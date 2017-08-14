США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

"Проснись, Нео!": моральные вызовы и опасности технотронной эры

12:5014.08.2017
(обновлено: 12:54 14.08.2017)
0530
© Fotolia / Sarah HolmlundРоботРобот
© Fotolia / Sarah Holmlund

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о том, как дальнейшее развитие робототехники и искусственного интеллекта может поменять мораль и этику общества уже в ближайшие годы.

Издавна человечество придумывало разнообразные механизмы и системы, чтобы облегчить себе жизнь. Начав с примитивных орудий труда, позволявших ускорять процессы строительства и земледелия, люди упорно эволюционировали в сторону их усовершенствования. Переломным моментом стал ХХ век: время как небывалых войн и потрясений, так и стремительного технического прогресса человечества. Именно тогда начались теоретические, а позже и практические попытки создать машины, которые упрощали бы жизнь человека как на производственном, так и на бытовом уровнях. Речь идет о роботах.

Дзюнъити Такено, профессор университета Мейдзи
© РИА Новости / Александр Титков
Ученый: создание разумной машины позволит нам познать себя

Сам термин "робот" происходит от словацкого слова rabota — "тяжкий труд". От книжных фантазий в 1920-х годах роботехника проделала быстрый путь до первых попыток ее внедрения в реальную жизнь, пока наконец в Японии в 1968 году не был создан первый промышленный робот. С тех пор их постоянно развивают и совершенствуют.

Конец XX и начало XXI века поставили перед человеком новую дилемму: теперь машины оперируют таким огромным количеством информации в условиях многозадачности, что способны попросту заменить людей во многих жизненных сферах. Слишком "умные" компьютерные системы все активнее внедряются в жизнь человечества, что рождает необходимость выработки новых принципов взаимодействия с ними уже сегодня.

The future is coming: какие вызовы бросает человеку повсеместное внедрение роботов?

Говоря о технотронной эре и технологическом будущем с разумными или просто самостоятельными машинами, автономно действующими в сложных ситуациях, человек неизбежно оказывается заложником стереотипов массовой культуры. На ум сразу же приходят апокалиптические картины войны людей и роботов из "Терминатора" или "Матрицы". Если же кровопролития в наших представлениях и удается избежать, то будущее все равно видится слишком мрачным: не требующие зарплаты, отпуска и льгот машины отбирают рабочие места. Эти умозаключения ошибочны и уводят от реальных, а не выдуманных проблем.

Логотип социальной сети Facebook. Архивное фото
© AFP 2017 / Jonathan Neckstrand
Facebook отключил искусственный интеллект, разработавший собственный язык

Подлинным вызовом является утрата человеком своей уникальности в качестве субъекта осознанного бытия. Если в мире появляются новые системы, способные решать сложные задачи в сто раз лучше людей, то последние теряют свою монополию на действия в истории, культуре, производстве и так далее.

Говоря проще, машины, которые умеют принимать решения в сложных ситуациях, неизбежно меняют социальную реальность со всеми вытекающими последствиями, и это — настоящий, а не выдуманный риск, требующий выработки новой парадигмы взаимодействия с роботами. Она должна основываться на этике и морали.

Моральный выбор или холодный расчет: как сделать роботов человечными?

Создавая и совершенствуя машины, человек неизбежно сталкивается с необходимостью внедрения в их программный код определенного морально-этического кодекса. В противном случае антиутопичные картины мира "Матрицы" и "Механического пианино" становятся уже не столь фантастическими.

© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель"
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Испытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель"

Медицинская операция
© Fotolia / Syda Productions
СМИ: в России до конца 2018 года появится робот-хирург для лечения рака
Реальный вариант ближайшего будущего нашего мира — совместное развитие людей и роботов, что гораздо сложнее глупой гипотезы о "воровстве рабочих мест". Сложнее прежде всего на социальном уровне, потому что все теории общественного взаимодействия, созданные человечеством, являются антропоцентричными, то есть ориентированными исключительно на людей, но не на искусственный интеллект. Машинам нужна этика, и этой этике их должен обучить человек. Вопрос лишь один: как?

