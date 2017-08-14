"Проснись, Нео!": моральные вызовы и опасности технотронной эры

Валерий Спиридонов, для РИА Новости
Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о том, как дальнейшее развитие робототехники и искусственного интеллекта может поменять мораль и этику общества уже в ближайшие годы.
Издавна человечество придумывало разнообразные механизмы и системы, чтобы облегчить себе жизнь. Начав с примитивных орудий труда, позволявших ускорять процессы строительства и земледелия, люди упорно эволюционировали в сторону их усовершенствования. Переломным моментом стал ХХ век: время как небывалых войн и потрясений, так и стремительного технического прогресса человечества. Именно тогда начались теоретические, а позже и практические попытки создать машины, которые упрощали бы жизнь человека как на производственном, так и на бытовом уровнях. Речь идет о роботах.
Сам термин "робот" происходит от словацкого слова rabota — "тяжкий труд". От книжных фантазий в 1920-х годах роботехника проделала быстрый путь до первых попыток ее внедрения в реальную жизнь, пока наконец в Японии в 1968 году не был создан первый промышленный робот. С тех пор их постоянно развивают и совершенствуют.
Конец XX и начало XXI века поставили перед человеком новую дилемму: теперь машины оперируют таким огромным количеством информации в условиях многозадачности, что способны попросту заменить людей во многих жизненных сферах. Слишком "умные" компьютерные системы все активнее внедряются в жизнь человечества, что рождает необходимость выработки новых принципов взаимодействия с ними уже сегодня.
The future is coming: какие вызовы бросает человеку повсеместное внедрение роботов?
Говоря о технотронной эре и технологическом будущем с разумными или просто самостоятельными машинами, автономно действующими в сложных ситуациях, человек неизбежно оказывается заложником стереотипов массовой культуры. На ум сразу же приходят апокалиптические картины войны людей и роботов из "Терминатора" или "Матрицы". Если же кровопролития в наших представлениях и удается избежать, то будущее все равно видится слишком мрачным: не требующие зарплаты, отпуска и льгот машины отбирают рабочие места. Эти умозаключения ошибочны и уводят от реальных, а не выдуманных проблем.
Подлинным вызовом является утрата человеком своей уникальности в качестве субъекта осознанного бытия. Если в мире появляются новые системы, способные решать сложные задачи в сто раз лучше людей, то последние теряют свою монополию на действия в истории, культуре, производстве и так далее.
Говоря проще, машины, которые умеют принимать решения в сложных ситуациях, неизбежно меняют социальную реальность со всеми вытекающими последствиями, и это — настоящий, а не выдуманный риск, требующий выработки новой парадигмы взаимодействия с роботами. Она должна основываться на этике и морали.
Моральный выбор или холодный расчет: как сделать роботов человечными?
Создавая и совершенствуя машины, человек неизбежно сталкивается с необходимостью внедрения в их программный код определенного морально-этического кодекса. В противном случае антиутопичные картины мира "Матрицы" и "Механического пианино" становятся уже не столь фантастическими.
Сегодня в MIT развивается и работает проект Moral Machine. Он направлен на обучение роботов человеческой морали. Его суть в том, что совершенно разные люди проходят специальные тесты, направленные на изучение их этических качеств, проявляющихся в сложных жизненных ситуациях.
Классический пример: во время езды на полном ходу сбить насмерть пешехода, неожиданно переходящего дорогу в неположенном месте, либо же свернуть в сторону деревьев или столба, практически гарантированно обрекая себя на смерть?
Ответы на эти вопросы позже загружаются в память машины, которая путем статистических вычислений выбирает наиболее близкий человеческой морали вариант поведения в той или иной ситуации. Иного способа обучить этике роботов пока что не придумано. Однако здесь и находится главный "подводный камень": а что вообще считать моральным?
Этика и мораль человека и машины: незыблемые догмы или пластичный субстрат?
Крайне занимательно то, что считается человеком этикой и моралью. Важно понимать, что эти понятия всегда были продуктом своей эпохи, неоднократно меняясь в процессе эволюции. Начав с деспотии и рабовладельческого строя, человеческая цивилизация впоследствии пришла к демократии, всеобщей свободе и правам человека. Ведь не зря Макиавелли полагал, что этика повсеместно зависит от окружающей действительности, а Ницше называл мораль "прокрустовым ложем сверхчеловека".
Этика — это то, что считается этичным в данном обществе в текущую эпоху и в это время. Но теперь этика еще и опосредована большими данными. То есть робот, который едет по дороге, будет вести себя этичным образом, поскольку в его работе будут учитываться все вероятные случаи и статистическое мнение людей по поводу всех возможных этических проблем. Вот в чем заключается самообучаемость машины.
Из этого должна исходить модель социального взаимодействия робота и человека: для того, чтобы не превратиться в некий аналог deus ex machina с универсальными ценностями-догмами, машина обязана быть "человечной" и обучаемой. В противном случае сегодняшняя моральная парадигма человечества окажется законсервированной на века, а консерватизм без развития приведет к вырождению и деградации.
Quo vadis
Роботехника сегодня бурно развивается, и скоро вопросы взаимоотношений людей и машин в социальном плане встанут для общества ребром. Роботизированные компьютерные системы помогают нам в современных клиниках, они могут как заниматься сверхточными операциями, так и ухаживать за больными. Они способны охранять наши дома, идентифицировать и выслеживать преступников, управлять средствами передвижения, следить за детьми и выгуливать животных.
Полноценный робот будущего невозможен без набора определенных моральных качеств. Главный вызов психологии взаимодействия человека и машины в том, как сделать последнюю помощником и партнером для первого, но не превратить ее в нового бога-хранителя универсальных ценностей.
Этические представления людей всегда трансформировались в процессе эволюции, что обеспечивало развитие человеческой цивилизации.
Если этот процесс встанет и законсервируется, то никому не удастся предположить, куда после этого повернет история. А добавив сюда политические кейсы, можно представить, как некая группа людей с апелляцией к незыблемому моральному авторитету попытается зацементировать свою власть, что вполне может привести к многократно описанной футуристической антиутопии.