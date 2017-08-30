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"Имамы ненависти": как вербуют террористов в мечетях Европы

08:0030.08.2017
(обновлено: 08:05 30.08.2017)
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© REUTERS / Sergio PerezСитуация на месте теракта в БарселонеСитуация на месте теракта в Барселоне
© REUTERS / Sergio Perez

Илья Плеханов, для РИА Новости

Имам Абдельбаки ас-Сатти являлся имамом мечети в городке Риполь в Каталонии. Именно его считают главным идеологом и организатором теракта 17 августа в Барселоне. По данным одного из задержанных террористов, имам и еще два человека погибли в результате случайного взрыва при производстве взрывчатки в лаборатории в Альканаре. Ас-Сатти действовал по методичкам джихадистов и старался вербовать юношей от 18 до 21 года, причем желательно членов одной семьи, а лучше всего — братьев. Это был "тихий имам" — публично никогда не высказывал радикальных идей, вел свои дела тайно, работая с людьми точечно.

Мигранты в потру Катания на острове Сицилия, Италия
© AFP 2017 / Giovanni Isolino
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Но есть и другой тип имамов: так называемые "имамы ненависти", которые открыто — в мечетях, социальных сетях, на улицах и в СМИ — ведут пропаганду радикального исламизма и ненависти к "неверным" и Западу как таковому, делая ставку на широкий охват аудитории и уже не заботясь о личных связях. Так, например, в Швейцарии власти на прошлой неделе обратили внимание на ливийского имама, который за 13 лет получил от страны социальные пособия в размере 620 тысяч долларов. Имам Абу Рамадан в течение длительного времени проповедовал уничтожение "врагов" ислама и вещал о неподсудности мусульман местным законам.

Запретить или заменить?

Отправной точкой можно считать атаку 9/11, но сам термин "имамы ненависти" плотно вошел в обиход после публикации книги "Проповедники ненависти" американского автора Кеннета Тиммермана в 2004 году. Тогда же произошли теракты в Мадриде, унесшие жизни почти двухсот человек, и в Амстердаме исламист убил известного голландского кинорежиссера Тео Ван Гога. После этого Европа начала обращать внимание на имамов и их речи. На 2006 год в Европе насчитали шесть тысяч мечетей и молельных домов и десять тысяч имамов, из которых только 5% получили образование непосредственно в самой Европе. Остальные — это имамы, приехавшие из других стран или обучавшиеся там.

© AFP 2017 / Stan Honda Люди идут среди обломков после разрушения башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Stan Honda
Люди идут среди обломков после разрушения башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Цветы у консульства Испании в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017
© Фото : Кирилл Чулков
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При этом "имамам ненависти" продолжали позволять проповедовать радикальные идеи, хотя много говорили об их депортации и лишении гражданства. Причина была банальна: власти боялись обвинений в расизме и отсутствии толерантности. Этот страх парализует Европу до сих пор. По мнению некоторых бывших джихадистов, сегодня основные площадки для радикализации — это тюрьмы, куда сажают имамов-преступников, и школы. И там и там чиновники бездействуют из страха быть обвиненными в притеснении мусульман.

Митинг против исламизации Европы. 18 августа 2017
© AFP 2017 / Javier Soriano
В Барселоне разогнали митинг против "исламизации Европы"
В Голландии, где привычно в мечети приезжают имамы на ротационной основе из стран Ближнего Востока и Турции еще с 80-х годов, взялись за дело с другой стороны. Вместо арестов, высылки и запретов создали на деньги государства структуру подготовки своих собственных, голландских имамов. В 2005 году опубликовали статистику, что за четыре года в Голландию прибыло 196 зарубежных имамов — это почти все имамы Голландии на тот момент. К 2008 году в стране хотели полностью укомплектовать все мечети имамами, получившими образование внутри Голландии. Программа в итоге не имела никакого успеха.

В Дании в прошлом году правительство решило создать черный список зарубежных имамов, замеченных в пропаганде ненависти, чтобы запретить им въезд в страну. В мае этого года Дания официально ввела запрет против пяти зарубежных "имамов ненависти", а еще один имам из Ливана может оказаться в списке после своей проповеди в Копенгагене.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Австрии в 2015 году ввели запрет на зарубежное финансирование исламских организаций и мечетей, а также обязали использование Корана в стандартизированном переводе на немецкий язык. В Германии уже несколько лет ведутся дебаты о внедрении подобного же закона, который еще включал бы в себя обязательную регистрацию мечетей и обучение имамов внутри страны.

