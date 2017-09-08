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Русский президент показал в Азии, кто тут тигр. Японцы и корейцы поняли

11:3708.09.2017
(обновлено: 11:53 08.09.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМун Чжэ Ин, Владимир Путин, Халтмагийн Баттулга и Синдзо Абэ на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке. 7 сентября 2017Мун Чжэ Ин, Владимир Путин, Халтмагийн Баттулга и Синдзо Абэ на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

От общения Владимира Путина с руководителями азиатских государств, особенно Южной Кореи и Японии, осталось немного странное впечатление: перебор!

Дело, разумеется, не в планах политического и экономического сотрудничества, а в том, что комплименты азиатских лидеров в адрес российского выглядели совсем уж откровенной лестью. Будь то премьер-министр Японии со своим восхищением дзюдо Путина или корейский президент, сравнивший его с амурским тигром.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Южной Кореи объяснил, почему в Путине "живет дух амурского тигра"
В принципе, японцы и корейцы последние несколько лет открыто выражали свои симпатии и уважение России и лично ее лидеру. Достаточно вспомнить знаменитую пробежку того же Абэ, опаздывавшего на встречу с Путиным. Но все-таки не оставляет впечатление, что пиетет, демонстрируемый ими публично, перешел на новый уровень.

А это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом: с чего вдруг такое открытое обожание?

Ответ на этот вопрос, хотя и состоит из ряда пунктов, достаточно очевиден. Но в то же время он стоит того, чтобы проговорить его вслух и напомнить самим себе, "как люди живут", что те реалии, которые мы подразумеваем как само собой разумеется, являются недостижимой роскошью и поводом для зависти огромной части мира, включая чрезвычайно развитые и богатые страны.

Речь идет о том, что Россия обладает уникальным и крайне редким в современном мире ресурсом — суверенитетом. Более того, она являет собой пример того, что утраченную было суверенность можно восстановить, вопреки противодействию самых могущественных сил в мире.

Для Японии и Южной Кореи это актуально, как ни для каких других стран. Благополучные, богатые и высокоразвитые государства, являющиеся, однако, по сути, колониями, управляемыми заокеанской метрополией.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЖители Токио на одной из улиц города
© РИА Новости / Владимир Песня
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Жители Токио на одной из улиц города

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Приглашение на кладбище": Путин объяснил, почему нельзя запугивать КНДР
До недавнего времени от этого можно было бы отмахнуться — и отмахивались. Именно "азиатские тигры" на протяжении последних десятилетий были образцами развития, которые столь часто приводили в пример российскому обществу.

Зачем вообще нужен этот суверенитет, национальная независимость и громыхание ржавыми военными железяками, если под покровительством и управлением Запада страна процветает, демонстрирует фантастическое экономическое развитие и благополучие народа, о котором и мечтать не может лапотная Россия?

Вот только как раз Япония и Корея очень наглядно показывают обратную сторону этой вроде бы благостной картинки.

Когда-то, в 1980-х, казалось, что еще чуть-чуть и Япония экономически завоюет весь мир. Голливуд даже фильмы снимал об опасности японской угрозы. Где та угроза? Ее давно уже нет. Есть просто японская экономика, которая уже больше десятилетия никак не может выкарабкаться из сложной ситуации. Причем американский сюзерен приложил свою тяжелую руку к подобному развитию событий.

© AFP 2017 / Ed JonesЖилые здания с логотипом Samsung в Сеуле
© AFP 2017 / Ed Jones
Жилые здания с логотипом Samsung в Сеуле

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Юн Дже на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пхеньян ответит на давление со стороны США мощными контрмерами
Ну а история, как американцы давили самого успешного конкурента Apple — корейский Samsung, — еще свежа у всех в памяти (и, кстати, все еще не закончена).

Но даже финансово-экономическая "дань", которую собирают со своих "вассалов" Штаты, всего лишь "цветочки" по сравнению с тем, какая страшная цена за свое подчиненное положение маячит перед этими странами прямо сейчас.

Это Россия может даже с некоторым любопытством наблюдать за раскручиванием спирали военно-политического напряжения на Корейском полуострове. Не зря отдельные циники зубоскалят, прямо говоря, что для российского Генштаба сложившаяся ситуация, не неся угроз России, является уникальным материалом для просчета сценариев с участием ядерного оружия. Даже в случае наихудшего развития событий российскому Дальнему Востоку ничего не грозит, а в остальном для России будут сплошные бонусы.

Но это Россия.

Для прочих стран Азиатско-Тихоокеанского региона такая ситуация создает неиллюзорные перспективы ядерной войны и вообще страшной резни, поскольку взаимные исторические претензии там есть у всех. Причем Япония и Южная Корея, по очевидным причинам, находятся в самой плохой ситуации, а главная причина — вассальная зависимость от США, которые без сомнений и колебаний пустят "под нож" своих самых верных и надежных союзников в регионе, если сочтут это выгодным. А ситуация в мире поворачивается таким боком, что вероятность этого становится все выше и ближе.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Не откажутся от испытаний": Путин призвал к диалогу с КНДР
Как бы ни были зависимы от Америки японские и южнокорейские элиты, ужасающие перспективы для их стран от такого "партнерства" теперь слишком очевидны, чтобы их можно было игнорировать.

Неудивительно, что и в Японии, и в Южной Корее предпринимаются усилия если не сорваться с "поводка", то хотя бы его несколько ослабить и получить больше свободы маневра.

А на фоне Штатов — богатых, могущественных Штатов, которые легко отправят Японию и Южную Корею в "топку" мировой истории, — они видят Россию.

Россию, которая возродилась из национальной катастрофы, восстановила собственный суверенитет и успешно гнет свою линию в ситуации открытого жесткого противостояния Запада — и в этом смысле сама по себе является вдохновляющим примером.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на Москву
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Москву

Россию, которая прилагает реальные усилия на самом высоком уровне, чтобы не допустить перехода напряженности в азиатском регионе в горячую фазу.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Катырин: нельзя говорить о развороте России в сторону Азии
Россию, которая избавилась от идеалистичных установок во внешней политике, делает ставку на прагматизм и выгоду — и добивается своего даже с самыми сложными партнерами.

Россию, которая в качестве "платы" за свои миротворческие усилия и "услуги" требует всего лишь развития взаимовыгодного сотрудничества.

Россию, которая не боится использовать военную силу, но доказала, что умеет делать это точечно и эффективно, добиваясь минимальными усилиями максимальных результатов и спасая своих "клиентов" в, казалось бы, совершенно безнадежных ситуациях.

Россию, которая за последние годы показала, что делает ставку в геополитике на масштабные взаимовыгодные проекты, которые позволят "повязать" сотрудничеством даже самые враждебные друг другу страны, чтобы снижать общий уровень напряженности.

Россию, которая готова протянуть руку помощи в катастрофической ситуации. Заказ Россией у Южной Кореи танкеров для транспортировки сжиженного природного газа в буквальном смысле спасает стоящую на грани банкротства южнокорейскую судостроительную отрасль. И, кстати, это не наносит ущерба отечественному судостроению, поскольку российские верфи пока не умеют строить суда такого — самого высокого ледового — класса, а танкеры для Северного морского пути нам нужны срочно.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 3 сентября 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
"Посмотрим". Трамп не исключил применение силы против КНДР
Россию, которая является единственным шансом для Японии и Южной Кореи на то, чтобы выбраться из затягивающей их катастрофической геополитической "воронки".

С учетом всех обстоятельств совсем неудивительным выглядит повышенная — по сравнению даже с обычной азиатской — комплиментарность, которую проявляют лидеры этих стран к российскому президенту.

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