Битва, которую Россия проигрывает: победителям не стоит радоваться

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Когда говорят о действиях России в текущем противостоянии с Западом, для их характеристики чаще других употребляется слово "асимметричный". Причем по результатам последних лет это слово западными экспертами и медиа все чаще употребляется с придыханием, в котором смешаны опасение и восхищение. Москва раз за разом умудряется находить неожиданные (и даже остроумные) ходы, которые оказываются болезненными для Запада, зато оборачиваются выгодой для России.

Ситуация тем более не тривиальна, учитывая, что с самого начала главная ставка той стороны была сделана на то, что Россия зависит от Запада куда сильнее, чем он от нее. В результате Кремль снова и снова ставили в положение, когда у него, казалось, просто не было вариантов ответных действий, которые бы не причинили куда больший ущерб ему самому. Однако раз за разом — начиная с ввода продовольственного эмбарго и заканчивая недавним сокращением штата американского посольства — Москва благополучно находила выходы из тупиков, в которые ее загоняли.

В этом ряду успешных примеров на данный момент есть единственное явное исключение — жесткое и оскорбительное давление на российский спорт, особенно на легкую атлетику, по линии WADA и других международных спортивных структур. История продолжается уже больше года, конца ей не видно и ситуация только ухудшается.

Последними новостями на данную тему стал запрет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) российским легкоатлетам, выступающим ныне под нейтральным флагом, исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне. Ну а WADA на днях в качестве условия восстановления деятельности РУСАДА потребовало признать результаты доклада Макларена, в котором российское государство бездоказательно обвиняют в создании преступной сети по распространению допинга.

Правы те, кто говорит, что именно фактически беззубая позиция России в данном скандале во многом является причиной действий совершенно потерявших берега IAAF и WADA. Разрешение проблемы отдано на откуп тем же российским спортивным чиновникам, которые в свое время и довели ситуацию до нынешнего состояния. Неудивительно, что их успехи в текущей ситуации как минимум не впечатляют.

Это, в свою очередь, заставляет людей задаваться вопросом: куда смотрит Кремль? Почему высшее руководство России фактически пустило ситуацию на самотек и позволяет так обращаться со страной и ее спортсменами?

Безусловно, отдельные граждане объясняют это в привычных категориях "Путин слил", предательства элитой национальных интересов и неспособности Кремля противостоять Западу.

Однако на фоне куда более важных внешнеполитических тем и проблем, где Москва вполне успешно решает стоящие перед ней задачи, в том числе не боится использовать даже военную силу для достижения своих целей, эти выводы звучат весьма неубедительно для большинства людей.

Тем не менее сам вопрос остается и требует ответа.

Почему Кремль, столь успешно находящий асимметричные и эффективные ответы на вызовы в куда более сложных и опасных проблемах на международной арене, не нашел способа переломить ситуацию в атаке Запада на российский спорт?

Этот вопрос дает повод задуматься, а не является ли именно текущая реакция России на спортивный скандал тем самым асимметричным ответом Москвы?

Если попробовать осмыслить данную ситуацию именно с этой точки зрения, для начала необходимо определить, каковы результаты годичного противостояния России с WADA и другими международными спортивными структурами.

Самый очевидный ответ — существенное ухудшение и осложнение положения российских спортсменов на международных соревнованиях.

А еще?

Если задуматься, то фактически за этот год произошел серьезнейший перелом в установках российского общества и государства: спорт больших достижений и его проблемы больше не являются приоритетом для государства и высшего руководства страны.

Несколько десятилетий, начиная с советских времен, спорт в нашей стране был значимой частью конкуренции с Западом и в этом качестве объектом особо пристального внимания и заботы государства, включая лично его высших руководителей.

Спорт был сферой, в которой сверхдержавы конкурировали друг с другом, широко демонстрируя преимущества своей системы. Именно спорт в постсоветские времена стал важной общественно-государственной отдушиной, которая заявляла: может, мы и проиграли холодную войну, но в спорте мы по-прежнему сильнее всех и наши спортсмены демонстрируют лучшие качества национального характера.

Следует признать, что идея ударить именно по российскому спорту была весьма остроумной и обещала немалые выгоды еще и потому, что Владимир Путин известен своей любовью к спорту, а также своей личной поддержкой проведения крупных спортивных мероприятий в России.

Легко предположить, что те, кто задумал всю эту комбинацию против российского спорта, были уверены, что она вызовет у российского президента очень личное и, может быть, даже болезненное отношение. А там, где у государственных деятелей включаются эмоции, они склонны принимать ошибочные решения.

Однако вместо активного вовлечения Кремля в решение созданных для российского спорта проблем ими занялись все те же российские спортивные чиновники.

Российское общество, безусловно, недовольно продолжающимся давлением Запада на своих спортсменов и неэффективностью наших функционеров. Зато Западу тоже похвастаться особо нечем, поскольку за этот год ему так и не удалось вовлечь в спортивный скандал в качестве активного участника высшее руководство страны, для которого этот вопрос остается где-то на периферии внимания. В результате WADA и IAAF бессильно отыгрываются на рядовых спортсменах.

Но и это еще не все. Продолжающаяся эпопея повлекла за собой еще одно, куда более масштабное последствие, на которое вряд ли рассчитывали ее инициаторы.

Более 50 лет международный спорт был удобным и одобряемым суррогатом для проявления общественной консолидации и национального единения при внешнеполитической конкуренции. России (а до этого СССР) это касалось, возможно, в наибольшей степени.

За прошедший год благодаря атаке на отечественный спорт и откровенно второстепенному вниманию, которое уделяет данному вопросу руководство страны, произошли серьезные изменения и в общественном восприятии данного вопроса. Теперь спорт — это всего лишь спорт, особенно на фоне строительства моста в Крым и ледоколов, военной операции в Сирии и решения огромного количества задач, что стоят перед страной.

Есть подозрение, что в итоге Западу сильно не понравятся последствия того, что российское общество перестало всерьез воспринимать конкуренцию с ним в спортивной сфере и переключилось на другие области соперничества, имеющие куда больше отношения к реальному миру.