БРИКС как "мировой МЧС": организация отращивает военное крыло

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Перед нами тот самый случай, когда результаты дипломатической встречи нуждаются в расшифровке, поскольку сообщать в деталях о ее ходе и достигнутых договоренностях участники не собираются. Однако ясно, что заседание в Пекине министров иностранных дел БРИКС — это прецедент. Хотя бы потому, что практика работы объединения до сих пор была почти исключительно экономической. Но пять стран решили, что пора заняться глобальной безопасностью и постараться действовать в этой сфере сообща.

Необычная встреча

Итак, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Нам привычны уже отдельные встречи высших лидеров пяти государств, например на "Двадцатках" и прочих международных форумах — они заранее договариваются о том, что им обсудить, помимо общей встречи. Так же привычны ежегодные саммиты БРИКС, вот и сейчас готовится такой саммит в Сямэне (Китай).

И вроде бы встреча министров иностранных дел накануне саммита — нормальное дело: по сложившейся практике они формируют повестку дня для мероприятия, расписывая заранее сценарий того, кто из лидеров что скажет и что готов подписать.

Но в практике БРИКС министры иностранных дел этим не занимались (такая встреча раньше была всего одна), хотя бы потому, что это было бы уместнее для министров экономики, которые в эти дни, кстати, встречаются отдельно опять же в Китае. Дело в том, что существующее уже 10 лет объединение, конечно, высказывается по всем вопросам мироустройства. Но в реальности стартом для него были вопросы мировой экономики и финансов.

Еще вчера, до нынешней встречи в Пекине, БРИКС — это была прежде всего принятая на саммите в Уфе Стратегия экономического развития, особенно создание Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов БРИКС с общим капиталом в 200 миллиардов долларов.

То, что работа "Пятерки" началась именно с экономики и финансов, — в общем, случайность, но понятная: уже к началу нашего столетия было ясно, что международная финансовая система была создана для обслуживания стран Запада и исходила из того, что мировая экономика — это в первую очередь Запад. Однако на первый план все очевиднее начали выходить как раз страны, создавшие БРИКС, и никто при этом не спешил дать им больше "акций" (в том числе и вполне реальных акций) в финансовых институтах типа Международного валютного фонда. Вот они и начали создавать свои структуры, хорошо понимая, что одних деклараций и требований, даже совместных, недостаточно.

Так или иначе, встреча в Пекине министров иностранных дел — это особый случай, тем более учитывая, что вслед за ней будут заседать главы Советов национальной безопасности. В работе БРИКС, по сути, возникли новые темы — безопасность, терроризм, мир и стабильность. И самое здесь интересное — это в какой мере с таким расширением функций "Пятерки" согласны все ее члены.

Давайте попытаемся расшифровать, что произошло, опираясь на довольно отрывочные сообщения о смысле состоявшегося события. Для начала эту необычную встречу созвал Китай. Хотя вроде бы иначе и быть не могло — страна сейчас является председателем БРИКС. Понятно, что важную роль здесь сыграла Россия, особенно с учетом того, что на повестке дня значилась прежде всего Сирия (а также прочие сюжеты — Афганистан и много иных). Идеальным результатом для нас была бы, наверное, скоординированная акция под лозунгом "Американцы, руки прочь от Сирии". Но ничего идеального в мире нет.

Выросло еще одно крыло

Самые подробные сообщения о том, что произошло в Пекине, поступают от индийской стороны. А именно, что "Пятерке" удалось выработать общую стратегию по борьбе с угрозой, причем разговор на самом-то деле начался еще год назад, когда председательствовала Индия.

Представлявший эту страну в Пекине первый заместитель министра генерал Сингх сказал еще две важные вещи. Первая — что теперь повестка дня работы БРИКС серьезно расширилась. И еще: его премьер-министр Нарендра Моди придает БРИКС очень важное значение и желает активизации этой структуры.

Притом что у Индии есть "террористическая" проблема с Китаем — речь о Пакистане и тамошних террористах, а также о традиционной китайско-пакистанской дружбе. Но было бы странно, если бы только Россия диктовала направление дискуссий пяти довольно сильных государств с разными взглядами на многие вопросы. Так или иначе, Дели и Пекин нашли точки соприкосновения по проблеме.

Еще есть вопрос о Бразилии, особенно с учетом того, что власть там сейчас у людей, которых считают ставленниками США после импичмента президента Дилмы Роуссефф. Но что интересно: и новые власти работают в БРИКС, хотя, может быть, не так активно, как прежние. И ничьи инициативы не тормозят.

Теперь Россия. По словам нашего министра Сергея Лаврова на встрече: "Сегодня БРИКС — один из немногих международных институтов, нацеленных на укрепление доверия на глобальном уровне, на развитие культуры поиска взаимоприемлемых, компромиссных решений на основе деидеологизированных подходов, многосторонности и коллективной работы". Ранее в комментарии нашего МИД говорилось о необходимости коллективного урегулирования кризисных ситуаций, а также о том, что в рамках БРИКС нужен отдельный механизм, который бы занимался такими вопросами, потому что мир изменился, стал слишком "динамичным" (я подобрал бы здесь куда более жесткие слова). Очень похожи и китайские высказывания на эту тему.

В общем, добро должно быть с кулаками. Другое дело, что речь все же о дипломатии. Кулак в данном случае — это одинаковые или похожие заявления, инициативы, подходы. То есть он должен быть, но не обязательно для того, чтобы пускать его в ход.

Сама же встреча вряд ли имела шанс на мгновенное создание какого-то мощного механизма урегулирования кризиса в Сирии или, допустим, вокруг Корейского полуострова. Скорее, речь шла о начале долгосрочного процесса, о выяснении того, которая из пяти стран какую степень активности готова проявлять — сейчас и в будущем. И, похоже, разговор получился хороший, а главное — неодноразовый. По имеющейся информации, встречи министров иностранных дел теперь будут проходить чаще, и БРИКС в итоге обзаведется "военно-политическим крылом" в дополнение к уже имеющемуся экономическому. Так как иначе сегодня невозможно.