фото
© Фото : аппарат Мэра и Правительства Москвы
В интернете запустили флешмоб "Сохрани "Зарядье"
Впереди у "Зарядья" ремонт повреждений и восполнение нанесенного ущерба, а также продумывание того, как предотвратить повторение и принципиально решить выявленные "узкие места". Все это, вне всякого сомнения, будет сделано.

Через несколько месяцев ажиотажный интерес к парку будет удовлетворен, и поток посетителей войдет в запланированную норму. Растения начнут приживаться, достраиваемые объекты будут вводиться в строй, а неприятные эксцессы перейдут в разряд единичных случаев в соответствии со среднестатистическими показателями.

Еще через пару лет "Зарядье" засверкает во всем своем великолепии, и нынешняя история станет далеким воспоминанием.
Но урок из нее надо извлечь — и прямо сейчас.

Он очень прост: давайте уважать себя.

Строительство парка "Зарядье" в центре Москвы
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОколо Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия" создается Парк "Зарядье".Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Около Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия" создается Парк "Зарядье".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИсторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка, будут сохранены и отреставрированы.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Исторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка, будут сохранены и отреставрированы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНапомним, что в начале ноября градозащитное движение "Архнадзор" сообщило о начале демонтажа ряда зданий, расположенных возле "Зарядья", в числе которых доходный дом купца Персица.Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Напомним, что в начале ноября градозащитное движение "Архнадзор" сообщило о начале демонтажа ряда зданий, расположенных возле "Зарядья", в числе которых доходный дом купца Персица.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГрадозащитники призвали остановить снос исторических зданий. Ситуацией заинтересовался комитет Госдумы по культуре, который направил запрос московским властям о разъяснении ситуации.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Градозащитники призвали остановить снос исторических зданий. Ситуацией заинтересовался комитет Госдумы по культуре, который направил запрос московским властям о разъяснении ситуации.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ настоящий момент идет запланированный демонтаж двух корпусов – сейчас демонтируется корпус внутри двора. Следом будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка "Зарядье".Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В настоящий момент идет запланированный демонтаж двух корпусов – сейчас демонтируется корпус внутри двора. Следом будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка "Зарядье".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗданию бывшего страхового общества "Якорь" планируется вернуть исторический облик конца XIX века, в частности, на фасады снова планируется установить декоративные якоря, утраченные в 30-е годы XX столетия.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зданию бывшего страхового общества "Якорь" планируется вернуть исторический облик конца XIX века, в частности, на фасады снова планируется установить декоративные якоря, утраченные в 30-е годы XX столетия.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДоходный дом купца Персица также планируется отреставрировать: специалисты собираются восстановить фрагмент на углу строения. За основу были взяты образцы архивных материалов, также был проведен анализ с учётом всех требований экспертов ЮНЕСКО.Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Доходный дом купца Персица также планируется отреставрировать: специалисты собираются восстановить фрагмент на углу строения. За основу были взяты образцы архивных материалов, также был проведен анализ с учётом всех требований экспертов ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ парке "Зарядье" также начали сажать деревья. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны.Рабочие высаживают деревья на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В парке "Зарядье" также начали сажать деревья. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВысадка в холодное время года обусловлена технологией, сейчас деревья находятся в состоянии покоя.Рабочие на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Высадка в холодное время года обусловлена технологией, сейчас деревья находятся в состоянии покоя.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВсего на территории парка "Зарядье" будет высажено порядка 600 деревьев. Уже в этом году планируется посадить несколько сотен деревьев.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Всего на территории парка "Зарядье" будет высажено порядка 600 деревьев. Уже в этом году планируется посадить несколько сотен деревьев.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа территории парка будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом.Рабочие на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На территории парка будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Стоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПарк "Зарядье" планируется открыть ко Дню города в 2017 году. К этому времени будет готова прогулочная зона и, возможно, уже будут открыты павильоны.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парк "Зарядье" планируется открыть ко Дню города в 2017 году. К этому времени будет готова прогулочная зона и, возможно, уже будут открыты павильоны.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроительство парка "Зарядье" в Москве.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРабочие высаживают деревья во время строительства парка "Зарядье" в Москве.Рабочие высаживают деревья на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Рабочие высаживают деревья во время строительства парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроительство парка "Зарядье" в Москве.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроительство парка "Зарядье" в Москве.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Строительство парка "Зарядье" в Москве.
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