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Битва, которую Россия проигрывает: победителям не стоит радоваться

08:1307.08.2017
(обновлено: 08:46 07.08.2017)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛаборатория по тестированию на допинг. Архивное фотоЛаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Когда говорят о действиях России в текущем противостоянии с Западом, для их характеристики чаще других употребляется слово "асимметричный". Причем по результатам последних лет это слово западными экспертами и медиа все чаще употребляется с придыханием, в котором смешаны опасение и восхищение. Москва раз за разом умудряется находить неожиданные (и даже остроумные) ходы, которые оказываются болезненными для Запада, зато оборачиваются выгодой для России.

Министр спорта РФ Павел Колобков. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
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Ситуация тем более не тривиальна, учитывая, что с самого начала главная ставка той стороны была сделана на то, что Россия зависит от Запада куда сильнее, чем он от нее. В результате Кремль снова и снова ставили в положение, когда у него, казалось, просто не было вариантов ответных действий, которые бы не причинили куда больший ущерб ему самому. Однако раз за разом — начиная с ввода продовольственного эмбарго и заканчивая недавним сокращением штата американского посольства — Москва благополучно находила выходы из тупиков, в которые ее загоняли.

В этом ряду успешных примеров на данный момент есть единственное явное исключение — жесткое и оскорбительное давление на российский спорт, особенно на легкую атлетику, по линии WADA и других международных спортивных структур. История продолжается уже больше года, конца ей не видно и ситуация только ухудшается.

Всемирное антидопинговое агентство
Структура и задачи Всемирного антидопингового агентства

Последними новостями на данную тему стал запрет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) российским легкоатлетам, выступающим ныне под нейтральным флагом, исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне. Ну а WADA на днях в качестве условия восстановления деятельности РУСАДА потребовало признать результаты доклада Макларена, в котором российское государство бездоказательно обвиняют в создании преступной сети по распространению допинга.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Правы те, кто говорит, что именно фактически беззубая позиция России в данном скандале во многом является причиной действий совершенно потерявших берега IAAF и WADA. Разрешение проблемы отдано на откуп тем же российским спортивным чиновникам, которые в свое время и довели ситуацию до нынешнего состояния. Неудивительно, что их успехи в текущей ситуации как минимум не впечатляют.

Это, в свою очередь, заставляет людей задаваться вопросом: куда смотрит Кремль? Почему высшее руководство России фактически пустило ситуацию на самотек и позволяет так обращаться со страной и ее спортсменами?

Безусловно, отдельные граждане объясняют это в привычных категориях "Путин слил", предательства элитой национальных интересов и неспособности Кремля противостоять Западу.

Однако на фоне куда более важных внешнеполитических тем и проблем, где Москва вполне успешно решает стоящие перед ней задачи, в том числе не боится использовать даже военную силу для достижения своих целей, эти выводы звучат весьма неубедительно для большинства людей.

В чем сила, сестра?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В чем сила, сестра?

Сергей Шубенков (Россия). Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Авторизованные и нейтральные: ЧМ для легкоатлетов из РФ без флага и гимна
Тем не менее сам вопрос остается и требует ответа.

Почему Кремль, столь успешно находящий асимметричные и эффективные ответы на вызовы в куда более сложных и опасных проблемах на международной арене, не нашел способа переломить ситуацию в атаке Запада на российский спорт?
Этот вопрос дает повод задуматься, а не является ли именно текущая реакция России на спортивный скандал тем самым асимметричным ответом Москвы?

Если попробовать осмыслить данную ситуацию именно с этой точки зрения, для начала необходимо определить, каковы результаты годичного противостояния России с WADA и другими международными спортивными структурами.
Самый очевидный ответ — существенное ухудшение и осложнение положения российских спортсменов на международных соревнованиях.

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© Ruptly
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А еще?

Если задуматься, то фактически за этот год произошел серьезнейший перелом в установках российского общества и государства: спорт больших достижений и его проблемы больше не являются приоритетом для государства и высшего руководства страны.
Несколько десятилетий, начиная с советских времен, спорт в нашей стране был значимой частью конкуренции с Западом и в этом качестве объектом особо пристального внимания и заботы государства, включая лично его высших руководителей.

Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Спорт был сферой, в которой сверхдержавы конкурировали друг с другом, широко демонстрируя преимущества своей системы. Именно спорт в постсоветские времена стал важной общественно-государственной отдушиной, которая заявляла: может, мы и проиграли холодную войну, но в спорте мы по-прежнему сильнее всех и наши спортсмены демонстрируют лучшие качества национального характера.

Следует признать, что идея ударить именно по российскому спорту была весьма остроумной и обещала немалые выгоды еще и потому, что Владимир Путин известен своей любовью к спорту, а также своей личной поддержкой проведения крупных спортивных мероприятий в России.

Легко предположить, что те, кто задумал всю эту комбинацию против российского спорта, были уверены, что она вызовет у российского президента очень личное и, может быть, даже болезненное отношение. А там, где у государственных деятелей включаются эмоции, они склонны принимать ошибочные решения.

Однако вместо активного вовлечения Кремля в решение созданных для российского спорта проблем ими занялись все те же российские спортивные чиновники.

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Российское общество, безусловно, недовольно продолжающимся давлением Запада на своих спортсменов и неэффективностью наших функционеров. Зато Западу тоже похвастаться особо нечем, поскольку за этот год ему так и не удалось вовлечь в спортивный скандал в качестве активного участника высшее руководство страны, для которого этот вопрос остается где-то на периферии внимания. В результате WADA и IAAF бессильно отыгрываются на рядовых спортсменах.
Но и это еще не все. Продолжающаяся эпопея повлекла за собой еще одно, куда более масштабное последствие, на которое вряд ли рассчитывали ее инициаторы.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд
© AFP 2017 / Lukas Barth
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Более 50 лет международный спорт был удобным и одобряемым суррогатом для проявления общественной консолидации и национального единения при внешнеполитической конкуренции. России (а до этого СССР) это касалось, возможно, в наибольшей степени.

За прошедший год благодаря атаке на отечественный спорт и откровенно второстепенному вниманию, которое уделяет данному вопросу руководство страны, произошли серьезные изменения и в общественном восприятии данного вопроса. Теперь спорт — это всего лишь спорт, особенно на фоне строительства моста в Крым и ледоколов, военной операции в Сирии и решения огромного количества задач, что стоят перед страной.

Есть подозрение, что в итоге Западу сильно не понравятся последствия того, что российское общество перестало всерьез воспринимать конкуренцию с ним в спортивной сфере и переключилось на другие области соперничества, имеющие куда больше отношения к реальному миру.

МОКрое дело
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
МОКрое дело
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Коновалов
Терпение и труд все перетрут.
РУСАДА в ноябре заработает.
Допинга (а он был, был все же!) в российском спорте станет меньше.
Кроме Параолимпиады и ИИАФ атака ВАДа, в общем-то, не прошла.
Всё наладится.
А с волками жить - по волчьи выть.

И дверью - не хлопнешь: надо думать и о спортсменах.
09:08
07.08.2017
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posoch2013
И ведь так оно и есть. Спасибо за статью.
Пусть лучше десяток-другой спорт площадок дворовых построят...
09:06
07.08.2017
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