В хайтеке надувается суперпузырь. Что показал вирус "Петя", покарав Украину

Руслан Карманов, для РИА Новости
Закрывая тему вируса Petya.A(lco) с политической стороны, хотелось бы задаться рядом риторических вопросов.
Думается при взгляде на картину разрушений про разное.
Например. Вы заметили, сколько китайских аэропортов встало от вируса Petya? Правительственных сайтов, сайтов СМИ? Сколько китайских сетей супермаркетов перестали работать с клиентами, сколько промышленных комплексов остановили производство?
Да, именно столько. Примерно нуль.
Поразительно, как такое соотношение-то выходит.
Ведь если изучить современные представления о хайтеке, то с одной стороны вопроса — дикие азиатские полуорки, у которых все сплошь на пиратской Windows XP. Все у них плохое, кругом слабые глючные копии "вяликой" американской супертехнологичной продукции — и ничего более. Ничего своего. Никаких системных интеграторов, партнеров Microsoft и других уважаемых американских фирм, ни в сфере поддержки государственных органов, ни в части аудита оных нет. Даже не так — их не просто нет, а на пушечный выстрел не подпускают. Никто не проходит успешный дорогой сертифицированный аудит успешности сертифицированного внедрения и авторизованного использования hi-tech-решений.
Сопоставьте это и задумайтесь — нет ли ощущения какой-то нестыковки в происходящем?
Я напомню одну позорную вещь, которую все постарались быстро забыть. Около трех лет назад северокорейские хакеры вскрыли внутреннюю сеть американского филиала корпорации Sony. Те что-то про Кима неправильное опубликовали и "смищное" очень. Ну, их и покарали. Уничтожили часть инфраструктуры, забрали около 100 терабайт данных, включая данные личные — вплоть до сканов документов, идентифицирующих личность.
Тогда это событие очень туго укладывалось в головы всех участников IT-рынка.
И получается, что вот эти вот люди в промежутках между гимнами и гранатометами — они через неработающий у них интернет, который первый раз видят, с несуществующих компов зашли и вскрыли что-то около 60 серверов в инфраструктуре Sony, притом разных, не просто там "веб-сервер выключили временно", а серьезно так покопались во внутренней инфраструктуре.
36.6%Покупаю программу-антивирус
39.8%Скачиваю бесплатный антивирус
23.6%Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты
Вот сейчас, с вирусом Petya.A, такой же вопрос образовался.
То есть: куда эти чудовищные деньги, крутящиеся в индустрии — от регулярного обновления оборудования (жизненный цикл, поддержка, обновления firmware) и ПО до администрирования и аудита всего этого, уходят, если такая разница в итоговых результатах? Где эти графики с невероятной выгодой обновления на новые версии соприкасаются с реальностью, помимо бонусов топ-менеджмента и капитализации промежуточных структур, проводящих аудит? И так далее и тому подобное. Много вопросов-то, если остановиться и подумать здраво.
Нет, надувается настоящий пузырь.
Пустой внутри. Очень пустой.