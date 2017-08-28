Что такое "свободный интернет". К провалу одного протеста

Илья Ремесло, юрист, для РИА Новости
В субботу в Москве прошел так называемый митинг за свободу интернета, собравший всего тысячу человек, — в 10 раз меньше заявленного количества. И это несмотря на то, что мероприятие активно пиарили профессиональные менеджеры протестов — Ходорковский, Навальный (уехавший в итоге отдыхать в Грецию) и оппозиционные блогеры.
Эти и другие требования либерализации антиэкстремистского законодательства внесистемная оппозиция часто озвучивает в последнее время, но обосновать их с точки зрения права не может. Все доводы сводятся к "посмотрите, беспощадный режим снова осудил человека за лайк в интернете".
Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, что под либеральную защиту часто попадают убежденные экстремисты, нацисты и живодеры — как это было, например, с недавно вышедшим из тюрьмы Бубеевым.
Поскольку "все познается в сравнении", полезно вспомнить, насколько "свободным" является интернет в развитых странах и как там регулируются вопросы противодействия экстремизму.
Китайский "Золотой щит"
Не менее жестко подходят китайские службы безопасности к пресечению пропаганды терроризма, экстремизма и сепаратизма в интернете. Согласно действующему уголовному законодательству, наказание за экстремизм в интернете может достигать пожизненного (!) срока.
Так, в 2014 году за распространение в интернете экстремистских роликов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая были осуждены более 30 человек, из них трое — на пожизненный срок.могут арестовать либо просто отключить ему телефон.
"Толерантная" Европа и "свободные" США
Оппозиция любит ссылаться на то, что Россия относится к европейской цивилизации, а стало быть, опыт Китая к нам неприменим.
Что же, посмотрим, как "европейская цивилизация" регулирует вопросы борьбы с экстремизмом. Несмотря на то, что сам термин "экстремизм" редко встречается в европейских законах, однако там используется другое понятие: наказание за проявление hate speech, то есть разжигание ненависти.
46.5%Конечно, без них на любимые сайты не зайти
7.1%Нет, я нашел замену заблокированным сайтам
46.4%Мне они не нужны, я на запрещенные сайты и так не захожу
Руководствуясь данными актами, европейские страны активно внедряли в свое законодательство антиэкстремистские нормы, предусматривающие ответственность за пропаганду терроризма, расового превосходства. Так, в большинстве европейских стран (Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Польша и так далее) введена уголовная ответственность за отрицание Холокоста.
В Италии существует уголовная ответственность вплоть до лишения свободы за распространение порочащих измышлений об истории народа и государства.
Все ограничительные меры в полной мере распространяются и на интернет. Несмотря на отсутствие единого интернет-регулятора во многих европейских странах, это не мешает властям блокировать сайты (во Франции, например, известен случай блокировки Гугла), преследовать за пропаганду разжигания так же строго, как это делается в реальной действительности.
Из свежих примеров следует привести случай во Франции, когда суд отправил в тюрьму блогера за лайк в "Фейсбуке", посчитав это пропагандой терроризма.
Особняком стоят США, где формально действует поправка к Конституции, якобы гарантирующая неограниченную свободу слова. Однако не все так просто.
Во-первых, все мы уже знаем про существование системы PRISM, посредством которой американские спецслужбы контролировали социальные сети и прочие интернет-ресурсы. Была создана целая программа слежки за пользователями. Это и есть свобода слова в интернете?
Во-вторых, совершение преступлений по мотиву расовой ненависти в ряде штатов является отягчающим обстоятельством.
В-четвертых, американское общество создало систему отношений, которая делает изгоем человека с "неправильными" взглядами и высказываниями.
Истории увольнений с работы, общественной травли за взгляды, отказ в судебной защите давно стали обыденностью в американском обществе.
И наконец, в-пятых, антиэкстремистские функции вполне успешно выполняют формально "неправительственные" организации, вроде той же Антидиффамационной лиги и различных фондов.
Хотящие странного
Как мы видим, все без исключения государства тем или иным образом и регулируют интернет, и эффективно защищают его от экстремистских проявлений. Все прекрасно понимают, что разжигающие призывы завтра могут перейти в действия, и лучше сработать на упреждение.
Такого государства хотят юридически неграмотные "оппозиционеры" — но пусть приведут хоть один пример подобного в мире.
Понимают вышеизложенное и наши власти. В апреле этого года я задавал вопрос президенту Путину на Медиафоруме ОНФ о способах регулирования интернета.
Президент четко дал понять, что регулирование интернета должно находиться в соответствии с состоянием общества — в связи с чем оправдан китайский опыт. А существующих ограничений в России, отметил В. Путин, вполне достаточно.
%Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью
60.4%Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты
22.4%Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
Для этой части общества и существуют ограничения в интернете и статья 282. Пора бы им понять, что лучший способ сделать шаг к либерализации законодательства — это не созывать провальные митинги, а заняться уже уровнем своей собственной культуры поведения и высказываний.