Сегодня в Германии, Италии, Франции и Великобритании ряд политиков хочет запретить имамам проповедовать на арабском и заставить их говорить на языке страны пребывания, чтобы понимать, о чем они вещают. В Великобритании отказывают в визе прибывающим извне Евросоюза имамам, которые не могут доказать, что владеют английским языком. Но тем, кто уже попал в Великобританию, пока ничего не грозит. Запрет на арабский язык вряд ли улучшит ситуацию, скорее еще больше отдалит мусульман от других членов общества, поскольку такой шаг будет воспринят как притеснение и угроза. При этом "имамы ненависти" давно уже ведут свои проповеди на языке страны, тем самым вовлекая в свою орбиту все больше местной молодежи. Во Франции, например, один из четырех исламистов — это новообращенный, для которого арабский и вовсе не является родным или разговорным языком.

Ненависть на пособии

В сентябре прошлого года в Великобритании за решеткой оказался "проповедник ненависти", имам Анджем Чудари, известный своей поддержкой действий ИГ* и своими одиозными высказываниями, например, о необходимости превращения Букингемского дворца в мечеть.

© AP Photo / Tim Ireland, FileИмам Анджем Чудари
© AP Photo / Tim Ireland, File
Имам Анджем Чудари

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Около 110 граждан Великобритании под воздействием проповедей Чудари совершили или попытались совершить теракты. Терпение властей кончилось, когда Чудари публично присягнул на верность ИГ*. Анджему дали пять с половиной лет тюрьмы. Но широкий общественный резонанс получило даже не столько решение суда, а тот факт, что Чудари последние 20 лет спокойно жил в Великобритании, проповедовал исламизм в интернете, жег американские флаги и одновременно все эти годы получал еще и социальные пособия. В сумме государство заплатило ему около 500 тысяч фунтов стерлингов. В 2013 году отдельными политическими фигурами в Великобритании предпринимались попытки законодательно запретить "имамам ненависти" получать социальные пособия, но они не увенчались успехом. В 2015 году ИГ* выпустило брошюру "Как выжить на Западе: путеводитель для моджахеда". В разделе "Легкие деньги" джихадистам рекомендовалось требовать от властей западных стран социальные пособия. Чудари и вовсе называл получение пособий одним из путей джихада и призывал мусульман бросать работу, чтобы у них было больше времени на планирование и совершения джихада против "неверных" на их же деньги. Кстати, Чудари попался на том, что питается бургерами в "Макдоналдсе", в то время как остальным мусульманам проповедует употребление только халяльной пищи, а клятву на верность ИГ* он дал в английском пабе. В молодости Чудари любил алкоголь, порно, марихуану и ЛСД.

Участники траурного митинга в память о погибших в Брюсселе
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Бородатый анекдот. Пусть террористам будет стыдно
В 2015 году в фокус СМИ попал другой "имам ненависти" — Аль-Сибай, который считался одним из вдохновителей бойни британских туристов на пляже в Тунисе. Теракт в Лондоне в июле 2005 года он открыто называл "великой победой" джихадистов. Аль-Сибай являлся одним из лидеров Аль-Каиды* и добился в 1994 году убежища в Великобритании. Вместе с женой он получал до 50 тысяч фунтов стерлингов в год социальными выплатами и насмехался над британскими СМИ, заявляя, что живет в доме ценой в полтора миллиона фунтов стерлингов. В Австрии "имам ненависти" Мирсад Омерович на пособиях собрал несколько сотен тысяч евро на джихад в Сирии. Вторая жена "имама ненависти" Абу Хамзы жила на пособие в шестикомнатном особняке стоимостью в один миллион фунтов стерлингов на протяжении 15 лет в богатом районе Лондона. "Имам ненависти" Абу Катада получил от британских налогоплательщиков 500 тысяч фунтов стерлингов.

© AP Photo / Mohammad HannonПроповедник Абу Катада
© AP Photo / Mohammad Hannon
Проповедник Абу Катада

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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После теракта Европа намерена капитулировать. Побеждать умеет только Россия
В целом в Европе на фоне терактов наметилась тенденция по ужесточению законодательства о разжигании ненависти, и предпринимаются попытки поставить деятельность имамов под контроль. Все это встречает ожесточенное сопротивление как мусульман, так и тех европейцев, кто считает эти шаги отказом от европейских ценностей и свободы слова. Эксперты же предупреждают, что с подавлением публичной активности "имамов ненависти" в Европе будет появляться все больше "тихих имамов" наподобие ас-Сатти, ведущих незаметную вербовку и готовящих новые теракты, а индоктринация молодежи будет проходить через интернет.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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