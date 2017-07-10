Любая Иванка может научиться управлять государством

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Реакция на появление дочери американского президента Иванки Трамп на заседаниях "Большой двадцатки", где она, в частности, подменяла отца в моменты, когда сам Дональд Трамп уходил на переговоры с другими лидерами, — получилась крайне бурной.

© REUTERS / Michael Kappeler, Pool Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Всемирного банка Джим Ен Ким, президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдоусоусе во время фотографирования на саммите "Группы двадцати" G20 © REUTERS / Michael Kappeler, Pool Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Всемирного банка Джим Ен Ким, президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдоусоусе во время фотографирования на саммите "Группы двадцати" G20

Что хотелось бы отметить. Насколько я могу судить и по личному опыту, и по трудам знатных бюрократоведов вроде знаменитого Лоуренса Питера, открывателя "принципа Питера", — чем больше народу участвует в каком-то обсуждении, тем меньше его эффективность. Поэтому на больших международных встречах типа G20 довольно четко различаются две группы мероприятий. Есть, по сути, протокольные — когда торжественно утверждают решения, подготовленные заблаговременно. И есть содержательные, на которых обсуждают нечто нетривиальное. Соответственно, на обсуждениях нетривиальных вопросов присутствие первых лиц необходимо. На протокольных же встречах может присутствовать (и представительствовать) кто попало.

Поэтому с чисто содержательной точки зрения "случаи Иванки" неизбежны. Пока дочь президента сидела на протокольных мероприятиях, он обсуждал нечто важное с кем-либо из участников. Это было не пренебрежением к другим участникам саммита, а вынужденной технической мерой. Трамп таким образом показал не то, что он кем-то пренебрегает, а напротив — что относится к происходящему очень серьезно и тратит много сил на содержательные обсуждения.

К тому же Иванка Трамп занимает должность старшего советника отца в его администрации и, соответственно, располагает правом принятия самостоятельных решений по многим вопросам. И вряд ли даже самый ярый критик Трампа считает, что Иванка может высказать (или тем более подписывать) что-либо, идущее вразрез с позицией отца.

Что касается криков возмущения, то стоит помнить: у оппонентов Трампа вызывает возмущение сам факт того, что президентом работает человек, за которого проголосовал народ, а не средства массовой рекламы, пропаганды и дезинформации. Естественно, они будут обвинять Трампа во всех смертных и бессмертных грехах — просто как нарушителя их прав и их планов.

Сейчас говорят о том, что до избрания Трампа президентом его дочь была известна как дизайнер одежды. И это тоже вызывает осуждение.

Но ведь и сам Трамп ранее был известен в основном как профессиональный застройщик, причем не как самый удачливый представитель такого бизнеса (он банкротился неоднократно). То есть в этом плане дочь имеет не меньше государственного опыта, чем он сам.

В. И. Ульянов говорил: мы реалисты и прекрасно понимаем, что не может каждая кухарка с ходу начать управлять государством, и в этом мы от наших оппонентов не отличаемся. Однако оппоненты делают вид, будто кухарка в принципе не может научиться госуправлению, а мы полагаем, что не боги горшки обжигают. И при должной подготовке любой человек может разобраться, как ему заниматься государственной деятельностью.

Так что раз сами американцы сочли Трампа годным к управлению государством (даже при таком странном, с нашей точки зрения, опыте), то, видимо, они полагают, что он способен быстро научиться. Тем более что представленная им программа была расценена избирателями как разумная.

Думаю, его дочь тоже многому учится. Причем кое-чему, по-видимому, научилась прямо в ходе предвыборной кампании отца.

Существует ли у Трампа кадровый голод? Да, причем очень жесткий. Это видно и по тому, кем именно он заполняет вакансии, и, главное, по тому, кого вынужден оставлять на рабочих местах. Хотя американская традиция предписывает эти рабочие места немедленно после избрания заполнять своими людьми. Скажем, практически весь мидовский аппарат оставлен сейчас на своих местах, хотя традиция обязывает новому президенту менять "не только послов, но и ослов". То, что Трамп этого не делает (и то, что значительная часть сотрудников американского МИД принимает решения, явно не соответствующие его собственным намерениям), показывает: ему просто некого ставить на их место.

И понятно, почему это так. Львиная доля родной вроде бы для него Республиканской партии относится к Трампу ничуть не лучше, чем оппоненты-демократы. Обычно новых людей для новых назначений победитель берет из своей партии (не только на президентском, но и на более низком уровне). Но Трамп для значительной части республиканского аппарата — человек чужой и чуждый. Поэтому ему неоткуда брать в товарных количествах кадры.

Лишь после парламентских выборов в следующем году (то есть не ранее 2018-го) есть шанс, что он сумеет продвинуть на заветные посты достаточно своих людей, чтобы вся партия начала принимать его всерьез.

Так что пока приходится рассчитывать и на близких — включая дочь.