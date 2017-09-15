Хватит себя торопливо ненавидеть. К истерике вокруг "Зарядья"

Знаете, что самое грустное во всей этой истории с парком "Зарядье"?
Нет, это вовсе не нанесенный едва открывшемуся месту ущерб на многие миллионы рублей. И не десять тысяч вытоптанных, выкопанных и уничтоженных растений. И не поврежденные элементы инфраструктуры вроде части "стеклянной коры", светового окна или фонаря.
Самое грустное во всей этой истории — это истерика (само)шельмования, (само)оскорблений и (само)уничижения, которую обрушило само на себя российское общество. Ленты социальных сетей массово наполнились всем богатством русского языка в области грубых эпитетов — от "гопоты" до "быдла".
Это столь грустно потому, что показало, как легко мы откатываемся назад на непростом для нас пути учиться ценить и уважать самих себя.
Несколько раз в год СМИ наполняются подборками фотографий с массовых праздников (или просто выходных) в Британии — с улицами, больше похожими на скотный двор, и людьми, несколько потерявшими человеческий облик. И хотя британцы, очевидно, не слишком гордятся своими традициями отдыха и развлечений, там вовсе не принято на этом основании бичевать и оскорблять свой народ и делать далекоидущие выводы о его неполноценности.
Парк "Зарядье" открылся в день празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ в него стал с 11 сентября. Уже к вечеру того же дня вандалы разбили стеклянный купол парка и окно медиацентра.
За первые дни работы "Зарядья" тысячи посетителей вытоптали почву на участке северного ландшафта и повредили несколько деревьев.
Руководство парка сообщило, что были посетители, которые выкапывали и уносили с собой на память ценные растения, некоторые из которых занесены в Красную книгу.
Ремонтная бригада уже устранила повреждения на стеклянном куполе парка. В понедельник был поврежден один из элементов стеклянной "коры". По словам директора по проектированию гражданских проектов "Мосинжпроекта" Галины Гордюшиной, это произошло от "удара каким-то предметом".
За дни работы парка посетители уничтожили не менее десяти тысяч различных растений.
Вытоптанные растения планируется восстановить в течение ближайших двух недель, также в парке появятся специальные заграждения и таблички с правилами поведения.
Ажиотаж, возникший в первые дни после открытия "Зарядья", привел к тому, что рекреационная нагрузка на парк превысила запроектированную, однако теперь количество посетителей значительно снизилось, отметил начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.
Масштабные восстановительные работы начнутся в "Зарядье" 18 сентября. В связи с этим по понедельникам в парк можно будет попасть только с 14:00. В остальные дни режим работы останется прежним.
Тут же хватило небольшого информационного повода — прошу прощения у создателей и сотрудников "Зарядья", но объективно инфоповод действительно не слишком значительный, — чтобы люди моментально забыли о собственных успехах, достижениях и свершениях. Они забыли, что масса новых и обновленных старых достопримечательностей — парки, скверы, бульвары, катки и велодромы — прекрасно стоят себе неповрежденными. Они забыли, что улицы российских городов становятся все чище не только потому, что их все лучше убирают, но и потому, что на них все меньше мусорят. Они забыли про Крым, Сирию, про то, что только что в очередной раз продемонстрировали всему миру, что Россию и ее народ не сломать санкциями, не запугать угрозами, а любое давление тут воспринимают как вызов.
Все это было моментально забыто, и люди на самих себя — при поддержке СМИ — начали выливать цистерны грязи: "варвары", "вандалы", "подлый народец".
А раз так, то стоит напомнить реалии.
Главная причина произошедшего в "Зарядье" — дикий ажиотаж вокруг парка.
"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве за последние 200 лет.
В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.
На территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.
"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
Девятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.
Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Путин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.
Глава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.
В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.
На зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.
Прошу заметить, что этот ажиотаж вызвали не пивной фестиваль или раздача халявных айфонов, а парк. Это событие ровно из той же серии, когда полтора года назад была выломана дверь на выставке Серова, просто, к сожалению, ущерб больше.
Любой, кто уже побывал в "Зарядье", подтвердит, что абсолютное большинство посетителей стараются очень бережно относиться к нему. Просто парк не рассчитан на такой безумный поток желающих в нем побывать, его дорожки не вмещают всех посетителей. Именно поэтому люди оказываются там, где ходить нельзя.
Есть и еще один фактор. Сама организация парка — отсутствие барьеров и плавные переходы зон — создает впечатление, что ограничений там просто нет. Да и рассказы его создателей еще до открытия оставляли чувство, что привычной политики "по газонам не ходить" в "Зарядье" не будет.
Основной ущерб в виде вытоптанных растений был нанесен совокупностью этих двух факторов — либо нечаянно, либо по недомыслию.
Что же касается сознательных и целенаправленных вандалов, тех, что выкопали некоторые растения и повредили конструкции, то, как и везде, здесь они составляют минимальную часть, долю процента от многих тысяч уже побывавших в парке. Судить по ним обо всех остальных, обо всем обществе, использовать этот повод, чтобы оскорбить окружающих (и самих себя!), постыдно.
Впереди у "Зарядья" ремонт повреждений и восполнение нанесенного ущерба, а также продумывание того, как предотвратить повторение и принципиально решить выявленные "узкие места". Все это, вне всякого сомнения, будет сделано.
Через несколько месяцев ажиотажный интерес к парку будет удовлетворен, и поток посетителей войдет в запланированную норму. Растения начнут приживаться, достраиваемые объекты будут вводиться в строй, а неприятные эксцессы перейдут в разряд единичных случаев в соответствии со среднестатистическими показателями.
Еще через пару лет "Зарядье" засверкает во всем своем великолепии, и нынешняя история станет далеким воспоминанием.
Но урок из нее надо извлечь — и прямо сейчас.
Он очень прост: давайте уважать себя.
Около Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия" создается Парк "Зарядье".
Исторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка, будут сохранены и отреставрированы.
Напомним, что в начале ноября градозащитное движение "Архнадзор" сообщило о начале демонтажа ряда зданий, расположенных возле "Зарядья", в числе которых доходный дом купца Персица.
Градозащитники призвали остановить снос исторических зданий. Ситуацией заинтересовался комитет Госдумы по культуре, который направил запрос московским властям о разъяснении ситуации.
В настоящий момент идет запланированный демонтаж двух корпусов – сейчас демонтируется корпус внутри двора. Следом будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка "Зарядье".
Зданию бывшего страхового общества "Якорь" планируется вернуть исторический облик конца XIX века, в частности, на фасады снова планируется установить декоративные якоря, утраченные в 30-е годы XX столетия.
Доходный дом купца Персица также планируется отреставрировать: специалисты собираются восстановить фрагмент на углу строения. За основу были взяты образцы архивных материалов, также был проведен анализ с учётом всех требований экспертов ЮНЕСКО.
В парке "Зарядье" также начали сажать деревья. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны.
Высадка в холодное время года обусловлена технологией, сейчас деревья находятся в состоянии покоя.
Всего на территории парка "Зарядье" будет высажено порядка 600 деревьев. Уже в этом году планируется посадить несколько сотен деревьев.
На территории парка будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом.
Стоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.
Парк "Зарядье" планируется открыть ко Дню города в 2017 году. К этому времени будет готова прогулочная зона и, возможно, уже будут открыты павильоны.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
Рабочие высаживают деревья во время строительства парка "Зарядье" в Москве.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.