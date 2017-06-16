Главная тайна "прямой линии" Путина

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Обсуждение "прямой линии" президента России в соцсетях свелось, как обычно в последнее время, к поиску неких Знаковых Нюансов, в которых толкователи, в зависимости от своих мировоззрений, стремятся нагадать будущее.

Например: а заметили ли вы, что по ходу дела на экран Первого канала выводились практически никак не отцензуренные смски, причем зачастую вполне хамские — написанные, вероятно, "антикоррупционными школьниками"?

Заметили ли вы, что антикоррупционный школьник был даже допущен до встречи и задал свой нескладный юношеский вопрос — о том, что офицерам МВД недодают квартиры, а в правительстве — коррумпированные министры и ничего же не делается?

Заметили ли вы, что в последние минуты у В. В. Путина спросили о преемнике, а он практически не ответил (последнее, видимо, накладывается на недавно появившуюся довольно вымученную интригу на тему "а будет ли Путин вообще выдвигаться в президенты в 2018-м")?

Заметили ли вы, что до "прямой линии" с президентом добрался даже самый нелепый скандал года — битва при "Матильде", и президент был вынужден сообщить всей стране, что этот скандал нелеп и никакого отношения к государству не имеет?

…Есть основания думать, уважаемые читатели, что никаких знаковых нюансов в ходе вчерашней "прямой линии" вообще не было.

И это является самым главным знаковым нюансом.

Главным является тот факт, что ничего в ходе пятнадцатой "прямой линии" президента Путина специально не замалчивалось и ничего нарочно не педалировалось.

Главным является то, что "линия" оказалась слепком с российской реальности, а затронутые в ней проблемы практически совпадают по списку с опросами общественного мнения на тему "какие вопросы волнуют вас больше всего".

Поэтому мы не услышали практически никаких лозунгов — ни победных реляций, ни обещаний показать кому-либо кузькину мать (Крым, гордость последних лет, упоминался пару раз и строго в проблемно-хозяйственном контексте: как там продвигается строительство моста? Даже Сирия, главная нынешняя война государства, поминалась в таком же проблемно-рабочем контексте "задач, стоящих перед нашими войсками сегодня").

Поэтому мы услышали немного про русофобию на Западе (да, она есть, и нет, это не наша проблема, а проблема самого Запада, сообщил президент). Услышали немного про Украину (мы поддерживаем идею ее федеративного устройства, но это и так весь мир знает, а текущее киевское руководство удостоилось только презрительного путинского юмора). Услышали немного про коррупцию. (Нет, мальчик Данила, это не самая главная проблема нашей страны, но с ней борются. И нет, не для показухи, как тебе кажется. Вон даже экс-глава ФСИН восемь лет получил.)

И мы очень-очень много услышали о том, как государство выполняет, недовыполняет или не выполняет свою работу по обеспечению гражданам условий для жизни и труда. Подавляющее большинство семи десятков вопросов были вопросами о том, почему государство свою работу не выполняет, или как сделать, чтобы оно ее выполнило, или нельзя ли улучшить то, что оно делает.

Ну и ответы президента были о том же самом.

Если можно так выразиться: "прямая линия" оказалась как раз прямой как рельс, без каких-то глубинных зашифрованных посланий. Ну, если не считать зашифрованным посланием тот факт, что В. В. Путин, президент Российской Федерации, демонстративно не стал делать никаких принципиально новых заявлений, вносить интригу и "отправлять шифрованные послания".

Скорее наоборот: в последнее время Путин вообще повторяет — в интервью режиссеру Стоуну и блондинке с Эн-Би-Си, а затем и в прямом эфире с гражданами — строго говоря, одно и то же послание о том, что Россия занята своими делами. Россия не вмешивается в дела иностранных государств, если речь не идет непосредственно о ней или если иностранные государства сами не обращаются к России. Россия решает свои многочисленные проблемы: у нее не преодолен демографический кризис и последствия мирового экономического кризиса, имеются непрерывный многолетний вызов терроризма и военные интересы за пределами границ. У нее есть проблемы в медицине и образовании, не хватает денег на все. Но российское государство очень старается исправлять неприятности в плановом порядке, по возможности ничего не ставя на голову, не разрушая до основания и не втягиваясь ни в какую победоносную кампанейщину.

И если вы хотите поругать государство за его медленность, осторожность и нереволюционность — для начала переубедите те четыре пятых граждан страны, которые эти качества государству прощают и поддерживают его именно в таком виде.

И это, возможно, одно из основных завоеваний путинской эпохи. Оно же, если что, и заявка на выборы 2018-го: президент России может себе позволить наконец проводить с народом своей страны деловитое "рабочее совещание" — без лозунгов, спецэффектов и тайных посланий.