Пиар на чужих смертях. Польша снова зовет Россию в лагерь Собибор

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Самое отвратительное в этой истории — то, что игры современных польских политиков идут на крови, горе и памяти когда-то живых, реальных людей.
Как бы ни были "светлы и правильны" либо, наоборот, "темны" политические цели нынешних деятелей, они в любом случае строятся на понятиях выгоды, на понятиях "приобрел/потерял", и неважно — в финансовом, политическом или каком-то ином исчислении.
Поэтому ристалища вокруг настоящей истории страшного лагеря смерти SS-Sonderkommando Sobibor, располагавшегося на юго-востоке Польши на территории нынешнего Люблинского воеводства, выглядят как абсолютно неуместные.
Сначала — о том, что было в Собиборе много десятилетий назад.
Прямо прописанной в документах целью создания лагеря Собибор было массовое уничтожение еврейского населения, проживавшего на территории Польши. Впоследствии в лагерь стали привозить евреев из других стран: Франции, Нидерландов, Чехословакии, с оккупированных советских территорий.
Комендантом лагеря был оберштурмфюрер СС Штангль, но вообще немцев среди персонала лагеря было немного: лишь в штабе порядка тридцати унтер-офицеров все того же СС, а в основном охрана лагеря состояла исключительно из коллаборационистов (большей частью украинцев) и гражданских добровольцев-поляков.
Четырнадцатого октября 1943 года Собибор восстал. Подполью под руководством сына польского раввина Леона Фельдхендлера и советского военнопленного офицера Александра Печерского удалось взбунтовать смертников, убить часть эсэсовцев и охранников-украинцев и, захватив оружие, бежать. Это было единственное известное истории успешное восстание в германских концлагерях.
Широкой мировой общественности подвиг Печерского стал известен в 1987 году, после выхода голливудского блокбастера "Побег из Собибора", за который исполнитель роли Печерского, замечательный актер Рутгер Хауэр получил "Золотой глобус".
…А теперь — о том, как распоряжается Собибором, превращенным в мемориал, современная Польша.
Она начала принимать решения о том, кого "допускать" к памяти, а кого нет. В июле текущего года представители Польши на заседании Международного управляющего комитета проекта заявили, что Россия не примет участие в работах по обновлению мемориала.
…Ну так вот. Теперь постепенно "включает заднюю передачу" и сама Польша.
Разумеется, это ложь. Более того: это не тот случай, когда суверенное государство имеет полное моральное право творить на своей территории все, что захочет. Именно в силу всемирного и международного масштаба трагедии.
Польское сопротивление, строго говоря, вообще не имеет к Собибору никакого отношения. А вот польские пособники нацистов — наоборот…