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Главная тайна "прямой линии" Путина

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (243)
13:5916.06.2017
(обновлено: 14:03 16.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Обсуждение "прямой линии" президента России в соцсетях свелось, как обычно в последнее время, к поиску неких Знаковых Нюансов, в которых толкователи, в зависимости от своих мировоззрений, стремятся нагадать будущее.

Например: а заметили ли вы, что по ходу дела на экран Первого канала выводились практически никак не отцензуренные смски, причем зачастую вполне хамские — написанные, вероятно, "антикоррупционными школьниками"?

Школьник Даниил Прилепа задает вопрос Владимиру Путину на прямой линии 15 июня 2017 года
Школьник из Югры рассказал, как жизнь подготовила его к вопросу Путину
Заметили ли вы, что антикоррупционный школьник был даже допущен до встречи и задал свой нескладный юношеский вопрос — о том, что офицерам МВД недодают квартиры, а в правительстве — коррумпированные министры и ничего же не делается?

Заметили ли вы, что в последние минуты у В. В. Путина спросили о преемнике, а он практически не ответил (последнее, видимо, накладывается на недавно появившуюся довольно вымученную интригу на тему "а будет ли Путин вообще выдвигаться в президенты в 2018-м")?

Заметили ли вы, что до "прямой линии" с президентом добрался даже самый нелепый скандал года — битва при "Матильде", и президент был вынужден сообщить всей стране, что этот скандал нелеп и никакого отношения к государству не имеет?

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАлексей Учитель и Сергей Безруков в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Алексей Учитель и Сергей Безруков в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин четыре часа отвечал на вопросы о политике, экономике и личной жизни
…Есть основания думать, уважаемые читатели, что никаких знаковых нюансов в ходе вчерашней "прямой линии" вообще не было.

И это является самым главным знаковым нюансом.

Главным является тот факт, что ничего в ходе пятнадцатой "прямой линии" президента Путина специально не замалчивалось и ничего нарочно не педалировалось.

Главным является то, что "линия" оказалась слепком с российской реальности, а затронутые в ней проблемы практически совпадают по списку с опросами общественного мнения на тему "какие вопросы волнуют вас больше всего".

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости, Инфографика
Ключевые слова "Прямой линии" с Владимиром Путиным

Поэтому мы не услышали практически никаких лозунгов — ни победных реляций, ни обещаний показать кому-либо кузькину мать (Крым, гордость последних лет, упоминался пару раз и строго в проблемно-хозяйственном контексте: как там продвигается строительство моста? Даже Сирия, главная нынешняя война государства, поминалась в таком же проблемно-рабочем контексте "задач, стоящих перед нашими войсками сегодня").

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Поэтому мы услышали немного про русофобию на Западе (да, она есть, и нет, это не наша проблема, а проблема самого Запада, сообщил президент). Услышали немного про Украину (мы поддерживаем идею ее федеративного устройства, но это и так весь мир знает, а текущее киевское руководство удостоилось только презрительного путинского юмора). Услышали немного про коррупцию. (Нет, мальчик Данила, это не самая главная проблема нашей страны, но с ней борются. И нет, не для показухи, как тебе кажется. Вон даже экс-глава ФСИН восемь лет получил.)

И мы очень-очень много услышали о том, как государство выполняет, недовыполняет или не выполняет свою работу по обеспечению гражданам условий для жизни и труда. Подавляющее большинство семи десятков вопросов были вопросами о том, почему государство свою работу не выполняет, или как сделать, чтобы оно ее выполнило, или нельзя ли улучшить то, что оно делает.

Ну и ответы президента были о том же самом.

Если можно так выразиться: "прямая линия" оказалась как раз прямой как рельс, без каких-то глубинных зашифрованных посланий. Ну, если не считать зашифрованным посланием тот факт, что В. В. Путин, президент Российской Федерации, демонстративно не стал делать никаких принципиально новых заявлений, вносить интригу и "отправлять шифрованные послания".

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗа два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкБольшинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.Актер Юрий Стоянов в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГоворя об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части смотрят трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
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Скорее наоборот: в последнее время Путин вообще повторяет — в интервью режиссеру Стоуну и блондинке с Эн-Би-Си, а затем и в прямом эфире с гражданами — строго говоря, одно и то же послание о том, что Россия занята своими делами. Россия не вмешивается в дела иностранных государств, если речь не идет непосредственно о ней или если иностранные государства сами не обращаются к России. Россия решает свои многочисленные проблемы: у нее не преодолен демографический кризис и последствия мирового экономического кризиса, имеются непрерывный многолетний вызов терроризма и военные интересы за пределами границ. У нее есть проблемы в медицине и образовании, не хватает денег на все. Но российское государство очень старается исправлять неприятности в плановом порядке, по возможности ничего не ставя на голову, не разрушая до основания и не втягиваясь ни в какую победоносную кампанейщину.

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Прямая линия с Путиным продлилась четыре часа, он ответил на 73 вопроса
И если вы хотите поругать государство за его медленность, осторожность и нереволюционность — для начала переубедите те четыре пятых граждан страны, которые эти качества государству прощают и поддерживают его именно в таком виде.

И это, возможно, одно из основных завоеваний путинской эпохи. Оно же, если что, и заявка на выборы 2018-го: президент России может себе позволить наконец проводить с народом своей страны деловитое "рабочее совещание" — без лозунгов, спецэффектов и тайных посланий.

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