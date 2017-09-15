Хватит себя торопливо ненавидеть. К истерике вокруг "Зарядья"

Знаете, что самое грустное во всей этой истории с парком "Зарядье"?

Нет, это вовсе не нанесенный едва открывшемуся месту ущерб на многие миллионы рублей. И не десять тысяч вытоптанных, выкопанных и уничтоженных растений. И не поврежденные элементы инфраструктуры вроде части "стеклянной коры", светового окна или фонаря.

Самое грустное во всей этой истории — это истерика (само)шельмования, (само)оскорблений и (само)уничижения, которую обрушило само на себя российское общество. Ленты социальных сетей массово наполнились всем богатством русского языка в области грубых эпитетов — от "гопоты" до "быдла".

Это столь грустно потому, что показало, как легко мы откатываемся назад на непростом для нас пути учиться ценить и уважать самих себя.

Несколько раз в год СМИ наполняются подборками фотографий с массовых праздников (или просто выходных) в Британии — с улицами, больше похожими на скотный двор, и людьми, несколько потерявшими человеческий облик. И хотя британцы, очевидно, не слишком гордятся своими традициями отдыха и развлечений, там вовсе не принято на этом основании бичевать и оскорблять свой народ и делать далекоидущие выводы о его неполноценности.

Тут же хватило небольшого информационного повода — прошу прощения у создателей и сотрудников "Зарядья", но объективно инфоповод действительно не слишком значительный, — чтобы люди моментально забыли о собственных успехах, достижениях и свершениях. Они забыли, что масса новых и обновленных старых достопримечательностей — парки, скверы, бульвары, катки и велодромы — прекрасно стоят себе неповрежденными. Они забыли, что улицы российских городов становятся все чище не только потому, что их все лучше убирают, но и потому, что на них все меньше мусорят. Они забыли про Крым, Сирию, про то, что только что в очередной раз продемонстрировали всему миру, что Россию и ее народ не сломать санкциями, не запугать угрозами, а любое давление тут воспринимают как вызов.

Все это было моментально забыто, и люди на самих себя — при поддержке СМИ — начали выливать цистерны грязи: "варвары", "вандалы", "подлый народец".

А раз так, то стоит напомнить реалии.

Главная причина произошедшего в "Зарядье" — дикий ажиотаж вокруг парка.

Прошу заметить, что этот ажиотаж вызвали не пивной фестиваль или раздача халявных айфонов, а парк. Это событие ровно из той же серии, когда полтора года назад была выломана дверь на выставке Серова, просто, к сожалению, ущерб больше.

Любой, кто уже побывал в "Зарядье", подтвердит, что абсолютное большинство посетителей стараются очень бережно относиться к нему. Просто парк не рассчитан на такой безумный поток желающих в нем побывать, его дорожки не вмещают всех посетителей. Именно поэтому люди оказываются там, где ходить нельзя.

Есть и еще один фактор. Сама организация парка — отсутствие барьеров и плавные переходы зон — создает впечатление, что ограничений там просто нет. Да и рассказы его создателей еще до открытия оставляли чувство, что привычной политики "по газонам не ходить" в "Зарядье" не будет.

Основной ущерб в виде вытоптанных растений был нанесен совокупностью этих двух факторов — либо нечаянно, либо по недомыслию.

Что же касается сознательных и целенаправленных вандалов, тех, что выкопали некоторые растения и повредили конструкции, то, как и везде, здесь они составляют минимальную часть, долю процента от многих тысяч уже побывавших в парке. Судить по ним обо всех остальных, обо всем обществе, использовать этот повод, чтобы оскорбить окружающих (и самих себя!), постыдно.

Впереди у "Зарядья" ремонт повреждений и восполнение нанесенного ущерба, а также продумывание того, как предотвратить повторение и принципиально решить выявленные "узкие места". Все это, вне всякого сомнения, будет сделано.

Через несколько месяцев ажиотажный интерес к парку будет удовлетворен, и поток посетителей войдет в запланированную норму. Растения начнут приживаться, достраиваемые объекты будут вводиться в строй, а неприятные эксцессы перейдут в разряд единичных случаев в соответствии со среднестатистическими показателями.

Еще через пару лет "Зарядье" засверкает во всем своем великолепии, и нынешняя история станет далеким воспоминанием.

Но урок из нее надо извлечь — и прямо сейчас.

Он очень прост: давайте уважать себя.