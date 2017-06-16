Главная тайна "прямой линии" Путина

13:5916.06.2017
(обновлено: 14:03 16.06.2017)
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Виктор Мараховский, для РИА Новости
Обсуждение "прямой линии" президента России в соцсетях свелось, как обычно в последнее время, к поиску неких Знаковых Нюансов, в которых толкователи, в зависимости от своих мировоззрений, стремятся нагадать будущее.
Например: а заметили ли вы, что по ходу дела на экран Первого канала выводились практически никак не отцензуренные смски, причем зачастую вполне хамские — написанные, вероятно, "антикоррупционными школьниками"?
Заметили ли вы, что антикоррупционный школьник был даже допущен до встречи и задал свой нескладный юношеский вопрос — о том, что офицерам МВД недодают квартиры, а в правительстве — коррумпированные министры и ничего же не делается?
Заметили ли вы, что в последние минуты у В. В. Путина спросили о преемнике, а он практически не ответил (последнее, видимо, накладывается на недавно появившуюся довольно вымученную интригу на тему "а будет ли Путин вообще выдвигаться в президенты в 2018-м")?
Заметили ли вы, что до "прямой линии" с президентом добрался даже самый нелепый скандал года — битва при "Матильде", и президент был вынужден сообщить всей стране, что этот скандал нелеп и никакого отношения к государству не имеет?
Алексей Учитель и Сергей Безруков в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". 15 июня 2017
…Есть основания думать, уважаемые читатели, что никаких знаковых нюансов в ходе вчерашней "прямой линии" вообще не было.
И это является самым главным знаковым нюансом.
Главным является тот факт, что ничего в ходе пятнадцатой "прямой линии" президента Путина специально не замалчивалось и ничего нарочно не педалировалось.
Главным является то, что "линия" оказалась слепком с российской реальности, а затронутые в ней проблемы практически совпадают по списку с опросами общественного мнения на тему "какие вопросы волнуют вас больше всего".
Поэтому мы не услышали практически никаких лозунгов — ни победных реляций, ни обещаний показать кому-либо кузькину мать (Крым, гордость последних лет, упоминался пару раз и строго в проблемно-хозяйственном контексте: как там продвигается строительство моста? Даже Сирия, главная нынешняя война государства, поминалась в таком же проблемно-рабочем контексте "задач, стоящих перед нашими войсками сегодня").
Да, решил(а) впервые попробовать
Конечно, причем не в первый раз
Не захотел(а) отправлять
Не знал(а), куда их слать
Поэтому мы услышали немного про русофобию на Западе (да, она есть, и нет, это не наша проблема, а проблема самого Запада, сообщил президент). Услышали немного про Украину (мы поддерживаем идею ее федеративного устройства, но это и так весь мир знает, а текущее киевское руководство удостоилось только презрительного путинского юмора). Услышали немного про коррупцию. (Нет, мальчик Данила, это не самая главная проблема нашей страны, но с ней борются. И нет, не для показухи, как тебе кажется. Вон даже экс-глава ФСИН восемь лет получил.)
И мы очень-очень много услышали о том, как государство выполняет, недовыполняет или не выполняет свою работу по обеспечению гражданам условий для жизни и труда. Подавляющее большинство семи десятков вопросов были вопросами о том, почему государство свою работу не выполняет, или как сделать, чтобы оно ее выполнило, или нельзя ли улучшить то, что оно делает.
Ну и ответы президента были о том же самом.
Если можно так выразиться: "прямая линия" оказалась как раз прямой как рельс, без каких-то глубинных зашифрованных посланий. Ну, если не считать зашифрованным посланием тот факт, что В. В. Путин, президент Российской Федерации, демонстративно не стал делать никаких принципиально новых заявлений, вносить интригу и "отправлять шифрованные послания".
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
Скорее наоборот: в последнее время Путин вообще повторяет — в интервью режиссеру Стоуну и блондинке с Эн-Би-Си, а затем и в прямом эфире с гражданами — строго говоря, одно и то же послание о том, что Россия занята своими делами. Россия не вмешивается в дела иностранных государств, если речь не идет непосредственно о ней или если иностранные государства сами не обращаются к России. Россия решает свои многочисленные проблемы: у нее не преодолен демографический кризис и последствия мирового экономического кризиса, имеются непрерывный многолетний вызов терроризма и военные интересы за пределами границ. У нее есть проблемы в медицине и образовании, не хватает денег на все. Но российское государство очень старается исправлять неприятности в плановом порядке, по возможности ничего не ставя на голову, не разрушая до основания и не втягиваясь ни в какую победоносную кампанейщину.
И если вы хотите поругать государство за его медленность, осторожность и нереволюционность — для начала переубедите те четыре пятых граждан страны, которые эти качества государству прощают и поддерживают его именно в таком виде.
И это, возможно, одно из основных завоеваний путинской эпохи. Оно же, если что, и заявка на выборы 2018-го: президент России может себе позволить наконец проводить с народом своей страны деловитое "рабочее совещание" — без лозунгов, спецэффектов и тайных посланий.