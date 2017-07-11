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Кто придет после ИГ*

16:1311.07.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости ПальмирыСирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Илья Плеханов, для РИА Новости

Сегодня утром источник в международной террористической группировке "Исламское государство"* признал гибель главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Эта громкая новость прозвучала на фоне сообщений о победе иракских правительственных сил в Мосуле, боях в Ракке и подготовке к операции в Дейр-эз-Зоре. ИГ* стремительно теряет позиции, и вопросы о том, какие формы примет радикальный исламизм на Ближнем Востоке дальше, звучат все чаще.

Интересы больших игроков

Для американцев картина дня и перечень угроз их интересам примерно ясны. Они считают, что если ничего не делать, то вакуум власти в регионе после разгрома ИГ* заполнят Россия и Иран с помощью шиитского ополчения разного толка и движения "Хезболла". Допустить этого в США не могут — усиление Ирана будет являться угрозой интересам союзных американцам Израиля и Иордании.

Лидер Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017
СМИ: боевики ИГ* объявили о гибели своего главаря аль-Багдади
Более того, с исчезновением видимого общего врага, скорее всего, обострятся все текущие конфликты между курдами и турками, Эрбилем и Багдадом, саудитами и иранцами в Йемене, египетскими властями и террористами внутри самого Египта, монархиями Залива и Катаром, сирийскими властями и Израилем, турецкими исламистами и сторонниками более светского пути. Ожидается, что шиитский проповедник Муктада ас-Садр, бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики и нынешний премьер Хайдер аль-Абади сойдутся в схватке за власть в стране.

В Америке сегодня рассматривают варианты по постоянному военному присутствию в Ираке и Сирии. Вопрос в том, на каких условиях и в каком количестве. Какова будет поддержка курдов, если она вообще будет, учитывая важность отношений с Турцией? Если Штаты прекратят помогать курдам, то те начнут искать поддержки у сил, аффилированных с Ираном, правительственной Сирией и Россией.

И главный внутренний вопрос в США: насколько долго американцы смогут выдержать нейтралитет во всем этом клубке конфликтов в регионе и каковы риски прямых столкновений американцев с проиранскими силами или даже российскими военными?

Куда пойдут боевики ИГИЛ

Боевики запрещенной в России террористической группировки Исламское государство в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo
Эксперты рассказали, сколько может просуществовать ИГ*
О том, что будет с международным терроризмом после ИГ*, рассуждают как минимум уже год. Пока существовало два основных предположения, что место ИГ* займет "Аль-Каида"*, остатки ИГ* и "Аль-Каиды"* смогут договориться и создать некий общий фронт. Ни то ни другое предположение пока не материализовалось, и особых предпосылок этого не видно.

Несмотря на постоянные громкие заявления, "Аль-Каида"* сегодня уже не играет столь существенной роли в мире террора, тем более после разрыва с "Ан-Нусрой"* в Сирии в 2016 году. У "Аль-Каиды"* банально вряд ли хватит сил заполнить вакуум.

Также нет никаких свидетельств тому, что боевики ИГИЛ* будут вдруг стремиться создавать вместе с "Аль-Каидой"* какое-либо совместное движение. Взаимная ненависть членов двух группировок друг к другу настолько сильна, что шансы на их объединение ничтожно малы.

© AP Photo / Militant websiteБоевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website
Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии

Али Суфан, автор книги "Анатомия террора: от смерти бен Ладена до рождения "Исламского государства", считает, что крах ИГ* покажет исламистам всего мира слабость стратегии построения "скороспелого халифата", когда выбор у населения один — смерть или признание власти экстремистов.

Лидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади
© AP Photo / Militant video, File
Биография Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади
Стратегия "Аль-Каиды"*, которая намеревается провозгласить "халифат" только на последней стадии джихада, когда население уже полностью и добровольно разделяет убеждения исламистов, по мысли Али Суфана, имеет больше перспектив.

Тем не менее бренд ИГ*, скорее всего, не сойдет со сцены в ближайшее время даже после потери контроля над городами в Сирии и Ираке. Физическое подавление ИГ* и торжество шиитов вряд ли позитивно скажется на настроениях суннитов, и суннитский террор так или иначе снова поднимет голову.

Большинство зарубежных экспертов сходятся на том, что ИГ* использует свой опыт "государственных дел" в области взимания налогов, торговых операций, ведения бизнеса. То есть, в отличие от предыдущих организаций, будет иметь гораздо большие независимые финансовые возможности, а значит, сможет оплачивать террор как в Ираке и Сирии, так и перенести его в страны Запада.

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

Первые признаки

Пока в Мосуле девять месяцев шли бои и ИГ* теряло квартал за кварталом, в других городах Ирака ситуация была не столь радужная. В освобожденном Рамади из полиции исчезали доказательства причастности тех или иных лиц к "Исламскому государству"*, свидетели боялись давать показания против исламистов, а за взятку в 20 долларов можно было купить себе пропуск в город или пройти проверку на блокпостах. В Киркуке за взятку у полиции выкупали подозреваемых в связях с ИГ*. В провинции Салах ад-Дин мэру одного из городов от исламистов приходили угрозы расправы. По мнению иракских военных, в провинции Анбар остались "спящие ячейки" ИГ*, готовые снова начать боевые и террористические действия. В Рамади списки коллаборантов с ИГ* состоят из тысяч имен, проверить причастность каждого пока нет физической возможности.

© AFP 2017 / Ahmad al-Rubaye Иракский снайпер в Мосуле. 9 июля 2017
© AFP 2017 / Ahmad al-Rubaye
Иракский снайпер в Мосуле. 9 июля 2017

Горящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017 / Prakash Singh
Кто такой лидер ИГ* аль-Багдади
Институт по изучению войны (Institute for the Study of War) еще в феврале вынес предупреждение, что среди суннитов в Ираке начало формироваться новое повстанческое движение. По данным института, тарикат Накшбандия, "Революционные бригады 1920" и баасисты города Хавиджа в иракской провинции Киркук заявляют о своем намерении бороться против существующей иракской власти и после разгрома ИГ*. Более того, разгром ИГИЛ* сыграет им только на руку, так как устранит главного конкурента.

В 2018 году в Ираке должны пройти парламентские выборы и выборы в провинциях (от проведения которых уже в этом году отказались буквально на днях). Башар Асад зимой не исключал возможности проведения досрочных президентских выборов в Сирии до 2021 года, но только после победы над террористами.

В 2007 году Джордж Буш, будучи президентом США, посетил провинцию Анбар, чтобы символично подчеркнуть, что "Аль-Каида"* разгромлена и жизнь налаживается под властью центрального правительства Ирака. Летом 2013 года во время выборов в провинциях у суннитов Ирака не было единой политической силы, которая могла бы бороться за их права и противостоять политике премьер-министра Нури аль-Малики.

Иракский полицейский держит маску с флагом ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Эксперт рассказал, что будет делать ИГ* после поражения в Мосуле
Осенью того же года в Рамади на акциях протеста уже были замечены флаги ИГ*. Через год, в 2014-м, политическая раздробленность суннитов, отсутствие политических механизмов реализации их воли и жесткое подавление протестов привели к легким победам "Исламского государства"*, что умело сыграло на настроениях населения.

Сегодня снова возникает вопрос: если ни одна проблема, приведшая к захвату ИГ* части территории Ирака, так и не решена, то сколько времени понадобится исламистам, чтобы опять поднять голову?

*Террористические организации, запрещенные на территории России.

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