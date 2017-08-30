Пиар на чужих смертях. Польша снова зовет Россию в лагерь Собибор

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Самое отвратительное в этой истории — то, что игры современных польских политиков идут на крови, горе и памяти когда-то живых, реальных людей.

Как бы ни были "светлы и правильны" либо, наоборот, "темны" политические цели нынешних деятелей, они в любом случае строятся на понятиях выгоды, на понятиях "приобрел/потерял", и неважно — в финансовом, политическом или каком-то ином исчислении.

Поэтому ристалища вокруг настоящей истории страшного лагеря смерти SS-Sonderkommando Sobibor, располагавшегося на юго-востоке Польши на территории нынешнего Люблинского воеводства, выглядят как абсолютно неуместные.

© AP Photo Памятник жертвам нацистского режима на территории лагеря смерти Собибор в Польше © AP Photo Памятник жертвам нацистского режима на территории лагеря смерти Собибор в Польше

Сначала — о том, что было в Собиборе много десятилетий назад.

Прямо прописанной в документах целью создания лагеря Собибор было массовое уничтожение еврейского населения, проживавшего на территории Польши. Впоследствии в лагерь стали привозить евреев из других стран: Франции, Нидерландов, Чехословакии, с оккупированных советских территорий.

Комендантом лагеря был оберштурмфюрер СС Штангль, но вообще немцев среди персонала лагеря было немного: лишь в штабе порядка тридцати унтер-офицеров все того же СС, а в основном охрана лагеря состояла исключительно из коллаборационистов (большей частью украинцев) и гражданских добровольцев-поляков.

Только в течение первых полутора лет функционирования лагеря нацистами и их пособниками здесь было "утилизировано" около четверти миллиона евреев.

Четырнадцатого октября 1943 года Собибор восстал. Подполью под руководством сына польского раввина Леона Фельдхендлера и советского военнопленного офицера Александра Печерского удалось взбунтовать смертников, убить часть эсэсовцев и охранников-украинцев и, захватив оружие, бежать. Это было единственное известное истории успешное восстание в германских концлагерях.

Широкой мировой общественности подвиг Печерского стал известен в 1987 году, после выхода голливудского блокбастера "Побег из Собибора", за который исполнитель роли Печерского, замечательный актер Рутгер Хауэр получил "Золотой глобус".

…А теперь — о том, как распоряжается Собибором, превращенным в мемориал, современная Польша.

Она начала принимать решения о том, кого "допускать" к памяти, а кого нет. В июле текущего года представители Польши на заседании Международного управляющего комитета проекта заявили, что Россия не примет участие в работах по обновлению мемориала.

© AFP 2017 / Janek Skarzynski Цветы в память о жертвах нацистского режима в лагере смерти Собибор в Польше © AFP 2017 / Janek Skarzynski Цветы в память о жертвах нацистского режима в лагере смерти Собибор в Польше

МИД России назвал отказ Польши допустить Россию к проекту аморальным. Вызвал на ковер послов нескольких стран, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в нацистском лагере Собибор без России. А позицию Государства Израиль (впрочем, почти моментально дезавуированную израильским премьер-министром Нетаньяху) так и вовсе обозначил как "граничащую с историческим предательством". После чего тот же Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что в его стране не забывают о российской роли в победе над фашизмом, и в том числе поэтому ни при каких обстоятельствах не могут выступать против участия Москвы в проекте по созданию музея.

…Ну так вот. Теперь постепенно "включает заднюю передачу" и сама Польша.

Например, согласно заявлению заместителя министра культуры Польши Ярослава Селлина, которое он сделал в интервью польскому агентству PAP, Россию пригласили на мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в Собиборе. Да и вообще, мол, ничего страшного не случилось. Просто "на заседании исполнительного комитета в мае текущего года, который проходил в Варшаве и в Собиборе, вместе мы пришли к выводу, что если мы в таком составе работаем почти десять лет и уже заканчиваем, то в последний момент не имеет смысла присоединять очередное государство".

Разумеется, это ложь. Более того: это не тот случай, когда суверенное государство имеет полное моральное право творить на своей территории все, что захочет. Именно в силу всемирного и международного масштаба трагедии.

Польское сопротивление, строго говоря, вообще не имеет к Собибору никакого отношения. А вот польские пособники нацистов — наоборот…