Сегодня в MIT развивается и работает проект Moral Machine. Он направлен на обучение роботов человеческой морали. Его суть в том, что совершенно разные люди проходят специальные тесты, направленные на изучение их этических качеств, проявляющихся в сложных жизненных ситуациях.

Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Илон Маск рассказал о главной угрозе для человечества

Классический пример: во время езды на полном ходу сбить насмерть пешехода, неожиданно переходящего дорогу в неположенном месте, либо же свернуть в сторону деревьев или столба, практически гарантированно обрекая себя на смерть?

Ответы на эти вопросы позже загружаются в память машины, которая путем статистических вычислений выбирает наиболее близкий человеческой морали вариант поведения в той или иной ситуации. Иного способа обучить этике роботов пока что не придумано. Однако здесь и находится главный "подводный камень": а что вообще считать моральным?

Этика и мораль человека и машины: незыблемые догмы или пластичный субстрат?

Крайне занимательно то, что считается человеком этикой и моралью. Важно понимать, что эти понятия всегда были продуктом своей эпохи, неоднократно меняясь в процессе эволюции. Начав с деспотии и рабовладельческого строя, человеческая цивилизация впоследствии пришла к демократии, всеобщей свободе и правам человека. Ведь не зря Макиавелли полагал, что этика повсеместно зависит от окружающей действительности, а Ницше называл мораль "прокрустовым ложем сверхчеловека".

Кадры из фильма Терминатор-4
© Sony Pictures Releasing CIS
Перейти в фотобанк
"Терминатор-2021": что стоит за планами Пентагона создать "думающее" оружие

Этика — это то, что считается этичным в данном обществе в текущую эпоху и в это время. Но теперь этика еще и опосредована большими данными. То есть робот, который едет по дороге, будет вести себя этичным образом, поскольку в его работе будут учитываться все вероятные случаи и статистическое мнение людей по поводу всех возможных этических проблем. Вот в чем заключается самообучаемость машины.

Из этого должна исходить модель социального взаимодействия робота и человека: для того, чтобы не превратиться в некий аналог deus ex machina с универсальными ценностями-догмами, машина обязана быть "человечной" и обучаемой. В противном случае сегодняшняя моральная парадигма человечества окажется законсервированной на века, а консерватизм без развития приведет к вырождению и деградации.

Quo vadis

Роботехника сегодня бурно развивается, и скоро вопросы взаимоотношений людей и машин в социальном плане встанут для общества ребром. Роботизированные компьютерные системы помогают нам в современных клиниках, они могут как заниматься сверхточными операциями, так и ухаживать за больными. Они способны охранять наши дома, идентифицировать и выслеживать преступников, управлять средствами передвижения, следить за детьми и выгуливать животных.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВрачи во время операции с помощью хирургического робота Да Винчи
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Врачи во время операции с помощью хирургического робота Да Винчи

Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В России запускают проект по роботизации сельского хозяйства
Роботы годятся даже для досуга: сегодня активно обсуждается возможность создания секс-андроидов, а в Японии недавно придумали робота, который может выпивать с хозяином и даже поддерживать разговор! Все это — не фантастика, а реальность, которая пока не слишком распространена лишь в силу своей дороговизны и отсутствия мощностей для массового производства.

Полноценный робот будущего невозможен без набора определенных моральных качеств. Главный вызов психологии взаимодействия человека и машины в том, как сделать последнюю помощником и партнером для первого, но не превратить ее в нового бога-хранителя универсальных ценностей.

Искусственный интеллект
© Fotolia / Trahko
Искусственный интеллект уже норовит выскочить из коробки

Этические представления людей всегда трансформировались в процессе эволюции, что обеспечивало развитие человеческой цивилизации.

Если этот процесс встанет и законсервируется, то никому не удастся предположить, куда после этого повернет история. А добавив сюда политические кейсы, можно представить, как некая группа людей с апелляцией к незыблемому моральному авторитету попытается зацементировать свою власть, что вполне может привести к многократно описанной футуристической антиутопии.

Комментировать
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена